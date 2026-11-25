Efeu - Die Kulturrundschau
Was faul ist in dieser Gesellschaft
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25.11.2026. Die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi wurde 74 Mal ausgepeitscht, weil sie ein Konzert ohne Hijab gab, berichtet Zeit Online. Die SZ porträtiert den iranischen Regisseur Asghar Farhadi, der die Mullahs durch seine subtile Kritik in einen Zwiespalt bringt. Die taz sieht eine Ausstellung über Frauenrechte, die 1974 noch verboten wurde und stellt fest, dass vieles immer noch aktuell ist. Der neue PEN-Club "PEN Writes US" bietet Israelhassern ein neues Zuhause, kommentiert der Tagesspiegel.9punkt - Die Debattenrundschau vom 25.11.2026 finden Sie hier
Musik
2024 hat die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi mit einem ohne Schleier gestreamten Konzert weltweit für sehr viel Aufsehen gesorgt. Mehr als drei Millionen Mal wurde das Konzert auf Youtube gestreamt (auch der Perlentaucher hatte es mehrfach eingebettet). Die Teheraner Schergen ließen nicht lange auf sich warten und verurteilten die Sängerin und die Musiker zu 74 Peitschenhieben. Nun wurde das Urteil vollstreckt, berichtet Daniela Sepehri auf Zeit Online. "Die iranische Justiz spricht von der Veröffentlichung 'obszöner und unmoralischer Inhalte'. Tatsächlich hat Ahmadi etwas getan, das die Islamische Republik seit Jahrzehnten bekämpft: Sie hat sich der staatlichen Kontrolle über den weiblichen Körper in der Öffentlichkeit entzogen." Aber "Ahmadi war schon vor diesem Konzert politisch hörbar. Während der 'Frau, Leben, Freiheit'-Bewegung trat sie mit revolutionären Liedern auf und wurde über den Iran hinaus gehört. Gerade weil sie so bekannt ist, sind die Peitschenhiebe auch als Warnung an andere Künstlerinnen zu verstehen: Wer die Grenzen überschreitet, muss mit Repressionen rechnen."
Hier das Konzert, das die Mullahs derart verärgert hat:
Weitere Artikel: Im Podcast von BackstageClassical kritisiert der Musikmanager Jasper Parrott die "Kurzsichtigkeit" von Entscheidungsträgern, denen er vorwirft, Probleme nur auf Sicht zu lösen, statt Herausforderungen der Zukunft tatsächlich anzugehen - auch teure Sanierungen von Kulturhäusern, der Bau von neuen Pracht-Konzerthäusern, die angeblich mangelnde Flexibiliät von Orchestermusikern und vieles weitere erregt seinen Zorn. Marco Frei resümiert in der NZZ das "Forward"-Festival in Zürich. In den USA war 2026 kein Song so omnipräsent wie Ella Langleys "Choosin' Texas", schreibt Jochen Overbeck in der Welt.
Besprochen werden ein Gastspiel von Philippe Herreweghe mit dem Collegium Vocale Gent und dem Orchestre des Champs-Élysées in Frankfurt (FR), ein Auftritt von Jethro Tull in Wien (Presse) und das neue Piss-Album "You made me / Skin on linen" (FR).
Hier das Konzert, das die Mullahs derart verärgert hat:
Weitere Artikel: Im Podcast von BackstageClassical kritisiert der Musikmanager Jasper Parrott die "Kurzsichtigkeit" von Entscheidungsträgern, denen er vorwirft, Probleme nur auf Sicht zu lösen, statt Herausforderungen der Zukunft tatsächlich anzugehen - auch teure Sanierungen von Kulturhäusern, der Bau von neuen Pracht-Konzerthäusern, die angeblich mangelnde Flexibiliät von Orchestermusikern und vieles weitere erregt seinen Zorn. Marco Frei resümiert in der NZZ das "Forward"-Festival in Zürich. In den USA war 2026 kein Song so omnipräsent wie Ella Langleys "Choosin' Texas", schreibt Jochen Overbeck in der Welt.
Besprochen werden ein Gastspiel von Philippe Herreweghe mit dem Collegium Vocale Gent und dem Orchestre des Champs-Élysées in Frankfurt (FR), ein Auftritt von Jethro Tull in Wien (Presse) und das neue Piss-Album "You made me / Skin on linen" (FR).
Literatur
Der neue PEN-Club "PEN Writes US" wurde vor allem deshalb gegründet, um Israel und damit auch israelische Literatur ohne lästige interne Debatten boykottieren zu können (siehe unser Resümee von gestern). "Der Nahostkonflikt hat zu zahllosen Kontroversen innerhalb des PEN America geführt - nun finden die amerikanischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die sich wegen ihres Israelhasses und des vorgeblich mangelnden Mitgefühls gegenüber den Palästinensern dort nicht mehr wohlfühlen, endlich ein neues Zuhause", schreibt Gerrit Bartels dazu im Tagesspiegel. "Aber dass Boykotte freie Meinungsäußerungen sind, sie zu Gesprächen über Gräben hinweg führen, darüber darf man sehr geteilter Meinung sein."
Weiteres: Michael Wurmitzer spricht für den Standard mit dem Schriftsteller Elias Hirschl, der für seinen Roman "Schleifen" den Österreichischen Buchpreis erhalten hat. In der taz gratuliert Susanne Messmer dem Berliner Verlag Sukultur zur Auszeichnung mit dem Verlagspreis. Besprochen werden unter anderem Alice Schmidts "Tagebuch aus dem Jahr 1950" (FR) und Sarah Wipauers "Fehlende Gespenster" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Weiteres: Michael Wurmitzer spricht für den Standard mit dem Schriftsteller Elias Hirschl, der für seinen Roman "Schleifen" den Österreichischen Buchpreis erhalten hat. In der taz gratuliert Susanne Messmer dem Berliner Verlag Sukultur zur Auszeichnung mit dem Verlagspreis. Besprochen werden unter anderem Alice Schmidts "Tagebuch aus dem Jahr 1950" (FR) und Sarah Wipauers "Fehlende Gespenster" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Kunst
Die Berliner Ausstellung "Zur Situation der Frau in Familie und Gesellschaft", die die drei Berliner Kunststudentinnen Evelyn Kuwertz, Brigitte Mauch und Antonia Wernery 1974 geplant hatten, wurde wegen "sittlicher Bedenken" gestoppt, erinnert Sophia Zessnik in der taz. Ein halbes Jahrhundert später darf sie nun doch stattfinden, und zwar in der Galerie im Körnerpark: "Am eindrücklichsten ist eine Szene, die auch zur Zensur der damaligen Ausstellung geführt hat. Eine Frau kniet putzend, während ein gesichtsloser Mann hinter ihr die Hose aufmacht. In einer Gesellschaft, in der Vergewaltigung in der Ehe noch nicht per Gesetz verboten war - man kann es sich vorstellen -, hatte diese Abbildung Gewicht. Besonders gut harmoniert sie mit einer Arbeit am Ende des Raumes. In ihr greift Julie Legouez das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Femizide auf. 'Not all men' ist eine raumgreifende Installation, in der man sich in einer Büroumgebung befindet. Der graue Teppich, die drei Flipcharts, ein Stuhl: alles so normal wie banal. Auf den Flipcharts steht der Werktitel, zudem hat jemand eine Wagenladung Feuerzeuge ausgekippt, die sich bis auf den Boden ergießen. Auf ihnen, wie auf einem Wandkalender: nackte Frauen."
Weiteres: Barbara Barkhausen berichtet für die NZZ von einem geplanten Projekt der Künstlergruppe The Glue Society, die an der australischen Künste eine "Earth's Black Box" bauen will, eine Art Flugschreiber für die Erde. FAZ-Kritiker Alexander Košenina besucht das Streichholzmuseum im schwedischen Jönköping und erfährt, dass man einst mit Streichhölzern Millionen machen konnte. Besprochen wird die Ausstellung "Metaxy: Zwischen Zerstörung und Wiederaufbau" an der Akademie der Künste Berlin (taz).
Bühne
In der FAZ gratuliert Wiebke Hüster dem britischen Choreographen und Ballettdirektor Peter Wright zum hundertsten Geburtstag. Besprochen werden Lydia Steiers Inszenierung der Strauss-Oper "Elektra" an der Oper Zürich (nmz, backstage classical) und Franz Welser-Mösts und Barrie Koskys Strauss-Inszenierung "Ariadne auf Naxos" an der Wiener Staatsoper (FAZ).
Film
Susan Vahabzadeh porträtiert in der SZ den iranischen Regisseur Asghar Farhadi, der zwar weiterhin im Iran lebt, aber seine Filme mittlerweile vorrangig in Frankreich dreht - für sein aktuelles, im Pariser Kulturbetrieb angesiedeltes Drama "Parallele Leben" konnte er Catherine Deneuve und Isabelle Huppert gewinnen. Seit 2011, seit seinem Berlinale- und Oscar-Erfolg "Nader und Simin", bringt Farhadi "die iranischen Behörden in einen Zwiespalt. Denn einerseits tragen seine Erfolge zum Nationalstolz bei, andererseits gaben seine Filme tiefere Einblicke in die Gesellschaft der Islamischen Republik, als dem Regime lieb sein konnte. Oft untersuchen sie zerrüttete Beziehungen zwischen Menschen und zeigen auf subtile Weise, was faul ist in dieser Gesellschaft. Andere iranische Filmemacher, Jafar Panahi etwa oder Mohammad Rasoulof, suchten mit ihren Filmen mehr die Konfrontation. Farhadi aber macht Filme, denen man wenig Angriffslust nachweisen kann."
Weiteres: Wolfgang Hamdorf berichtet im Filmdienst vom Filmfestival Kairo. Besprochen werden Wim Wenders' 3D-Dokumentarfilm "From Inside Out" über den Architekten Peter Zumthor (Standard, Tagesspiegel), Peter Farrellys Biopic "I Play Rocky" über den jungen Sylvester Stallone (taz, mehr dazu bereits hier), eine Berliner Ausstellung mit den von Nizō Yamamoto gezeichneten Anime-Hintergründen (taz), die Komödie "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" mit Ariana Grande, Ben Stiller und Robert de Niro (SZ) und die Amazon-Serie "Blade Runner 2099", die Ridley Scotts SF-Klassiker aus den frühen Achtzigern fortsetzt ("zu mehr als einer Hommage reicht es nicht", seufzt Nina Rehfeld in der FAZ).
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