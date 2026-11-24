Magazinrundschau
Es gab keinen Aufschrei
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
24.11.2026. Die London Review fragt, wie lange die Welt noch dem Völkermord im Sudan zugucken will. Atlantic erzählt, wie sich die Houthis zum Nordkorea der arabischen Welt entwickeln konnten. In Eurozine erklärt der ukrainische Philosoph Wolodymyr Jermolenko, was Thanatokratie ist. Im MIT Press Reader überlegt der Soziologe Andrew Whelan, wann Bürokratie in administrative Gewalt umschlägt. In Desk Russie fragt sich der Politologe Bernard Bruneteau, warum der Begriff des "Totalitarismus" so aus der Mode gekommen ist. Vulture besucht Matthew Barney.
London Review of Books | The Atlantic | Eurozine | Desk Russie | Vulture | HVG | MIT Press Reader | Dekoder | archdaily
London Review of Books (UK), 26.11.2026
Alex de Waal beschäftigt sich mit der fortdauernden Krise im Sudan, wo Milizen der paramilitärischen arabischen Rapid Support Force (RSF) schon seit Jahren systematisch massenhaft Zivilisten töten - zuletzt etwa mutmaßlich Zehntausende in El Fasher im Bundesstaat Nord-Darfur. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die RSF von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) finanziert wird. Die internationale Politik hat jedoch über die Jahre zahlreiche Möglichkeiten verstreichen lassen, die Emirate zu einer Änderung ihrer Politik zu bewegen, zeichnet de Waal nach. Das ist umso frustrierender, als "die Vereinigten Arabischen Emirate offensichtlich zuhören würden, wenn die internationale Gemeinschaft ihre Stimme erhöbe. Im Juni 2024 forderte die UN-Sicherheitsratsresolution 2736 einen bedingungslosen Waffenstillstand im Sudan und die Aufhebung der Belagerung von El Fasher sowie einen sicheren Fluchtkorridor für die Zivilbevölkerung aus der Stadt. Die Resolution nannte die VAE zwar nicht ausdrücklich, forderte die UN-Mitgliedstaaten jedoch auf, sich jeder Einmischung zu enthalten. Seit Ausbruch des Krieges war dies das einzige Mal, dass eine solche - wenn auch milde und indirekte - Rüge ausgesprochen wurde. Am Tag der Verabschiedung der Resolution zeigten Satellitenbilder, dass die Angriffsfahrzeuge der RSF ihren Vormarsch einstellten. Eine Quelle, die Einblick in die interne Kommunikation der RSF hatte, berichtete Nathaniel Raymond vom Yale Humanitarian Research Lab, Abu Dhabi habe den RSF-Kommandanten Hemedti angewiesen, die Offensive auszusetzen, während man prüfte, ob die Resolution tatsächlich Konsequenzen nach sich ziehen würde. 'Wir konnten aus dem Weltraum, 450 Meilen über der Erdoberfläche, beobachten, wie diese Fahrzeuge genau in dem Moment zum Stillstand kamen, als uns diese Nachricht erreichte', so Raymond. Die Unterbrechung dauerte einige Tage, in denen die VAE ausloteten, wie weit sie gehen konnten. In Großbritannien lief gerade der Wahlkampf zur Unterhauswahl. Biden war zahnlos - seine desaströse Fernsehdebatte mit Donald Trump fand erst zwei Wochen später statt. Blinken schwieg. Nach einer Woche relativer Ruhe nahm die RSF ihre Angriffe wieder auf. Es gab keinen Aufschrei." Auch nicht, darf man hinzufügen, von Seiten der mit dem Gazakrieg anscheinend vollständig ausgelasteten globalen Linken.
Der Historiker Christopher Clark rezensiert Katja Hoyers "Weimar: Glanz und Grauen der deutschen Geschichte", ein Buch, das die thüringische Stadt laut Verlagswerbung gleichzeitig als "Heimat der deutschen Hochkultur und Epizentrum der Nazi-Barbarei" beschreibt. Hoyer konzentriert sich auf individuelle Schicksale und stellt unter anderem einen Weimarer jüdischen Schuhhändler und einen sozialdemokratischen Politiker vor. NS-Täter hingegen, kritisiert Clarke, kommen kaum vor. Auch sonst wird er nicht wirklich glücklich mit Hoyers auf Einfühlung statt Analyse setzendem Buch: "Eine kumulative Folge dieser Art der Aufmerksamkeitslenkung besteht darin, dass die Gräuel der Nazizeit wie Unglücksfälle erscheinen, die gleich einem giftigen Regen über die Stadt hereinbrechen. Mit Blick auf die Gewalt während der Novemberpogrome 1938 schreibt Hoyer, dass den Weimarern nun 'die Realität dessen, wie sich der nationalsozialistische Antisemitismus in der Praxis darstellte', 'vor Augen geführt' worden sei. Später stellt sie fest, dass 'der nationalsozialistische Antisemitismus keine Rücksicht darauf nahm, dass Weimars jüdische Gemeinde klein und weitgehend assimiliert gewesen war'. Hoyer weiß natürlich, dass die dunklen Kräfte, die das Regime entfesselte, auch in Weimar selbst präsent waren - das Buch macht durchaus deutlich, welche zentrale Rolle die Stadt in einzelnen Phasen des Aufstiegs des Nationalsozialismus spielte. Doch das Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch, den Weg einer Nation in die politische Finsternis zu 'erklären', und dem Einsatz sympathischer Stellvertreterfiguren, die das Mitgefühl der Leser gewinnen, bleibt ungelöst. Hoyer verweist darauf, wie wichtig es sei, die 'Fehler' zu erklären, die Menschen in der Vergangenheit begangen haben. 'Fehler' ist in diesem Zusammenhang ein bedeutungsvolles Wort. Die Nationalsozialisten zu wählen, war zweifellos ein Fehler. Etwas mehr als ein Drittel aller deutschen Wähler - offenbar auch Carl Weirich - entschied sich im Sommer und Herbst 1933 für die NSDAP. Doch eine jüdische Familie, die sich versteckt hält, bei den Behörden zu denunzieren, eine ältere jüdische Frau zu verprügeln oder sich freiwillig an der Verwaltung eines Lagers zu beteiligen, dessen Insassen systematisch erniedrigt, geschlagen und getötet werden: Das sind keine 'Fehler'."
Der Historiker Christopher Clark rezensiert Katja Hoyers "Weimar: Glanz und Grauen der deutschen Geschichte", ein Buch, das die thüringische Stadt laut Verlagswerbung gleichzeitig als "Heimat der deutschen Hochkultur und Epizentrum der Nazi-Barbarei" beschreibt. Hoyer konzentriert sich auf individuelle Schicksale und stellt unter anderem einen Weimarer jüdischen Schuhhändler und einen sozialdemokratischen Politiker vor. NS-Täter hingegen, kritisiert Clarke, kommen kaum vor. Auch sonst wird er nicht wirklich glücklich mit Hoyers auf Einfühlung statt Analyse setzendem Buch: "Eine kumulative Folge dieser Art der Aufmerksamkeitslenkung besteht darin, dass die Gräuel der Nazizeit wie Unglücksfälle erscheinen, die gleich einem giftigen Regen über die Stadt hereinbrechen. Mit Blick auf die Gewalt während der Novemberpogrome 1938 schreibt Hoyer, dass den Weimarern nun 'die Realität dessen, wie sich der nationalsozialistische Antisemitismus in der Praxis darstellte', 'vor Augen geführt' worden sei. Später stellt sie fest, dass 'der nationalsozialistische Antisemitismus keine Rücksicht darauf nahm, dass Weimars jüdische Gemeinde klein und weitgehend assimiliert gewesen war'. Hoyer weiß natürlich, dass die dunklen Kräfte, die das Regime entfesselte, auch in Weimar selbst präsent waren - das Buch macht durchaus deutlich, welche zentrale Rolle die Stadt in einzelnen Phasen des Aufstiegs des Nationalsozialismus spielte. Doch das Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch, den Weg einer Nation in die politische Finsternis zu 'erklären', und dem Einsatz sympathischer Stellvertreterfiguren, die das Mitgefühl der Leser gewinnen, bleibt ungelöst. Hoyer verweist darauf, wie wichtig es sei, die 'Fehler' zu erklären, die Menschen in der Vergangenheit begangen haben. 'Fehler' ist in diesem Zusammenhang ein bedeutungsvolles Wort. Die Nationalsozialisten zu wählen, war zweifellos ein Fehler. Etwas mehr als ein Drittel aller deutschen Wähler - offenbar auch Carl Weirich - entschied sich im Sommer und Herbst 1933 für die NSDAP. Doch eine jüdische Familie, die sich versteckt hält, bei den Behörden zu denunzieren, eine ältere jüdische Frau zu verprügeln oder sich freiwillig an der Verwaltung eines Lagers zu beteiligen, dessen Insassen systematisch erniedrigt, geschlagen und getötet werden: Das sind keine 'Fehler'."
The Atlantic (USA), 10.11.2026
"Saudi-Arabien befindet sich im Krieg. Die Houthis haben durch wiederholte Raketenangriffe gezeigt, dass sie einen Großteil der Wirtschaft des Landes nach Belieben lahmlegen können. Bei einem tödlichen Angriff auf den Hauptflughafen in Riad kamen Mitte Oktober mindestens 14 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Mehr als einen Monat später sind nur wenige Flüge wieder aufgenommen worden", berichtet Robert F. Worth. Die Saudis wollten die Houthis lange nicht ernst nehmen, das hat sich geändert. "Riad hat Vereinbarungen getroffen, um Tausende Soldaten aus Pakistan und Syrien zur Verteidigung der Grenze des Landes zum Jemen heranzuholen. Doch diese Bemühungen reichen möglicherweise nicht aus. Auch die Houthis bauen ihre Streitkräfte aus - mit Hilfe des Iran, Chinas, Nordkoreas und Russlands. Die Houthis sind nicht mehr die aufstrebenden Rebellen von vor einem Jahrzehnt. Sie sind auf dem besten Weg, zum Nordkorea der arabischen Welt zu werden: ein abgeschotteter, gut bewaffneter und fanatischer Kleinstaat, der eine Bedrohung für die gesamte Region darstellt. Sie verfügen über eine KI-gestützte Rüstungsindustrie und haben den Krieg in der Ukraine analysiert; ihre Informationsoperationen sind denen ihrer saudischen und jemenitischen Rivalen weit voraus. Die Houthis könnten bald gefährlicher werden als der Iran, ihr langjähriger Schutzherr. Das saudische Militär ist für diese Art von Krieg nicht ausgelegt. Die Herrscher des Landes zögerten lange Zeit, eine Armee aufzubauen, die eines Tages eine Bedrohung für die Monarchie darstellen könnte. Selbst jetzt lehnen sie die Idee ab, eigene Truppen - abgesehen von den bereits im Jemen stationierten Elite-Spezialeinheiten - zur Bekämpfung der Houthis zu entsenden. Doch sie könnten bald feststellen, dass man sich nicht auf Ausländer verlassen kann, wenn das eigene Land einer sehr realen Invasionsgefahr ausgesetzt ist." Im Jemen kontrollieren die Houthis inzwischen ein Drittel des Staatsgebiets. "Ihr Einsatz von Kindersoldaten ist seit einem Jahrzehnt gut dokumentiert, ebenso wie ihr häufiger Rückgriff auf Folter, willkürliche Inhaftierungen und das Verschwindenlassen von Personen. Ihre Herrschaft wurzelt in einer revolutionären Ideologie, die nicht an den Grenzen des Jemen Halt macht und von ständigem Krieg lebt. ... Sie haben trotz konfessioneller Unterschiede (die Houthis gehören einer Strömung des schiitischen Islam an; die beiden anderen Gruppen sind sunnitisch) pragmatische Beziehungen zu Al-Qaida und der Terrororganisation Al-Shabaab aufgebaut. Und in einer Demonstration politischer Geschicklichkeit und ideologischer Leidenschaft rekrutieren und trainieren sie ethnische und stammesbezogene Untergruppen im gesamten Horn von Afrika, in Somalia, Dschibuti, Eritrea, Äthiopien, Kenia und im Sudan."
Das Neolithikum - also die Phase der Sesshaftwerdung von Ackerbau betreibenden Menschen - ist auch eine Folge der Erdererwärmung seit dem letzten großen Gletscher-Zeitalter. Seitdem stiegen die Meeresspiegel weltweit stetig an. Wer die Frühgeschichte der menschlichen Zivilisation erforschen will, muss also auch "Aquaterra" in den Blick nehmen, schlägt Toby Lester vor - also jene teils erheblichen Landstriche, die seinerzeit problemlos zugänglich waren, heute aber teils über hundert Meter unter Wasser liegen. Bei einer Konferenz legte der britische Archäologe Geoff Bailey ein Gedankenexperiment nahe: "Stellen Sie sich eine weit entfernte Zukunft vor, in der der Meeresspiegel 60 Meter höher liegt - was in etwa dem entspricht, was geschehen könnte, wenn die Antarktis und Grönland ihr gesamtes Eis verlieren würden. Um uns zu zeigen, wie Europa unter solchen Bedingungen aussehen würde, proijizierte er eine Karte auf die Wand: Britannien und Iralnd wären nurmehr ein Archipel mit kleinen Inseln. Die gegenwärtigen Küstenlinien Nordwesteuropas befänden sich tief unter Wasser. Jenseits der Küste markierten rote Punkte die verschwundene Peripherie des Kontinents, mit komplett oder teilweise versunkenen Städten: London. Lissabon. Barcelona. Rom. Amsterdam. Kopenhagen. Was wäre, wenn Archäologen der Zukunft in diesem Szenario nur jene Bereiche erforschen könnten, die über dem Meeresspiegel liegen? Also Orte, die heute tief im Innenland liegen? Wenn sie keinen Hinweis auf meeresbasierte Kultur in den überlebenden Städten finden, welche Vermutungen würden sie über das Leben im Europa des 21. Jahrhunderts anstellen? 'Sie würden denken, es wäre im wesentlichen landbasiert', sagt er, 'mit den wichtigsten Machzentren in Madrid, Prag und Moskau - solchen Orten. Da die wichtigsten Städte Westeuropas unter Wasser lägen und ein Großteil der Infrastruktur, der unsere Zivilisation stützt.' Das überspannt den Bogen vielleicht ein bisschen, aber es hilft dabei, sich zu vergegenwärtigen, was zu Beginn der modernen Archäologie geschehen ist. Beim Versuch, ein Bild unserer Vergangenheit zusammenzustellen, haben wir auf das fokussiert, was auf dem Trockenen (in den früheren Gebirgen) zu finden war, während wir ignoriert haben, was sich unter Wasser befand. ... Wir könnten vieles übersehen haben."
Das Neolithikum - also die Phase der Sesshaftwerdung von Ackerbau betreibenden Menschen - ist auch eine Folge der Erdererwärmung seit dem letzten großen Gletscher-Zeitalter. Seitdem stiegen die Meeresspiegel weltweit stetig an. Wer die Frühgeschichte der menschlichen Zivilisation erforschen will, muss also auch "Aquaterra" in den Blick nehmen, schlägt Toby Lester vor - also jene teils erheblichen Landstriche, die seinerzeit problemlos zugänglich waren, heute aber teils über hundert Meter unter Wasser liegen. Bei einer Konferenz legte der britische Archäologe Geoff Bailey ein Gedankenexperiment nahe: "Stellen Sie sich eine weit entfernte Zukunft vor, in der der Meeresspiegel 60 Meter höher liegt - was in etwa dem entspricht, was geschehen könnte, wenn die Antarktis und Grönland ihr gesamtes Eis verlieren würden. Um uns zu zeigen, wie Europa unter solchen Bedingungen aussehen würde, proijizierte er eine Karte auf die Wand: Britannien und Iralnd wären nurmehr ein Archipel mit kleinen Inseln. Die gegenwärtigen Küstenlinien Nordwesteuropas befänden sich tief unter Wasser. Jenseits der Küste markierten rote Punkte die verschwundene Peripherie des Kontinents, mit komplett oder teilweise versunkenen Städten: London. Lissabon. Barcelona. Rom. Amsterdam. Kopenhagen. Was wäre, wenn Archäologen der Zukunft in diesem Szenario nur jene Bereiche erforschen könnten, die über dem Meeresspiegel liegen? Also Orte, die heute tief im Innenland liegen? Wenn sie keinen Hinweis auf meeresbasierte Kultur in den überlebenden Städten finden, welche Vermutungen würden sie über das Leben im Europa des 21. Jahrhunderts anstellen? 'Sie würden denken, es wäre im wesentlichen landbasiert', sagt er, 'mit den wichtigsten Machzentren in Madrid, Prag und Moskau - solchen Orten. Da die wichtigsten Städte Westeuropas unter Wasser lägen und ein Großteil der Infrastruktur, der unsere Zivilisation stützt.' Das überspannt den Bogen vielleicht ein bisschen, aber es hilft dabei, sich zu vergegenwärtigen, was zu Beginn der modernen Archäologie geschehen ist. Beim Versuch, ein Bild unserer Vergangenheit zusammenzustellen, haben wir auf das fokussiert, was auf dem Trockenen (in den früheren Gebirgen) zu finden war, während wir ignoriert haben, was sich unter Wasser befand. ... Wir könnten vieles übersehen haben."
Eurozine (Österreich), 23.11.2026
Der ukrainische Philosoph Wolodymyr Jermolenko hat den Begriff der "Thanatokratie" geprägt, den er im Gespräch mit Gintautas Mažeikis und dem litauischen Schriftsteller Tomas Kavaliauskas näher erklärt. Thanatokratie meine "ein politisches System, in dem das Töten von Menschen nicht nur als unvermeidliche politische Notwendigkeit, sondern als nützliches politisches Instrument verstanden wird. Dies ist charakteristisch für die Denkweise von Tyrannen." Auch im heutigen Russland lässt sich diese Form der Herrschaft beobachten, meint Jermolenko, dort "scheint dies eine politische Tradition zu sein. Russische Machthaber haben ihren Bürgern immer wieder beigebracht, diejenigen zu respektieren, die über ihr Leben und ihren Tod entscheiden - diejenigen, die nicht davor zurückschrecken, so viele Menschen wie nötig zu töten. Putin tut genau dasselbe. Er tötet Ukrainer, aber er opfert auch seine eigenen Bürger. Die Zahl der gefallenen russischen Soldaten steigt weiter, doch nur wenige in Russland scheinen bereit zu sein, dies infrage zu stellen. Man hat den Menschen eingetrichtert, dass der wahre Herrscher jemand ist, der zu extremer Gewalt und Grausamkeit fähig ist." Ich "denke, unsere Region - von den baltischen Staaten bis zum Schwarzen Meer - hat das Potenzial, eine neue Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg anzustoßen. In Westeuropa liegt der Schwerpunkt vor allem auf den Leidenden. In der russischen Welt hingegen spricht man hauptsächlich vom Sieg; für die Opfer ist kaum Raum. In der westlichen Erzählung wird mitunter nicht ausreichend reflektiert, wie man dem Bösen tatsächlich begegnen und es besiegen kann, wenn es präsent ist. Ich denke, die Ukrainer versuchen, einen Mittelweg zwischen diesen beiden Ansätzen zu finden. Wenn Geschichte ausschließlich aus der Perspektive der Sieger geschrieben wird, vergessen wir unweigerlich die Opfer. Doch wenn Geschichte ausschließlich aus der Perspektive der Opfer geschrieben wird, könnten wir auch eine andere entscheidende Frage unbeantwortet lassen: Wie gewinnen wir eigentlich einen Krieg? Ich denke, die westliche Welt hat eine starke Ethik des Mitgefühls entwickelt, und die Ukrainer schätzen dieses Mitgefühl ihrer westlichen Partner sehr. Wir wissen aber auch, dass Mitgefühl allein nicht ausreicht." Jermolenko hat zum Thema der Thanakrotie auch kürzlich ein Buch veröffentlicht.
Desk Russie (Frankreich), 22.11.2026
Der Politologe Bernard Bruneteau fragt in einer Artikelreihe von Deskrussie, wie und warum der Begriff des "Totalitarismus" als ein Instrument der politischen Analyse so komplett außer Mode gekommen ist. Der Begriff beschreibt doch in einleuchtenden Parallelen die totale Verfügung über das Gesellschaftliche durch die Politik, zuerst in Faschismus, Kommunismus und Nationalsozialismus und dann auch im Islamismus. Aber der Begriff wurde gerade auch unter dem Zeichen des Sozialen aufgelöst, so Bruneteau, und zwar in Denkschulen wie der von Bourdieu, die das Politische unter den Primat des Sozialen stellten: So beeinflusste Politikwissenschaftler sahen darum die Frage des Totalitarismus in politischen Regimes "als überholt und, offen gesagt, von geringem wissenschaftlichem Interesse. Tatsächlich hängt hier alles davon ab, welche Bedeutung der Rolle von Ideen und dem Begriff des Regimes zugeschrieben wird, was wiederum auf die Entwicklung der Politikwissenschaft zurückzuführen ist. Für einen zunehmend dominierenden Teil dieser Disziplin, der sich einem stark soziologisch geprägten Ansatz im Geiste von Pierre Bourdieu verschrieben hat, dienen 'Ideen' nur dazu, konkurrierende Interessen zu verschleiern, wobei das 'politische Feld' lediglich ein Segment des 'sozialen Feldes' ist, ein Widerschein der Spaltungen und Rivalitäten zwischen 'Gruppen' und 'Akteuren', die dieses 'Feld' entsprechend ihrem spezifischen 'Kapital' besetzen. Die Idee des Totalitarismus hingegen räumt - unabhängig davon, welche Autoren man betrachtet - den politischen und ideologischen Kräften den Vorrang ein; sie impliziert, dass historisches Handeln in erster Linie durch 'Ideen' und deren Logik bestimmt wird. Auch der Begriff des Regimes ist für die (von der Soziologen beeinflussten) Politikwissenschaftler kein besonders überzeugender Ansatz, da sie darin lediglich eine 'Konfiguration' sehen, in der allein die soziale Charakterisierung der miteinander interagierenden 'Akteure' zählt."
Vulture (USA), 24.11.2026
Seit sein 320-minütiges Werk "River of Fundament" im Jahr 2014 bei der Kritik floppte, ist es ruhiger um Matthew Barney geworden. Und doch ist der amerikanische Künstler kreativer denn je, allerdings sind seine Arbeiten stiller und bescheidener geworden, stellt Zachary Woolfe beim Besuch im Atelier des Künstlers fest. Aktuell arbeitet er an einem Kurzfilm, "in dem auch Clarissa Dalrymple mitwirkte, die Kuratorin, die ihn vor 36 Jahren entdeckt hatte. Die heute 85-jährige Dalrymple hatte vor einigen Jahren einen Schlaganfall erlitten, der ihre Beweglichkeit beeinträchtigt. Nachdem Barney sie bei einer Physiotherapie-Sitzung beobachtet hatte, schlug er ihr eine Art stilisiertes Pas de deux vor, in dem sie abwechselnd ihr Gewicht ausbalancieren würden - eine Art, jemanden zu unterstützen, der ihn einst unterstützt hatte. (...) Eine frühe Drehbuchfassung beginnt damit, dass die beiden barfuß in einem Tanzstudio stehen und sich jeweils an einer Ballettstange festhalten. Dalrymple bestäubt ihre Hände mit Kreide, lässt sich hinfallen und beginnt, sich langsam vorwärts zu ziehen. Dann steht sie auf, stützt sich an der Stange ab, lässt sie los, wiegt sich leicht hin und her, setzt sich und zieht sich erneut vorwärts.(...) Der fertige Film verspricht, wie alle Werke Barneys, ein Labyrinth aus kulturellen und persönlichen Bezügen zu werden, rätselhaft und anregend, streng unsentimental und doch emotional aufgeladen. Der Übergang von zwei Soli zu einem sanften Duett erinnert an den Hippie-Chic der Contact Improvisation der 1970er Jahre. Sequenzen in einem dunklen, spiegelverkleideten Traumraum, in dem Dalrymple ein schimmerndes schwarzes Top und Barney einen Satinsmoking tragen und keiner von beiden spricht, sind eine elegante Hommage an Busby Berkeley und Bob Fosses 'All That Jazz'. Es wird ein Liebesbrief an eine Mutterfigur von dem Mann, den sie genährt hat, und ein Porträt eines alternden Körpers, der nicht mehr so funktioniert wie früher, der stirbt."
HVG (Ungarn), 19.11.2026
Nach der Abwahl Viktor Orbans hofft der Schriftsteller György Dragomán auf Veränderungen in der Kulturfinanzierung und endlich auf Kultursendungen in den öffentlich-rechtlichen Sendern: "Man hätte von der ersten Minute an deutlich betonen müssen, dass man die Praktiken des bisherigen, auf Kontraselektion basierenden und erniedrigenden Systems nicht fortsetzen wird. Die neue Regierung wollte mit fertigen Plänen aufwarten, doch das ist ihr bisher nicht gelungen, und dafür hat sie auch die Quittung bekommen. Ich hoffe, dass sie daraus gelernt hat und in der Lage sein wird, einen ordentlichen, fairen Haushalt aufzustellen, bei dem jeder entsprechend seinen Verdiensten an dem teilhaben kann, was er in die Gemeinschaft eingebracht hat. Wenn jemand unabhängig von seinem Talent Fördermittel erhält, ist das nicht normal. Aber man kann nicht alles dem Markt überlassen. Wir sind ein kleines Land, mit einer kleinen Kultur. Solange wir aber sagen, dass der Sport gefördert werden muss, können wir nicht gleichzeitig behaupten, dass sich die Kultur von selbst über den Markt finanzieren soll. (…) Ich bin erleichtert, dass es erneut öffentlich-rechtliche Medien gibt. Oder besser gesagt: dass es sie vielleicht geben wird. Es hat mich sehr geärgert, dass es in den öffentlich-rechtlichen Medien keine anständigen Kultursendungen gab. (…) Ich habe mich gefreut, nach fünfzehn Jahren wieder dort sein zu können und ganz normal miteinander reden zu können. (...) Man muss an eine normale Republik glauben. Vielleicht werden wir ja noch einmal Teil davon sein. Natürlich behaupte ich nicht, dass ich plötzlich ein glühender Anhänger der Regierungspartei geworden bin. Man muss immer auf der Hut sein. Man kann nur jene Macht akzeptieren, die sich selbst Grenzen setzt."
MIT Press Reader (USA), 23.11.2026
Der Soziologe Andrew Whelan macht sich Gedanken über den Begriff der administrativen Gewalt. Der Begriff Bürokratie ist ihm zu harmlos, weil er die absichtsvolle Seite der Gewalt, wie sie Schreibtischtäter wie Eichmann ausübten, außer acht lasse: "Kritiker verwenden häufig den Begriff 'administrative Gewalt', um den Fokus von der persönlichen Moral der Beamten auf die Schäden zu lenken, die scheinbar neutrale Bürokratien verursachen können. Die Forschung zur administrativen Gewalt befasst sich mit der systemischen Erzeugung von Schaden, insbesondere in Bereichen wie Strafjustiz, Einwanderung, Sozialwesen und Katastrophenschutz. Eine strafende Sozialpolitik, staatlich gelenkte Spekulationsmärkte in den Bereichen Wohnen, Gesundheitsversorgung und Bildung, eine auf Ausweisung ausgerichtete Grenzpolitik, allgegenwärtige Überwachung und vielleicht vor allem die Organisation und Ausweitung tiefgreifender wirtschaftlicher Ungleichheit sind immer wiederkehrende Themen in dieser Literatur. Ein wichtiger Aspekt dieser Sichtweise ist das Verständnis für den allgemeinen Charakter und das Ausmaß - die Struktur - von Gewalt, über Zeit und Raum hinweg und unabhängig von Parteipolitik. Dies zeigt sich beispielsweise in den großen Schwankungen der Morbiditäts- und Mortalitätsraten über Landesgrenzen hinweg sowie zwischen verschiedenen sozioökonomischen und ethnischen Bevölkerungsgruppen. Die Einordnung dieser Struktur als administrative Gewalt macht deutlich, dass diese Raten nicht unvermeidbar sind, dass sie historische Muster der Ausgrenzung und Privilegierung reproduzieren und aufrechterhalten und dass die Verteilung des Leids so organisiert ist, dass bestimmte soziale Gruppen ihm konsequent ausgesetzt sind. Analog dazu - und das ist kein Zufall - profitieren andere soziale Gruppen konsequent davon. ... Verwaltungsgewalt umfasst Schäden, die vorhergesehen, zugelassen oder aktiv herbeigeführt werden. Wenn vermeidbare und vorhersehbare Schäden immer wieder auftreten, ist es unaufrichtig, sie als unbeabsichtigte Folgen oder 'politisches Versagen' zu bezeichnen. In Verwaltungssystemen fehlt es nicht an Absicht; man muss sie danach beurteilen, was sie tun, und nicht danach, was sie zu tun vorgeben oder was sie zu tun 'anstreben' oder woran sie 'scheitern'."
Dekoder (Deutschland), 18.11.2026
Im Interview mit Dekoder spricht die belorussische Fotografin Kseniya Halubovich über ihre Arbeit an der ukrainischen Front und wie es ist, dort immer wieder anzukommen und das Leid zu dokumentieren: "Das Leben geht immer weiter. Ich mag keinen übertriebenen heroischen Populismus. Im Laufe der Jahre habe ich viel gesehen. Ein Mann ohne Beine kann in fröhlichen Videos Witze machen, und wir verstehen, dass er stark ist und durchhält, doch die Realität ist nicht rosig. Ich versuche, ein Gleichgewicht zu finden und ganz einfache Dinge zu zeigen. Empathie funktioniert nur gut, wenn man sich in die Lage anderer versetzen kann. Es ist sehr wichtig, die Helden, die Front und die Zerstörung zu zeigen, aber die Europäer wollen sich nicht vorstellen, selbst in einem Schützengraben zu stehen. Sie haben Angst. Jeder hat Angst, das ist normal." Was Menschen aus ihren Bildern mitnehmen sollen? "Ich möchte, dass die Menschen Menschen sehen. Je weiter man vom Krieg entfernt ist, desto mehr wird er zu einem Surrogat aus Tod und Zerstörung. Ich möchte, dass die Betrachter der Bilder spüren, dass die Menschen dort ihr Leben leben, weinen und lachen, sich Sorgen um Freunde und Familien machen und füreinander da sind. Sie wollten keine Helden sein; sie haben keine andere Wahl. Dies ist nicht nur der Krieg der Ukraine, es ist ein Krieg für eine freie Zukunft in der Welt. Und die Welt muss darauf vorbereitet sein, dass sie eines Tages in der Lage der Ukrainer sein könnte." Dekoder zeigt außerdem eine Vielzahl an Bildern von Halubovich.
archdaily (Schweiz), 24.11.2026
Antonia Piñeiro besucht die von Martino Stierli und Ikem Stanley Okoye kuratierte Ausstellung "Architects of Liberation: Modernism in Westafrika" im New Yorker MoMA, die afrikanische moderne Architektur von den späten 1950er bis Anfang der 1980er Jahre in Benin, Kamerun, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Senegal und Togo zeigt. Zu sehen ist, wie sich die in jenen Jahren neu gegründeten afrikanischen Nationen auch architektonisch in Abgrenzung zur Kolonialherrschaft neu zu definieren versuchten: "Diese neue architektonische Identität beschäftigte sich intensiv mit breiteren politischen Ideen des Panafrikanismus und der Afrikanisierung. (...) Das ausgestellte Material umfasst Architekturzeichnungen, Modelle und Archivfotografien aus den Sammlungen von über 50 Verleihern in 17 Ländern. Die überwiegende Mehrheit der ausgestellten Objekte wurde noch nie öffentlich präsentiert, und auch die viele der Architekten wurden noch nie in einer Ausstellung oder wissenschaftlichen Publikation vorgestellt. Die Ausstellung umfasst auch originale und neu in Auftrag gegebene Architekturmodelle sowie eine Reihe neuer Filme und Auftragsfotografien. Zu den ausgestellten Gebäuden gehören der Afrika-Pavillon auf der Handelsmesse in Accra, Ghana - ein kreisförmiger Pavillon, der die Einheit Ghanas symbolisiert und von Vic Adegbite, Jacek Chyrosz und Stanisław Rymaszewski entworfen und zwischen 1962 und 1967 unter der Leitung der Ghana National Construction Corporation (GNCC) errichtet wurde [mehr dazu hier]; die 'Pyramide' in der Elfenbeinküste, ein ikonisches Hochhaus, das von Rinaldo Olivieri entworfen und 1973 fertiggestellt wurde und die Skyline von Abidjan, der größten Stadt des Landes, neu prägte; das CICES im Senegal, ein Messegelände, das von den französischen Architekten Jean-François Lamoureux und Jean-Louis Marin entworfen wurde und symbolisch für Präsident Léopold Senghors Konzept des 'asymmetrischen Parallelismus' steht, bei dem vielfältige, sich nicht wiederholende Elemente eingesetzt wurden, um dynamische Harmonien zu schaffen; der 'Gare de Bessengue' in Kamerun, ein von Jacques Nsangue Akwa und Emilien Douala Bell entworfener Bahnhof; sowie die Universität von Ife in Nigeria, ein ehrgeiziges Bildungsprojekt mit einem Masterplan von Arieh Sharon."
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