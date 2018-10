Wedding 7, © Ama Split and Riky Kiwy. Abbildung aus dem besprochenen Band.

Tempelhof 3,© Ama Split and Riky Kiwy.

Gibt es eigentlich schon ein Buch der? Das Thema wäre lohnend. Und dieses Buch hat sich in meinem Herzen gleich einen Platz unter den besten hundert erschlichen, die in diesem Bilderbücherbuch vorkommen müssten. Denn es macht mich wieder auf zwei Paradoxa aufmerksam, die für das Verständnis der Stadt Berlin Ewigkeitswert haben.Das erste: Egal, wie bunt man die Stadt Berlin fotografiert,. Die Buntheit ist wichtig in dem Band, in dem die jungen - übrigens französischen - Fotografen jene Zone des S-Bahn-Rings porträtieren, wo die Stadt beginnt auszufransen. Es ist die Buntheit der S-Bahnwaggons, der Imbissbuden, Verkehrszeichen und Plakate, selbst Teil des Gestrüpps, in dem Berlin bei sich ist.Und das zweite folgt daraus: Am besten nähert man sich dem Kern der Berlinità, indem man. Nicht die misslungene neue Mitte, sondern die Offenheit und heitere Banalität, die Berlin noch als Möglichkeitsraum erscheinen lassen, eröffnen den Weg in die Zukunft.Es ist wirklich ein intelligentes Projekt, das die beiden Fotografen, da ersonnen haben, eine Art "Dogma" der Fotografie, ein Projekt also, das wie eins die Dogma-Filme Lars von Triers und weiterer Dänen, seinen Reiz ausbezieht."Wir haben uns für dieses Vorhaben einige Regeln gesetzt", schreiben die beiden Fotografen.Die erste war natürlich: Man steigt an jeder Station des Berliner S-Bahn-Rings aus und fotografiert.Und die weiteren:"-: Wir waren an jeder Station nur einmal und wir sind nie zurückgekommen.- Ost-West: Wir starteten am Ostkreuz, dem östlichsten Punkt der Route und fuhrenum die Stadt, bis zur Frankfurter Allee. An jeder der 27 Stationen stiegen wir einmal aus.- Analog: Wir arbeiten mit, jeder von uns hatte pro Station genau einen Film mit 36 Aufnahmen.- Dauer: Wir blieben immer nuran jeder Station.- Zeitraum: Wir machten die Bilder in anderthalb Monaten, in einer Jahreszeit mit."Selbst die Arbeit mit Analog-Kameras, die mir sonst wegen drohender Vintage-Ästhetik verdächtig ist, leuchtet mir hier ein: wegen der pragmatischen Beschränkung auf die 36 Bilder des Films. Die Arbeit selbst hat darum etwas Unabgeschlossenes. Die Fotos gehen jederzeit das Risiko ein, nicht perfekt zu sein.Die Fotos sind nicht irgendeinem Genre zuzurechnen: Man tut halt, was man kann. Es gibt Architekturfotos, Impressionen, erschlichene und bewusste Porträts, Schnappschüsse, Street Photography.Und es ist das Porträt einer Stadt, in derhat: Die Leute sind griesgrämig und grau, leutselig und schluffig. Die Mädchen tragen Ringe in der Nase, kurze Röcke. Die Hunde halten sich an die Regeln. Die Tauben verdrücken sich in die verlorenen Ecken und tragen zum Gesamteindruck der sympathischen Struppigkeit bei. Selbst der alternde Punk, der den Fotografen am Ende des Buchszeigt, setzt doch ein Lächeln auf. Dies Buch wird mal Geschichte sein.Das Buch ist Teil der Reihe "Berlin Stories", die das Fotobuch endlich zum Vademecum macht, klein im Format, preisgünstig, wenn auch fest, ja in Halbleinen gebunden. Kein Fetisch für den Teetisch, sondern das Protokoll einer Situation. Die Bücher zielen auf ein jüngeres Publikum, das Berlin hipp findet - ich finde aber, man könnte das Potenzial des Formats noch für anderes nutzen, für das, was einst die Fotoreportage war, das schnelle Festhalten eines bestimmten Moments an einem bestimmten Ort.und: "Hundekopf - Die Berliner Ringbahn". Berlin Stories 1. Herausgegeben von Nadine Barth, Gestaltung von Julia Wagner, grafikanstalt. Deutsch, Englisch. 128 Seiten, 170 Abbildungen, gebunden, 15,00 x 20,00 cm, Berlin 2018, 20 Euro. ISBN 978-3-7757-4418-8 ( Bestellen bei buecher.de