Radiotipps für Donnerstag

Die Radiotipps für den 29.3.2024

ausgewählt von Henry KozokChopin, Schubert und Nono: Ein Dreigestirn des Jahrhundertpianisten1966 ist die Lukaspassion des polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki uraufgeführt worden. Sie gilt heute als eines der großen Meisterwerke sakraler Musik im 20. Jahrhundert. Das Werk beginnt mit einem Aufschei und ist eine Anklage an die Menschheit, in der Krieg und Zerstörung thematisiert werden.Porträtiert von Jim Igor KallenbergDie Neuerscheinungen der Musikerinnen und Komponistinnen Cassie Kinoshi, Ruth Goller und Nathalie Joachim zeigen die vielfältige junge internationale Jazz-Szene auch abseits des männlichen Mainstreams. Mit Ella O'Brien CokerSportliche Kompositionen von John Cage, Arthur Honegger, Charles Ives, Mauricio Kagel, Dmitri Schostakowitsch, Vito Zuraj und Bohuslav MartinůVon Luigi LauerZusammenstellung und Moderation: Ingo KottkampProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2024Am Mikrofon: Johann Mittmann und Julia GabelProduktion: Autor:innen / Deutschlandfunk Kultur 2024 (Ursendung)Krzysztof Penderecki im Jazz-Kontext? Geht das überhaupt? Ja klar! Die Musik des ehemaligen Avantgardisten fand ja auch Verwendung in Filmen von Martin Scorsese, David Lynch und Stanley Kubrick.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Seit sieben Jahren verblüfft die Londoner Band Ill Considered ihre wachsende Fangemeinde mit freier Improvisation und ihrem tiefen Verständnis von Groove. Von den rhythmischen Strukturen des Drum 'n' Bass' über Spiritual Jazz bis hin zu Afrobeats. Mit Manuela KrauseVon Burkhard Reinartz Regie: der AutorProduktion: Deutschlandfunk 2018Übersetzung aus dem Russischen: Aage A. Hansen-Löve, Thomas KleinbubBearbeitung, Regie und Komposition: Ronald SteckelTon: Peter KainzProduktion: Deutschlandradio Kultur / HR 2006"Sauhund" Ein Spaziergang durch das queere München mit Autor Lion ChristVon Caroline von Lowtzow20.05 "Brennende Fragen an Margaret Atwood" Von Barbara StreidlAufnahme vom 10.11.2015 aus Worms Mit Tim Schauen