Architektur

Kann ein Fabrikareal, auf dem einst Zwangsarbeiter Militärflugzeuge für Nazideutschland fertigten, ein Wohngebiet werden? Auf dem Gelände des früheren Luftfahrtgerätewerks Hakenfelde von Siemens in Berlin Spandau wurde es versucht - und zwar ziemlich erfolgreich, meint Falk Jaeger im Tagesspiegel. Selbst eine denkmalgeschützte Werkhalle konnte umgenutzt werden: "In der Shedhalle weitere Wohnungen einzurichten, lag zunächst einmal nicht nahe, doch die beauftragten Architekten Bollinger + Fehling testeten die Toleranz der Denkmalpfleger und stellten einfach das Dach zur Disposition. Nach Abnahme der Dachdeckung blieben nur die Außenmauern und das Stahlgerippe des Dachtragwerks. (…) An vier Stellen entstanden durch Aufweitungen kleine 'Plätze'. Dort gibt es vor den Holzfassaden über Stahltreppen erreichbare umlaufende Galerien mit Apartments." Die Spuren der Geschichte sind gleichwohl nicht verschwunden: "Etwa die Hälfte der Stahlfenster sowie die großen Stahltore konnten erhalten werden. An der westlichen Stirnseite existiert sogar noch der originale Putz."