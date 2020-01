RomanAus dem Französischen von Claudia Steinitz.Hanser Verlag. München 2020. 168 Seiten. 18 Euro© 2020 Carl Hanser Verlag Als ihre erste Liebe scheitert, zieht die neunzehnjährige Aurélie von Grenoble nach Paris. Dort will sie endlich in vollen Zügen leben und mit ihrem Jurastudium die provinziellen Arbeiterbiografien ihrer Eltern hinter sich lassen. Aber in Paris reicht es gerade mal für einen Job als Empfangsdame, der Wohnungsmarkt entpuppt sich als anarchische Zone und die Liebe ist eine Farce zwischen freundlichen Arrangements und Pornografie. Doch dann setzt Aurélie alles auf Anfang.Marion Messina, geboren in Grenoble, studierte Politikwissenschaften und Agrarwissenschaften und arbeitete als freie Journalistin. Ihr Romandebüt "Fehlstart" ist in Frankreich bereits 2017 erschienen.