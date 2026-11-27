Efeu - Die Kulturrundschau
Wie für Gen Z gemacht
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27.11.2026. Die SZ fragt sich, wer in "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" die Oberhand behält: Autor Quentin Tarantino oder Regisseur David Fincher. artechock sehnt sich auf dem Cairo Festival nach der Sprengkraft ägyptischer Klassiker aus den Sechzigern. Alle trauern um Veruschka, Deutschlands erstes Supermodel, die "auf glamouröse Weise ganz normal sein konnte", wie Zeit Online erinnert. Und die Kunst geht zum Geld: Scheicha Hoor al-Qasimi wird Kuratorin der Biennale Venedig. Die Welt spottet.9punkt - Die Debattenrundschau vom 27.11.2026 finden Sie hier
Kunst
Scheicha Hoor al-Qasimi aus dem Emirat Schardscha wird die Kuratorin der nächsten Hauptausstellung auf der Venedig-Biennale 2028, meldet unter anderen Monopol. Damit "wird nicht nur eine erfahrene und fachlich hochqualifizierte Kunstmanagerin zur Leiterin der bedeutendsten Großausstellung der Welt bestellt, sondern erstmals auch die Scheicha einer autokratisch regierten Monarchie", kommentiert Marcus Woeller in der Welt: Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco, (sehr sehr rechts und zum schiitischen Islam übergetreten, unser Resümee), würdigte al-Qasimis Aufmerksamkeit für historische Erinnerung, gegenwärtige Konflikte und die Beziehungen zwischen Orten und ihren Bewohnern." Aber Woeller erinnert auch: "Ihre diesjährige Leitung der Biennale von Sydney löste Kontroversen aus. Jüdische Organisationen in Australien warfen der Ausstellung eine einseitige Positionierung im Nahost-Konflikt vor. Kritik hatte es bereits nach al-Qasimis Ernennung gegeben, unter anderem wegen eigener propalästinensischer Äußerungen. In diesem Zusammenhang wurden von Kritikern auch frühere israelfeindliche Äußerungen ihres Vaters angeführt."
Berühmt wurde der burkinische Fotograf Sanlé Sory für seine Schwarz-Weiß-Bilder, die er in den ersten zwei Jahrzehnten der Unabhängigkeit Burkina Fasos aufnahm, in den Achtzigern begann er, inspiriert durch die Präsidentschaft des Revolutionärs und Jazzmusikers Thomas Sankara, vor allem Farbporträts zu machen - so voller Leben, dass sie aus "allen Nähten platzen", staunt Charlotte Jansen (Guardian) nach dem Besuch der Ausstellung "Colour years" in der Londoner Photographer's Gallery: "Die hier gezeigten Arbeiten bringen auch die Unbekümmertheit und den Humor in Sorys Porträts zum Vorschein. ... Es dreht sich alles um die Mash-ups: ein Mädchen in einem traditionellen Pagne, kombiniert mit Nike Air Slants. Sory scheint seine Modelle zu ermutigen, ihre Fantasierollen so weit wie möglich auszuleben - je gewagter, desto besser. Mit dem Motorrad ins Studio fahren? Kein Problem. Ein Mann wird fast zu einer Skulptur, drapiert in zeremonielle, traditionelle und westliche Stoffe, ein religiöses Porträt fest an die Brust gedrückt und eine geballte Faust erhoben."
Vor fünfzig Jahren stahl Ulay Carl Spitzwegs "Der arme Poet" aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin, um das Gemälde bei einer türkischen Gastarbeiterfamilie aufzuhängen, nun feiert das Haus den als Frank Uwe Laysiepen geborenen Performance-Künstler mit einer Retrospektive, in deren Zentrum dann doch seine Zusammenarbeit mit Marina Abramovic steht, bemerkt Gesine Borcherdt in der Welt. "Ein Schlüsselwerk ist auch 'Imponderabilia': Beide standen unbekleidet im Türrahmen eines Museums und zwangen die Besucher, sich an ihnen vorbeizuschieben, bis die Polizei der Aktion ein Ende setzte. Ist es nötig, dass zwei Teilnehmer von Abramovićs eigenem Kunstinstitut, das die 'Abramović-Methode' lehrt, das Ganze nun in der Ausstellung nachspielen?"
Weitere Artikel: Für die Welt porträtiert Cornelius Tittel den polnischen Maler Karol Palczak, dessen fotorealistische Gemälde aktuell in der Emalin Gallery in London ausgestellt werden.
Berühmt wurde der burkinische Fotograf Sanlé Sory für seine Schwarz-Weiß-Bilder, die er in den ersten zwei Jahrzehnten der Unabhängigkeit Burkina Fasos aufnahm, in den Achtzigern begann er, inspiriert durch die Präsidentschaft des Revolutionärs und Jazzmusikers Thomas Sankara, vor allem Farbporträts zu machen - so voller Leben, dass sie aus "allen Nähten platzen", staunt Charlotte Jansen (Guardian) nach dem Besuch der Ausstellung "Colour years" in der Londoner Photographer's Gallery: "Die hier gezeigten Arbeiten bringen auch die Unbekümmertheit und den Humor in Sorys Porträts zum Vorschein. ... Es dreht sich alles um die Mash-ups: ein Mädchen in einem traditionellen Pagne, kombiniert mit Nike Air Slants. Sory scheint seine Modelle zu ermutigen, ihre Fantasierollen so weit wie möglich auszuleben - je gewagter, desto besser. Mit dem Motorrad ins Studio fahren? Kein Problem. Ein Mann wird fast zu einer Skulptur, drapiert in zeremonielle, traditionelle und westliche Stoffe, ein religiöses Porträt fest an die Brust gedrückt und eine geballte Faust erhoben."
Vor fünfzig Jahren stahl Ulay Carl Spitzwegs "Der arme Poet" aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin, um das Gemälde bei einer türkischen Gastarbeiterfamilie aufzuhängen, nun feiert das Haus den als Frank Uwe Laysiepen geborenen Performance-Künstler mit einer Retrospektive, in deren Zentrum dann doch seine Zusammenarbeit mit Marina Abramovic steht, bemerkt Gesine Borcherdt in der Welt. "Ein Schlüsselwerk ist auch 'Imponderabilia': Beide standen unbekleidet im Türrahmen eines Museums und zwangen die Besucher, sich an ihnen vorbeizuschieben, bis die Polizei der Aktion ein Ende setzte. Ist es nötig, dass zwei Teilnehmer von Abramovićs eigenem Kunstinstitut, das die 'Abramović-Methode' lehrt, das Ganze nun in der Ausstellung nachspielen?"
Weitere Artikel: Für die Welt porträtiert Cornelius Tittel den polnischen Maler Karol Palczak, dessen fotorealistische Gemälde aktuell in der Emalin Gallery in London ausgestellt werden.
Film
"Es ist das Duell des Autors mit dem Regisseur", schreibt Claudius Seidl in der SZ über David Finchers neuen Film "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", der von Quentin Tarantino selbst geschriebenen Fortsetzung zu dessen "Once Upon a Time in Hollywood". Der Film spielt in Sichtweite zu Hollywood im Kriminellenmilieu des Los Angeles der Siebziger. Zunächst scheint es so, "als ob Tarantino sich durchgesetzt hätte - um den Preis allerdings, dass Tarantino die eigene Tarantinohaftigkeit fast schon ins Parodistische steigert. ... Aber wenn es um die Frage geht, was hier eigentlich das Thema sei, der harte Kern: Da ist 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth' fast schon ein typischer Fincher-Film." Der von Brad Pitt gespielte Titelheld "ist, wie so viele Fincher-Helden, stark und will sich umso stärker spüren. Er crasht Autos, er erschießt, noch bevor der Film richtig angefangen hat, einen Mann, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass er selbst eine Kugel in den Bauch bekommt, mindestens genauso groß ist. Er grinst cool, redet keinen Unsinn, gibt sich immer ungerührt. So spürt man seine Schmerzenssehnsucht, seine Todesverliebtheit umso deutlicher."
Das internationale Festivalkino neigt immer mehr zum Autotherapeutischen, seufzt Axel Timo Purr auf Artechock nach Besuch des Cairo Filmfestivals. Umso augenöffnender war die Retrospektive mit restaurierten ägyptischen Klassikern, die geradezu eine "gesellschaftliche Sprengkraft" entwickelten. "Die Sechzigerjahre wirkten moderner als die Gegenwart. Vor allem aber: freier." So etwa die Entdeckung "My Wife,The General Manager", eine Komödie von Fatin Abdel Wahab: "Ein Ingenieur muss feststellen, dass seine Ehefrau plötzlich seine Vorgesetzte ist. Die beiden halten ihre Ehe zunächst geheim, was eine Kaskade herrlicher Missverständnisse auslöst. Schon die Architektur erzählt von einer neuen Gesellschaft: moderne Wohnungen, helle Räume, neue Häuser für ein neues Land. Und mittendrin ein Ehepaar, das die vermeintlich natürlichen Geschlechterrollen auf den Kopf stellt. ... Die großartigen Hauptdarsteller Shadia und Salah Zulfikar, große Stars des ägyptischen Kinos, kosten jede Möglichkeit dieses Rollentauschs aus. Besonders schön sind die grotesken Wechsel zwischen Arbeitsalltag und privatem Haushalt, die soviel über den damaligen Aufbruch Ägyptens in die Moderne erzählen, dass einem ganz schwindelig wird über das was war und nun nicht mehr ist."
Der Film steht - leider ohne englische Untertitel - auf Youtube:
Weiteres: Die Agenturen melden, dass der iranische Drehbuchautor Mehdi Mahmoudian in Teheran festgenommen wurde. Josef Nagel berichtet im Filmdienst vom Internationalen Filmfestival in Stockholm.
Besprochen werden Asghar Farhadis "Parallele Leben" (Welt, SZ, unsere Kritik), Susanne Regina Meures' gemeinsam mit der Performancekünstlerin Florentina Holzinger gedrehter Film "Eternity" (Welt, mehr dazu hier), Tom Schreibers "Schöne Seelen" mit Josef Hader und August Diehl (Standard), Peter Farrellys "I Play Rocky" (Standard, mehr zum Film hier), Götz Schauders Dokumentarfilm "Der Preis des Widerstands" über den Konflikt zwischen dem DDR-Schriftsteller Gert Neumann und dessen Sohn Aram Radomski (ZeitOnline) und Dominik Lochers voerst nur in der Schweiz startendes Drama "Enjoy your Stay" über philippinische Schwarzarbeiter in der Schweizer Tourismusbranche (NZZ).
Literatur
Im Tagesspiegel spricht Tilmann Warnecke mit der Literaturwissenschaftlerin Gabriele Radecke, die einen Sammelband zum Schriftsteller Mario Wirz veröffentlicht hat. Dessen Roman "Es ist spät, ich kann nicht atmen. Ein nächtlicher Bericht" erregte 1992 viel Aufmerksamkeit, weil er darin als einer der ersten Autoren über HIV schrieb. "Das Besondere war, dass er dieses Thema am eigenen Leib erfahren und mit einer Radikalität in die Literatur eingeschrieben hat", sagt Radecke. "Man taucht ein in seine Lebenswelt und seine Empfindungen und ist emotional mitgenommen von der verzweifelten Auflehnung gegen den Tod. ... Das Lesepublikum war beeindruckt, weil hier Schwulsein und Aids zum ersten Mal in ungeschönter Weise von innen heraus erzählt werden. Anders als Thomas Mann, der die eigene Homosexualität mit ästhetischer Verschlüsselung verarbeitete. Mario Wirz schuf eine neue, authentische Kunstsprache, die sich am Milieu orientiert."
Außerdem: In Japan ist mit "Nagai Ana" ein in Vergessenheit geratener Manga von Großmeister Osamu Tezuka aus dem Jahr 1970 wiederentdeckt und sehr erfolgreich wiederveröffentlicht worden, berichtet Reinhard Zöllner in der FAZ: Die Geschichte um einen jungen Koreaner, der sich im Nachkriegsjapan anzupassen versucht und daran zu zerbrechen droht, ist auch vor heutigen Zugehörigkeitsdebatten wieder aktuell, schreibt Zöllner weiter.
Besprochen werden Ruth-Maria Thomas' "Die zweitgrößte Liebe" (FR), Teresa Präauers Essay "Nie mehr weinen" (SZ), Bob Woodwards "Geheimnisse - Erinnerungen eines Reporters" (NZZ) und Ilja Leonard Pfeijffers "Alkibiades" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Außerdem: In Japan ist mit "Nagai Ana" ein in Vergessenheit geratener Manga von Großmeister Osamu Tezuka aus dem Jahr 1970 wiederentdeckt und sehr erfolgreich wiederveröffentlicht worden, berichtet Reinhard Zöllner in der FAZ: Die Geschichte um einen jungen Koreaner, der sich im Nachkriegsjapan anzupassen versucht und daran zu zerbrechen droht, ist auch vor heutigen Zugehörigkeitsdebatten wieder aktuell, schreibt Zöllner weiter.
Besprochen werden Ruth-Maria Thomas' "Die zweitgrößte Liebe" (FR), Teresa Präauers Essay "Nie mehr weinen" (SZ), Bob Woodwards "Geheimnisse - Erinnerungen eines Reporters" (NZZ) und Ilja Leonard Pfeijffers "Alkibiades" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Bühne
Thomas Braschs Filmdrehbuch "Alles Glück der Welt" über zwei Rüstungsunternehmer, die ihren schwulen Sohn umdrehen wollen und dafür per Zeitungsannonce eine junge Frau aus dem Osten finden, hat der Suhrkamp Verlag in den Archiven entdeckt. Die Nichte Lena Brasch hat es nun an der Volksbühne inszeniert, weiß nachtkritikerin Simone Kaempf. Zwar hat sie sich dabei auf die aktuellen Themen Rüstungsindustrie, Krieg und Geschlechterrollen konzentriert, aber überzeugen kann sie die Kritikerin nicht: "Musik, Video, Stück und Brasch-Gedichte mischt Lena Brasch zu einer Mix-and-Match-Collage, die wie für Gen Z gemacht wirkt mit bedrohlicher Zukunftsvision. Aber als Stationendrama bleibt die Handlung so verschroben und sprunghaft, dass sich beim besten Willen keine inhaltliche Dringlichkeit entwickelt, die jemandem den Arsch retten könnte."
Brillant ist Thomas Braschs Drehbuch allerdings auch nicht, findet Peter Laudenbach in der SZ: "Das Drehbuch mit dem Kurzschluss klischierter Pathologien von Kapitalismus und deformierter Sexualität ist ein Comic in lyrisch kraftmeiernder Sprache wie beim frühen Brecht." Es gibt glücklicherweise viele Zeilen von Thomas Brasch, "denen niemand etwas anhaben kann", meint hingegen Elke Schmitter in der taz, aber auch sie fragt sich, was das Ganze soll: "Ein sentimentaler Ostberliner Liebesgruß an Thomas Brasch? Eine Warnung vor der gesamtdeutschen Kriegswirtschaft, frisch aktualisiert aus dem Archiv?" In der FAZ verreißt Irene Bazinger diese "brav und bieder" inszenierte, "völlig sinnlose Veranstaltung". Für den Tagesspiegel bespricht Rüdiger Schaper das Stück, für die NZZ Bernd Noack.
Weitere Artikel: Arno Widmann erinnert in der FR an den Theaterskandal, den die Kölner Uraufführung von Bela Bartoks "Der wundersame Mandarin" vor hundert Jahren auslöste. Simon Abkarian wird Ariane Mnouchkine an der Spitze des Pariser Théâtre du Soleil ablösen, meldet Marc Zitzmann in der FAZ.
Besprochen werden außerdem Simone Dede Ayivis Stück "Schwarze Leute - Reclaiming Memories" in den Berliner Sophiensälen (nachtkritik), Edward Clugs uraufgeführte Dracula-Adaption "Carpathia - Der Mythos der Untoten" am Bayerischen Staatsballett (Das Stück will zu viel, aber "visuell ist die Inszenierung ein Plädoyer für das Theater, seine Kraft, die es aus der Reduktion bezieht", findet Wiebke Hüster in der FAZ. Weitere Besprechungen in FR und SZ), Arthur Romanowskis "Ubu - nach Alfred Jarry" im Mousonturm (FR), Victoria Halpers und Kai Krösches Inszenierung von Elfriede Jelineks Stück "Ein Übertritt" am Schauspielhaus Graz (Welt), lynn t musiols "Dracula (baby teeth)" am Schlosstheater Moers (nachtkritik) und Christian Stückls Inszenierung von Tiago Rodrigues' Stück "Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten" am Münchner Volkstheater (nachtkritik).
Musik
Joachim Hentschel schreibt in der SZ einen Nachruf auf den Duran-Duran-Gitarristen Andy Taylor. Besprochen werden ein von Andris Nelsons dirigiertes Brahms-Konzert des Leipziger Gewandhausorchesters in Wien (Standard).
Design
Die Feuilletons trauern um Vera Anna Gottliebe Gräfin von Lehndorff, besser bekannt als Veruschka. Sie war in den Sechzigern das erste deutsche Supermodel - und diese "Sechzigerjahre und die 'Beat-Generation' hatten auf sie gewartet", schreiben Alfons Kaiser und Maria Wiesner in der FAZ. "Wie Twiggy, die ebenfalls einen Kunstnamen trug, so verkörperte auch Veruschka ein neues Model-Ideal, offensiv, schmal, sexy, selbstbewusst. ... Eine Deutsche, eine Adelige, 1,90 Meter groß, gertenschlank, unpünktlich, das war an sich schon eine Sensation in der Modewelt." Sie arbeitete mit allen, die Rang und Namen hatten, schreibt Lucia Grassi in der NZZ, unter anderem "mit Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld oder Valentino. Sie ließ sich für eine Kunstaktion von Salvador Dalí als lebendige Skulptur mit Rasierschaum überziehen, zierte die Covers von Modemagazinen, lebte zeitweise in Paris und New York."
Christine Lemke-Matwey erinnert sich auf Zeit Online an persönliche Begegnungen: Veruschka "gehörte zu jenen seltenen Menschen, die auf glamouröse Weise ganz normal sein konnten". Dabei hätten sich aus ihrem "bewegten Leben - als Tochter eines Widerstandskämpfers, als erstes deutsches Supermodel (...), als Avantgarde-Künstlerin - leicht drei Leben machen lassen. Oder auch sieben." Sie arbeitete "mit Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton und Peter Beard. Tritt der Welt mal als Sphinx oder auf Safari gegenüber, das Gewehr lässig im Nacken, mal als Fee und Fabelwesen. Berauschende, hochästhetische Fotografien. Und alsbald beginnen die Grenzen zwischen Mode und Kunst zu fließen, zu verschwimmen. Veruschka erklärt sich mehr und mehr zum Objekt ihrer selbst, zum Medium ihrer eigenen Fantasien. Empowerment nennt man das heute." Andrea Seibel wertet in der Welt ein Interview aus, das sie vor einigen Jahre mit Veruschka führte.
Auf Youtube findet sich ein kleines Hommage-Video mit schönem Material aus den Sechzigern und Siebzigern:
Christine Lemke-Matwey erinnert sich auf Zeit Online an persönliche Begegnungen: Veruschka "gehörte zu jenen seltenen Menschen, die auf glamouröse Weise ganz normal sein konnten". Dabei hätten sich aus ihrem "bewegten Leben - als Tochter eines Widerstandskämpfers, als erstes deutsches Supermodel (...), als Avantgarde-Künstlerin - leicht drei Leben machen lassen. Oder auch sieben." Sie arbeitete "mit Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton und Peter Beard. Tritt der Welt mal als Sphinx oder auf Safari gegenüber, das Gewehr lässig im Nacken, mal als Fee und Fabelwesen. Berauschende, hochästhetische Fotografien. Und alsbald beginnen die Grenzen zwischen Mode und Kunst zu fließen, zu verschwimmen. Veruschka erklärt sich mehr und mehr zum Objekt ihrer selbst, zum Medium ihrer eigenen Fantasien. Empowerment nennt man das heute." Andrea Seibel wertet in der Welt ein Interview aus, das sie vor einigen Jahre mit Veruschka führte.
Auf Youtube findet sich ein kleines Hommage-Video mit schönem Material aus den Sechzigern und Siebzigern:
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