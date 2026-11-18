"Vor einer Woche", sagt Niza (Dato Bakhtadze), der alte Schauspieler, der aussieht wie ein alter Clochard, als es darum geht, wann das Gespräch zwischen ihm und der jungen Regisseurin (Elene Maisuradze) stattgefunden hat. Aber; sie hatten drei Tage Bedenkzeit vereinbart, bis er sich bei ihr melden sollte, um die Nebenrolle in ihrem nächsten Film anzunehmen oder abzulehnen. Sie wollte ihn unbedingt dafür haben; aber es kann sein, dass sie jetzt einen anderen besetzen wird.Um was für eine Rolle es sich handelt, bleibt in "Nebenrolle", dem zweiten Langfilm von Ana Urushadze, seltsam unklar. Dass es sich um eine kleine Rolle handele, wird zwei oder drei Mal thematisiert. Dass die Figur sterben werde, stehe fest, versichert die Regisseurin auch beim zweiten Gespräch, als sie und der Schauspieler einander zufällig bei einer Trauerfeier begegnen. Ansonsten beschreibt sie vor allem den, zeigt einige der entsprechenden Bewegungen und Haltungen und erklärt, dass "es" (die Rolle, der Tod der Figur?) ungefähr so vorzustellen sei. "Es gibt dazu viele Videos auf YouTube". Die könnte er sich vielleicht mal ansehen.Weil der Schauspieler ein Schauspieler ist, noch dazu ein bekannter, ehemals hofierter, denkt er natürlich nicht daran, sich auf YouTube umzusehen. Er ist nicht interessiert, jedenfalls nicht am Anfang, und falls er im Verlauf des Films doch ein Interesse an der Rolle entwickelt haben sollte, bleibt durchaus unklar, was diese Änderung in Gang gesetzt hat oder wie sie motiviert sein könnte. Dies ist kein Film über einen alten Schauspieler und seine (ungeliebte) Nebenrolle. Allenfalls ist es ein, in das sein Gesicht gleich zu Beginn eingezeichnet wird, bevor man ihm das Board anvertraut, er die Zeichnungen verliert und wiederfindet und dazwischen eine Odyssee antritt, bei der es sich um die sehr lange Reise einer Nacht handeln könnte, wäre nicht irgendwann von einer Woche die Rede.Wenn Ana Urushadze einen Film macht, ist der Fokus nicht dort, wo es zu erwarten wäre. Auf ihren zweiten Langfilm trifft das ebenso zu wie auf den ersten aus dem Jahr 2017, der den Titel "Scary Mother" hat, vor fast zehn Jahren während der Berlinale im Programm der Woche der Kritik gezeigt wurde, und in dem die Themen der weiblichen Revolte, der Schreibarbeit oder der künstlerischen Krise viel weniger bedeutend sind, als es die Ankündigungen vermuten ließen. In "Nebenrolle" verhält sich das ähnlich., keine Vereinnahmung des Darstellers durch die Figur (oder vice versa) und auch keines der Mikro- und Makro-Dramen, die mit dem Motiv der Nebenfigur so häufig verbunden werden.Wo das Kino von denen erzählt, die keine Hauptrollen spielen (wenn es sich überhaupt mit ihnen befasst), handeln die Erzählungen meist vom Leiden an der Nebenrolle, von den unerfüllten Sehnsüchten der Figur im Schatten oder in der Peripherie. In Urushadzes Film leidet Niza Ninua, die Hauptfigur mit dem Nebenrollen-Angebot, allenfalls daran, fast immer und überall erkannt zu werden, auf der Straße, im Restaurant, in der Badeanstalt, nicht zu reden von den Feiern, die er besucht, oder den Begegnungen mit den ehemaligen Geliebten und Kollegen, die ihn nur zu gut zu kennen scheinen, auch wenn sie ihn lange nicht gesehen haben. Man spricht nicht viel. Dass es sich um, Begegnungen handeln könnte, ist in jedem Moment gegenwärtig. Aber da die Figuren wissen, woran sie sind, wird dem Publikum nicht viel mehr vermittelt als die Erschöpfung derjenigen, die der Schauspieler auf seiner Reise aufsucht, wie im Traum oder wie unter einem Zwang.Mit dem ersten Film der Regisseurin teilt ihr zweiter das Interesse an Atmosphären und Stimmungen, die zuallererst Lichtstimmungen und Effekte der Farbgebung sind. In "Scary Mother" der bleiche Himmel, der weiße Raum, die entsättigten Bilder, die ausgedünnte Szenerie und die Kulisse eines verfallenden Wohngebiets am Rande der Stadt, die Tiflis sein könnte, vielleicht aber auch nicht, weil es auf den Namen der Stadt viel weniger ankommt als auf. In "Nebenrolle" der Gelbstich, wieder die entsättigten Bilder, die Häuser und Interieurs, die auch hier längst im Verfall begriffen sind, selbst wenn sie diesmal im Stadtzentrum liegen. Es spricht manches für die Vermutung, dass Ana Urushadze Filmhandlungen erfindet, weil diese es ihr ermöglichen, Figuren in Kulissen und Architekturen zu ver- und letztere ins Bild zu setzen; während der Blick scheinbar den Figuren folgt, die an Türen klopfen, Treppen hinauf- und hinuntersteigen, Wohnungen betreten, an Fenstern stehen, auf Balkone treten, um sich früher oder später zu verabschieden und andere Wohnungen in anderen Straßen und Vierteln aufzusuchen.