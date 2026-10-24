Alice Fischer

Zu Beginn ist es nur ein kurzer Moment, eine, als sich der junge Algerier Reda Belamri nach dem Duschen im Spiegel betrachtet und sein Abbild verblasst und durchsichtig wird, wie ein Gesicht auf einem uralten Foto. Schon bald aber ist sein Spiegelbild ganz verschwunden, nichts mehr ist da, außer die Möbel hinter ihm oder das Abbild seiner eingehakten Verlobten, die ihn ganz allein aus dem Spiegel heraus anlächelt, wo sie doch eigentlich zusammen stehen müssten.Reda, das wird inFilm "Das Verschwinden", einer Adaption von Samir Toumis Roman "L'Effacement", in den ersten Minuten klar, ist ein junger Mann, der Zeit seines Lebens alles versucht hat, umYoucef zu genügen. Youcef Belamri ist ein etablierter Mann, ein erfolgreicher Unternehmer und ein Patriarch, einer der glaubt, das Beste für seine Söhne zu tun, wenn er sie nicht einen Moment so wertschätzt, wie sie sind. Redas Bruder Faycal (Idir Chender) liebt die Freiheit zu sehr, als dass er sich weiter von seinem Vater unterdrücken lassen könnte und flieht vor dem übermächtigen alten Mann nach Frankreich.Aber Reda ist anders: Sammy Lecheas verleiht dem jungen Mann marmorne Züge der Verschlossenheit,: keine Wut, keine Unsicherheit, kein abschätziges Zucken der Mundwinkel und schon gar kein herzliches Lachen. Fast jedes Lächeln, das Reda der Welt zeigt, ist eines der sozialen Konvention, er ist ein Schauspieler in seinem eigenen Leben, jemand, der nicht weiß, wer er ist. Während sein Bruder in Frankreich DJ wird (was der Film nicht zeigt), gibt Reda ohne Widerrede seinen Job auf und fängt in der Ölfirma seines Vaters an. Das ist auch strategisches Kalkül, denn der Vater fürchtet, dass er durch seinen Konkurrenten im Unternehmen ausgebotet werden könnte. Doch dieser hat schon eine mächtige Position inne und legt dem Sohn Steine in den Weg, unter anderem, indem er ihn zum Militärdienst an die tunesische Grenze schickt. Dort passiert ihm Schlimmes - das ist das erste Mal, dass sein Spiegelbild vor seinen Augen verblasst.Die schrittweise Auslöschung eines Ichs vollzieht sich in "Das Verschwinden" mit beklemmender Ruhe, ja Beiläufigkeit. Man kann nicht umhin, an Albert Camus "Fremden" zu denken, wenn man in Redas Gesicht schaut: ein stiller Ozean, aber unter der Oberfläche schwelt eine diffuse Gewalt, die so mächtig ist, dass sie am Ende nicht nur einen ins Verderben reißt.in diesem fesselnden, dunklen und psychologisch tiefgreifenden Film. Denn als Redas Vater stirbt, scheint der Fluch kurz gebrochen, es scheint, als könnte der junge Mann seinen Fesseln entfliehen. Er fährt zu Malika, einer Restaurantbesitzerin, die er während des Militärdienstes kennengelernt hat, er wird ein anderer, er liebt sie und plötzlich erscheint sein Spiegelbild wieder, kurz darf er sich spüren, eine Ahnung vom eigenen Selbst bekommen.Unter der kühlen Oberfläche ist die Verletzlichkeit des orientierungslosen Mannes allzeit sichtbar, man spürt als Zuschauerin selbst die Begeisterung, wenn irgendwann echte Erleichterung und Freude aufscheint, wenn Reda die Tücher von den Spiegeln reißt, die er ausverhüllt hat. Auch die Nebencharaktere in "Das Verschwinden" zeichnet der Film mit feinfühliger Melancholie, die Herzlichkeit und Sensibilität Malikas, aber auch das Unverständnis und die Oberflächlichkeit von Redas Verlobter.Moussaouis Film ist das fesselnde psychologische Porträt eines Mannes, dem niemand die Chance gegeben hat, ergründen zu können, wer er ist. Im Hintergrund steht das Porträt einer algerischen Gesellschaft, hin und hergerissen zwischen den alten Eliten, der Modernität, dem Konservatismus der alten und der Freiheitsliebe der jungen Generation, was im besten Fall in einem radikalen Bruch und im schlimmsten Fall in einer Katastrophe mündet. Es ist aber gleichzeitig die, was heißt, dass dem tragischen Helden keinesfalls die moralische Absolution erteilt wird. Auch er selbst ist schuld an seiner eigenen Vernichtung, das macht die Geschichte psychologisch komplex und wirft wichtige Fragen auf, nach (männlicher) Identität und Verantwortung von Individuen füreinander.Das Ende von "Das Verschwinden" ist in seiner dramatischen Eskalation von radikaler Konsequenz, folgt fast in tragischer Ironie der Logik einer griechischen Tragödie. Ein kleines bisschen Melodram ist vielleicht auch dabei, man hätte sich einen subtileren Ausgang vorstellen können. Faszinierendweise schafft es Moussaouis aber, seinen tragischen Helden niemals ganz als Opfer, aber auch niemals ganz als Täter zu porträtieren. Unsere Empathie ist ihm gewiss,. Ein stiller Film, der in der Langsamkeit und Ruhe eine große Kraft entwickelt, getragen vom nuancierten Spiel seiner Darsteller.