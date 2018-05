Die Soziologinerhebt Klage gegen die Autorin, der sie vorwirft, entstellende Zitate über ihre Einschätzung muslimischer Sexualmoral zu verbreiten. "Die Klägerin beansprucht mit der vorliegenden Klage die Unterlassung der mitscheinbar belegten Behauptung, sie hätte in einem Interview im ZDF muslimischen Männern pauschal einenunterstellt", heißt es in der Klageschrift von Necla Keleks Anwalt Jan Mohr, die demvorliegt.Kelek hatte in einem-Interview von einem "Menschenbild des Islams" gesprochen, das die Männer nicht in der Lage sehe, sich sexuell zu kontrollieren. Die Frau solle sich laut diesem Menschenbild verhüllen, denn sonst müsse der Mann sich ständig entleeren, "und wenn er keine Frau findet, dann eben ein Tier". Kaddor hatte aus dieser generellen Aussage über Männer eine Behauptung Keleks über "" gemacht und das "muslimisch" fälschlich mit in die Anführungszeichen des Zitats genommen, das sie in vielen Büchern und Aufsätzen derart verzerrt wiedergab. Das führte dann zu Aussagen Kaddors wie "Die Soziologin Necla Kelek erklärt im öffentlich-rechtlichenganz nebenbei alle Männer einer bestimmten Gruppe zu Sodomisten".Jörg Metes hatte diese fortwährende Verfälschung des Zitats bei den nachgewiesen , parallel habe ich selbst imdiesen von Kaddor und vielen verbündeten Autoren und Autorinnen geführten ehrverletzenden Angriff auf die Diskurskonkurrentin angeprangert Nachdem Kaddor auch nach diesen Veröffentlichungen weiter beharrte, Kelek richtig zitiert zu haben, "bedarf es vor dem Hintergrund der dadurchder gerichtlichen Durchsetzung des klägerischen Unterlassungsanspruchs", heißt es in der Klageschrift.