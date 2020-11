Lockdown mit Nebenwirkungen

Mittwoch, 11. November 2020." ( bb ) - Corona-Satire auf Eins - und ein neuer Fall für Gereon RathBUCHHANDELIn England bookshops stay closed until the beginning of December - while supermarkets are still allowed to sell books. The Booksellers Association is now working on classifying bookshops as essential and calls the actual restrictions as "completely ridiculous".Compared to previous years, diversity in English children's books has increased: both in terms of literary characters and the authors themselves. But there is still room for improvement.AUTORINNEN UND AUTORENNeben Haruki Murakami erfreuen sich auch andere japanische Autor*innen immer größer werdender Beliebtheit. Worin liegt die Faszination für die japanische Literatur?RECHTLICHES UND POLITIKPEN-Zentren weltweit machen seit 40 Jahren mit dem Gedenktag am 15. November auf das Schicksal von zu Unrecht inhaftierten und verfolgten Schriftsteller*innen, Journalist*innen, Verleger*innen und Blogger*innen aufmerksam.Die EU-Wettbewerbshüter werfen Amazon vor, gegen Kartellvorschriften zu verstoßen.Drei Titel haben noch die Chance mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis 2020 ausgezeichnet zu werden. Der Siegertitel wird am 17. November bekannt gegeben.