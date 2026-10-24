Thierry Chervel

Intervention
Putins feuchter Traum
Von Thierry Chervel19.10.2026. Die Gewalt in Frankreich ist weder Ausdruck mangelnder Integration bestimmter Bevölkerungsgruppen, noch soll sie eine Unzufriedenheit mit der französischen Politik artikulieren. Sie soll die jetzt schon herrschende Polarisierung in Frankreich zum Exzess treiben und die Fünfte Republik als Ganzes kippen. Europa würde mit in den Abgrund rutschen.
Die Gewaltexzesse in Paris am Wochenende hatten mehrere unheimliche Aspekte. Einer davon war die Abwesenheit der Polizei. Auf Dutzenden Videos kann man sehen, dass die Plünderer und die Militanten des Schwarzen Blocks völlig ungehindert operieren konnten. Kann es sein, dass die Zentralgewalt die Polizei absichtlich zurückgehalten hat aus irgendeinem politischen Kalkül heraus? Zumindest Premierminister Sébastien Lecornu wäre dann allerdings nicht eingeweiht gewesen, denn sein Statement von Samstagnacht war derart emotionsgeladen, dass es kaum geschauspielert sein konnte.
Die Abwesenheit der Polizei ist aber von mehreren Seiten beklagt worden, vom Bürgermeister von Limoges zum Beispiel, der mit ansehen musste, wie sein Rathaus zum Skelett abbrannte. Die Polizei, sagte er in einem Fernsehinterview, war schlecht gerüstet. Sie konnten den hier agierenden schwarzen Block nicht zurückdrängen. Er vermutete sogar, dass diese paar hundert Leute, die das Rathaus attackierten, ihre Aktion geplant hatten, ja, er fragte offen, ob nicht vor der Tat Brandbeschleuniger im Innern des Gebäudes deponiert worden waren - alles schwere Vorwürfe, die genauestens untersucht werden müssen.
Ebenso klagten Ladenbesitzer über die Abwesenheit der Polizei. Die Plünderer, meist männliche Jugendliche aus der Banlieue, agierten ungehindert. Sie scheinen ganze Straßenzüge von Paris mit Barrikaden abgedichtet zu haben, um dann in die Sportschuh-, Luxus- und Handygeschäfte einzudringen, deren Waren ihnen Appetit machten. En passant verwüsteten sie aber auch Geschäfte kleiner Einzelhändler, die nun um ihre Existenz fürchten. Auch hier konnte man nirgends sehen, dass die Polizei massiv einschritt. Weder die städtische Polizei noch die gefürchteten CRS-Beamten.
Unheimlich auch das wie abgestimmt wirkende Agieren dieser beiden gewalttätigen Gruppen - denn der Schwarze Block und die plündernden Jugendlichen rekrutieren sich aus unterschiedlichen Milieus. Beim Schwarzen Block handelt es sich um strikt organisierte Splittergrupen der extremen Linken, die plündernden Jugendlichen dagegen handeln wie Marodeure. Sie profitieren von Chaossituationen - und das kann auch ein verlorenes Fußballmatch sein -, um gezielt in Geschäfte einzudringen und öffentlichen Besitz oder Symbole der Republik zu zerstören. Dabei bekunden sie eine aggressive Freude - aber keineswegs Zorn über irgendwelche Verhältnisse, unter denen sie angeblich leiden.
Sie mögen sich auf den Gazakrieg beziehen oder aus dem Arsenal des Islamismus bedienen, und nutzen es als Toolbox, um ihren Aktionen ein notdürftiges Cache sexe vorzuhängen. Was ihre Aktionen aber eigentlich ausdrücken, ist nur diese euphorische Zerstörungslust. Und, wie der Philosoph Pierre-Henri Tavoillot in Le Point sagte (unser Resümee): "Dieser Groll richtet sich nicht gegen die Konsumgesellschaft: Sie wird geradezu verehrt. Was zum Ausdruck kommt, ist die Vorstellung, dass das, was anderen gehört, uns gehören sollte." Es ist klassisches Lumpenproletariat, die Art "populace", die von den wirklichen Revolutionären 1848 oder 1870 scharf bekämpft wurde. Franz-Olivier Giesbert zitiert ebenfalls in Le Point Victor Hugo: "Der Pöbel bekommt nur Aufstände hin. Für eine Revolution braucht man das Volk." Aber das Volk, so Giesbert weiter, "war am 17. Oktober nicht auf der Straße, es saß am Boden zerstört vor den Fernsehbildschirmen."
Es hatte aber vielleicht auch mitdemonstriert. Denn auch die so friedlichen Großdemonstrationen gehörten zu den unheimlichen Aspekten dieses Samstags. Man protestierte ganz allgemein gegen "hohe Preise", resümierten die Medien brav. Die Schüler hätten gern eine Jobgarantie, nachdem ihnen das Abitur hinterhergeworfen wurde (85 Prozent der Jugendlichen in Paris erreichen das Abitur, das dadurch komplett entwertet ist.) Die Renten sollen mit 60 beginnen, möglichst mit 35-Stunden-Woche und bei ausreichend Urlaub, mit Vorliebe im öffentlichen Dienst. Aber die Gehälter müssen verbessert werden!
Da haben Lemminge demonstriert, die vom Staat, der in Schulden untergeht, verlangen, dass er immer noch weitere Defizite anhäuft. Der Staat ist hier der Dealer, der das Volk in kleinen Dosen abhängig gemacht hat. Es ist darum symptomatisch, dass Einzelhändler angegriffen wurden, also Leute, die versuchen, sich aus eigener Kraft eine Existenz aufzubauen und die von der französischen Linken seit je als Kleinbürger verachtet werden.
Den Gewalttätern vom Samstag - zumindest den organisierten unter ihnen - aber ging es darum, die bereits jetzt sehr intensive Polarisierung der französischen Gesellschaft weiter anzuheizen. Besonders die Mitte ist zersplittert. Wird sie sich für die Präsidentschafswahlen im April auf einen Präsidentschaftskandidaten einigen können? Wenn nicht, dann wird der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon in der ersten Runde der Wahlen auf dem zweiten Platz landen. Und Marine Le Pen, die von den Franzosen nicht ganz so stark verabscheut wird wie Mélenchon, wird die nächste Präsidentin sein.
Le Pen macht extrem widersprüchliche Wahlversprechen. Sie will das Defizit einhegen - aber auch alle Rentenreformen fahren lassen. Sie will den französischen EU-Beitrag auf etwas mehr als die Hälfte reduzieren - aber weiter die Subventionen für die französischen Bauern kassieren. Sie will "überflüssige Staatsleistungen" streichen - aber ihre Klientel bedienen.
Deutschland und die EU dürften sich schwer tun, einer rechtsextremen Präsidentin weitere Milliarden hinterherzuwerfen, um eine Griechenlandkrise hoch zwei zu verhindern. Die Zinsen liegen bereits jetzt bei über fünf Prozent. Die Schuldenkrise droht unbeherrschbar zu werden. Die jetzt schon geschwächte deutsche Regierung dürfte kaum Handlungsspielraum verspüren. Das ganze wirkt wie Putins feuchter Traum.
Thierry Chervel
Die Abwesenheit der Polizei ist aber von mehreren Seiten beklagt worden, vom Bürgermeister von Limoges zum Beispiel, der mit ansehen musste, wie sein Rathaus zum Skelett abbrannte. Die Polizei, sagte er in einem Fernsehinterview, war schlecht gerüstet. Sie konnten den hier agierenden schwarzen Block nicht zurückdrängen. Er vermutete sogar, dass diese paar hundert Leute, die das Rathaus attackierten, ihre Aktion geplant hatten, ja, er fragte offen, ob nicht vor der Tat Brandbeschleuniger im Innern des Gebäudes deponiert worden waren - alles schwere Vorwürfe, die genauestens untersucht werden müssen.
Ebenso klagten Ladenbesitzer über die Abwesenheit der Polizei. Die Plünderer, meist männliche Jugendliche aus der Banlieue, agierten ungehindert. Sie scheinen ganze Straßenzüge von Paris mit Barrikaden abgedichtet zu haben, um dann in die Sportschuh-, Luxus- und Handygeschäfte einzudringen, deren Waren ihnen Appetit machten. En passant verwüsteten sie aber auch Geschäfte kleiner Einzelhändler, die nun um ihre Existenz fürchten. Auch hier konnte man nirgends sehen, dass die Polizei massiv einschritt. Weder die städtische Polizei noch die gefürchteten CRS-Beamten.
Unheimlich auch das wie abgestimmt wirkende Agieren dieser beiden gewalttätigen Gruppen - denn der Schwarze Block und die plündernden Jugendlichen rekrutieren sich aus unterschiedlichen Milieus. Beim Schwarzen Block handelt es sich um strikt organisierte Splittergrupen der extremen Linken, die plündernden Jugendlichen dagegen handeln wie Marodeure. Sie profitieren von Chaossituationen - und das kann auch ein verlorenes Fußballmatch sein -, um gezielt in Geschäfte einzudringen und öffentlichen Besitz oder Symbole der Republik zu zerstören. Dabei bekunden sie eine aggressive Freude - aber keineswegs Zorn über irgendwelche Verhältnisse, unter denen sie angeblich leiden.
Sie mögen sich auf den Gazakrieg beziehen oder aus dem Arsenal des Islamismus bedienen, und nutzen es als Toolbox, um ihren Aktionen ein notdürftiges Cache sexe vorzuhängen. Was ihre Aktionen aber eigentlich ausdrücken, ist nur diese euphorische Zerstörungslust. Und, wie der Philosoph Pierre-Henri Tavoillot in Le Point sagte (unser Resümee): "Dieser Groll richtet sich nicht gegen die Konsumgesellschaft: Sie wird geradezu verehrt. Was zum Ausdruck kommt, ist die Vorstellung, dass das, was anderen gehört, uns gehören sollte." Es ist klassisches Lumpenproletariat, die Art "populace", die von den wirklichen Revolutionären 1848 oder 1870 scharf bekämpft wurde. Franz-Olivier Giesbert zitiert ebenfalls in Le Point Victor Hugo: "Der Pöbel bekommt nur Aufstände hin. Für eine Revolution braucht man das Volk." Aber das Volk, so Giesbert weiter, "war am 17. Oktober nicht auf der Straße, es saß am Boden zerstört vor den Fernsehbildschirmen."
Es hatte aber vielleicht auch mitdemonstriert. Denn auch die so friedlichen Großdemonstrationen gehörten zu den unheimlichen Aspekten dieses Samstags. Man protestierte ganz allgemein gegen "hohe Preise", resümierten die Medien brav. Die Schüler hätten gern eine Jobgarantie, nachdem ihnen das Abitur hinterhergeworfen wurde (85 Prozent der Jugendlichen in Paris erreichen das Abitur, das dadurch komplett entwertet ist.) Die Renten sollen mit 60 beginnen, möglichst mit 35-Stunden-Woche und bei ausreichend Urlaub, mit Vorliebe im öffentlichen Dienst. Aber die Gehälter müssen verbessert werden!
Da haben Lemminge demonstriert, die vom Staat, der in Schulden untergeht, verlangen, dass er immer noch weitere Defizite anhäuft. Der Staat ist hier der Dealer, der das Volk in kleinen Dosen abhängig gemacht hat. Es ist darum symptomatisch, dass Einzelhändler angegriffen wurden, also Leute, die versuchen, sich aus eigener Kraft eine Existenz aufzubauen und die von der französischen Linken seit je als Kleinbürger verachtet werden.
Den Gewalttätern vom Samstag - zumindest den organisierten unter ihnen - aber ging es darum, die bereits jetzt sehr intensive Polarisierung der französischen Gesellschaft weiter anzuheizen. Besonders die Mitte ist zersplittert. Wird sie sich für die Präsidentschafswahlen im April auf einen Präsidentschaftskandidaten einigen können? Wenn nicht, dann wird der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon in der ersten Runde der Wahlen auf dem zweiten Platz landen. Und Marine Le Pen, die von den Franzosen nicht ganz so stark verabscheut wird wie Mélenchon, wird die nächste Präsidentin sein.
Le Pen macht extrem widersprüchliche Wahlversprechen. Sie will das Defizit einhegen - aber auch alle Rentenreformen fahren lassen. Sie will den französischen EU-Beitrag auf etwas mehr als die Hälfte reduzieren - aber weiter die Subventionen für die französischen Bauern kassieren. Sie will "überflüssige Staatsleistungen" streichen - aber ihre Klientel bedienen.
Deutschland und die EU dürften sich schwer tun, einer rechtsextremen Präsidentin weitere Milliarden hinterherzuwerfen, um eine Griechenlandkrise hoch zwei zu verhindern. Die Zinsen liegen bereits jetzt bei über fünf Prozent. Die Schuldenkrise droht unbeherrschbar zu werden. Die jetzt schon geschwächte deutsche Regierung dürfte kaum Handlungsspielraum verspüren. Das ganze wirkt wie Putins feuchter Traum.
Thierry Chervel
Kommentieren