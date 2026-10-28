Fabian Tietke

"Das Ei kann sich nicht das Nest aussuchen, in das es geboren wird", sagt Wolf Biermann früh in Jens Meurers Dokumentarfilm "Biermann - Warte nicht auf bess're Zeiten". Und bevor es da was zu deuten gibt, erklärt er direkt im Anschluss, wie er das meint: dass es statistisch im Deutschland seines Geburtsjahres 1936 wahrscheinlicher gewesen wäre, als das Kind eines SS-Offiziers das Licht der Welt erblickt zu haben, denn als das. Doch er ist letzteres und das ist - wie der Film sichtbar macht - eine der Tatsachen, die Biermanns Leben prägten und prägen.Im Februar 1943 wird der Vater in Auschwitz ermordet, zehn Jahre später übersiedelt Biermann mit 16 Jahren in die DDR - in vollstem, für den sein Vater gestorben ist und den seine Mutter in Ehren hielt. Ab Anfang der 1960er trat er mit eigenen Liedern und Gedichten bei Lyrikabenden auf, wollte erst Theaterregisseur werden. Als im März 1963 sein Stück "Berliner Brautgang", in dem er den Bau der Berliner Mauer verteidigte, verboten wurde und das Berliner Arbeiter- und Studententheater (b.a.t.) geschlossen wurde, verlegte sich Biermann aufs Liedermachen. In seinen eigenen Worten folgten auf die "Kanone" des Theaters "die Handfeuerwaffen" des Singens.Meurers Film ist formal eine Gurke. Eine vermutlich unvermeidliche Eigenschaft, denn eine interessantere dokumentarische Form hätte dem "sichtbaren Egoman", wie Armin Müller-Stahl Biermann kurz vor Schluss nennt, womöglich Konkurrenz gemacht. So hechelt Meurer 120 Minuten lang brav chronologisch durch Biermanns Leben und wird nur von zwei Dingen vor dem Herabsinken zu einem filmischen Wikipedia-Eintrag gerettet: seinem Protagonisten und dessen Angewohnheit,. Ersteres macht den Film zu einer zweistündigen Biermann-Show, letzteres gibt dem Regisseur Armfreiheit im Umgang mit Archivmaterial. Biermann poltert, säuselt, reflektiert in Meurers Film vor sich hin und der Film liefert brav Bilder dazu ab. Von der Biermann-Show kann man genervt sein oder begeistert, das Zusammenspiel zwischen dem Bildmaterial und den Biermann-Liedern funktioniert erstaunlich gut.Biermanns Zeit in der DDR von 1953 bis zu ihrem unfreiwilligen Ende 1976 nimmt den Großteil des Films ein. Der Versuch, ihn stillzustellen, begann mit dem Kahlschlagsplenum, dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED 1965. Biermann saß ab da in seiner Wohnung in der Berliner Chausseestraße, empfing ost- und westdeutsche Intellektuelle und Künstler_innen, nahm mehr als ein Album auf und, die vor seiner Tür lauerten. Sie lauerten nicht nur, sie drangen mehrfach in die Wohnung ein, versuchten einmal, ihn durch manipulierte Bremsen am Auto umzubringen und formulierten schließlich einen Plan zur "Zersetzung", wie die Stasi ihren Psychoterror gegen ihre Opfer nannte. Biermann sang weiter.1976 nutzte die DDR-Führung eine Einladung Biermanns zu einer Konzertreihe in Westdeutschland, ihn auszubürgern. Das legendäre erste Konzert dieser Reihe in Köln 1976 taucht in Meurers Film wiederholt auf. Oft kommt es im Doppelpack mit Ausschnitten aus einem Konzert, mit dem diverse deutsche Musiker_innen Biermann letztes Jahr in Köln ehrten. Die Ausschnitte aus dieser Hommage mögen die interessantesten greifbaren aktuellen Bilder gewesen sein, sie wirken irgendwann trotzdem inflationär. Aus dem Konzert in Köln wiederum hätte es Interessanteres zu zeigen gegeben als nur den Auftritt Biermanns. Der Mitschnitt des Konzerts präsentiert wiederholt Wortwechsel zwischen dem Liedermacher und dem Publikum, nicht zuletzt versuchen einige Mitglieder von K-Gruppen, Biermann. Die Ausbürgerung tritt eine Protestwelle in der DDR-Kulturszene los, die viele der bekanntesten Protestierenden die Berufsperspektive im Land kostete. In der Folge gingen unter anderem Manfred Krug und Armin Müller-Stahl nach Westdeutschland.Die Erzählung des Lebens Biermanns nach 1976 gliedert sich in ein Kapitel bis 1990 und eines ab 1990. Beide rauschen im Zeitraffer durch die Ereignisse. Den ersten Teil prägt Biermanns Krise, die mit dem erzwungenen Wechseln in den Westen einher ging. Das ungewollte Exil brachte die Notwendigkeit mit sich,. Der Teil ab 1990 ist eher eine filmische Variante von "was macht eigentlich?". Biermanns Leben nach 1990 erscheint gegenüber der Zeit vorher als ein langes Alterswerk.Meurers "Biermann" ist und bleibt ein Dokumentarfilm für Biermann-Freund_innen oder für jüngere, die sich immer gewundert haben, was es mitauf sich hat. Als solcher dürfte er gedacht gewesen sein, die Rechnung geht also auf. Das heißt aber auch: im Kino muss den nur sehen, wer sich mit anderen Begeisterten im Dunkel des Filmtheaters verbunden fühlen möchte. Alle anderen können getrost abwarten, bis der Film seinen Weg in die Mediatheken gefunden hat. Ob man ihn dann zu Ende guckt oder abschaltet, wird an der eigenen Haltung zum Protagonisten hängen.