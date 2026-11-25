In dergratuliert Wiebke Hüster dem britischen Choreographen und Ballettdirektorzum hundertsten Geburtstag. Besprochen werdenInszenierung der Strauss-Oper "Elektra" an der Oper Zürich () und Franz Welser-Mösts und Barrie Koskys Strauss-Inszenierung "Ariadne auf Naxos" an der Wiener Staatsoper ().