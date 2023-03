Die Radiotipps für Freitag, den 24.3.2023

TV-Tipps für den Abend

Werke von Mendelssohn Bartholdy, Fanny Hensel und Johann Sebastian BachRIAS Kammerchor; Kammerakademie PotsdamLeitung: Justin DoyleAufnahme vom 5.12.2022 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, KölnAm Mikrofon: Tim Schauen"Requiem For Jazz", so heißt das neue Werk der Klarinettistin, Sängerin und Komponistin Angel Bat Dawid. Es ist eine weitreichende Abhandlung über die afroamerikanische Geschichte in Form einer 12-sätzigen Suite, inspiriert u.a. von Edward O. Blands Film "The Cry of Jazz" von 1959. Mit Manuela KrauseVon Katrin Kleemann und Maria Caroline WölfleRegie: Matthias Kapohl Produktion: Deutschlandfunk 2023Komposition: Kiki Bohemia & Sicker Man Realisation: Tina Klopp BR 2023 UrsendungModeration: Insa Wilke (Aufzeichnung vom 1. März 2023 beim Literaturfest Mannheim)Mehr als Rock'n'Roll. Zu Leibers & Stollers 90. Geburtstag- Je suis Karl Fernsehfilm Deutschland/Belgien/Frankreich 2020 | arte - 3nach9 Moderation: Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo | NDR Keanu Reeves, der Rätselhafte Frankreich 2022 | arte - Blackwater - Im Schatten der Vergangenheit (1/6) Untiefen | Das Erste