Manche Filme stehen oder fallen mit einer Szene. Bei "Übergang", einer bereits mit einigen Preisen bedachten Hommage an den 2024 verstorbenen Thomas Heise von dessen Wegbegleitern Peter Badel und Chris Wright, ist es ein Brief. Dieser Brief wird von Heise aus dem Off vorgelesen. Es handelt sich um eine Antwort auf die Frage einer Abiturientin, die gern als Gast eines seiner Filmseminare besuchen würde.. Heise hat den Brief so nie abgeschickt, sondern nachträglich formuliert, verstanden wissen wollte er ihn als Beschreibung seiner Lehrtätigkeit in Karlsruhe und Wien. Im Film wird das nicht gesagt, obwohl damit viel gesagt wäre.In diesem von Heise ausgedachten Brief schildert der Filmemacher, gesprochen von Tom Schilling, zunächst die pragmatischen Bedingungen seiner Lehre und entschuldigt sich dafür, dass er der jungen Frau nicht weiterhelfen könne. Im Bild sieht man gleichzeitig einen Studenten in einem Hörsaal, in seinen Brillengläsern spiegelt sich das Licht eines Films. Klares Schwarz und Weiß, heruntergezogene Mundwinkel, Ernsthaftigkeit und dazu langsam anschwellende Streichermusik von Bowen Liu, von der sich Heise zeitlebens versprach, dass sie seine Bilderwürde. Bilder einer Aufmerksamkeit, einer Gewissenhaftigkeit, eines zugewandten Studenten? Schwer zu sagen.Dann ein Schnitt ins Archivmaterial, eine Reise durch die Zeit, eine Tür zu einem Balkon, die Kamera bewegt sich nach hinten durch den Korridor, die Musik wird lauter, emotionaler und Heise sagt: "Was Sie jetzt tun können, ist anfangen." Daraufhin setzt eine Montage von Bildern aus Heises Filmen ein, ein bisschen vage wabernd in ihrer Zusammenstellung, während er in seinem Brief aus dem Offund der Wahrnehmung schildert. Dabei geht es um die Erarbeitung eines Weltbildes jenseits von Kunstgehabe, es geht um Arbeit und Genauigkeit und um die Frage, welche Bilder es überhaupt brauche. "Studieren Sie jeden Gegenstand, ehe Sie sich ein Bild machen." Nach einer Zeit folgt ein Schnitt auf eine Kodak-Filmrolle, auf der Heise zu sehen ist, Bilder eines Drehs, auch Badel ist zu erkennen, die Streicher begleiten weiter tapfer, erhöhen bisweilen, tragen zu einem schwer zu greifenden Gemisch aus Ergriffenheit und Bedeutungsschwere bei.Dann wird die Montage aus Heises Filmszenen fortgesetzt, darin wiederkehrende Motive wie Rückwärtsfahrten, Hunde und junge Menschen. "Notieren Sie, was Sie sehen und hören. Die Sprache der Ämter. Die Sätze des Alltags in den Straßen, den Kneipen, das Streiten, die Liebe." Schließlich sieht man Heise selbst im Hörsaal. Auch auf seiner Brille spiegelt sich Licht. "Mit besten Grüßen, ich bin gespannt", endet der Brief. Mehr Pathos geht nicht in einem solchen Film. Eine Distanz zu den geschilderten Auffassungen Heises einzunehmen ist unmöglich. Man muss sich in die Szene, in die, fallen lassen oder man bleibt dem allem fremd.Ist es wirklich ratsam für junge Menschen, sich zunächst ein Weltbild zu schaffen, ehe sie Bilder machen, wie Heise es formuliert? Oder könnte ein Weltbild nicht durch das Machen von Bildern entstehen? Solche Fragen stellt der Film nicht, "Übergang" ist eine Eloge, ein Aufgreifen des Denkens Heises,und schon gar keine kritische. Man kann sich inspirieren lassen oder nicht - darin unterscheidet sich die Arbeit nicht von den unzähligen Künstlerbios in den Mediatheken, auch wenn sie formal und ästhetisch deutlich komplexer daherkommt.Der Brief, jedenfalls, ist der. In ihm offenbart sich je nach Perspektive die perfekt eingefangene Größe eines bedeutenden Filmemachers oder eine sich in fast weihevoller Hingebung ergötzende Trauerarbeit. Es stellt sich die Frage, ob man überhaupt den Film betrachtet oder das, was in ihm bewahrt wird, das Denken und Auf-die-Welt-Schauen Heises. Letzteres ist von ungemeinem Wert, man kann Badel und Wright nur danken, dass sie eine Form gefunden haben, die zugleich Einstieg in den und Zusammenfassung des Heise-Kosmos' ist. Aber es wäre durchaus ein anderer Film denkbar gewesen, einer, der weniger auf ein sentimental nachvollziehbares Abschließen zielen, sondern ein wirkliches Weiterdenken ermöglichen würde.Gelegentlich schwingt sich "Übergang" auf und schafft so etwas wie ein Gespür für die Ungreifbarkeit gesellschaftlicher Zusammenhänge. Die vielen Menschen, die sich am Übergang der U- und S-Bahn-Station Schönhauser Allee treffen, dort wo Heise lebte und noch einen Drehtag gemeinsam mit Badel und Wright absolvierte, die Strömungen, die erkennbar sind, manchmal plakativ wie bei einem Kurzschluss zwischen Fußballbegeisterung und Nationalismus, manchmal komplex wie in stummen Aufnahmen der Gesichter müder Gestalten. Das Vergehen von Zeit als räumlich beobachtetes Weitergehen, Zwischenhalten, die, in der sich etwas zeigt und in der sich viel mehr zeigen könnte, ahnt man, wenn der Film an diesem Ort bleiben würde. An diesem Ort, der ursprünglich der Ausgangspunkt eines weiteren "Heimat"-Film Heises werden sollte, zeigt sich am meisten von einem Projekt, das letztlich nie umgesetzt werden konnte. Das Interesse für eine Gegenwart lebt in diesen Bildern an der Schönhauser Allee und eine gewisse Offenheit in der Begegnung, die schwer herzustellen ist.Der Übergang des Titels ist zeitlich wie räumlich zu verstehen. Räumlich meint er, eben, die Station Schönhauser Allee, an der einem Gesellschaftsbild nachgespürt wird. Zeitlich meint er das vergehende Leben, eingebettet in die große Geschichte. Man könnte beim Titel auch an diedenken, an das Weiterreichen eines filmischen Blicks, einer Arbeit, auf der einen Seite zwischen Heise und Badel und Wright, dann aber auch an jene, die sich von diesem Film und dem in ihm formulierten Brief angesprochen und womöglich aktiviert fühlen. Hoffentlich ist es kein allzu nahtloser Übergang, ein Übergang aber ist es allemal.In jedem Fall ist "Übergang" eine erstaunliche Montageleistung, weil mehrere Filme und unzählige Materialien aus Filmen, TV-Ausschnitten, Interviews, Tonaufnahmen, neu gedrehten Bildern zusammengefügt werden. Das geht mitunter verdächtig glatt, es gibt kaum Reibungsflächen jenseits des Inhalts, die Bilder gehen ineinander wie Butter, alles fließt. Man könnte das als formale Entsprechung des titelgebenden Übergangs lesen oder als ein Bemühen um Gefälligkeit, zumindest Verdaulichkeit. Unweigerlich fragt man sich bei manchen Szenen, ob Heise sie so gedreht oder geschnitten hätte. Das ist der Arbeit von Badel und Wright gegenüber unfair, gleichzeitig kokettieren sie damit, dass "Übergang" doch irgendwie der Film ist, den Heise machen wollte, als er starb. Die Bilder, die neu für den Film gedreht wurden, fungieren wie Echos auf das Werk Heises, beispielsweise gibt es eine lange Tramfahrt wie in dessen "Heimat ist ein Raum aus Zeit".Dieser Film, den Heise eigentlich drehen wollte, ist einer der vielen Filme in "Übergang". Im Voice-over begründen Badel und Wright ihre fortgesetzte Arbeit an diesem Film mit Heises Wunsch,. Aber natürlich war das nicht möglich, weswegen es eben auch ein Film über Heise und die Trauer um seinen Tod geworden ist. Das Biografische geht dabei weit über das von Heise im ursprünglichen Konzept festgehaltene "Der Autor ist Figur des Films" hinaus, etwas salopp könnte man es alsbezeichnen, man sieht Bilder seiner Filme, sein Leben wird zwischen Stasi-Akten, Vaterkonflikt, Homosexualität, dem Berlinale-Skandal um "No Other Land" und seiner Arbeit in eine stringente Narration gezwängt.Ein weiterer Film im Film betrifft den Tod und die damit verbundene Pietät im Umgang mit dem Material, vielleicht auch eine gewisse Erhabenheit, die sich einschleicht, wenn man mit einem schweren Verlust zu tun hat. Die Trauer rechtfertigt letztlich den Ton des Films, sie wirkt, macht für Badel und Wright überhaupt erst möglich, dass sie Bilder machen, die sich zum Gegenstand verhalten. Der eingangs geschilderte Brief ist eines dieser Bilder. Ein klebendes Bild, ein verbindendes Bild. Kaum zu sagen, ob es ein gerechtes, ein richtiges Bild ist, ob es Heise entspricht. Die Eloge entzieht sich der Kritik, sie ist nicht angreifbar und damit das Gegenteil dessen, was Heises Arbeiten auszeichnete.