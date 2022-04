R.B. Bardi: Der Kaiser / die Weisen und der Tod

R.B. Bardi: Der Kaiser / die Weisen und der TodHerausgegeben von Peter Moses-Krause und Irene Tobben. Arsenal Verlag, Berlin 2022, 240 Seiten, Engl. Broschur, 24,90 Euro. ISBN 9783931109707. (Bestellen bei eichendorff21.)Mehr Informationen beim Arsenal Verlag : Am Hofe Friedrich des Zweiten, des genialen Staufers, des atheistischen Kreuzfahrers auf dem römisch-deutschen Weltkaiserthron, begegnen sich Repräsentanten des Morgen- und Abendlandes zum Gespräch über Gott und die Welt ... Für eine geplante englische Ausgabe schrieb Freud eine kleine Einleitung: "Dies fesselnd geschriebene Buch, erfüllt mit alter und neuer Weisheit, durchglüht von der Verklärung menschlichen und jüdischen Leidens, das Werk einer Frau, die viel erlebt und viel vom Leben verstanden hat, sollte auch in unserer schweren Zeit einen Kreis von Lesern finden, die der Dichterin für ihre Gabe zu danken wissen. Sigmund Freud, London im Januar 1939.": R. B. Bardi, ein Pseudonym für Rahel Berdach, wurde 1878 in Budapest geboren; Anfang des 20. Jahrhunderts ging sie nach Berlin und emigrierte 1938 nach London; gestorben ist sie 1961 in Zürich: Jüdin, Journalistin, aus einer der großbürgerlichen Familien stammend, wie sie charakteristisch waren für das ungarisch-jüdisch-deutsche Wien am Vorabend des Ersten Weltkriegs.