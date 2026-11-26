ein wort gibt das andere
Liegen oder Leuchten oder: Schlimme Metaphern
Exkurse ins Berliner Geistesleben. Von Elke Schmitter26.11.2026. Am Montag diskutierten im Literaturhaus Berlin Christiane Rösinger und Silke Burmester mit Bascha Mika über Altern als Problem für Frauen: Rösinger empfahl eine Jugendkultur für Ältere. Burmester fährt die Ernte der Boomer ein und warb für die Freude an der Selbstermächtigung.
"Ich war im letzten Winter in Berlin in einem Vortrag der Kant-Gesellschaft, in dem ein Kant-Experte über das nachgelassene Werk Kants sprach, das Opus posthumum […]" So begann Gottfried Benn seinen Vortrag "Altern als Problem für Künstler", den er vor gut siebzig Jahren in Stuttgart gehalten hat.
Ich war in dieser Woche in Berlin bei einem Gesprächsabend zum Thema Altern als Problem für Frauen, auf dem Christiane Rösinger und Silke Burmester sich mit Bascha Mika unterhielten: eine Autorin und Musikerin, eine Journalistin und Gründerin ("Palais F*luxx") und eine Publizistin, die unter anderem die taz und die Frankfurter Rundschau geleitet hat. Alle drei erfahren am eigenen Leibe, was Männer und Frauen unterscheidet, selbst wenn sie an kreativer Produktivkraft noch nicht das Geringste eingebüßt haben sollten (Benns Problem): Den einen verleihen die Jahrzehnte einen Silberschein, für die anderen sind sie ein Downer. Hier "gereift", dort "verwelkt" - eine Assoziationskette bildet jede Mitbürgerin ohne Anstrengung. Janika Gelinek vom Literaturhaus nannte als Ziel der 21. Folge der Reihe "Eine Frau wird älter" (seit 2019) unter anderem: "schlimme Metaphern entsorgen".
Der Wechselwirkung von Sprache und Denken, aber auch von Präsenz und Power sind sich die Anwesenden bewusst; darüber muss nicht gestritten werden. Ebenso gehört es auf dem Podium zum beiläufigen Grundwissen, wie die objektiven Verhältnisse die Wahrnehmung formen: Solange Ruhm, Macht und Geld vor allem auf der männlichen Seite des Systems versammelt sind, erhöht sich selbst mit grauem Bart und Glatze das sexuelle Kapital. Ruhm, Macht und Geld bei Frauen wirkt, sofern sie männliche Partner suchen, eher abschreckend. Von Virginia Woolf bis Simone de Beauvoir, von Susan Sontag bis Eva Illouz ist der Befund derselbe: Unsichtbarkeit ist der gesellschaftliche Trostpreis; Ausnahmen mit Status (Joan Didion) bestätigen die Regel. Der Weg durchs patriarchale Dunkel gabelt sich derzeit: Er führt einerseits in die Verleugnung durch unermüdliche Fassadenkletterei (der "paradoxe Feminismus" einer Jane Fonda), andererseits in die naturbelassene Offensive (wer fällt Ihnen da ein?).
Die Reflexion auf dem Podium wiederum gabelt sich in die Richtungen "Ihr könnt mich mal" und "Jetzt erst recht!". Christiane Rösinger, Autorin des jüngst erschienenen Anti-Ratgebers "The Joy of Ageing", vereint, mit schöner Lässigkeit in einen schwarzen Cordsamtanzug gewandet, Punk und das Oblomow-Prinzip: Ihr Leben lang, sagt sie, habe sie gern Zeit im Liegen verbracht. Dem Optimierungsdruck (auch "Madonna-Fluch" genannt) durch Verweigerung zu entkommen, sei eine der wenigen Prämien dieser Lebensphase, in der, machen wir uns nichts vor, für sehr viele sehr vieles schlechter wird: Armut, Gesundheitsprobleme, Einsamkeit. Ihr Trost: eine Jugendkultur für Ältere. "No future" passe sowieso, und im Übrigen "hängen Jugendliche wie Seniorinnen im öffentlichen Raum herum, sind störrisch, unproduktiv, verweigern sich und sind nicht in der Rushhour des Lebens". Dass ihr kein Bauarbeiter mehr hinterherpfeife ("kam sowieso nie vor"), sei da das geringste Problem. "Inzwischen", sagt sie in einem lamentofreien, musikalischen Ton, "ist ja das ganze Frauenleben problematisch, Prämenopause, Perimenopause, Postmenopause … Ich bin froh, dass ich nicht mehr 35 bin."
Das Publikum - in dem es mehr Weißweingläser gibt als Männer, es sind etwa zehn - honoriert den Charme dieser Selbstaussage, die weder nach Geständnis noch nach Parole klingt. Rösingers Alterskultur, die aus der privaten Entspannung eine politische Performance macht, löst aus, was das nüchterne Eingeständnis einer Wahrheit (selbst wenn sie Ohnmacht heißt) zunächst immer auslöst: Befreiung. Hier auch: Gelächter. "Ich fühle mich null unsichtbar. Mich interessiert auch dieser Pärchenmarkt nicht mehr. Ich bin raus aus dem Geschäft."
Silke Burmester hingegen will rein ins Geschäft, und zwar mit Kollektiven. In ihrem Buch "Leuchten, jetzt!" (Untertitel: "Eine Anstiftung") wie ihrem Auftreten - energetischer Spitzenwert im orangefarbenen Jumpsuit - vertritt sie das Prinzip Bewegung. Wo Rösinger endlich ihre Ruhe haben möchte, will Burmester Unruhe stiften. Aus der von ihr gegründeten Plattform Palais F*luxx ist eine Community entstanden, die gewissermaßen sät und erntet: Zum einen bilden sich - zunächst übers Netz, dann analog - Gemeinschaften und Aktionen, die das Leben der "Frauen* ab 47" bereichern, möglicherweise auch produktiv verstören. Zum anderen fährt hier die Boomer-Generation ihre Ernte ein: Was immer an Kompetenz da ist nach Jahrzehnten im Beruf, in Familie und Pärchenwesen, in Therapie und Freundschaft, Amt und Würden, kann sich hier neu verknüpfen. Aus der nämlichen Situation, die Rösinger in die subversive Gemütlichkeit führt, macht Burmester den Practical Turn. "Wir sind so viele, wir können das doch drehen!"
Bei diesem Modell feministischen Fortschritts entstehen Bewegungen um ein Thema herum, sei es das Wohnen, das Geld oder die Libido. Solche pragmatischen Bündnisse sind flexibler, damit auch langfristig oft stabiler als straff organisierte Orthodoxien. Zudem (meine Erfahrung) ist bei weiblichen Kollektiven der verlässlich destruktive Leninismus (nur die Elite weiß, was gut für alle ist) seltener vertreten als bei maskulin dominierten Gruppen. Burmester wirbt für die Freude an der Selbstermächtigung und betont den wohlwollenden Umgang der Frauen (mündlich jeweils mit Sternchen bedacht) untereinander. Den begründet sie mit einer humanen, zarten Durchlässigkeit, die sie mit Rösinger verbindet: "Wir sind alle versehrt." Im Folgesatz allerdings kommt ein Wort, das stilistisch wie inhaltlich nur zu Burmesters Haltung passt: "Deshalb gibt es so ein Potenzial!"
Ob Alter der neue Leistungssport für Frauen sei, fragte eingangs Mika - die mit "Mutprobe. Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden" selbst ein grundsätzliches Buch zum Thema geschrieben hat. Wenn überhaupt, so die Conclusio dieses Abends, dann könnte es als Teamsport etwas werden. Denn die schönsten Triumphe der Menschen sind nicht die Gottfried Benn'schen.
******
"Die Jugend ist auch nicht in Würde jung" Silke Burmester und Christiane Rösinger im Gespräch mit Bascha Mika, Literaturhaus Berlin, 23.11.
Ich war in dieser Woche in Berlin bei einem Gesprächsabend zum Thema Altern als Problem für Frauen, auf dem Christiane Rösinger und Silke Burmester sich mit Bascha Mika unterhielten: eine Autorin und Musikerin, eine Journalistin und Gründerin ("Palais F*luxx") und eine Publizistin, die unter anderem die taz und die Frankfurter Rundschau geleitet hat. Alle drei erfahren am eigenen Leibe, was Männer und Frauen unterscheidet, selbst wenn sie an kreativer Produktivkraft noch nicht das Geringste eingebüßt haben sollten (Benns Problem): Den einen verleihen die Jahrzehnte einen Silberschein, für die anderen sind sie ein Downer. Hier "gereift", dort "verwelkt" - eine Assoziationskette bildet jede Mitbürgerin ohne Anstrengung. Janika Gelinek vom Literaturhaus nannte als Ziel der 21. Folge der Reihe "Eine Frau wird älter" (seit 2019) unter anderem: "schlimme Metaphern entsorgen".
Der Wechselwirkung von Sprache und Denken, aber auch von Präsenz und Power sind sich die Anwesenden bewusst; darüber muss nicht gestritten werden. Ebenso gehört es auf dem Podium zum beiläufigen Grundwissen, wie die objektiven Verhältnisse die Wahrnehmung formen: Solange Ruhm, Macht und Geld vor allem auf der männlichen Seite des Systems versammelt sind, erhöht sich selbst mit grauem Bart und Glatze das sexuelle Kapital. Ruhm, Macht und Geld bei Frauen wirkt, sofern sie männliche Partner suchen, eher abschreckend. Von Virginia Woolf bis Simone de Beauvoir, von Susan Sontag bis Eva Illouz ist der Befund derselbe: Unsichtbarkeit ist der gesellschaftliche Trostpreis; Ausnahmen mit Status (Joan Didion) bestätigen die Regel. Der Weg durchs patriarchale Dunkel gabelt sich derzeit: Er führt einerseits in die Verleugnung durch unermüdliche Fassadenkletterei (der "paradoxe Feminismus" einer Jane Fonda), andererseits in die naturbelassene Offensive (wer fällt Ihnen da ein?).
Die Reflexion auf dem Podium wiederum gabelt sich in die Richtungen "Ihr könnt mich mal" und "Jetzt erst recht!". Christiane Rösinger, Autorin des jüngst erschienenen Anti-Ratgebers "The Joy of Ageing", vereint, mit schöner Lässigkeit in einen schwarzen Cordsamtanzug gewandet, Punk und das Oblomow-Prinzip: Ihr Leben lang, sagt sie, habe sie gern Zeit im Liegen verbracht. Dem Optimierungsdruck (auch "Madonna-Fluch" genannt) durch Verweigerung zu entkommen, sei eine der wenigen Prämien dieser Lebensphase, in der, machen wir uns nichts vor, für sehr viele sehr vieles schlechter wird: Armut, Gesundheitsprobleme, Einsamkeit. Ihr Trost: eine Jugendkultur für Ältere. "No future" passe sowieso, und im Übrigen "hängen Jugendliche wie Seniorinnen im öffentlichen Raum herum, sind störrisch, unproduktiv, verweigern sich und sind nicht in der Rushhour des Lebens". Dass ihr kein Bauarbeiter mehr hinterherpfeife ("kam sowieso nie vor"), sei da das geringste Problem. "Inzwischen", sagt sie in einem lamentofreien, musikalischen Ton, "ist ja das ganze Frauenleben problematisch, Prämenopause, Perimenopause, Postmenopause … Ich bin froh, dass ich nicht mehr 35 bin."
Das Publikum - in dem es mehr Weißweingläser gibt als Männer, es sind etwa zehn - honoriert den Charme dieser Selbstaussage, die weder nach Geständnis noch nach Parole klingt. Rösingers Alterskultur, die aus der privaten Entspannung eine politische Performance macht, löst aus, was das nüchterne Eingeständnis einer Wahrheit (selbst wenn sie Ohnmacht heißt) zunächst immer auslöst: Befreiung. Hier auch: Gelächter. "Ich fühle mich null unsichtbar. Mich interessiert auch dieser Pärchenmarkt nicht mehr. Ich bin raus aus dem Geschäft."
Silke Burmester hingegen will rein ins Geschäft, und zwar mit Kollektiven. In ihrem Buch "Leuchten, jetzt!" (Untertitel: "Eine Anstiftung") wie ihrem Auftreten - energetischer Spitzenwert im orangefarbenen Jumpsuit - vertritt sie das Prinzip Bewegung. Wo Rösinger endlich ihre Ruhe haben möchte, will Burmester Unruhe stiften. Aus der von ihr gegründeten Plattform Palais F*luxx ist eine Community entstanden, die gewissermaßen sät und erntet: Zum einen bilden sich - zunächst übers Netz, dann analog - Gemeinschaften und Aktionen, die das Leben der "Frauen* ab 47" bereichern, möglicherweise auch produktiv verstören. Zum anderen fährt hier die Boomer-Generation ihre Ernte ein: Was immer an Kompetenz da ist nach Jahrzehnten im Beruf, in Familie und Pärchenwesen, in Therapie und Freundschaft, Amt und Würden, kann sich hier neu verknüpfen. Aus der nämlichen Situation, die Rösinger in die subversive Gemütlichkeit führt, macht Burmester den Practical Turn. "Wir sind so viele, wir können das doch drehen!"
Bei diesem Modell feministischen Fortschritts entstehen Bewegungen um ein Thema herum, sei es das Wohnen, das Geld oder die Libido. Solche pragmatischen Bündnisse sind flexibler, damit auch langfristig oft stabiler als straff organisierte Orthodoxien. Zudem (meine Erfahrung) ist bei weiblichen Kollektiven der verlässlich destruktive Leninismus (nur die Elite weiß, was gut für alle ist) seltener vertreten als bei maskulin dominierten Gruppen. Burmester wirbt für die Freude an der Selbstermächtigung und betont den wohlwollenden Umgang der Frauen (mündlich jeweils mit Sternchen bedacht) untereinander. Den begründet sie mit einer humanen, zarten Durchlässigkeit, die sie mit Rösinger verbindet: "Wir sind alle versehrt." Im Folgesatz allerdings kommt ein Wort, das stilistisch wie inhaltlich nur zu Burmesters Haltung passt: "Deshalb gibt es so ein Potenzial!"
Ob Alter der neue Leistungssport für Frauen sei, fragte eingangs Mika - die mit "Mutprobe. Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden" selbst ein grundsätzliches Buch zum Thema geschrieben hat. Wenn überhaupt, so die Conclusio dieses Abends, dann könnte es als Teamsport etwas werden. Denn die schönsten Triumphe der Menschen sind nicht die Gottfried Benn'schen.
******
"Die Jugend ist auch nicht in Würde jung" Silke Burmester und Christiane Rösinger im Gespräch mit Bascha Mika, Literaturhaus Berlin, 23.11.
Kommentieren