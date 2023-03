Eben war noch Body-Positivity das große Ding, jetzt tanztauf einmal allein in Übergröße: Hollwood und Instagram sind im Schlankheitswahn, seit die neueals Diätpille die Runde macht. Eigentlich soll das Medikament bei Diabetes den Appetit zügeln, aber inzwischen sind alle Dämme gebrochen. Mit besten Kontakten in die Mode- und Filmwelt und Lust an deftigem Klatsch erzählt Matthias Schreier zum Beispiel von einer New Yorker Schauspielerin, die er Allison nennt: "Es stellt sich heraus, dass sie etwa zehn Pfund abgenommen hat und darüber glücklich ist. 'Jemand hat mir einmal gesagt, ich hätte eine Größe-Null-Persönlichkeit, er dachte, ich sei dünner als ich tatsächlich war', erzählt sie mir. 'Wir reden nicht darüber, aber jeder weiß es..' ... Für viele Ozempic-Schlucker gibt es Nebenwirkungen.sind die häufigsten. 'Ich habe gehört, dass alle Schwulen bei der CAA es nehmen und sich das Hirn ausscheißen', sagt Allison. 'Aber nein, das war nicht meine Erfahrung. Es ist ein bisschen so, wie eine kleine Dosis Amphetamin,.' Sie hat sich daran gewöhnt. 'Am Anfang gab es definitiv Momente, in denen ich Nebenwirkungen wie Müdigkeit spürte', sagt sie. 'Aber das war nur vorübergehend, und je höher meine Dosis wurde, desto mehr habe ich die Vorteile gespürt.' Sie sei einfach nicht mehr so hungrig und dadurch weniger ängstlich. In stressigen Zeiten, in denen sie ihre Ernährung nicht so gut kontrollieren könne oder täglich ins Fitnessstudio gehen, nehme Ozempic ihr die Aufgabe fast ganz ab. Vor Ozempic hat sie sich bei Dreharbeiten in ihrem Hotel verkrochen und Saft geschluckt, um in ihre Kostüme zu passen. Jetzt, sagt sie, kann sie eineinhalb Mahlzeiten am Tag essen und ist abends etwas hungrig, aber das ist nicht schlimm: 'Man kann einen Tee mit Magnesium trinken und vielleichtund einschlafen." Ein Nachteil könnte sein, dass man sofort zunimmt, wenn man die Einnahme stoppt, aber bei Kosten von 1000 Dollar im Monat, geschäftlich für den dänischen Konzern Novo Nordisk ein Volltreffer: "Da inswischenoder klinisch fettleibig, die möglichen gewinnen sind riesig. Die Firma jubelte letztes Jahr gegenüber Investoren, sie hoffe 'Marktführer bei Fettleibigleit zu bleiben und die Vekäufe zu verdoppen', was einen Umsatz von 3,5 Milliarden brächte."