Efeu - Die Kulturrundschau
Wie viel Freiheit möglich war
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
26.11.2026. Die taz lobt an Stillz' Spielfilmdebüt über den Alltag kolumbianischer Jugendlicher das Abdriften ins Irreale, dem Perlentaucher mangelt es an Sozialrealismus. Monopol reist ins erste Privatmuseum Georgiens, das der autoritären Regierung moderne Kunst entgegensetzt. Die FAZ taucht in London in Leben und Kunst der Bohemians Vanessa Bell und Duncan Grant ein. Die NZZ hofft, dass sich der PEN International besinnt und dem neu gegründeten PEN Writes US die Aufnahme verwehrt.9punkt - Die Debattenrundschau vom 26.11.2026 finden Sie hier
Film
Der Regisseur Stillz dreht eigentlich Musikvideos, in seinem narrativ nur lose bis spröde ausformuliertem Spielfilmdebüt "Barrio Triste" blickt er auf den Alltag kolumbianischer Jugendlicher. Produziert hat US-Indiefilmmeister Harmony Korine, dessen Kino der unmittelbaren Intervention wohl auch Pate gestanden haben dürfte - auch weil im Film selbst eine von den Jugendlichen gestohlene Filmkamera eine zentrale Rolle spielt. Der Film ist "aufgeladen und überhitzt", schreibt Benjamin Moldenhauer in der taz. Doch "dieser Eindruck entsteht hier nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch ein immer stärkeres Abdriften ins Irreale, das der Realität dieser Welt auf eine seltsame, befremdliche Weise sehr gerecht wird. Dafür sorgt ganz wesentlich der Score der venezolanischen Produzent Arca: hauntologische Elektronik, die antike Synthiesounds mit dem Industrial der Achtziger verbindet ... Um sie dann in eine soziale Hölle zu werfen, die der Retromania alles wehmütig Angenehme nimmt."
Perlentaucher Lukas Pazzini hätte sich mehr Sozialrealismus gewünscht: "Hier hält die Kamera drauf, aber sie ordnet nicht ein, außer in den Zwischensequenzen, in denen deutlich wird, wie traurig und unzufrieden alle mit ihrem Leben am gesellschaftlichen Rand sind. Auf die Gewalt, die die Jugendlichen selbst ausüben, geht der Film am Ende nicht ein. Er fokussiert stattdessen ihre Perspektivlosigkeit. Man hat viel von den Menschen gesehen, ist ihnen aber nicht wirklich nähergekommen." Kevin Gawlik bezeugt auf Artechock eine "nahezu transzendentale Kinoerfahrung". Im critic.de-Podcast "Dust in the Wind" sprechen Lukas Foerster und Dunja Bialas mit SZ-Kritikerin Doris Kuhn über den Film.
Asghar Farhadis im Pariser Kulturbetrieb angesiedeltes, mit Isabelle Huppert, Catherine Deneuve und Vincent Cassel sehr prominent besetztes Voyeurismus-Drama "Parallele Leben" nervt Perlentaucherin Alice Fischer nicht nur mit seiner reichlich angestaubten Geschlechterdynamik: "Eine Frau, die von einem völlig Fremden aus dem Fenster gegenüber permanent angestarrt, auf der Straße verfolgt wird und sich selbst in einer von ihm geschriebenen Liebesgeschichte über Liebe, Hass und Mord wiederfindet, wird wohl etwas anderes tun, als sich nett und nachsichtig mit ihm zu unterhalten und ihm dabei immer wieder ein schüchternes Lächeln zuzuwerfen."
Dunja Bialas von Artechock sah dem Cast derweil mit allergrößtem Vergnügen zu: Farhadi gibt "Huppert viel Zeit - und das ist ein komödiantischer Genuss! - ihre Paraderolle zu performen. Im Pariser Intellektuellen-Boho-Chic - wahlweise weinrotes Samtsakko oder Hausmantel, weich fallende Paisley-Bluse, große Schriftstellerinnen-Brille - läuft sie in der Wohnung mit den vielen Büchern zur Höchstform auf." Der Regisseur erweist "sich als Meister eines der iranischen Tradition verpflichteten Kinos der Andeutung".
Weitere Artikel: In seiner wöchentlichen Artechock-Kolumne ärgert sich Rüdiger Suchsland unter anderem über das, seinen Darlegungen nach zu urteilen, ziemlich bürorkatisch-ungelenke Verfahren zur Auswahl für den Deutschen Filmpreis. Jan Wiele spricht für die FAZ mit Josef Hader, der aktuell in Tom Schreibers (in der FR besprochener) Aussteigerkomödie "Schöne Seelen" an der Seite von August Diehl zu sehen ist. In einem Essay für critic.de versenkt sich Ipke Cornils in die Blut-und-Beuschel-Welt des Body Horror. Daniel Kothenschulte spricht in der FR mit dem Disney-Animationsfilmer Roy Conli. "Die Geschichte von Jensen Huang ist ein filmreifer Stoff", stutzt Rüdiger Suchsland auf Artechock. Außerdem hat Artechock sein fleißiges Team zu zahlreichen Festivals entsandt: Berichte es gibt es vom Dokumentarfilmfestival in Montréal, hier und dort vom Festival Mannheim-Heidelberg, hier und dort vom exground filmfest in Wiesbaden sowie vom ZWICKL.dokumentarfilmfestival in Schwandorf.
Besprochen werden Wim Wenders' 3D-Dokumentarfilm "From Inside Out" über den Architekten Peter Zumthor (taz, SZ), Susanne Regina Meures' gemeinsam mit der Performancekünstlerin Florentina Holzinger gedrehter Film "Eternity" (FR, critic.de, mehr dazu bereits hier), Giuseppe Tornatores "Brunello: Der sanfte Visionär" (Artechock), Friedrich Rackwitz' Dokumentarfilm "Tun & Lassen" (critic.de), Peter Farrellys "I Play Rocky" über die Entstehungsgeschichte von Sylvester Stallones Klassiker "Rocky" (Artechock, SZ, mehr dazu bereits hier), David Finchers nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino inszenierte "Once Upon a Time in Hollywood"-Fortsetzung "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" mit Brad Pitt (Welt) und Lena Leonhardts auf Sky veröffentlichter Dokumentarfilm "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" (SZ).
Und eine traurige Nachricht: Supermodel Veruschka ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Mit dieser Szene aus Michelangelo Antonionis "Blow Up" wurde sie auch im Kino zur Legende:
Literatur
"Früher war der PEN dazu da, Schriftsteller zu schützen, ihre Freiheit zu verteidigen und den Austausch über politische und kulturelle Grenzen hinweg zu fördern", kommentiert Zelda Biller in der NZZ die Gründung des neuen "PEN Writes US", der sich vor allem aus einem Grund gegründet hat: "Jetzt soll also der Ausschluss israelischer Schriftsteller als Ausdruck von Meinungsfreiheit verkauft werden. Im September 2027 will PEN Writes US bei der jährlichen Hauptversammlung von PEN International die Aufnahme in das weltweite Netzwerk beantragen. Darüber werden die knapp 150 bestehenden PEN-Zentren abstimmen müssen. Vielleicht gibt es unter ihnen ja noch ein paar, die sich an die ursprüngliche Idee der Völkerverständigung erinnern."
Schwere Vorwürfe gegen Michel Houellebecq: Bei den Dreharbeiten zu Guillaume Niclouxs Film "Thalasso" (2019), in dem der französische Schriftsteller an der Seite von Gérard Depardieu spielt, soll es laut Mediapart im Rahmen einer angeblich nicht abgesprochenen Sexszene zu schweren Übergriffen gegenüber zwei Frauen gekommen sein - nun wird Depardieu Vergewaltigung und Houellebecq Beihilfe dazu vorgeworfen. "Die Ermittlungen wecken dabei unweigerlich Erinnerungen an Houellebecqs Literatur männlicher Verwahrlosung", schreibt Adam Soboczynski in der Zeit: "Vor drei Jahren wurde Michel Houellebecq in der Welt am Sonntag zur MeToo-Bewegung befragt. 'Ich habe', sagte er in dem Interview, 'nichts zu befürchten, weil ich ein starkes Verbot empfinde, irgendetwas zu tun, das eine Frau nicht wünscht. ... Da ich immer weniger kühn war als der Durchschnitt, habe ich mit MeToo keine Probleme.' Sollten sich die Vorwürfe gegen Michel Houellebecq bestätigen, sollte er doch 'kühner' gewesen sein als der Durchschnitt, dürfte seine Literatur des kalten Blicks radikal entwertet werden." In der Welt berichtet Martina Meister, der es mehr um die Frau geht als um die Literatur.
Besprochen werden unter anderem Liza Codys Kriminalroman "Die herzlose Detektivin" (FR), Dörte Hansens "Broder" (SZ), eine Neuauflage von Hélène Cixous' ursprünglich 1975 erschienenem Essay "Das Lachen der Medusa" (FAZ), Peter Sloterdijks "Zeilen und Tage IV. Notizen 2017-2020" (FAZ) sowie Artur Jussupows und Carsten Hensels "Die Legenden des Schachs" (Zeit). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Schwere Vorwürfe gegen Michel Houellebecq: Bei den Dreharbeiten zu Guillaume Niclouxs Film "Thalasso" (2019), in dem der französische Schriftsteller an der Seite von Gérard Depardieu spielt, soll es laut Mediapart im Rahmen einer angeblich nicht abgesprochenen Sexszene zu schweren Übergriffen gegenüber zwei Frauen gekommen sein - nun wird Depardieu Vergewaltigung und Houellebecq Beihilfe dazu vorgeworfen. "Die Ermittlungen wecken dabei unweigerlich Erinnerungen an Houellebecqs Literatur männlicher Verwahrlosung", schreibt Adam Soboczynski in der Zeit: "Vor drei Jahren wurde Michel Houellebecq in der Welt am Sonntag zur MeToo-Bewegung befragt. 'Ich habe', sagte er in dem Interview, 'nichts zu befürchten, weil ich ein starkes Verbot empfinde, irgendetwas zu tun, das eine Frau nicht wünscht. ... Da ich immer weniger kühn war als der Durchschnitt, habe ich mit MeToo keine Probleme.' Sollten sich die Vorwürfe gegen Michel Houellebecq bestätigen, sollte er doch 'kühner' gewesen sein als der Durchschnitt, dürfte seine Literatur des kalten Blicks radikal entwertet werden." In der Welt berichtet Martina Meister, der es mehr um die Frau geht als um die Literatur.
Besprochen werden unter anderem Liza Codys Kriminalroman "Die herzlose Detektivin" (FR), Dörte Hansens "Broder" (SZ), eine Neuauflage von Hélène Cixous' ursprünglich 1975 erschienenem Essay "Das Lachen der Medusa" (FAZ), Peter Sloterdijks "Zeilen und Tage IV. Notizen 2017-2020" (FAZ) sowie Artur Jussupows und Carsten Hensels "Die Legenden des Schachs" (Zeit). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Kunst
Ingo Arendt besucht für Monopol die Kvareli Foundation for Contemporary Art im ostgeorgischen Kachetien, das erste private Kunstmuseum Georgiens, neu gegründet von dem Logistik-Unternehmer und Ex-Vizepräsidenten Jemal Inaischwili mit dem Ziel georgische KünstlerInnen bekannter zu machen und dem "nationalistischen, autoritären und aggressiv antidiversen Narrativ der Regierung" etwas entgegenzusetzen. Zu sehen ist "georgische Gegenwartskunst von Stalins Tod im Jahr 1953, als sich die Kunst von den Dogmen des Sozialistischen Realismus befreite, bis zur ausdifferenzierten Postmoderne heute. Die Spanne beginnt mit Awto Varazi, einem 1924 geborenen, französisch geprägten Wegbereiter der Moderne, der in den 1960er-Jahren erstmals mit Collagen und Assemblagen arbeitete. Weiter geht es mit den Teilnehmern der 'Ausstellung 10. Stock', die nach einer legendären Schau von 1987 benannt ist. ... Mit Expressionismus, Pop und Avantgarde-Abstraktion attackierten sie den abgestandenen Sozialistischen Realismus sowjetischer Prägung."
Vanessa Bell, Schwester von Virginia Woolf, und Duncan Grant, schwul, aber auch Partner von Bell, waren beide Mitglieder der britischen Bloomsbury Group, reich, schön und privilegiert - und auch noch begabte Künstler, seufzt Eva Ladipo in der FAZ nicht ohne Neid nach dem Besuch der Retrospektive in der Londoner Tate Britain: "Die schönsten Bilder der Schau sind jene, in denen sie ihr Lieblingsmotiv darstellen: einander und das gemeinsame Leben. Bell malte immer wieder ihr Landhaus in Südengland, in dem die zunehmend erfolgreichen Bloomsberries scheinbar endlose Sommer verbrachten. Grant verewigte seine Gefährtin in beeindruckenden Gemälden. Seine homoerotischen pornografischen Zeichnungen, die gleichzeitig entstanden, mindern diese Liebeserklärungen nicht. Sie beweisen vielmehr, wie viel Freiheit möglich war."
Sehr berührt bespricht Gesine Borcherdt in der Welt den Bildband "Fadenkreuze für das Leben" und die gleichnamige Ausstellung im Kunstmuseum Bonn, die Herlinde Koelbs Porträts von Krebspatienten zeigen: "Oft in Nahaufnahme, aber auch nackt und der Kälte des Strahlengeräts ausgesetzt, erkennt man in all diesen Menschen den Kampf um ihr Leben. Auf vielen Bildern ist das Gesicht versteckt unter der alienartigen Maske des für die Bestrahlung angeklebten Gitternetzes. Immer wieder blickt man auf Fadenkreuze auf der Haut."
Weitere Artikel: Anlässlich der dieses Wochenende in der Neuen Nationalgalerie eröffnenden Ulay-Retrospektive erinnert Tobias Timm in der Zeit an dessen Diebstahl von Carl Spitzwegs Gemälde "Der arme Poet" im Jahr 1976 (er gab es dann wieder zurück). Nachdem die Biennale-Jury in Venedig aus politischen Gründen hingeschmissen hatte und eine Publikumsjury ausgelobt worden war, woraufhin sich mehr als die Hälfte der teilnehmenden KünstlerInnen und zahlreiche Pavillons von der Auswahl zurückzogen (unsere Resümees), hat das Publikum unter den Verbleibenden nun den indischen Pavillon und den US-Künstler Nick Cave zu Siegern gekürt: Eine "Farce", auch weil die Biennale in ihrer Pressemitteilung zu den Publikumslöwen die Boykotte nicht mal erwähnte, findet Elke Buhr bei Monopol. In der Welt zieht Marcus Woeller ein bitteres Resümee der Biennale. Besprochen wird außerdem die Ausstellung "Zeit geht nicht verloren. Skulpturen für bewohnte Räume von Ruth Maria Linde-Heiliger" im Kunsthaus Dahlem in Berlin (Tsp).
Musik
Bernd Müllender porträtiert in der taz den Holocaust-Überlebenden und Jazzpianisten Simon Gronowski, der mit 94 Jahren ein Buch über sein Leben geschrieben hat. Joachim Hentschel plauscht in der SZ mit Alan Parsons, über dessen nach ihm benanntes Project eben ein opulenter Bildband erschienen ist. Robert Mießner resümiert in der taz einen Abend zu Ehren des DDR-Jazzbassisten Klaus Koch. Holger Pauler erinnert in der Jungle World an das Abschiedskonzert von The Band vor fünfzig Jahren. Außerdem erschien vor fünfzig Jahren die Debütsingle der Sex Pistols, woran Ueli Bernays in der NZZ erinnert. Besprochen wird das Album "Makes You" des Tobias Hoffmann Quartetts (FR).
Bühne
Bereits vor fünf Jahren brachte das Theaterkollektiv Markus und Markus das Stück "Die Brieffreundschaft" auf die Bühne, das auf der Korrespondenz basierte, die die Mitglieder mit vier Frauen führten, die in den USA lebenslange Haftstrafen verbüßen. Nun feiert der zweite Teil Premiere in den Berliner Sophiensälen und Patrick Wildermann (Tagesspiegel) begrüßt, dass es auch diesmal nicht um die Taten der Frauen geht, sondern um Einblicke in das Gefängnissystem, etwa am Beispiel von Lisa-Jo: "Die Strafgefangene befand sich in einer psychischen Krise und wurde deshalb auf eine besondere Station verlegt, die Suizid-Sonderbeobachtung. Das Groteske daran: Lisa-Jo ist zum Tode verurteilt. 'Sie befindet sich an einem Ort, wo das erklärte Ziel lautet, dass sie sterben soll', sagt Markus Schäfer, Mitgründer des Performance-Kollektivs Markus & Markus. 'Aber darüber darf sie nicht selbst bestimmen.' Der Staat demonstriert hinter Gittern, wer die Macht hat. Wer über Leben und Tod entscheidet."
Weitere Artikel: Nachdem Dresden und das Land Sachsen bekannt gaben, zum Vertragsende aus dem mit Frankfurt geschaffenen Kooperationsmodell der Dresden Frankfurt Dance Company auszusteigen, könnte das Ballett wieder in die Frankfurter Oper integriert werden, überlegt Wiebke Hüster in der FAZ: Nur zwei Prozent des aktuellen Opernetats in Frankfurt würden die Finanzierung der Company sichern, allein das Kulturdezernat kommt nicht auf die Idee, ärgert sich Hüster. In der nachtkritik erinnert der Chefdramaturg der Komischen Oper Wolfgang Behrens an die leidenschaftliche Fehde zwischen dem kürzlich verstorbenen Theaterkritiker Peter Iden und dem Regisseur Einar Schleef.
Kommentieren