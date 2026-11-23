Efeu - Die Kulturrundschau
Herzliche Gabe der Freundschaft
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
23.11.2026. Wie riesig und wie verdrängt der Anteil enteigneter jüdischer SammlerInnen an deutschen Museumsbeständen ist, kann der Tagesspiegel staunend in Leipzig und Hamburg entdecken. Die kurdische Künstlerin Leyla Yenirce ist die erste Henrike-Naumann-Preisträgerin, freut sich Monopol. Für Alain Claude Sulzer ist in der NZZ KI-Recherche für Literatur nicht so viel anders als googeln. Der Tagesspiegel sieht in dem Film von Susanne Regina Meures und Florentina Holzinger eine abgefahrene Demonstration gegen Klimawandel und Patriarchat.9punkt - Die Debattenrundschau vom 23.11.2026 finden Sie hier
Kunst
Gleich zwei Ausstellungen rücken große Versäumnisse in den Mittelpunkt, wie Nicola Kuhn für den Tagesspiegel sieht. In "Vier Wände voller Kunst - Jüdische Familien und ihre Sammlungen in Leipzig" im Museum der bildenden Künste in Leipzig und "Von Monet bis Picasso - Jüdische Sammler:innen in Deutschland" im Bucerius Forum wird der Beitrag jüdischer Kunstsammler bis zu ihrer Vertreibung und Enteignung durch die Nationalsozialisten sichtbar, der lange Zeit ignoriert wurde. In Leipzig hat das Museum drei Jahre lang die eigenen Bestände erforscht "und legt nun Rechenschaft ab. Über 130 Werke hat es inzwischen restituiert, doch die Geschichte seiner Sammler bislang noch nicht erzählt. Wer weiß schon, dass jenes zauberhafte Gemälde eines "Lesenden Mädchens" von Gustav Adolph Hennig, mit dem die Leipziger Buchmesse gerne für sich wirbt, von dem jüdischen Kunstanwalt Max Heilpern stammt, der es dem Museum 1916 schenkte? Ihm und seiner Frau gelang zwar die Flucht, doch musste er vor der Emigration seine Sammlung und die umfangreiche Bibliothek verkaufen, um die Reichsfluchtsteuer zu zahlen, ein Viertel des Vermögens. Das Leipziger Museum spart auch die Nachkriegszeit nicht aus. Restitutionsansprüche wurden in der DDR abgeschmettert mit der Begründung, dass die Werke 'als eine herzliche Gabe der Freundschaft' von der Sowjetunion übergeben worden seien und nun 'volkseigener Besitz' wären."
Ein anderer Sammler, der in Deutschland viel prominenter war, Friedrich Christian Flick, ist gerade gestorben, melden FAZ und SZ. Die taz fügt an, dass sein geerbter Reichtum zu einem nicht unerheblichen Teil mit Zwangsarbeit während der NS-Zeit generiert wurde. Der Tagesspiegel erinnert an die heftige Debatte, die sich entspann, als er "seine Sammlung zeitgenössischer Kunst dem Hamburger Bahnhof in Berlin zusagte" (unsere Resümees). Es "brach ein Sturm der Entrüstung los. Die 'Flick Collection' sei in Wahrheit eine 'Göring Collection', der reiche Sammler wolle mit der Leihgabe das 'Blutgeld' seiner Familie aus der Nazi-Zeit reinwaschen, kritisierte vor allem der Zentralrat der Juden."
Die kurdische Künstlerin und Musikproduzentin Leyla Yenirce gewinnt den ersten Henrike-Naumann-Preis für bildende Kunst, Quincy Mackay stellt sie für Monopol vor. Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert und soll an KünstlerInnen gehen, die sich mit Macht, Identität und Erinnerung auseinandersetzen: "Ausgehend von ihrer eigenen Biografie beschäftigt sich Yenirce in ihrer künstlerischen Praxis mit Migration, Identität, Verlust und der Selbstermächtigung von Frauen. Ihre Leinwände funktionieren ähnlich wie ihre Musik nach dem Prinzip des Samplings: So werden etwa gefundene Filmaufnahmen des jesidischen Widerstands übereinandergeschichtet, übermalt und neu zusammengesetzt. Yenirce arbeitet mit den Galerien Capitain Petzel in Berlin und Petzel in New York zusammen."
Weiteres: "Eine solche Ausstellung wird man in diesem Leben nicht wieder sehen", jubelt FAZ-Kritiker Stefan Trinks in der National Gallery in London, wo in der Ausstellung "Van Eyck: The Portraits" alle zehn erhaltenen Porträts des Malers versammelt sind. In der SZ ärgert sich Verena Mayer darüber, dass sich im Kunstbetrieb nach wie vor zu wenige für Otto Muehls Sexualstraftaten interessieren. Monopol trauert um den Kurator Klaus Honnef.
Literatur
Der Schriftsteller Alain Claude Sulzer hält in der NZZ wenig von der "Plagiatspolizei", die sich rund um den möglichen KI-Einsatz in der Literatur gebildet hat: Denn wer recherchiert, tut dies heute zwangsläufig im Netz und wer im Netz recherchiert, bekommt dabei zwangsläufig von Google KI-Zusammenfassungen präsentiert. Wer auf diesem Weg ermitteltes Sach- und Faktenwissen allzu unbearbeitet in seinen Text übernimmt, macht sich nun verdächtig und muss "deshalb tunlichst verändern, verschnörkeln. ... Doch was ist damit gewonnen? Ist der Satz nun wahrer oder schöner, ist die Aussage origineller, trifft sie meinen Ton, entspricht sie meinem Stil, ist sie nun also unverwechselbar von mir? Doch wie lange wird es dauern, bis die KI-Detektoren auch solche Umschreibungen durchschauen? ... Um in unseren Texten auszudrücken, was wir schon wissen, brauchen wir keine KI. Um wiederzugeben, was wir recherchiert haben, weil wir es nicht wussten, kann man sie allerdings nutzen - nicht anders, als man früher Google und noch früher die unhandlichen, oft widersprüchlichen Nachschlagewerke nutzte."
Valentina Vapaux berichtet in einer Reportage für ZeitOnline von den Literary-It-Girls in Manhattan, die sich in rauschenden Partys in Burlesque-Clubs und bei ähnlichen Get-Togethers so glamourös wie vulgär in Szene setzen - und deren Bücher entsprechend von Glitz, Glam und dem Abgrund dahinter handeln. Die Literary-It-Girls - Vapaux hebt als Protagonistinnen Allie Rowbottom, Anika Jade, Levy Madeline Cash und Anna Dorn, sowie als Sprachrohr das Substack Language Arts hervor - sehen sich in der Tradition der Downtown-Ekstase der Siebziger. "Damals war Downtown schmutzig, billig, exzessiv und voller Möglichkeiten", hier tummelten sich "die Vorbilder der jungen Menschen, die sich heute in Kellern im East Village zu Rock-'n'-Roll-Lesungen treffen und dort einer Mischung aus Livebands und Internet-Punk-Gedichten lauschen, in denen es vor allem um Technofaschismus, Einsamkeit, Exzess und Sex mit emotional distanzierten Männern geht." Einen Unterschied zu früher gibt es dann aber doch: Heute "kostet eine Einzimmerwohnung in Manhattan im Durchschnitt mehr als 5.000 Dollar im Monat".
Martina Läubli (NZZ) nimmt dem SRF dessen Verlautbarungen nicht ab, dass er den für seine undiplomatische Kompromisslosigkeit berüchtigten Kritiker Philipp Tingler nach zwölf Jahren im "Literaturclub" alleine deshalb vor die Türe setzt, weil man dem Publikum "neue Perspektiven" vorstellen möchte: Die Entscheidung "erweckt den Eindruck, dass man einen Unbequemen loswerden möchte. Denn Elke Heidenreich bleibt, und sie steht auch nicht gerade für neue Perspektiven."
Weiteres: Mia Eidlhuber spricht im Standard mit Emmanuel Carrère unter anderem über dessen neuen Roman "Kolchose", seine putinverstehende Mutter und die Unruhen in Frankreich. Christian Schröder spaziert für den Tagesspiegel mit dem Autor Christian Welzbacher, der ein Buch über die B1, die einmal quer durch Deutschland führt, geschrieben hat, durch Berlin. Der Schriftsteller Clemens Meyer erinnert in der FAZ an seinen Berufskollegen und Freund Werner Heiduczek, der morgen seinen hundertsten Geburtstag gefeiert hätte. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Marc Reichwein daran, wie Douglas Adams beim Vollrausch in Tirol die Idee zu seiner SF-Parodie "Per Anhalter durch die Galaxis" kam.
Besprochen werden unter anderem Johann Benjamin Erhards "Über das Recht des Volks zu einer Revolution" (FR) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter "Immerland. Der Ozean der Ewigkeit" von Flix (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Valentina Vapaux berichtet in einer Reportage für ZeitOnline von den Literary-It-Girls in Manhattan, die sich in rauschenden Partys in Burlesque-Clubs und bei ähnlichen Get-Togethers so glamourös wie vulgär in Szene setzen - und deren Bücher entsprechend von Glitz, Glam und dem Abgrund dahinter handeln. Die Literary-It-Girls - Vapaux hebt als Protagonistinnen Allie Rowbottom, Anika Jade, Levy Madeline Cash und Anna Dorn, sowie als Sprachrohr das Substack Language Arts hervor - sehen sich in der Tradition der Downtown-Ekstase der Siebziger. "Damals war Downtown schmutzig, billig, exzessiv und voller Möglichkeiten", hier tummelten sich "die Vorbilder der jungen Menschen, die sich heute in Kellern im East Village zu Rock-'n'-Roll-Lesungen treffen und dort einer Mischung aus Livebands und Internet-Punk-Gedichten lauschen, in denen es vor allem um Technofaschismus, Einsamkeit, Exzess und Sex mit emotional distanzierten Männern geht." Einen Unterschied zu früher gibt es dann aber doch: Heute "kostet eine Einzimmerwohnung in Manhattan im Durchschnitt mehr als 5.000 Dollar im Monat".
Martina Läubli (NZZ) nimmt dem SRF dessen Verlautbarungen nicht ab, dass er den für seine undiplomatische Kompromisslosigkeit berüchtigten Kritiker Philipp Tingler nach zwölf Jahren im "Literaturclub" alleine deshalb vor die Türe setzt, weil man dem Publikum "neue Perspektiven" vorstellen möchte: Die Entscheidung "erweckt den Eindruck, dass man einen Unbequemen loswerden möchte. Denn Elke Heidenreich bleibt, und sie steht auch nicht gerade für neue Perspektiven."
Weiteres: Mia Eidlhuber spricht im Standard mit Emmanuel Carrère unter anderem über dessen neuen Roman "Kolchose", seine putinverstehende Mutter und die Unruhen in Frankreich. Christian Schröder spaziert für den Tagesspiegel mit dem Autor Christian Welzbacher, der ein Buch über die B1, die einmal quer durch Deutschland führt, geschrieben hat, durch Berlin. Der Schriftsteller Clemens Meyer erinnert in der FAZ an seinen Berufskollegen und Freund Werner Heiduczek, der morgen seinen hundertsten Geburtstag gefeiert hätte. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Marc Reichwein daran, wie Douglas Adams beim Vollrausch in Tirol die Idee zu seiner SF-Parodie "Per Anhalter durch die Galaxis" kam.
Besprochen werden unter anderem Johann Benjamin Erhards "Über das Recht des Volks zu einer Revolution" (FR) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter "Immerland. Der Ozean der Ewigkeit" von Flix (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Bühne
Lydia Steier inszeniert Richard Strauss' Oper "Elektra" am Opernhaus Zürich - und Anna Kardos ist in der NZZ voll des Lobes nicht nur für die Regisseurin, sondern auch für den Intendanten Matthias Schulz, unter dem es seit letztem Jahr in Sachen Auslastung gut läuft: "Für Lydia Steiers neue 'Elektra'-Inszenierung hat der wohl bekannteste KI-Künstler Deutschlands, Boris Eldagsen, mithilfe von KI die spektakulären Familienszenen generiert, welche Elektra (Miina-Liisa Värelä) geradezu obsessiv schaut. Fast schade, dass es der Opern-Elektra dabei nur um ihre Kindheitstraumata geht, denn die Videos sind tatsächlich atemberaubend. Aber um reine Mathematik geht es Schulz und Steier natürlich nicht. Oder zumindest nicht nur. Der Intendant, der selber nicht Regie führt, versteht sich umso mehr darauf, Regisseurinnen und Regisseure, Librettistinnen, Komponisten und bildende Künstler nach Zürich zu verpflichten, die Oper nicht nur als klangschönes Erbe der Vergangenheit sehen, sondern genauso als Spiegel unserer Gegenwart und darum die Bezüge zur heutigen Gesellschaft und Politik herausarbeiten."
Besprochen werden: "Motor" von der Frankfurter Hauptschule am Staatstheater Kassel (Welt), das Stück "Kohlegeister" vom Berliner KMZ Kollektiv an der Schaubühne (taz), die Uraufführung von Anne Teresa De Keersmaekers neuer Choreographie "Gla55 10 Movements to the Music of Philip Glass" auf den Berliner Festspielen (taz), das Musical "Bambi", inszeniert von Schorsch Kamerun am Münchner Residenztheater (SZ, Nachtkritik), Andrea Breth inszeniert Puccinis "Madame Butterfly" an der Komischen Oper Berlin (Tagesspiegel), Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür", Regie führt Ran Chai Bar-zvi am Hamburger Thalia Theater (Nachtkritik), "I miss you Beaver Creek" am Theater Magdeburg, Buch und Regie von Bastian Reiber (Nachtkritik).
Architektur
Das National Theatre in London wird fünfzig, Marion Löhndorf wirft für die NZZ zu diesem Anlass noch einmal einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Baus von Denys Lasdun: "Als kantiger, verschachtelter Bau erhebt es sich am Fluss, auf den ersten Blick grantig und unzugänglich. Fenster gehören nicht zu den hervorstechenden Merkmalen des Hauses, sie liegen verborgen hinter langen Balkonen mit hohen Brüstungen. Von außen wirkt das Ganze wie eine Festung. Sowohl innen als auch außen wurde Beton verwendet mit der Maserung der Holzbretter, in die er gegossen wurde." Die Baupläne umzusetzen "schien fast unmöglich: Ein Plan für ein Opernhaus wurde verworfen, ein Zuschauerraum wurde hinzugefügt und später noch ein weiterer. Hinzu kamen Arbeiterstreiks, finanzielle Engpässe - und nicht zuletzt die Umstellung vom imperialen aufs dezimale Maßsystem, die zum Chaos bei den richtigen Mengen des Baumaterials führte. Als das National Theatre 1976 schließlich eröffnet wurde, war der heute als brutalistisch bezeichnete Stil zwar bereits aus der Mode gekommen. Unterdessen jedoch wird das Haus als brutalistische Ikone gefeiert."
Film
Für ihr Spielfilmdebüt hat die Dokumentarfilmerin Susanne Regina Meures die Zusammenarbeit mit der Performancekünstlerin Florentina Holzinger und deren Crew gesucht: "Eternity" prangert den Klimawandel und die abschmelzenden Gletscher mit Mitteln an, deren sich der klassische Klimawandelfilm in der Regel nicht bedient, schreibt Birgit Rieger im Tagesspiegel - in Form eines benzinlastigen Roadtrips quer durch Gletscherlandschaften, mit Holzingers Performerinnen, die sich gar nichts schenken: Sie "schlittern nackt, mit groben Stiefeln an den Füßen, übers Eis. Sie benehmen sich, als ob der Morgen niemals kommt, fläzen auf dem Frostboden in der Sonne, oben brennt das Gestirn. Für ihre Haut ist das genauso schlecht wie für die eisige Oberfläche des Gletschers." Meures zeige "die erhabene Bergwelt, von der es permanent tropft und taut, verknüpft den Raubbau an der Natur aber mit der omnipräsenten Gewalt gegenüber weiblichen Körpern, die sich die Holzinger-Gruppe aneignet. Es ist ein Hieb gegen die patriarchale Weltordnung."
Außerdem besprochen werden Peter Badels und Chris Wrights Thomas-Heise-Hommage "Übergang" (taz, unsere Kritik), Peter Farrellys "I Play Rocky" (SZ, mehr zum Film bereits hier) und Padraic McKinleys Abenteuerdrama "The Weight - Im Goldrausch" (FAZ).
Musik
Besprochen werden ein Akkordeon-Quartettabend mit Dorrit Bauerecker, Marko Kassl, Katharina Koenig und Florian Stadler in der Konzertreihe "Stationen - Neue Musik aus NRW" (NMZ), Zartmanns neue Single "Bad Düren" (Tsp) und ein Konzert der ukrainischen Folkband DakhaBrakha in Frankfurt (FR).
In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Jan Opielka über "Brothers in Arms" von den Dire Straits:
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