Efeu - Die Kulturrundschau
Engelchen im Kapuzenpulli
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
24.11.2026. Bob Dylan geht auf Tour und zumindest die FR ist enttäuscht - Aura hat der Mann noch, aber kaum noch eine Singstimme. Immerhin kläfft er nicht mehr wie auch schon mal, meint die versöhnlichere FAZ. Der Tagesspiegel erklärt, wie aus einer NS-Waffenfabrik moderner Wohnraum werden kann. Publisher's Weekly berichtet von amerikanischen Schriftstellern, die unbedingt Israel boykottieren dürfen wollen und darum eine eigene PEN-Sektion gegründet haben. Die Kunsthalle Bremen ist auf den Dackel gekommen - der FAZ gefällt's.9punkt - Die Debattenrundschau vom 24.11.2026 finden Sie hier
Bühne
Alle Welt - oder jedenfalls gefühlt der gesamte deutschsprachige Raum - bringt derzeit Inszenierungen von Dorothee Elmigers buchpreisgekröntem Roman "Die Holländerinnen" auf die Bühne. Die womöglich beste ist laut SZlerin Christiane Lutz am Theater Sankt Gallen zu sehen. Und zwar deshalb, weil sie sich geschickt von der Vorlage, die von der Reise einer Schriftstellerin und eines Theatermachers durch den Dschungel erzählt, emanzipiert. "Der Dramaturg Martin Bieri hat (…) eine Textfassung geschaffen, die nicht in Ehrfurcht vor dem Roman erstarrt. Fünf Schauspielern und Schauspielerinnen werfen sich im Konjunktiv die Bälle zu, nähern sich mit steter Distanz dem Text." Besonders angetan ist Lutz von der akustischen Untermalung der Aufführung durch den Klangkünstler Christian Norz: "Er ist als sechster Mann auf der Bühne, schlägt auf wunderliche Instrumente, klingelt kleine Glocken, spielt Klavier, zwitschert Vogelgesang auf einer Pfeife."
Ohne Richard Strauss' "Ariadne auf Naxos" geht es scheint's nicht in Wien. Erst diesen Februar ging eine langlebige Produktion zu Ende. Jetzt gibt es an der Wiener Staatsoper eine Neuauflage unter der Regie von Barrie Kosky. Und die macht viel richtig, findet Christoph Irrgeher im Standard: "Unter der Stabführung von Franz Welser-Möst tönt diese 'Ariadne' erfrischend anders. Nicht von erzromantischen Energien gespeist, eher lyrisch grundiert. Das vermittelt sich schon im Vorspiel und beschert immer wieder Hörüberraschungen, nicht zuletzt im todessehnsüchtigen Monolog der Titelheldin 'Ein Schönes war!' Lässt da so mancher Dirigent schon die ersten Akkorde schwelgen, beginnt Welser-Möst die Nummer mit apollinischer Klarheit. Die Intensität wird an diesem Abend oft erst allmählich gesteigert, dabei hie und da durchaus ein Klangsturm entfacht, der die Musik abheben lässt." Manuel Brug ist in der Welt ebenfalls angetan: "so schön gespielt wie lyrisch gesungen".
Außerdem: Patrick Wildermann blickt im Tagesspiegel voraus auf das Stück "Die Brieffreundschaft II", das das Theaterkollektiv Markus & Markus ab dem 26.11. in den Berliner Sophiensaelen auf die Bühne bringt. Simone Kaempf interviewt für nachtkritik Raphael Westermaier, den Präsident der Künstlergewerkschaft GDBA - Thema ist die sogenannte Nichtverlängerungsklausel, die viele Theaterleute um ihre Jobs bangen lässt.
Besprochen werden Anne Teresa de Keersmaekers Choreographie "Gla55" im Haus der Berliner Festspiele (FAZ - "Seltsam steif und innerlich unbeteiligt drehen sie sich um sich selbst und um einander", Welt), Lydia Steiers Inszenierung von Richard Strauss' "Elektra" am Opernhaus Zürich (FAZ - "Was in der Regie wie in der Musik gleichermaßen verloren geht, ist hingegen die Spannung des Albtraums, die Hitchcock-Atmosphäre eines Psychothrillers", NZZ), Rebekka Kricheldorfs "Flauschige Ekstase" im Kleinen Haus des Mainzer Staatstheaters (FR - "Geschliffene Dialoge zwischen Bildungsbürgertum, Therapiestunde und Sextalk verhallen im Bühnen-Nirwana"), "Die kleine Hexe" nach Otfried Preußler am Schauspiel Frankfurt (FR - "Kostüme und Masken geben Kindern ab Fünf viel zu staunen"), Schorsch Kameruns "Bambi" am Münchner Residenztheater (Zeit Online - "schallt Bambi leider außerhalb der reizvoll absurden Ästhetik recht resonanzlos aus dem Spielplatz-Wald"), Anita Vulesicas "Weil der Frieden Zucker ist" nach Georges Perec (Welt - "ein Höhepunkt des Theaterjahres"), "Im weißen Rössl" an der Hallenser Oper (nmz - "durchaus kurzweilig"), Andrea Breths "Madama Butterfly" an der Berliner Komischen Oper (nmz, van), Nora Abdel-Maksouds "Wokey Wokey. Eine Behind-the-Scenes-Satire über die Verfilmung eines Weltbestsellers" am Schauspiel Hannover (taz), ein "kleiner Prinz" an der Wiener Staatsoper (Standard) und Suzie Millers MeToo-Monolog "Prima Facie" am Tiroler Landestheater (Standard- "nicht frei von Pathos und verdient es trotzdem unbedingt, gehört zu werden").
Literatur
Amerikanische Schriftsteller gründen eine Sektion des PEN Club, die eigens dazu da ist, Israel zu boykottieren. Das Branchen-Magazin Publisher's Weekly berichtet: "Von August 2024 bis Ende letzten Jahres wurde PEN America von 'Writers Against the War on Gaza' (WAWOG) boykottiert, einem Bündnis aus Schriftstellern, Wissenschaftlern und Medienschaffenden, das PEN vorwarf, Palästinenser und pro-palästinensische Äußerungen zu diskriminieren. PEN America lehnt akademische und kulturelle Boykotte wie den von WAWOG sowie die 'Boykott, Desinvestition, Sanktionen'-Bewegung (BDS) gegen Israel im Allgemeinen offiziell ab. 'Uns wurde klar, dass wir eine PEN-Sektion brauchten, die die freie Meinungsäußerung von Schriftstellern verteidigt - und dazu gehören Boykotte, ohne Ausnahme', erklärte Gründungsmitglied und für den Booker-Preis nominierte Romanautorin Maaza Mengiste gegenüber PW." Zu den Autoren, denen der Boykott Israrels so am Herzen liegt, gehören Omar el-Akkad, Ta-Nehisi Coates, Percival Everett und die Fotografin Nan Goldin. Mehr zum Streit bei PEN America zitierten wir neulich in der Magazinrundschau.
Außerdem: Leon Frei erinnert in der SZ an das Bohème-Leben der Schriftstellerin Caroline Blackwood, deren "Das Schicksal der Mary Rose" vor kurzem wiederveröffentlicht und teils frenetisch gefeiert wurde. Arno Widmann erinnert in der FR an den vor zweihundert Jahren geborenen "Pinocchio"-Autor Carlo Collodi. Weitere Nachrufe auf den Feuilletonisten Detlef Kuhlbrodt schreiben Christof Meueler im ND und in der SZ Willi Winkler (hier unser Resümee der ersten Nachrufe)
Besprochen werden unter anderem Stephan Thomes "Besser als nie" (taz), Gunda Windmüllers "Die Erfindung der Tochter. Von Rebellinnen, Erbinnen und Ungewollten" (NZZ), Christoph Martin Wielands Briefromane "Menander und Glycerion. Krates und Hipparchia" (FAZ) und eine neue Lieferung aus Peter Sloterdijks Tagebüchern "Zeilen und Tage", die die Jahre 2017 bis 2020 abdeckt (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Außerdem: Leon Frei erinnert in der SZ an das Bohème-Leben der Schriftstellerin Caroline Blackwood, deren "Das Schicksal der Mary Rose" vor kurzem wiederveröffentlicht und teils frenetisch gefeiert wurde. Arno Widmann erinnert in der FR an den vor zweihundert Jahren geborenen "Pinocchio"-Autor Carlo Collodi. Weitere Nachrufe auf den Feuilletonisten Detlef Kuhlbrodt schreiben Christof Meueler im ND und in der SZ Willi Winkler (hier unser Resümee der ersten Nachrufe)
Besprochen werden unter anderem Stephan Thomes "Besser als nie" (taz), Gunda Windmüllers "Die Erfindung der Tochter. Von Rebellinnen, Erbinnen und Ungewollten" (NZZ), Christoph Martin Wielands Briefromane "Menander und Glycerion. Krates und Hipparchia" (FAZ) und eine neue Lieferung aus Peter Sloterdijks Tagebüchern "Zeilen und Tage", die die Jahre 2017 bis 2020 abdeckt (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Kunst
Eine ganze Ausstellung voller Dackel: Die Kunsthalle Bremen widmet der Hunderasse derzeit die Schau "Der Dackel - Eine Ikone geht Gassi." Hubertus Butin hat sie sich für die FAZ angeschaut und ist angetan. In den ausgestellten Bildern wird der Vierbeiner keineswegs nur idealisiert dargestellt. Unter anderem "zeigt Otto Dix in einer Radierung von 1920 einen Kriegsversehrten, der auf dem Bürgersteig sitzt und Streichhölzer zum Kauf anbietet, während ein Dackel gegen seinen Beinstumpf pinkelt. Der Hund ist hier nicht mehr treuherziger Freund und Gefährte, sondern ein gleichgültiges Wesen, das wie die vorbeieilenden Passanten nicht mehr den Menschen im Invaliden wahrnimmt. Ebenfalls nicht niedlich ist das Motiv auf einer Fotografie von Robert Doisneau von 1977: ein Dackel, dem anstelle seiner Hinterbeine zwei umgeschnallte Räder zur Fortbewegung dienen."
Ziemlich begeistert ist monopolistin Katharina Cichosch von Šejla Kamerićs Ausstellung "Echoes of Power - Selbstbild, Erinnerung, Entwurf" in der Städtischen Galerie Villingen-Schwenningen. Die bosnische Künstlerin erinnert in ihrem Werk an den Krieg in ihrer Heimat, ein weiteres wichtiges Thema ist weibliche Widerstandsfähigkeit. "Kamerićs Kunst beherrscht sowohl den 'White-Cube-Cool' der einschlägigen Ausstellungshäuser als auch die Doppelbödigkeit und den Sarkasmus osteuropäischer Kunsterfahrener. Sanftheit und Verletzlichkeit erscheinen in ihrer Schau als Vexierbild der Stärke: wie auf den großflächigen Foto-Übermalungen, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter auf die Wand bringt. Dazu Selbstporträts mit Schwangerschaftsbauch und dornigen Rosen oder die Mädchenunterwäsche, unter der Bänder und Schleifen den Boden des Ausstellungsraums als blutrotes Meer bedecken."
Bernhard Schulz erinnert auf monopol an den verstorbenen Sammler Christian Flick und die Kontroversen, die sich um ihn herum in der Berliner Museumswelt entzündeten. Philipp Meier tut es ihm in der NZZ gleich (mehr hier). Nicola Kuhn berichtet im Tagesspiegel über Funde antiker Kunstwerke in den Trümmern einer 1943 durch Bombeneinschläge verschütteten Berliner Galerie.
Besprochen werden Kerry James Marshalls Ausstellung "The Histories" im Musée d'Art Moderne de Paris (taz) und die Schau "Bühne frei für Athena. Das Parthenon-Puzzle" im Liebieghaus Skulpturensammlung, Frankfurt/Main (Welt).
Architektur
Kann ein Fabrikareal, auf dem einst Zwangsarbeiter Militärflugzeuge für Nazideutschland fertigten, ein Wohngebiet werden? Auf dem Gelände des früheren Luftfahrtgerätewerks Hakenfelde von Siemens in Berlin Spandau wurde es versucht - und zwar ziemlich erfolgreich, meint Falk Jaeger im Tagesspiegel. Selbst eine denkmalgeschützte Werkhalle konnte umgenutzt werden: "In der Shedhalle weitere Wohnungen einzurichten, lag zunächst einmal nicht nahe, doch die beauftragten Architekten Bollinger + Fehling testeten die Toleranz der Denkmalpfleger und stellten einfach das Dach zur Disposition. Nach Abnahme der Dachdeckung blieben nur die Außenmauern und das Stahlgerippe des Dachtragwerks. (…) An vier Stellen entstanden durch Aufweitungen kleine 'Plätze'. Dort gibt es vor den Holzfassaden über Stahltreppen erreichbare umlaufende Galerien mit Apartments." Die Spuren der Geschichte sind gleichwohl nicht verschwunden: "Etwa die Hälfte der Stahlfenster sowie die großen Stahltore konnten erhalten werden. An der westlichen Stirnseite existiert sogar noch der originale Putz."
Film
Helene Slancar wirft für den Standard einen Blick in die Welt der eigens für TikTok und vergleichbare Videoplattformen produzierten Mikrodramen, die in China bereits so populär sind, dass damit mehr Geld als mit Kinofilmen verdient wird.
Besprochen werden die auf Netflix gezeigte High-School-Serie "The Body", die in den USA bereits frömmelnde Katholiken auf die Palme treibt ("die perfekte Balance aus campy, Horror und Coming-of-Age-Elementen", jubelt Carolina Schwarz in der taz), die Amazon-Serie "Blade Runner 2099", die Ridley Scotts SF-Klassiker aus den frühen Achtzigern weitererzählt (Welt), die Komödie "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" mit Ben Stiller und Robert de Niro (Standard) und Tom Schreibers Aussteigerkomödie "Schöne Seelen" mit Josef Hader und August Diehl (SZ).
Besprochen werden die auf Netflix gezeigte High-School-Serie "The Body", die in den USA bereits frömmelnde Katholiken auf die Palme treibt ("die perfekte Balance aus campy, Horror und Coming-of-Age-Elementen", jubelt Carolina Schwarz in der taz), die Amazon-Serie "Blade Runner 2099", die Ridley Scotts SF-Klassiker aus den frühen Achtzigern weitererzählt (Welt), die Komödie "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" mit Ben Stiller und Robert de Niro (Standard) und Tom Schreibers Aussteigerkomödie "Schöne Seelen" mit Josef Hader und August Diehl (SZ).
Musik
Bob Dylan war in Frankfurt und "noch ein paar Lampen weniger, und er spielt im Dunkeln" - so scherzte das Publikum, schnappte FR-Kritikerin Sylvia Staude beim Verlassen der Halle auf. Und dann zieht er sich seit neuestem auf der Bühne ja auch "die Kapuze eines schwarzen Hoodies möglichst weit übers Gesicht", während auch die Stimme ihre Ruinen-Ära erreicht: "Während der vor zwei Jahren in der Jahrhunderthalle gastierende Dylan noch mit einer kräftigen Stimme überraschte, ist es inzwischen eine erlöschende, mehr Sprechgesang, mit ein wenig verzweifelt wirkenden Versuchen, sie am Ende einer Zeile zu heben." Warum Dylan dann überhaupt noch live sehen wollen? "Natürlich ist da die Aura, Kapuze hin oder her. Das Bewusstsein, dass die großen, größten Songs aus Bob Dylan herausgeströmt sind wie aus einer unerschöpflichen Quelle. ... Ich bin nicht der, den ihr wollt, das hat er seit 1964 gesagt, ich werde euch enttäuschen. Aber nein, so ist es nicht, auch wenn wir ihm inzwischen beim Verschwinden zusehen."
Dieses Dylan-Konzert "war ganz wunderbar, eines der besten, das ich je sah", schwärmt indessen rundum beglückt der Popkritiker Eric Pfeil in seinem Substack: "die zärtlichen Versionen von Rumpelsongs wie 'Honest with Me' oder 'High Water', die elegante Fassung des einst gekrächzten Stampfers 'Early Roman Kings', das perlende Spiel des neuen Gitarristen Julian Lage, der einige der melodischsten Soli seit Erfindung der E-Gitarre spielte. Das alles ließ nicht selten die Glühwürmchen unter der Hallenkuppel tanzen. Und natürlich Dylans Stimme: Während er noch vor einem Jahr bei seinem Konzert in Köln eine Art Spoken-Word-Performance zu abgenagtesten Band-Arrangements darbot, sang er nun wie ein Engelchen: wie ein 85-jähriges Engelchen im Kapuzenpulli freilich."
Ob es an der schummrigen Beleuchtung lag? Edo Reents (FAZ) nennt jedenfalls andere Namen an den begleitenden Saiteninstrumenten in Dylans neuer Liveband, ist aber dennoch voll des Lobes für Tony Garnier, Joel Paterson und Mike Seal: "Sie hatten vom Alten den ganzen Abend über die früher so nicht eben oft gewährte Lizenz zu Soli, mit denen sie sich vom Klangteppich lösten und das Konzert zusätzlich in Richtung einer Bar- oder Kammermusik bugsierten, in der für Country, Blues, ja, überhaupt für Rock in der von Dylan einst präferierten, eher edgy wirkenden Darreichungsform wenig Raum war - düdel-düdel-düdelü." Dylan selbst trat als "Hutzelmännchen" auf und "sang verhältnismäßig hoch, jedenfalls nicht in diesem wüsten Grunz- und Kläfferton, den man sich ja auch schon bieten lassen musste".
Weitere Artikel: In seinem Poptagebuch für den Rolling Stone erinnert sich Eric Pfeil daran, wie Punk um seine Heimatstadt Bergisch Gladbach einst einen großzügigen Bogen machte. Besprochen werden ein neues Album von Arab Strap (Jungle World), ein Abend mit Jemek Jemovit, der in Konzentrationslagern entstandene, polnische Gedichte vertont hat (taz), die Uraufführung von Christoph Reuters Oratorium "A Modern Man" über den Künstler und Comicpionier Lyonel Feininger in Dessau (NMZ), ein Konzert des Finnish Radio Symphony Orchestra mit der Solistin Sol Gabetta (FR) und neue, anspruchsvolle Rockmusik von unter anderem Steven Wilson ("Hier ist garantiert alles verwünscht", schreibt Ronald Pohl im Standard).
Dieses Dylan-Konzert "war ganz wunderbar, eines der besten, das ich je sah", schwärmt indessen rundum beglückt der Popkritiker Eric Pfeil in seinem Substack: "die zärtlichen Versionen von Rumpelsongs wie 'Honest with Me' oder 'High Water', die elegante Fassung des einst gekrächzten Stampfers 'Early Roman Kings', das perlende Spiel des neuen Gitarristen Julian Lage, der einige der melodischsten Soli seit Erfindung der E-Gitarre spielte. Das alles ließ nicht selten die Glühwürmchen unter der Hallenkuppel tanzen. Und natürlich Dylans Stimme: Während er noch vor einem Jahr bei seinem Konzert in Köln eine Art Spoken-Word-Performance zu abgenagtesten Band-Arrangements darbot, sang er nun wie ein Engelchen: wie ein 85-jähriges Engelchen im Kapuzenpulli freilich."
Ob es an der schummrigen Beleuchtung lag? Edo Reents (FAZ) nennt jedenfalls andere Namen an den begleitenden Saiteninstrumenten in Dylans neuer Liveband, ist aber dennoch voll des Lobes für Tony Garnier, Joel Paterson und Mike Seal: "Sie hatten vom Alten den ganzen Abend über die früher so nicht eben oft gewährte Lizenz zu Soli, mit denen sie sich vom Klangteppich lösten und das Konzert zusätzlich in Richtung einer Bar- oder Kammermusik bugsierten, in der für Country, Blues, ja, überhaupt für Rock in der von Dylan einst präferierten, eher edgy wirkenden Darreichungsform wenig Raum war - düdel-düdel-düdelü." Dylan selbst trat als "Hutzelmännchen" auf und "sang verhältnismäßig hoch, jedenfalls nicht in diesem wüsten Grunz- und Kläfferton, den man sich ja auch schon bieten lassen musste".
Weitere Artikel: In seinem Poptagebuch für den Rolling Stone erinnert sich Eric Pfeil daran, wie Punk um seine Heimatstadt Bergisch Gladbach einst einen großzügigen Bogen machte. Besprochen werden ein neues Album von Arab Strap (Jungle World), ein Abend mit Jemek Jemovit, der in Konzentrationslagern entstandene, polnische Gedichte vertont hat (taz), die Uraufführung von Christoph Reuters Oratorium "A Modern Man" über den Künstler und Comicpionier Lyonel Feininger in Dessau (NMZ), ein Konzert des Finnish Radio Symphony Orchestra mit der Solistin Sol Gabetta (FR) und neue, anspruchsvolle Rockmusik von unter anderem Steven Wilson ("Hier ist garantiert alles verwünscht", schreibt Ronald Pohl im Standard).
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