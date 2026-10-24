Benjamin Moldenhauer

Brigitte schläft in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios und arbeitet als Hostess auf einer Messe. Paula lebt in einer tristen Provinzstadt und will da raus, deswegen versucht sie sich als Influencerin und verkauft ihre getragene Unterwäsche. "Wiesen. Felder. Aber dahinter liegt das bessere Life." Die eine schafft es irgendwie, die andere landet in der Vorhölle. In beiden Fällen muss der Weg nach oben oder raus, in beiden Fällen haben sie außerdem die eigene Mutter (krank) oder eine Stiefmutter (possessiv) im Nacken.Die Komponistin Caroline Kox hat für ihr Regiedebüt "Die Liebhaberinnen" den gleichnamigen Roman Elfriede Jelineks als Ausgangspunkt für einen Film über das Fortwesen des Patriarchats in der Gegenwart genommen. Jelineks Text ist von 1975, in den letzten fünfzig Jahren haben sich in den Geschlechterverhältnissenergeben. Kox interessiert sich vor allem dafür, wie die alten Abhängigkeiten unter gegenwärtigen Bedingungen weiterleben, unter denen Selbstverwirklichung nicht mehr nur versprochen, sondern als Selbstoptimierung eingefordert wird.Erhalten geblieben sind im Film neben den Namen der zentralen Figuren der garstige Witz, in dem sich gleichermaßen Wut und gestalterische wie analytische Intelligenz artikulieren. Was nicht heißt, dass es im Text wie in den Bildern nicht handfest zugeht. Jelinek drischt auf ihre Figuren ein, was die Momente der Empathie oder auch des Schreckens grell aufscheinen lässt. Die Figuren sind gescheitert oder glücklos oder übergriffig und/oder verblödet. Eine Welt voller Gewalt, dieist, die für ihre Schwachsinnigkeit nichts können. "Die Liebhaberinnen" ist 1975 aus einer marxistisch-feministischen Perspektive geschrieben und weiß um das Verhältnis und die gegenseitige Bedingtheit von Kapital und Patriarchat.Der Film kommt komödiantischer daher, und die Frage, wie es sich mit der literarischen Vorlage und dem, was man die Verfilmung nennt, verhält, ist insofern interessant, als Kox vom Text in einigen zentralen Punkten abweicht. Brigitte ist bei Jelinek eine ungelernte Fabrikarbeiterin, die in der Ehe mit einem aufstrebenden Elektroinstallateur ihre Chance auf ein besseres Leben sieht. Im Film ist sie eine theoretisch mittelständische, aber hoch verschuldete Frau, die sich über die Eheanbahnung mit Heinz aus dem materiellen Elend zu befreien versucht. Aus dem angehenden Kleinunternehmer Heinz ist der Sohn einer reichen Mutter geworden, dessen Wohlstand nicht mehr auf eigener Arbeit, sondern auf Herkunft beruht.ist er, ein Baby letztlich, das zu Hause furchtbar schlechten Techno zusammenmischt. Heinz muss nicht einmal mehr irgendwas können, um über die materiellen Möglichkeiten zu verfügen, die Brigitte fehlen. Wohlige Solidaritätsgefühle gibt es in beiden Fällen nicht.Ob Brigitte ein sehr debiles, sauteures ("Brigitte, du schuldest mir mehrere tausend Euro", beschwert sich die Lifecoach-Schreckensfigur) Coaching-Seminar, das die Insta-Werbung ihr empfohlen hat, irgendwie selbstironisch besucht oder sich ernsthaft etwas davon verspricht, man weiß es nicht. Auf die Lebensfrage "Welcher Traum geht sich mit eurem Zielwahrscheinlichkeitshorizont aus?" hat sie jedenfalls eine klare Antwort: Heinzund damit seinen Wohlstand. Auf die Verheißungen einer Selbstoptimierungsindustrie, die behauptet, jeder Mensch könne sich durch die richtige Einstellung und genügend Arbeit an sich selbst ein besseres Leben schaffen, antwortet Brigitte mit nüchternen Kalkulationen."Ich mag Männer nicht, aber ich bin sexuell auf sie angewiesen", hat Elfriede Jelinek in den Achtzigern daseinmal auf den Begriff gebracht. Brigitte interessiert sich für Heinz nicht einmal sexuell. Die Antwort auf die Frage einer jungen Kollegin, warum sie mit einem Mann, den sie eher eklig findet, auf ein Date geht, ist kurz und knapp und radikal-materialistisch: "Ich hab Hunger." Der Satz erledigt romantische Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft ebenso wie jede Fantasie von Autonomie.Das Date ist dann eine der eher brachialen Szenen des Films. Drei Männer, zwei Escorts und Brigitte. Die Frauen sollen die Klappe halten, die Männer sind in diesen Filmminuten nur noch Karikaturen, gegen die sich die Fernsehproduzentenriege aus "The Substance" im Vergleich wie eine Charakterstudie ausnimmt. Allen voran der sexuell infantile ewige Sohn Heinz, der von seinen Geschäftspartnern gedemütigt wird und dann noch vor Brigitte im Auto masturbieren soll. Als er das hinter sich hat, steigt die Frau aus und verschwindet. Dienimmt den männlichen Figuren Würde und Autorität. Wo allerdings nur noch groteske Idioten auftreten, droht das Grauen der Ordnung, die ihnen Macht verleiht, hinter der Lächerlichkeit der Vertreter dieser Ordnung zu verschwinden. Der Film ist in dieser Hinsicht leichter zu ertragen als der Text.Überhaupt wirkt Brigitte 2026 tatkräftiger als 1975. Die Fixierung auf den Mann als einzige gängige Möglichkeit für Frauen, neben der eigenen Mutterschaft zu Geld und Ansehen zu kommen, würde heute, anders als vor 50 Jahren, anachronistisch wirken. Kox' Film gelingt eine Art Update und zeigt Brigitte als handelndes Subjekt, das die Gegebenheiten mit Gewalt so umgestaltet, wie es ihren Interessen und allerdings auch deformierten Vorstellungen entspricht. Brigitte ist, sondern jemand, der selbst zugreift, kalkuliert und andere zum Mittel seiner Zwecke macht. Mehr Handlungsmacht bedeutet noch lange keine Befreiung. Handeln heißt hier strategisch handeln, sich selbst optimieren, effizient sein, etwas darstellen müssen, attraktiv sein, um etwas sein zu dürfen.Paulas Ausbruchsversuch dagegen verebbt. Sie versucht, sich über die neuen Möglichkeiten digitaler Selbstdarstellung und die Vermarktung ihres eigenen Körpers aus der Provinz herauszuarbeiten. Während Brigitte auf das Vermögen eines Mannes zugreifen will, versucht Paula,zu machen. Unterschiedliche Strategien, dasselbe Prinzip.Analytisch genau ist "Die Liebhaberinnen", weil der Film bei aller Aktualisierung die Kontinuitäten zeigt. Eine davon ist das Eingespanntsein aller Figuren in ein patriarchales Zurichtungsregime, in dem Glückund Selbstbehauptung kaum ohne die Übernahme der Gewalt zu haben ist, die dieses Regime hervorbringt. Aufgeben müssen sich beide Brigittes, im Text wie auf der Leinwand. Dass die Brigitte des Films dabei entschlossener und handlungsfähiger auftritt als ihre literarische Vorgängerin, macht die Sache nicht weniger bitter. "Sei nicht du selbst. Sei angenehm." Anders geht es nicht.