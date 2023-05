Lesart

In den Medien bm ) - "Ein knallbuntes Bilderbuch macht Philosophie zu einem großen, frechen Spaß" br ) - "Wir halten die Wahrheit aus": US-Staat will Buch-Zensur ahnden. Der Gouverneur von Illinois will ein Gesetz in Kraft setzen, wonach öffentliche Bibliotheken, die auf politischen Druck Bücher aus ihrem Bestand entfernen, jede staatliche Unterstützung verlieren sollen. Bücher-Verbote seien "verheerend". bb ) - Die erste #BookTok-Bestsellerliste wurde in Leipzig präsentiert. Ulrike Altig von Media Control und Tobias Henning von TikTok erklären, wie die Charts entstehen - und welche Chancen sie eröffnen. bgl ) - Vor einem Jahr veröffentlichte Esther Kinsky den polyphonen Roman Rombo, der von den verheerenden Erdbeben im Mai und September im italienischen Friaul, nahe dem damaligen Jugoslawien und heutigen Slowenien, erzählt. Der Titel erklärt sich durch ein Zitat von 1838, in dem "Rombo" als Bezeichnung für das Geräusch angegeben wird, welches sich kurz vor einem Erdbeben "aus dem rollenden Tone einer aneinander hängenden Reihe von kleinen Explosionen" einstellt. Bemerkenswert an Kinskys Roman ist der Dualismus intermittierender Landschafts- und Naturerzählungen einerseits und den Figurenreden von sieben Protagonisten andererseits (fünf Frauen und zwei Männer), die ihr Schicksal während und nach der Katastrophe und, gegen Ende, auch Kindheitserinnerungen berichteten und ihr Leben überblickten.<--- bestellen fk ) - "Henry Lehman/ Sohn eines Viehhändlers/ schuftet wie ein Pferd/ hinter diesem Ladentisch/ verdient sein Geld zum Leben." So begann es. Im Laufe des Versromans von Stefano Massini wächst das Geschäft Lehmans zu einem enormen Finanzimperium heran, das 2008 eine folgenreiche Insolvenz beantragte. Rolf Schönlau hat das Epos gelesen und gehört.Von Rolf Schönlau<--- bestellen dlfk-audio ) - Moderation: Frank Meyer<-- bestellen dlfk-audio ) -<-- bestellen dlfk-audio ) -<-- bestellen <--Kim Koplin bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Maximilian Mengeringhaus<-- bestellen dlfk-audio ) - Von Andi Hörmann<-- bestellen Begegnung mit eigensinnigen Sternbildern dlfk-audio ) - Von Yana Adu<--