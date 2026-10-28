Elke Schmitter

Es war der 26. Oktober, und aufgestört von einer Meldung in derstellte ich Chatty die naheliegende Frage, warum eigentlich neue Frauenhäuser gebaut werden, anstatt die Täter der Familienwohnung zu verweisen. Die Antwort war differenziert, nannte plausible Gründe, verwies auf korrekte Quellen und erwähnte Hilfsangebote. Das war meine nicht vorsätzliche Einstimmung auf Professor, der an der Humboldt-Universität über "dieam Beispiel der Sprachmaschine" sprechen sollte, also das, was ich gerade benutzte.Eine Sprachmaschine wie ChatGPT errechnet Wort für Wort, was in einem gegebenen Zusammenhang wahrscheinlich folgt: nach aufgrund der Genitiv,, nach Fische-Mann das Sensible. Im zweiten Entwicklungsstadium wurde dieses Rohmaterial so geformt, dass es hilfsbereit und höflich antwortet, verbessert außerdem im Sinne aktuell gewünschter Normen. So erfand eine solche Maschine 2024, um das Symbolbild einer berühmten Persönlichkeit gebeten, eine Frau mit südasiatischem Aussehen im Papstgewand: Das präsentierte Simanowski als Beleg dafür, dass diese sogenannte Intelligenz nicht denkt. Ja, sie würde schon 'wissen', wenn man sie fragt, dass es weibliche Päpste nicht gibt. Doch dieses Wissen hat sie nicht präsent, wenn sie das Symbolbild eines prominenten Menschen herbeizaubert, das aber - denn das hat sie 'gelernt' - dienicht bedienen soll. Diese Anweisung, progressiver zu sein als die Realität, war allerdings unsichtbar; sie gehört zur Infrastruktur der KI, die deren Benutzer nicht kennen. Sie erfahren eher beiläufig, zum Beispiel bei einem solchen Vortrag, dass die KI hin und wieder 'verlernen' soll, was sie einmal 'gelernt' hat. Und dass sie nicht nur statistisch spiegelt, was gesagt wird, sondern dass ihr Spiegelbildentspricht. Wobei diese hier dann doch zu woke geraten war! Wie manche Entgleisung, die Elon Musks Grok inzwischen wieder zurückgenommen hat, weil der Geist aus der Flasche nun mal so launisch ist wie sein Besitzer.Die indische Päpstin bringt die meisten im Saal zum Lachen. Vielleicht bin ich nicht die einzige, die erleichtert ist wie ein Kind, das im furchterregenden Bärenkostüm denentdeckt: Es beruhigt die Nerven doch ungemein zu erfahren, dass jene Macht, welche die Menschheit schon morgen, wie jedermann zu wissen scheint, auspusten kann wie eine St-Martins-Laterne, in Manchem blöder ist als wir. Wird das aber so bleiben?Es ist das Anliegen des Redners - der übrigens frei und souverän spricht, so dass es eine reine, menschliche Freude ist - sein Publikum vor Hybris wie vor Koma zu bewahren: Wir sollten uns nicht souveräner fühlen, als wir (als naturgemäß naive Nutzer) nun einmal sind. Wir haben auf die ideologischen Vorgaben unserer liebsten Sprachmaschinenund in der Regel von ihnen nicht einmal Kenntnis. Wir können außerdem nicht überblicken, geschweige denn planen, worin die Reise geht in diesem Gefährt namens KI, das uns derart komfortabel durchs geistige Leben schweben lässt, dass unsere eigenen Beine - krumm, aber auch herrlich belastbar, wie sie sind - währenddessen verkümmern. Wenn wir nicht hin und wieder aussteigen und stirnrunzelnd selber denken, eigene Glückwunsch- oder Beileidsbriefe formulieren, in Bibliotheken nach widersprüchlichem Wissen suchen und der eigenen, der, immer wieder Chancen geben. Aber wir sollen auch nicht ins Koma sinken, in apokalyptischen Ängsten baden, uns tot stellen wie ein Opossum im Stress! In seinem konzisen, zugleich flanierenden Vortrag kommt Simanowski auf Hegel zu sprechen - dessen Herr-Knecht-Dialektik wunderbar zur Beschreibung unseres fluoreszierenden KI-Lebens taugt, insofern der dienende Knecht sein Verhältnis zur Welt trainiert und so fortwährend kompetenter wird, während der träge Herr in die faktische Abhängigkeit rutscht. Doch auch Kant war stillschweigend dabei: Denn der tägliche Gang aus derist das, was der Medienforscher am dringlichsten empfiehlt. Nicht nur der Bildungspolitik, die an den Schulen dringend für eine kluge, nämlich reflexive Netzerziehung sorgen müsste. Sondern vor allem uns selbst.Es gibt im Anschluss an diese geradezu ideale Ringvorlesung - insofern sie ein Thema von Brisanz dünkellos und aufklärend behandelt -, noch eine Fragerunde, die, wie kann es auch anders sein, aus diesem übersichtlichen Simanowski-Gebäude in jenen untergründigen Kaninchenbau gerät, der zu diesem Thema auch gehört. Was erfährt man in China, was in den Emiraten, wenn man 'politischer Protest' oder 'romantische Liebe' in die Maschine tippt, und was soll aus diesen Unterschieden werden? Droht eine globale Wirtschaftskrise, wenn Anthropic an die Börse geht und abstürzt?? Werden wir bald wie unsere Sprachmaschinen denken, ohne dass wir es merken? Und ist das nun der berühmte Tod des Autors, von dem Roland Barthes vor mehr als einem halben Jahrhundert sprach? "Die KI", stöhnt ein Zuhörer mit Witz, "treibt uns von einer Schwellenangst zur nächsten.""In vielen Bereichen", sagt wiederum der Gastgeber, der Soziologe, zum guten Schluss, "glaubt man vielleicht nicht mehr an den Fortschritt. Bei der KI aber schon." Er hat ein geradezu jungenhaft helles Gesicht bei diesem Satz. Seine Zuversicht findet sicher noch Gründe, denn dies war ja erst der Auftakt dieser Vorlesungsreihe.