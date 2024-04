grundlegend reformiert werden nzz ) - Ein Manifest will den öffentlichrechtlichen Rundfunk neu begründen. Noch sind die Unterstützer in den Sendern eine Minderheit, aber ein Anfang ist gemacht. Sonst wird aus der Akzeptanz- eine Existenzkrise. dlfk ) - Israel steht wegen des Gazakrieges derzeit in der Kritik: Manche Linke sprechen von Kolonialismus, Brasiliens Präsident ließ sich gar zu einem Holocaustvergleich hinreißen. Das erinnert an einen alten Streit über die Beispiellosigkeit des Holocaust. zeit ) - Buchverlage fragen sich ständig: Was verkauft sich? Bitte sehr: Wir haben uns Bücher ausgedacht, die Bestseller würden - und schon einmal die Klappentexte gedichtet. bb ) - Ab sofort können Vorschläge für den diesjährigen Börsenblatt Young Excellence Award eingereicht werden. Young Professionals bis 39 Jahre, die im Job Besonderes leisten, haben Chancen auf die Auszeichnung.Feminismus zeit ) - Nane Pleger bringt mit ihrer Großmutter einen Defa-Klassiker wieder auf die Leinwand. Der Film "Nur eine Frau" berührt das Publikum aus mehreren Gründen auch heute. zeit ) - Sebastian Krumbiegel ist Sänger der Prinzen, Menschenfreund und Demokratielehrer. Viele mögen das nicht, dabei will er nur das Gute. Vor allem: reden. Tun wir's also. nzz ) - Es herrscht "Nanninimania": Die italienische Musikerin wird siebzig, gibt ein neues Album heraus und ist in Italien gerade auf allen Kanälen präsent. Ein Gespräch mit Italiens Rocksängerin Nummer eins. zeit ) - Musiker wie Stevie Wonder und Billie Eilish sehen menschliche Kreativität durch KI gefährdet. Bei falschem Einsatz werde sie zur "existenziellen Bedrohung" für die Kunst. 3sat ) - Blicken wir aus dem Fenster, wandern wir durch die Stadt, sehen wir Gebäude, Straßen und Autos. Erik Wegerhoff erkundet in seinem Buch "Automobil und Architektur" das Spannungsfeld der beweglichen Fortbewegungsmaschine und der unbewegten Bauwerke, und dies fast übers ganze 20. Jahrhundert. Auf die Erfindung des Autos hätten die Architekten im frühen 20. Jahrhundert zunächst mit Panik reagiert, sagt Erik Wegerhoff, Dozent für Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH Zürich. Denn die engen Städte taugten nicht für das schnelle Verkehrsmittel. Wegerhoff denkt anhand dreier Kapitel - "Beschleunigen", "Schalten", "Abbremsen" - darüber nach, wie sich das Automobil auf Gebäude, Städte, Straßen ausgewirkt hat. Der einstige Geschwindigkeitsrausch sei längst einer Planung gewichen, die auch dem langsamen Verkehr, den Radfahrerinnen und Fußgängern, großen Stellenwert beimisst.<--- bestellen 3sat ) - Was ist echt, was computergeneriert? Das ist heute kaum noch zu unterscheiden. Doch die Magie der KI lässt Fragen aus dem Blick geraten, um welchen Preis und mit welchen Folgen diese Welt eigentlich entsteht. Fragen, die die Bestseller-Autorin Nina George wieder in den Mittelpunkt rücken will.(3sat) - "Beklaute Frauen" heißt das Buch der Historikerin und Journalistin Leonie Schöler. Darin holt sie vergessene Heldinnen der Geschichte ans Licht: Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen die die Gesellschaft weiterbrachten während Männer den Ruhm dafür einheimsten. Dabei wird klar: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht ein System, das ihn bestärkt - vor allen Frauen steht ein System, das sie aufhält. Bis heute ist die Diskussion um Sichtbarkeit und Teilhabe wichtig, wie Feministinnen der Generation TIkTok zeigen, die jetzt durch Schöler auf die "Beklauten Frauen" treffen. Warum interessieren sie sich für sie? Was haben die "Musen" von gestern mit den selbstbestimmten Frauen von heute zu tun? Und wie reagieren Männer auf Social Media auf feministische Inhalte?<--- bestellen

3sat ) - mit KI. Amazing Books schreibt personalisierte Bücher, genau auf den Leser abgestimmt. Als Rohmaterial verwendet sie echte Romane, deren Autoren so gut wie kein Honorar bekommen. Zu schön um wahr zu sein? Genau. Hinter Amazing Books stehen die Aktions-Künstler vom Peng!-Kollektiv. piqd ) - Ich habe nie ein Buch von Benedict Wells gelesen, aber nach diesem Text, den er auf seiner Internetseite publiziert hat, will ich zumindest mal in eines reinlesen. Wells stürzte sich erfrischend draufgängerisch in die Welt der fiktiven Geschichten.Er hat früh große Erfolge gefeiert, auch einige Kritik abgekriegt, aber sich wieder berappelt und weitergeschrieben, und so betont er denn auch stark das Prozesshafte beim Arbeiten, immer wieder blähen sich seine Romane auf, teilweise bis auf 1500 Seiten, um kurz darauf drastisch eingekürzt zu werden, ehe eine Geschichte allmählich Konturen erhält und die Figuren an Tiefe gewinnen.Ob mir seine Romane zusagen, will ich nicht beschwören, schließlich gibt es einige Aussagen, die mir zu sehr in Richtung Gefälligkeit gehen, aber wie er arbeitet, finde ich trotzdem aufschlussreich. bb ) - Am 3. April ist Notker Wolf OSB, Benediktiner und ehemaliger Abtprimas der Benediktinischen Konföderation, im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte der Verlag Herder mit, bei dem zahlreiche Bücher Wolfs, der auch die E-Gitarre beherrschte, erschienen sind. bb ) - BookBeat und Media Control legen gemeinsam mit einer weiteren regelmäßigen Streaming-Charts los: Eine Indie-Hörbuch-Bestsellerliste unabhängiger Verlage. Die Top 20 des ersten Quartals sehen Sie hier. 3sat ) - Die Themen der Sendung: KI und Urheberrecht - Gespräch mit Nina George, "Beklaute Frauen", Autos & Architektur, Augn. bb ) - In diesem Jahr erscheint das erste Programm des neu gegründeten Gutkind Verlags in der Bonnier Verlagsgruppe. Mit "Das Buch Anderswo" von Keanu Reeves und China Miévilles hat der Verlag nun seinen ersten Titel bekanntgegeben.Unverstanden, glorifiziert und unsterblichKurt Cobain (Grunge-Reihe Pt. 3)(dlfk-audio) - Von Laura Aha<--- bestellen