Im Kino
Er stalked, sie lächelt
Die Filmkolumne. Von Alice Fischer25.11.2026. Eine Schriftstellerin spioniert ihr Nachbahrhaus aus, ein junger Mann schmachtet eine wunderschöne Fremde an. Asghar Farhadis "Parallele Leben" spürt auf den Spuren Hitchcocks und Kieślowskis dem Verhältnis von Kino und Voyeurismus nach. Leider wirkt sein Film gerade was die Geschlechterdynamik betrifft wie von vorgestern.
Die Schriftstellerin Sylvie (Isabelle Huppert) liebt weite, leichte Morgenmäntel, Bücher, Sardinen aus der Dose und Zigaretten. Es gibt aber etwas, dass sie noch viel mehr liebt, nämlich mit einem Kinderteleskop die Wohnungen vis-à-vis zu beobachten. So ist Sylvie die erste, die weiß, dass der alte Mann im letzten Stock gestorben sein muss, weil tagelang das Licht in dessen Wohnung gebrannt hat. Ihre primäre Aufmerksamkeit gilt aber einer Wohnung darunter, einem Tonstudio, in dem drei Sounddesigner arbeiten. Von ihren Beobachtungen lässt sich die Schriftstellerin für ihren neuen Roman inspirieren: Es geht um Liebe, Eifersucht (alles très francais) und sogar einen Mord imaginiert Sylvie in die Dreiergruppe hinein, die sie täglich ausspioniert. Auch ihre eigene Biografie fließt in die Geschichte mit ein, ein betrogener Vater, der sich völlig isoliert und nichts anderes mehr tut, als seine Frau mit ihrem neuen Mann in der Wohnung gegenüber zu observieren.
Das ist das Dispositiv von Asghar Farhadis "Parallele Leben" und es ist zunächst einmal vielversprechend. Klar, es geht um den Nervenkitzel des geheimen Beobachtens, um lustvollen Voyeurismus. Es geht aber auch um die Kraft der Literatur und die Frage, wie sich die Wirklichkeit fiktionalisieren lässt. Vor allem wird es darum gehen, wo die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit verläuft und ob sie so trennscharf zu ziehen ist, wie man meinen könnte. Als Sylvie ihr Manuskript ihrer Literaturagentin vorstellt (eine gelangweilt-mitleidige Catherine Deneuve), ist die gar nicht begeistert. Aus der Zeit gefallen, findet sie die Geschichte, sowas interessiere heute niemanden mehr. Silvie ist außer sich vor Wut und legt den Roman ad acta. Diese Verlagsszene ist nicht unklug, man muss ja tatsächlich sagen, dass der Topos vom Beobachten und Beobachtetwerden im Kino nicht gerade neu ist, von Hitchocks "Fenster zum Hof" bis zu Joe Wrights "The Woman in the Window" reicht uns Farhadi ein pralles Bouquet an filmhistorischen Referenzen. Die Szene im Verlag scheint das mit einem Augenzwinkern zu reflektieren. Allerdings liegt hier ein zentrales Problem des Films.
Farhadi bezieht sich mit seiner Geschichte nicht nur auf alle Voyeure der Filmgeschichte, sondern auch spezifisch auf den sechsten Teil der Dekalog-Reihe Krzysztof Kieślowskis. Ob es daran liegt, dass Farhadi etwa in der Mitte des Films die Hauptfigur wechselt und nun den jungen Adam (Adam Bessa) in den Mittelpunkt stellt, der Sylvie beim Auszug helfen soll? Man weiß es nicht so genau, leider beraubt sich die Geschichte damit aber einer ihrer größten Stärken. Die Rahmenhandlung um Sylvie rückt völlig an den Rand, man sieht sie nur noch sporadisch Bücher ausräumen, rauchen und über die Mäuse in ihrer Wohnung fluchen. Stattdessen nimmt nun Adam das Teleskop in die Hand und fängt an zu beobachten. Gleichzeitig vertieft er sich in Sylvies Manuskript, das den drei Sounddesignern, Nita (Virginie Efira), Pierre (Vincent Cassel) und Christoph (Pierre Niney), eine verhängnisvolle Dreiecksaffäre angedichtet hat. Adam hat ziemliche Schwierigkeiten, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten, wird obsessiv, fängt an, Nita zu verfolgen, spricht sie in einem Café an und gibt ihr sogar das Manuskript, von dem er behauptet, er habe es selbst geschrieben. Während sich durch den extravaganten Charakter von Sylvie und Hupperts rigorosem, ja rücksichtslosem Schauspiel eine interessante neue Variation eines bekannten Themas angeboten hätte, gleitet die Geschichte mit der Fokussierung auf Adam in allzu bekannte Gefilde ab.
Nun schauen wir einfach einem Mann dabei zu, wie er eine Frau auf der Straße stalked, durch das Teleskop ihre nackten Beine anschmachtet, im Café ihre Haarspange fokussiert, als würde er sie gleich verspeisen wollen. Wie dürfen (der ohne Zweifel wunderschönen) Virginie Efira außerdem dabei zusehen, wie sie ach so beiläufig-lasziv ihre Haare öffnet und schüttelt, wie sie sich erschöpft auf dem Sofa ausstreckt, wie sie sich für eine Tonaufnahme vorbeugt, und das alles unter dem Blick von drei erwachsenen Männern, die sie alle wollen - nur sie will nicht.
Man will nicht unfair sein: Natürlich reflektiert der Film das kritisch, natürlich ist Nita am Ende berechtigt wütend und befreit sich aus ihrer misslichen Lage. Völlig unrealistisch ist allerdings ihre seltsam verständnisvoll-schonende Haltung Adam gegenüber, selbst als dieser sie wiederholt verfolgt und in der U-Bahn ihr Tagebuch aus ihrer Tasche stiehlt. Liebe Filmemacher: Eine Frau, die von einem völlig Fremden aus dem Fenster gegenüber permanent angestarrt, auf der Straße verfolgt wird und sich selbst in einer von ihm geschriebenen Liebesgeschichte über Liebe, Hass und Mord wiederfindet, wird wohl etwas anderes tun, als sich nett und nachsichtig mit ihm zu unterhalten und ihm dabei immer wieder ein schüchternes Lächeln zuzuwerfen. Kurzum, das hat man schon hundertmal gesehen und, ehrlich gesagt, es nervt.
Was den Film beinahe rettet, sind seine Stars: Vincent Cassel als alternder und (erstmal) liebender Partner, Pierre Niney als sein schüchterner, aber irgendwie auch ruchloser Bruder und eben Efira, die ab und zu etwas anderes tun darf als ihre Haare herumzuwerfen und melancholisch in die Gegend zu schauen. Die interessanten Momente laufen ganz nebenbei ab, zum Beispiel, als Adam Sylvie ein verschimmeltes Brot an ihre entzündete Fußwunde hält, weil das desinfiziert und er das im Gefängnis gelernt hat, wie wir erfahren. Auch das Metier der Sounddesigner ist im Prinzip unglaublich spannend. Wir sehen zum Beispiel, wie Nita mit Petersilie raschelt, um den Flügelschlag eines Schmetterlings zu synchronisieren oder für eine Strandszene mit nackten Füßen im Sand tappt - aber das kreative oder vielleicht auch humoristische Potential, das in diesem verrückten Beruf steckt, wird leider nicht ausgeschöpft.
Schon spannend ist die Gegenüberstellung von Fiktion und Alltag: Die Nita aus Sylvies Novelle ist eine Femme fatale mit wallenden Locken, die ohne schlechtes Gewissen die Männer in den Abgrund reißt. Die echte ist eine gestresste, überarbeitete Frau in ihren Vierzigern, die manchmal im Studio schläft (allein), weil sie zu weit außerhalb wohnt. Der Clou ist, dass dann irgendwann die Geschichte von Sylvie viel realer wird, als es sich die drei Männer eingestehen wollen: Nicht die Realität beeinflusst die Fiktion, sondern umgekehrt. Das könnte spannend sein, aber leider kann sich der Film nicht richtig entscheiden, was er sein will: Beziehungsdrama, Thriller, poetische Reflexion auf Literatur und Kino? Von allem ein bisschen, angereichert mit vielen bedeutungsvollen Blicken, tiefschürfenden Dialogen und intensivem gegenseitigem Beobachten. "Aber das ist die Realität", versucht Nita in einer Szene dem hartnäckigen Adam zu erklären, "das ist doch langweilig." Darüber lässt sich sicher streiten, aber wenn man diesen Film anschaut, könnte man auf den Gedanken kommen, ob sie nicht vielleicht Recht hat.
Alice Fischer
Parallele Leben - Frankreich 2026 - OT: Histoires parallèles - Regie. Asghar Farhadi - Darsteller: Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel u.a.
Kommentieren