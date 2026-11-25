Wer sollte die Geschichte derer erzählen, die am gesellschaftlichen Rand leben? In den Slums, Barrios oder wie sonst die Teile von Städten heißen, in denen diewohnen? In "Barrio Triste" von Stillz klaut eine Gruppe Jugendlicher einem anzugtragenden Reporter die Kamera und filmt ihren Alltag. Und dann sind da noch seltsame Lichter.Der Film spielt in einem verarmten Viertel im kolumbianischen Medellín der 1980er-Jahre. Er wirkt wie eine Dokumentation, ist aber: Die Kamera führt der Jugendliche Pidjo (Juan Ablo Baena). Am Anfang steht eine beeindruckende Szene, in der wir eine Gruppe Jugendlicher mit kahlgeschorenen Schädeln dabei beobachten, wie sie durch die Straßen Medellíns fährt, zunächst wissen wir nicht, warum. Im Radio erzählt ein anonymisierter Mann, der sich Jesús nennt, wie er viele Prostituierte umgebracht hat. "Warum müssen Sie sich mächtig fühlen?", fragt ihn der Moderator. Eine Antwort bekommt er nicht.Dann wird klarer, was die Jungen vorhaben: Sie wollen einen Juwelier überfallen und filmen die Tat mit der geklauten Kamera. Das Glas der Vitrinen klirrt, sie stecken alles ein, der Verkäufer wird getötet, hektisch flüchten sie. Unterlegt sind die Szenen mit, die den Stress der Figuren auf die Zuschauer überträgt. In anderen Passagen erzeugt sie vor allem Unbehagen, gelegentlich Momente des Durchatmens.Nach dem Überfall gelangen wir ins Haus der Bande. Dort harren weitere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus, keiner wirkt älter als 25, alle starren auf einen flimmernden Fernseher. Zu essen gibt es. Als im Radio berichtet wird, dass schon wieder ein Kind entführt wurde, zerschmettern sie das Gerät. Mehrfach sind Plakate vermisster Personen zu sehen. Offenbar schützen sich die Jugendlichen lieber selbst, unter desolaten Lebensbedingungen, als in ihren Familien das Risiko einzugehen, misshandelt oder entführt zu werden.Wir folgen der Kamera durch die Straßen des Barrios. Alltag findet statt. Alte Menschen sitzen auf der Straße und spielen Schach, Frauen unterhalten sich, ein alter Mann geht mit einer Kettensäge in der einen und der Hand seines Enkels in der anderen die schmutzige Straße entlang. Im Hintergrund istzu erkennen, die aber weit entfernt wirkt. Wir sehen auch die Brutalität, die auf der Straße gärt: Eine Schlägerei gilt als normales Mittel, um Interessen durchzusetzen.Zwischen diese atmosphärischen Aufnahmen sind Interviews mit den jungen Bandenmitgliedern geschnitten. Die Kamera nur auf ihr Gesichtsprofil ausgerichtet. "Wir wollten an was glauben, aber uns wurde nur der Arsch versohlt", heißt es dort. Und: "Du siehst mich", was sich nach schlichter Feststellung bei gleichzeitiger Anklage anhört. Das Fazit für ihr Leben im Barrio trifft ein weiteres Bandenmitglied: "Der Tod ist das Einfachste, was es gibt."Irgendwann wird es Nacht, mit der Nacht hält ein gewisses Maß an magischem Realismus Einzug in den Film.und lässt die Jugendlichen verschwinden. Sie schwimmen im Pool eines verlassenen Hotels, eine undefinierbare Gestalt steht vor der Kamera, daneben ein toter Junge. Das erzeugt eine schaurige Atmosphäre, kommt aber unvermittelt und verwirrt. Die Gefahren der Nacht werden abstrahiert, in der Dunkeltheit lauern keine gefährlichen Menschen, sondern mysteriöse Gestalten.Der Film beschränkt sich weitgehend auf Atmosphäre und Beobachtung. Manchmal folgen wir über Minuten der Kamera durch die schmutzigen Straßen,. Es wird klar, dass es hier jeden Moment wieder zu Gewalt kommen könnte. Die Sequenzen, in denen die Jugendlichen selbst zu Wort kommen, sind kurz und pointiert.Die Eingangsfrage beantwortet "Barrio Triste" damit nur halb. Die Idee, dass am Anfang einem Reporter die Kamera geklaut wird, also nicht mehr Fremde von außen über die Lebensverhältnisse berichten, sondern die Bewohner selbst ihr Leben dokumentieren, ist stark. Denn Außenstehende können über die Verhältnisse vor Ort nur begrenzt berichten. Doch auch die Betroffenen haben ihre Probleme, wenn sievorgehen. Hier hält die Kamera drauf, aber sie ordnet nicht ein, außer in den Zwischensequenzen, in denen deutlich wird, wie traurig und unzufrieden alle mit ihrem Leben am gesellschaftlichen Rand sind. Auf die Gewalt, die die Jugendlichen selbst ausüben, geht der Film am Ende nicht ein. Er fokussiert stattdessen ihre Perspektivlosigkeit. Man hat viel von den Menschen gesehen, ist ihnen aber nicht wirklich nähergekommen. Sie sprechen aus der Vergangenheit zu uns, ohne dass sich daraus etwas Verbindendes entwickelt.