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Als im 19. Jahrhundert dieihren Siegeszug antrat, schien die Malerei mit einem Schlag obsolet. Warum noch groß Farben mischen und auf sperrige Leinwände pinseln, wenn sich das Ergebnis per Knopfdruck doch viel genauer und schneller erzielen ließ? Kunstmaler, so möchte man meinen, meldeten scharenweise Konkurs an oder eröffneten zähneknirschend selber eines der gehypten Fotoateliers, in denen man viel kürzer als früher stillsitzen musste, um ein originalgetreueszu erhalten, wie von Zauberhand "gemacht" vom Apparat, und vom Fotografen nur noch etwas "bearbeitet". Die Technik wurde schnell weiterentwickelt, und keine hundert Jahre später konnte theoretisch jede*r die Welt und sich selber ablichten, wie und wann immer er*sie wollte. Aber die Malerei ist nicht verschwunden, im Gegenteil. Trotz aller ökonomischer Härten kann man behaupten, sie sei als Kunst damals erst richtig erblüht.Der Siegeszug der Fotografie war zugleich einedes Menschen. Hatten uns in der Renaissance die Kristallspiegel venezianischer Glasmacher den ersten ungetrübten Anblick unserer selbst ermöglicht, war die Bespiegelung nun losgelöst von Raum und Zeit. Auf Fotos konnte man die fernsten Länder sehen, aber auch sich selbst vor ein paar Tagen oder Jahren, und die Lücke zwischen betrachtendem und betrachtetem Ich muss den Blick auf beide verändert haben. In diesem Spiegel Fotografie hat auch die Malerei sich mit neuen Augen gesehen: Statt sich davon verunsichern zu lassen, was die Rivalin mutmaßlich besser konnte, hat sie reflektiert, was sie selbst schon immer viel tiefer begründet hat, und sich in verschiedenste Richtungen ausdifferenziert. Ganz nebenbei hat sie sich so einen Nimbus erworben, der es auf neue Art reizvoll machte, sich lieber malen als knipsen zu lassen. Die Geburt der Fotografie war nicht der Tod der Malerei, sondern ihre Befreiung.Heute macht KI vermeintlich vieles obsolet - und bewirkt erneut eine Revolution unserer Selbstwahrnehmung. Wie in denund den ersten Fotografien des 19. Jahrhunderts bestaunen wir in ihr zunächst uns selbst, nur diesmal nicht äußerlich, sondern von innen: Aus der Maschine (wie wir digitale Systeme ausgerechnet jetzt wieder nennen, mit allem, was daran nach Zahnrädern und Schmieröl klingt) blickt uns scheinbar unser eigenes Wissen und Denken an, unsere Sprache, und manchmal sogar etwas, das fast aussieht wie Gefühle. Mal sind wir fasziniert von diesem virtuellen Ebenbild, mal belustigt von seinen Mängeln, aber so oder so wirft der Blick in den Spiegel uns zurück auf uns selbst - und auf die Frage,Was da im Spiegelbild KI aber nicht aufgeht, ist letztlich dasselbe, was schon hinter Leinwand und Kamera stand - dasselbe, was erst die Malerei über die Frage erhob, wie sie mit Fotos konkurrieren wolle, und dann auch der Fotografie den Weg zur Kunst in eigenem Recht freimachte:(mit allem, was daran nach Plattitüde oder Pathos klingt). Wenn ich nur oberflächlich wissen will, wie das Paris der 20er aussah, sind mir dieser Mensch und sein mind (ob zu Recht, sei dahingestellt) zwar vermutlich egal, solange die Bilder nur "korrekt" genug sind, was auch immer das heißt. Bei einem Kunstwerk aber interessiert mich vor allem, was die Künstlerin sieht - was sie mir zeigt, mit den ihr eigenen Mitteln und Materialien. Fotografieren, so Cartier-Bresson, heißt, Auge, Kopf und Herz auf eine Linie bringen; Ansel Adams verkündet: "The single most important component of a camera is the twelve inches behind it." Und was für Fotokunst stimmt, gilt für die Malerei schon lange.Und es gilt fürs Übersetzen, wie überhaupt für jede Kunst. Egal, wie viele Definitionen ihrer selbst die Kunst schon Lügen gestraft hat: Die, die sie von der Technik unterscheidet, bleibt doch immer der Mensch, bleibt menschliches Denken und Fühlen, bleibt die Lücke, der verbindende Abstand zwischen Künstler und Welt, ihm und den anderen, ihm und sich selbst - diese mindestensalso, in der unser ganzes Verhältnis zur Welt und uns selbst lebt, in der die Frage, was es heißt, ein Mensch zu sein, immer wieder neu gestellt wird, und in der (wie die Beiträge dieser Reihe belegen) auch beim Übersetzen so viel passiert, dass sogar der-"unendlich viel mehr sagt als jedes per Statistik treffend gesetzte Wort einer KI.Vielleicht - wahrscheinlich - werden Künstler*innen mittels KI bald neue Kunstformen entwickeln, wie andere es mittels der Fotografie getan haben. Und vielleicht ist KI irgendwann sogar selbst in der Lage, Kunst zu erschaffen. Das ist aber keine Frage technischer Leistungsfähigkeit, und wer umgekehrt nur handwerkliches Können gegen die Klopse aktueller KIs ins Feld führt, wird über die Korrektheit von KI-Übersetzungen womöglich bald ähnlich staunen wie manch einstiger Maler über die Fortschritte der Fotografie. Nein, eine kunstschaffende KI müsste selbst wie ein Mensch in der Welt stehen, mit einer eigenen Perspektive auf sie, mit einem Verhältnis zu ihr, mit allen damit verbundenen Stärken und Schwächen. Dann hätte sie uns als Künstlerin vielleicht etwas zu sagen, als Übersetzerin vielleicht eine Chance, neben menschlichen Übersetzer*innen zu stehen. Bis dahin macht die Lücke den Unterschied.Vielleicht wird dieuns erlaubt, uns noch zu der Einsicht führen, dass es beim Übersetzen schon immer viel mehr um diese Lücke ging als um die zwischen Sprachen - ähnlich wie die Malerei erkannte, dass es ihr nicht primär um die Lücke zwischen Leinwand und Motiv geht. Zur Einsicht, dass sich Übersetzen viel weniger um "Sprachtransfer" dreht, als man denkt, ja, dass die Arbeit mit der Fremdsprache zwar der übliche Anlass und Modus des Übersetzens ist, aber in gewissem Sinne auch nebensächlich. Zur Einsicht, dass wir in erster Linie nicht andere Sprachen verstehen und verständlich machen, sondern Menschen, die. Dass wir dabei auf eigene Weise Literatur in unseren Sprachen erschaffen und - wie alle Künste - uns selbst und das Menschsein als solches erkunden. Vielleicht wird das Übersetzen als Kunst dann erst richtig erblühen.