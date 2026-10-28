Lukas Foerster

"Shelter in place starts with cocktail hour": Tina Romeros "Queens of the Dead" ist nicht nur ein durch und durch queerer Zombie-Film, sondern auch ein Zombiefilm nach Corona. Die Erfahrung der erzwungenen Isolation, des Lagerkollers, während draußen auf zunehmend entlebendigten Straßen ein mysteriöser Virus lauert, steckt ihm in den Knochen. Freilich nicht im Sinne einer Angstneurose. Ganz im Gegenteil: Wenn man schon die Türen verriegeln und, wie es im Film mehrmals heißt, "das Gelände sichern" muss, dann sollte man es sich dabei wenigstensmit guten Freunden und guten Drogen und guter Musik.Regisseurin Tina Romero ist die Tochter George A. Romeros, des 2017 verstorbenen Erfinders und ewigen Königs des modernen Zombiefilms. Sechs Filme umfasste dessen "Dead"-Reihe, die Tochter schickt sich in ihrem ersten Langfilm selbstbewusst an, das Familienunternehmen fortzuführen. "This is not a George Romero movie", heißt es einmal im Film. Der Satz. Tina Romeros Film würde es ohne die Filme ihres Vaters nicht geben. Aber einen Film wie den fröhlich-nicht-heterosexuellen, elektro-poppigen "Queens of the Dead" hätte George Romero nie gedreht.Als Horrorfilm, der er zumindest gelegentlich schon auch sein will, ist "Queens of the Dead", das sollte nicht verschwiegen werden,. Die digital-glatten Bilder passen nicht zum blutrünstigen Süjet, die allzu vielen, teils arg Seifenoper-haften Handlungsstränge verhindern die klaustrophobische Verdichtung, die fast alle gelungenen Genrebeiträge auszeichnet und die die Filme George Romeros geradezu mustergültig zelebrieren. Im Film seiner Tochter wirken insbesondere die Zombieattacken selbst allzu oft wie bloße Pflichtübungen.Stattdessen ist "Queens of the Dead" eine quirlige, von einem gut aufgelegten und ebenso gut aufeinander abgestimmten Ensemble getragene Zombiekomödie geworden. Der Film spielt in Bushwick, Brooklyn, einem Mekka der queeren Partyszene. Vielleicht ist man es hier schon ohne Zombie-Attacken gewohnt, den Rest der Welt als einzu betrachten - jedenfalls endet der Horizont des Films spätestens an den Stadtgrenzen New Yorks. Die Bushwick-Szene hat sich eine eigene Welt gebaut. Ihr von allen Seiten und durchaus auch ökonomisch belagertes Zentrum ist ein Nachtclub, in dem die DJane Dre (Katy O'Brien) Drag-Shows organisiert.Hier versammelt sich, während draußen ein nicht allzu genau spezifiziertes Chaos seinen Lauf nimmt, das Personal des Films. Mit dabei sind unter anderem Sam (Jaquel Spivey), ein ehemaliger Drag-Performer, der an Lampenfieber laboriert, aber ein Comeback versuchen möchte; Nico (Tomas Matos), eine recht überdrehte nicht-binäre Person, die die Welt dazu bringen will, sie mit dem Namen Scrumptious anzusprechen; diePops (Margaret Cho); sowie der Klempner Barry (Quincy Dunn-Baker), der einzige Hetero im Raum. Gerade an der Art, wie der Film mit Barry umgeht, offenbart sich die entspannt-menschenfreundliche Geisteshaltung des Films: Er ist mit seinem Dreitagebart, seinem Waffenfetisch und seiner Ignoranz gegenüber queerem Szenesprech eine Karikatur von middle-of-the-Road-Männlichkeit; aber letztlich auch nicht mehr Karikatur als alle anderen Figuren im Film. Heterosexualität ist für "Queens of the Dead" nicht das böse Andere, sondern letztlich nur eine weitere - wenngleich schon eine ziemlich- Performance."Queens of the Dead" ist außerdem, gerade am Anfang, eine liebevoll-lustbetonte Satire auf die digitale Trashkultur unserer Gegenwart - insbesondere in Gestalt der knallbunten Influencer-Promolocation "Glitter Bitch", die im Film als kapitalistisch korrumpiertes Gegenmodell zum authentisch-prekären Nachtclub Dres fungiert. Von hier aus sendet die In-Crowd Selfies in die Welt, während sie mit Zuckerguss verzierte Penis-Lutscher schleckt. Zur kulturkritischen Anklage gegen subkulturellen Ausverkauf und, siehe unten, "Smartphonezombies" mag sich der Film trotzdem nicht so recht fügen. Dafür ist er schlichtHier regiert der Glamour, auch nach dem Tod. Eher vereinzelt denn, wie in anderen Zombiefilmen, hordenweise driften die Infizierten in "Queens of the Dead" durch Bushwick. Statt an fauliger erkennt man sie; sie mögen kein Bewusstsein mehr haben, aber zumindest eine Ahnung von Modebewusstsein ist ihnen geblieben. In Bushwick lassen sich auch Zombies nicht völlig gehen. Außerdem blicken sie andauernd wie gebannt auf ihre Handybildschirme, die ihnen vielleicht immer noch Reste eines Selbstbilds zurückspiegeln. Eben darin unterscheiden sie sich kein bisschen von den noch Ungebissenen im Nachtclub.Dem Handy gelingt, was in vielen Jahrzehnten Zombiefilmgeschichte fast stets eine Unmöglichkeit erschien: Es stiftet eine Verbindung zwischen den Lebenden und den (Un-)Toten. Überhaupt sind Mobiltelefone allgegenwärtig in "Queens of the Dead", gefühlt tauchen sie fast in jeder einzelnen Einstellung auf und eines schaut spektakulärer aus als das nächste., Handys mit weißem Fellbezug, mit Glitzersteinen besetzte Handys, blutverschmierte Handys. Handys, die so bunt sind wie wir selbst.