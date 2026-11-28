Efeu - Die Kulturrundschau
Jenseits der geläufigen Gatekeeper
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
28.11.2026. Die FAS untersucht den Hype um Nathan Fiedlers und Lance Oppenheims Dokumentarfilm über die spektakulär gescheiterte Anlagebetrügerin Elizabeth Holmes. Die Welt kann nicht fassen, dass ein neuer Film über den Dirigenten Sergiu Celibidache dessen Berliner Streit mit Karajan nur am Rand erwähnt. Die SZ fragt angesichts der neuen Münchner Inszenierung von "Catarina oder von der Schönheit Faschisten zu töten", ob Widerstand gegen Schauspieler die Demokratie rettet. Die FAZ besucht den nicaraguanischen Schriftsteller Sergio Ramirez, der in den Achtzigern Vizepräsident seines Landes war.9punkt - Die Debattenrundschau vom 28.11.2026 finden Sie hier
Film
In der Filmblase auf Social Media gab es zuletzt kaum einen größeren Hype als den um "You Can See Everything", Nathan Fiedlers und Lance Oppenheims (angeblichen) Dokumentarfilm über die spektakulär gescheiterte Anlagebetrügerin Elizabeth Holmes, die den Filmemachern in den Wochen vor ihrem Haftantritt umfänglichen Zugriff auf ihr Privatleben gegeben haben soll. Dass Fiedler eigentlich auf Awkwardness und komplexe Anordnungen spezialisierter Komiker ist, macht die Sache, entgegen dem Filmtitel, nur noch undurchdringlicher. Es ist "ein endlos faszinierendes Projekt", schreibt Bert Rebhandl in der FAS mit einer gewissen Rest-Skepsis bezüglich des dokumentarischen Charakters dieses Films: "You Can See Everything" ist "eine komplexe Reflexion darauf, wer die Kontrolle über die Figur und bis zu einem gewissen Grad auch über das Subjekt Elizabeth Holmes hat". Der Film "wird zu einer Studie von Schuldfähigkeit und zu einer Reflexion über Verantwortlichkeit in einer Welt, in der die Instanzen der Orientierung ins Wanken geraten sind". Womöglich ist der Film auch ein Hinweis darauf, "dass eine medienversierte Öffentlichkeit sich nach einer Instanz jenseits der geläufigen Gatekeeper sehnt. Nathan Fielder ist die unwahrscheinlichste aller dieser möglichen Instanzen."
Weitere Artikel: Sophia Coper erzählt in der FAZ von ihrer Begegnung mit Robert de Niro. Besprochen werden die ARD-Krimiserie "Ritus" (Welt) und der neue Disney-Animationsfilm "Wie verhext" (Standard).
Bühne
Es ist wohl das "explosivste Stück des Jahres", überlegt SZ-Kritikerin Christiane Lutz: Anfang des Jahres schon hatte Tiago Rodrigues Stück "Catarina oder von der Schönheit Faschisten zu töten" am Theater Bochum einen Aufruhr ausgelöst (unser Resümee). Nun inszeniert Christian Stückl die Geschichte um eine Familie, die einen Faschisten umbringen will, am Münchner Volkstheater und wieder gab es lautstarke Proteste als der Faschist (Alexandros Koutsoulis) das Publikum in einem viertelstündigen Monolog als seine Wähler adressiert. Lutz ist hin- und hergerissen: "Möglich, dass die Protestler aus einem nachvollziehbaren Gefühl der Ohnmacht gegenüber der AfD die Gelegenheit nutzen, in einem geschützten Raum ein kleines antifaschistisches Exempel zu statuieren. Dann ist das Gratismut. Möglich, dass manche verkennen, dass das Theater eben nicht dafür da ist, moralische Gemeinplätze zu reproduzieren, sondern auch zu provozieren, zu fordern. Dann ist das naiv. Möglich aber auch, dass alle, die ungerührt sitzen bleiben, sich irgendwann die Frage stellen lassen müssen, ob sie eigentlich den Schuss nicht gehört haben."
Weitere Artikel: Im FAS-Interview erzählen die Sängerin Achan Malonda, der Piercerin Luna Duran und der Performerin Annina Machaz, wie es ist, bei einer von Florentina Holzinger inszenierten Extrem-Performance mitzuwirken. Auf den Bilder-und-Zeiten-Seiten der FAZ kritisiert der Schriftsteller Bernd Eilert die deutsche Aufführungspraxis von Oscar Wildes Theaterstücken, die häufig die Komplexität seines Schreibens verkenne. Der Literaturwissenscahftler Mathias Mayer macht sich ebendort Gedanken über stumme Rollen im Theater. Besprochen wird Anne Lenks Inszenierung von "Kabale und Liebe" am Deutschen Theater Berlin ("Welche Kräfte hier die Herzen zwingen, was genau es ist, das die Liebe von außen zernagt, wird in diesem philologischen Zugriff nicht mehr ersichtlich", findet Nachtkritiker Janis El-Bira).
Literatur
Marko Martin erzählt in "Bilder und Zeiten" der FAZ von seinem Besuch beim nicaraguanischen Schriftsteller Sergio Ramirez, der in den Achtzigern Vizepräsident seines Landes war und heute in Madrid lebt - auch, weil sein früherer Wegbegleiter Daniel Ortega, seit 2006 als Diktator im Land herrschend, 2021 einen Haftbefehl gegen Ramirez ausstellte, ihm die Staatsbürgerschaft entzog und sein Haus beschlagnahmte (unser Resümee). "'Der Stein des Anstoßes', sagt Ramirez, 'war vor allem der Roman 'Tongolele konnte nicht tanzen', der im Genre eines Politthrillers von den Hintergründen der mörderisch niedergeschlagenen Studentenproteste von 2018 erzählt. Das hat mir weder Ortega noch seine Frau Rosario Murillo verziehen, die inzwischen viel einflussreicher ist als er. Um mit allen Mitteln der Propaganda und Repression dem Familienclan die wirtschaftliche und politische Macht noch über Generationen zu sichern. Ganz wie es früher die von 1937 an herrschende Somoza-Sippe vorgemacht hatte. Als mein Roman 2021 in Mexiko erschien, wurde die Einfuhr nach Nicaragua deshalb sogleich verboten, und die Spirale begann sich zu drehen. Zum Glück befanden wir uns zu dieser Zeit schon hier in Madrid, wenn auch noch nicht im Exil, das sich nun leider als ein endgültiges herausstellen könnte."
Weiteres: Nina Apin berichtet in der taz kurz und bündig von einem Berliner Abend zu Martin Hallmannseckers Neuübersetzung von Carlo Levis "Christus kam nur bis Eboli". Die FAS dokumentiert Thomas Melles Dankesrede zum Kleist-Preis, in der der Schriftsteller über seine eigene bipolare Störung und die mutmaßliche Kleists nachdenkt. Auf den Gesellschaftsseiten der SZ sprechen Friederike Zoe Grasshoff und Christian Mayer mit Daniel Kehlmann über dessen aktuellen Roman "Afrika" und über die USA unter Trump. Im "Literarischen Leben" der FAZ verteidigt die Literaturwissenschaftlerin Friederike Reents den in der SZ schwer gescholtenen Auftritt ihres Berufskollegen Michael Lentz bei Herbert Grönemeyers Poetikvorlesung in Tübingen. Jochen Overbeck erzählt in der taz von seiner Begegnung mit Holm Friebe, der jüngst gemeinsam mit Rainer Kirberg ein Buch über Ketchup herausgegeben hat. Im Literaturfeature von Dlf Kultur befasst sich Jan Drees mit dem Thema "KI in der Literatur". Das taz-Team erinnert sich an ihren kürzlich verstorbenen Kollegen Detlef Kuhlbrodt.
Besprochen werden unter anderem neue Kinderbücher für den Gabentisch (taz), die Neuausgabe von Don DeLillos 1980 unter Pseudonym veröffentlichten, im Eishockey-Milieu angesiedelten Erotikroman "Amazonen" (FAS) und neue Sachbücher, darunter Gunda Windmüllers "Die Erfindung der Tochter" (taz), Franz Walters Biografie von Joachim Fest (taz), Hartmut Botsmanns "Mallorca 1936" (taz), Eva Illouz' "Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus" (SZ) und Wolf Gruners "Mut und Widerstand. Wie Jüdinnen und Juden sich im NS-Alltag zur Wehr setzten" (FAZ).
Außerdem bringen FAZ und SZ heute Literaturbeilagen für die Weihnachtszeit - Auswertungen finden Sie in den kommenden Tagen an dieser Stelle.
In der "Frankfurter Anthologie" schreibt Steffen Siegel über "da ist er wieder der wind" von Sirka Elspaß:
"da ist er wieder der Wind da laufe ich
in den wald hinein denke
die bäume kippen schon ..."
Weiteres: Nina Apin berichtet in der taz kurz und bündig von einem Berliner Abend zu Martin Hallmannseckers Neuübersetzung von Carlo Levis "Christus kam nur bis Eboli". Die FAS dokumentiert Thomas Melles Dankesrede zum Kleist-Preis, in der der Schriftsteller über seine eigene bipolare Störung und die mutmaßliche Kleists nachdenkt. Auf den Gesellschaftsseiten der SZ sprechen Friederike Zoe Grasshoff und Christian Mayer mit Daniel Kehlmann über dessen aktuellen Roman "Afrika" und über die USA unter Trump. Im "Literarischen Leben" der FAZ verteidigt die Literaturwissenschaftlerin Friederike Reents den in der SZ schwer gescholtenen Auftritt ihres Berufskollegen Michael Lentz bei Herbert Grönemeyers Poetikvorlesung in Tübingen. Jochen Overbeck erzählt in der taz von seiner Begegnung mit Holm Friebe, der jüngst gemeinsam mit Rainer Kirberg ein Buch über Ketchup herausgegeben hat. Im Literaturfeature von Dlf Kultur befasst sich Jan Drees mit dem Thema "KI in der Literatur". Das taz-Team erinnert sich an ihren kürzlich verstorbenen Kollegen Detlef Kuhlbrodt.
Besprochen werden unter anderem neue Kinderbücher für den Gabentisch (taz), die Neuausgabe von Don DeLillos 1980 unter Pseudonym veröffentlichten, im Eishockey-Milieu angesiedelten Erotikroman "Amazonen" (FAS) und neue Sachbücher, darunter Gunda Windmüllers "Die Erfindung der Tochter" (taz), Franz Walters Biografie von Joachim Fest (taz), Hartmut Botsmanns "Mallorca 1936" (taz), Eva Illouz' "Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus" (SZ) und Wolf Gruners "Mut und Widerstand. Wie Jüdinnen und Juden sich im NS-Alltag zur Wehr setzten" (FAZ).
Außerdem bringen FAZ und SZ heute Literaturbeilagen für die Weihnachtszeit - Auswertungen finden Sie in den kommenden Tagen an dieser Stelle.
In der "Frankfurter Anthologie" schreibt Steffen Siegel über "da ist er wieder der wind" von Sirka Elspaß:
"da ist er wieder der Wind da laufe ich
in den wald hinein denke
die bäume kippen schon ..."
Kunst
Ein Schlüsselerlebenis auf einer Parkbank führte dazu, dass sich die deutsche Fotografin Marianne Wex intensiv mit der Frage der männlichen Dominanz im öffentlichen Raum auseinandersetzte, erzählt FAZ-Kritikerin Frauke Steffens. Nachdem Wex mit einem breitbeinig dasitzenden Mann eine Art Sitzduell ausgefochten hatte, hielt sie ähnliche Situationen im Alltag fest. Wex' Werk ist zurzeit in der Ausstellung "Taking Back Our Space: Photographic Perspectives" im MoMA New York zu sehen und Steffens ist fasziniert: "Männer sitzen breitbeinig, lehnen sich entspannt zurück, Frauen halten die Knie zusammen, legen die Hände ordentlich in den Schoß, manche ziehen die Schultern nach innen. Viele Männer stehen mit breit und sicher aufgesetzten, Frauen mit eng aneinanderstehenden Füßen." Kombiniert werden ihre Fotos mit den Werken 7 zeitgenössischer Künstlerinnen, die die "Perspektive auf Geschlecht und Macht" erweitern, zum Beispiel die der afroamerikanischen Fotografin Nona Faustine: "In ihrer Serie 'White Shoes' fotografierte sie sich selbst zum Teil nackt an Orten, die historisch mit Sklaverei und kolonialer Gewalt verbunden sind, wie etwa am New Yorker Tweed Courthouse."
In der FAZ fragt Ursula Scheer, warum große Unternehmen wie Bayer oder Evonik ihre Kunstsammlungen versteigern, wo diese Sammlungen doch früher einmal der regionalen Kulturförderung dienen sollten: "Physische Kunstwerke, so scheint es, werden in der digital dominierten Wirtschaft der Gegenwart zum Anachronismus, zum Ballast. Statt anzuschaffen, was leihweise in Museen hängen könnte, fördert ein Unternehmen wie Bayer mit dem Erlös aus seinem Kunstverkauf lieber Festivals oder eigene Talentprogramme für junge Kreative. Kunst als Statussymbol wird zum Privatvergnügen reicher Manager."
Weitere Artikel: Die NZZ lässt ihr heutiges Feuilleton vom Schweizer Maler, Bildhauer und Kunstsammler Not Vital gestalten, der im großen Interview über seine Arbeit und das Schloss Tarasp in Scuol spricht, in dem seine Kunstsammlung untergebracht ist. Im Tagesspiegel erinnert Birgit Rieger an eine Aktion des Künstlers Ulay im Jahr 1976, der mit dem Diebstahl des Spitzweg-Gemäldes "Der arme Poet" auf die Situation deutscher Arbeitsmigranten aufmerksam machen wollte (die Nationalgalerie widmet dem Ereignis die Ausstellung "Ulay, Ulay & Abramović").
In der FAZ fragt Ursula Scheer, warum große Unternehmen wie Bayer oder Evonik ihre Kunstsammlungen versteigern, wo diese Sammlungen doch früher einmal der regionalen Kulturförderung dienen sollten: "Physische Kunstwerke, so scheint es, werden in der digital dominierten Wirtschaft der Gegenwart zum Anachronismus, zum Ballast. Statt anzuschaffen, was leihweise in Museen hängen könnte, fördert ein Unternehmen wie Bayer mit dem Erlös aus seinem Kunstverkauf lieber Festivals oder eigene Talentprogramme für junge Kreative. Kunst als Statussymbol wird zum Privatvergnügen reicher Manager."
Weitere Artikel: Die NZZ lässt ihr heutiges Feuilleton vom Schweizer Maler, Bildhauer und Kunstsammler Not Vital gestalten, der im großen Interview über seine Arbeit und das Schloss Tarasp in Scuol spricht, in dem seine Kunstsammlung untergebracht ist. Im Tagesspiegel erinnert Birgit Rieger an eine Aktion des Künstlers Ulay im Jahr 1976, der mit dem Diebstahl des Spitzweg-Gemäldes "Der arme Poet" auf die Situation deutscher Arbeitsmigranten aufmerksam machen wollte (die Nationalgalerie widmet dem Ereignis die Ausstellung "Ulay, Ulay & Abramović").
Musik
Manuel Brug ist in der Welt ziemlich entgeistert von "Die gelbe Krawatte", ein Biopic über den (von John Malkovich verkörperten) Dirigenten Sergiu Celibidache, inszeniert von dessen Sohn Serge Ioan Celebidachi. Die Berliner Episode in Celibidaches Schaffen etwa - er war nach dem Krieg Interimschefdirigent der Berliner Philharmoniker und hatte 1954 das Nachsehen gegenüber Karajan, weshalb Celibidache den Berlinern jahrzehntelang grollte - ist dem Film kaum mehr als eine kursorische Notiz wert: "Kein Karajan, kein Konkurrenzkampf, keine Wiederkehr. Das zeigt bereits, wie seltsam dieser Film mit der öffentlichen Figur dieses grandiosen, umstrittenen, polarisierenden, aber auch langsam verblassenden Pulttitans umgeht. ... Auch der weitere künstlerische Weg (...) kommt nur schlaglichtartig vor, der deutsche Teil gar nicht. Stattdessen aber bekommt man ein über weite Strecken langatmig-statisches, in schön nostalgischen Vignetten schwelgendes Biopic vorgesetzt, das sich vor allem auf die Familiengeschichte Sergiu Celibidaches konzentriert. Aber will man die wirklich wissen?" Auf Brug wirkt der Film stellenweise gar so, als wolle der Sohn dem "Vater nicht nur gerecht werden, sondern ihn gleich noch nachträglich heiligsprechen".
Tim Caspar Boehme erinnert in der taz an den Komponisten, Pianisten und Radiomacher Hans Otte, der am 3. Dezember hundert Jahre alt geworden wäre und dem in Bremen ein Festivalsymposium gewidmet ist. Zentral in dessen Schaffen ist "Das Buch der Klänge" - wer diesen Zyklus "zum ersten Mal hört, wundert sich womöglich, wie freundlich diese Musik klingt, als würde sie einen persönlich begrüßen. Otte hatte in den Fünfziger- und Sechzigerjahren zwar die üblichen Avantgardetechniken verwendet, schreckte jedoch auch damals schon nicht zurück vor konsonanten Klängen, was eigentlich streng verboten war. ... Ottes Ansatz ist seine Antwort auf den ikonoklastischen Avantgardisten John Cage". Während dieser "seinen Musikbegriff auf Alltagsgeräusche aller Art erweiterte und das Klavier durch hinzugefügte Gegenstände zum 'prepared piano' transformierte, fand Otte zu einer Klangforschung, die das herkömmliche Klavier und die angeblich ausgereizte Harmonik vergangener Jahrhunderte sowohl rehabilitierte als auch völlig unerhört wirken ließ."
Weiteres: Im Tagesspiegel-Gespräch legt ein schwer enttäuschter Ilko-Sascha Kowalczuk offen, warum Wolf Biermann den Historiker nach Jahrzehnten freundschaftlicher Verbundenheit so rigoros entfreundet hat, dass Biermann ihn sogar kurzfristig aus dem Programm gemeinsam geplanter Veranstaltungen streichen ließ: Demnach hat es angeblich über die Kowalczuk anvertraute Herausgabe von Biermanns Tagebüchern erhebliche Meinungsverschiedenheiten gegeben. Ulf Meyer hat für die FAZ das neue Konzerthaus in Turku besucht, das "besonders eindrucksvoll zeigt, wie Akustik und Holzarchitektur glücklich zusammenfinden können". Popkritiker Detlef Diederichsen zerbricht sich in der taz den Kopf über jünste U2-Auf- und Abwertungen seiner Zunftkollegen. Martin Scholz plauscht in der WamS mit Mick Jagger. Jakob Biazza porträtiert in der SZ aha-Sänger Morten Harket, der schwer mit seiner Parkinson-Erkrankung kämpft. Jan Brachmann schreibt in der FAZ einen Nachruf auf den ukrainischen Pianisten Konstantin Lifschitz, der im Alter von nur 49 Jahren gestorben ist. Dorothea Walchshäusl porträtiert in der NZZ den auf Social Media immens erfolgreichen Schweizer Cellisten Jodok Vuille. Christian Schachinger erinnert im Standard an Jean-Michel Jarres vor 50 Jahren veröffentlichten Elektro-Klassiker "Oxygene", der vor kurzem mit poliertem Sound neu veröffentlicht wurde.
Besprochen werden das neue Album von Queens of the Stone Age (Jungle World), neue Punkveröffentlichungen (taz) und neue Popveröffentlichungen, darunter die erstmalige Veröffentlichung von Popol Vuhs Soundtrack zu Werner Herzogs Dokumentarfilm "Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner" aus dem Jahr 1974 (taz).
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