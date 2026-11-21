Efeu - Die Kulturrundschau
Viel gute nachdenkliche Faulheit
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
21.11.2026. Die NZZ porträtiert den neuen Tanzchef des Musiktheaters im Revier, den Basler Muhammed Kaltuk, der sich sofort in Gelsenkirchen verliebt hat. Die Welt bewundert Peter Farrellys Komödie "I Play Rocky" über Sylvester Stallones ersten Film. Die AfD ist eine reale Gefahr, warnt in der FAZ die Raabe-Preisträgerin Shida Bazyar, "auch wegen Ihnen und mir". SZ und Tagesspiegel bewundern in Berlin die lächelnde Grazie von Teresa De Keersmaekers Choreografie "Gla55" zur Musik von Philip Glass. Die taz stellt die erste israelische Punk-Band "Killer Halohetet" vor.9punkt - Die Debattenrundschau vom 21.11.2026 finden Sie hier
Literatur
Die FAZ druckt die Dankesrede von Buchpreisträgerin Shida Bazyar für den Wilhelm-Raabe-Preis ab, in der sie über Inklusion nachdenkt und darüber, dass die AfD alle Inklusion beenden möchte, wie sie in ihrem Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt dargelegt hat. Es sei im Moment sehr einfach, auf die AfD als "die Bösen" zu zeigen. "Sie sind ja auch böse". Wir sollen die Wahlprogramme lesen, "die AfD ist böse. Ich nenne sie hier nicht, weil ich denke, dass Sie das nicht schon wüssten. Ich nenne sie, weil sie eine reale Gefahr ist. Und dass die AfD eine reale Gefahr ist, das ist sie auch wegen Ihnen und mir. Alles, was eine rechtsextreme Partei unverhohlen planen und ankündigen kann, kann sie ankündigen, weil es in einer Gesellschaft auf fruchtbaren Boden trifft. Die Schritte, in denen das Unsagbare sagbarer wird, sind unsichtbar."
Richard Kämmerlings (Welt) trifft den französischen Schriftsteller Emmanuel Carrère zum Gespräch über sein neuen Buch "Kolchose". Das handelt von seinem eigenen autobiografischen Schaffen, der Beziehung zu seinen Eltern und besonders seiner Mutter Hélène Carrère d'Encausse, einer berühmten Historikerin, die zur Sowjetunion geforscht hatte. Später fiel ihre Liebe zu Putin auf. "Wie blickt der Sohn auf den endlos scheinenden Ukrainekrieg und die anderen Krisen der Gegenwart? Sieht er irgendwo Hoffnung? Er sei ein von Grund auf pessimistischer Mensch, 'nicht nur ein Boomer, sondern auch ein Doomer'. Aber eben weil er das wisse, misstraue er seinem eigenen Urteil und zwinge sich zum Optimismus. 'Wir laufen auf eine globale Katastrophe zu. Doch dass die jungen Leute in Frankreich und anderswo protestieren, um ein Stück Kontrolle zurückgewinnen zu wollen, das ist ein kleiner Grund zur Hoffnung. Alles, was eine Alternative bietet zu der Vorstellung, dass es keine Alternativen gibt, ist willkommen und ermutigend.'"
Weitere Artikel: In der FAZ gratuliert Jürgen Kaube dem Literaturwissenschaftler Karlheinz Stierle zum neunzigsten Geburtstag. Auf Zeit Online erinnert Daniel Haas an den amerikanischen Schriftsteller Don DeLillo der ebenfalls 90 wird. Christine Lutz besucht für die SZ die Schriftstellerin Martina Hefter und spricht mit ihr über ihren Roman "Nach der Sonne schauen". Moshe Sakal schreibt in der FAZ über seine Reise nach Hebron. In der SZ interviewt Boris Herrmann den Schriftsteller Gary Shteyngart.
Besprochen werden u.a. "Die künstlerische Intelligenz von Pilzen, Korallen und Bakterien" von Horst Bredekamp (FAZ), Klaus Bittermanns "Sehnsucht nach dem Untergang" (taz), Woody Browns "Ein ganz normales Wunder" (FAS), "Afrika" von Daniel Kehlmann (taz), Reza Ghassemis "Die nächtliche Harmonie des Holzorchesters" (taz) und "Die Eleganz der Zuwendung" von Anne Otto (taz). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
In der Frankfurter Anthologie schreibt Marleen Stoessel über Gertrud Kolmars "Das Einhorn":
"Seine Hufe schlugen die Flut
Leicht, nur spielend. Wogen bäumten sich
Übermütig,
Und es lief mit der wiehernd springenden, jagenden silbermähnigen Herde.
..."
Richard Kämmerlings (Welt) trifft den französischen Schriftsteller Emmanuel Carrère zum Gespräch über sein neuen Buch "Kolchose". Das handelt von seinem eigenen autobiografischen Schaffen, der Beziehung zu seinen Eltern und besonders seiner Mutter Hélène Carrère d'Encausse, einer berühmten Historikerin, die zur Sowjetunion geforscht hatte. Später fiel ihre Liebe zu Putin auf. "Wie blickt der Sohn auf den endlos scheinenden Ukrainekrieg und die anderen Krisen der Gegenwart? Sieht er irgendwo Hoffnung? Er sei ein von Grund auf pessimistischer Mensch, 'nicht nur ein Boomer, sondern auch ein Doomer'. Aber eben weil er das wisse, misstraue er seinem eigenen Urteil und zwinge sich zum Optimismus. 'Wir laufen auf eine globale Katastrophe zu. Doch dass die jungen Leute in Frankreich und anderswo protestieren, um ein Stück Kontrolle zurückgewinnen zu wollen, das ist ein kleiner Grund zur Hoffnung. Alles, was eine Alternative bietet zu der Vorstellung, dass es keine Alternativen gibt, ist willkommen und ermutigend.'"
Weitere Artikel: In der FAZ gratuliert Jürgen Kaube dem Literaturwissenschaftler Karlheinz Stierle zum neunzigsten Geburtstag. Auf Zeit Online erinnert Daniel Haas an den amerikanischen Schriftsteller Don DeLillo der ebenfalls 90 wird. Christine Lutz besucht für die SZ die Schriftstellerin Martina Hefter und spricht mit ihr über ihren Roman "Nach der Sonne schauen". Moshe Sakal schreibt in der FAZ über seine Reise nach Hebron. In der SZ interviewt Boris Herrmann den Schriftsteller Gary Shteyngart.
Besprochen werden u.a. "Die künstlerische Intelligenz von Pilzen, Korallen und Bakterien" von Horst Bredekamp (FAZ), Klaus Bittermanns "Sehnsucht nach dem Untergang" (taz), Woody Browns "Ein ganz normales Wunder" (FAS), "Afrika" von Daniel Kehlmann (taz), Reza Ghassemis "Die nächtliche Harmonie des Holzorchesters" (taz) und "Die Eleganz der Zuwendung" von Anne Otto (taz). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
In der Frankfurter Anthologie schreibt Marleen Stoessel über Gertrud Kolmars "Das Einhorn":
"Seine Hufe schlugen die Flut
Leicht, nur spielend. Wogen bäumten sich
Übermütig,
Und es lief mit der wiehernd springenden, jagenden silbermähnigen Herde.
..."
Bühne
Lilo Weber stellt in der NZZ Muhammed Kaltuk vor, den Tanzchef des Musiktheaters im Revier in Gelsenkirchen: "Die Armut ist sichtbar in der Stadt, auch wenn die Einkaufsstraße an diesem Tag voller Menschen ist. Gerade das hat es Muhammed Kaltuk angetan. 'Als ich zum ersten Mal hierherkam, bin ich erst ein bißchen in der Stadt herumgegangen. Die Heaviness der Stadt, die Diversität, die Menschen - das fand ich total inspirierend. Dann kam ich zum Theater - wie ein Bahnhof in eine andere Welt, so schön. Krass!', sagt der Basler Choreograf mit türkischen Wurzeln. 'Ich mag die Menschen hier sehr. Sie erinnern mich an meine Familie.'"
Nachtkritiker Michael Laages kann nur ahnen, "wieviel Erleichterung, Begeisterung und Zuversicht wohl die Wahlen in Serbien gebracht haben mögen mitten in die Probenarbeit" zu Barbi Markovićs Auftragswerk "was übrig bleibt haha". "Immerhin ist das Finale dieses Theatertextes eine furios-kämpferische Wut- und Hass-Attacke gegen das brutal-verkommene Männer-Regime, das bislang Heimatstadt und Heimatland der Autorin dominiert hat." Die von Ruth Mensah inszenierte Uraufführung am Nationaltheater Mannheim beginnt mit einer Leiche und steigert sich dann: "Hinten links im Bühnenraum von Yuni Hwang ist das Sofa mit der Dame drauf immer präsent; außerdem gehört zur Ausstattung ein riesiges rosa Stofftier mit sehr langen Ohren, mächtig monströs und zusammenfaltbar. Es taugt für einige nicht ganz so angenehme Phantasien … wie ja die gesamte Resterampe im Hause Schimmelpilz generell eher abgeranzt und leicht widerwärtig wirkt. 'Willkommen im Plastizän!' heißt es im Text und auf dem Programm-Faltblatt".
"Dass Festspiel-Intendant Matthias Pees diese Keersmaeker-Kreation zum Auftakt der aktuellen 'Performing Arts Season' präsentieren kann, ist ein Coup", schwärmt Dorion Weickmann in der SZ von Anne Teresa De Keersmaekers Choreografie "Gla55" zur Musik von Philip Glass im Haus der Berliner Festspiele. Denn 'Gla55' "ist ein einstündiger Parforceritt auf den Dauerschleifen der frühen Minimal Music. ... Eine Handvoll live auf der Bühne musizierter Stücke liefert 'Gla55' das Gerüst. In etwa ebenso vielen Schritt-, Boden- und Raummustern performen die sechs Tänzer: Laufen, Hüpfen, Drehen bis zum Trancetaumel, während die Füße gleichzeitig Kreise, Ellipsen, Winkel oder liegende Achterformen abzirkeln und die Körper auf geometrischen Bahnen vorwärts, rückwärts und seitwärts schwingen. ... Sensationell ist die scheinbar unerschöpfliche Energie" der Tänzer. "Noch sensationeller ist das Lächeln, das sie einander über die als Abstandshalter eingesetzten Ellbogen hinweg zuwerfen." Im Tagesspiegel applaudiert Sandra Luzina, die die Vorstellung "mitreißend" und "hypnothisch" fand.
Besprochen werden außerdem Lili Kuhlmanns Inszenierung von Frischs "Biedermann und die Brandstifter" am Theater Aachen (nachtkritik) und Traudl Büngers "Inside Deutsche Bank" am Schauspiel Köln (künstlerisch ist Yasmine M'Barek bei Zeit online von dem Stück nicht überzeugt, aber "zumindest stärkt es die Selbstversicherung: Moralisch stehe ich immer noch richtig. Das pflegt die bürgerliche deutsche Wohlfühlwut.")
Film
Perfekt nachgebaut hat Regisseur Peter Farrelly den Kult-Film "Rocky" in seiner Komödie "I Play Rocky", in der Anthony Ippolito den jungen Sylvester Stallone, schreibt Jan Küveler in der Welt. Der Film erzählt die Geschichte des jungen Stallone, um dessen selbstgeschriebenes Skript sich ganz Hollywood streitet, doch er vergrätzt alle Produzenten, weil er selber die Hauptrolle in "Rocky" spielen will. Alles wirkt so, als würde man hier den Originalfilm nachdrehen: "In Wahrheit ist hier natürlich gar nichts echt, die scheinbare Authentizität nur ein Spiegelbild des Originals. Keine einzige Originalaufnahme wurde verwendet. Regisseur Farrelly baut 'Rocky' nach und Anthony Ippolito Stallone." Das Original entstand unter Zeitdruck und mit einer Millionen Dollar Budget, "I Play Rocky" wurde von Amazon finanziert. "Drei Jahre zuvor hatte Amazon MGM samt 'Rocky' und James Bond für 8,45 Milliarden Dollar übernommen. Die unglaubliche Geschichte vom Mann, der das große Geld ausschlug, ist also nicht zuletzt Werbung in eigener Sache, produziert für kolportierte 26 Millionen Dollar."
In der FAS hebt Bert Rebhandl in seiner Kritik zu Farrellys Film vor allem Anthony Ippolitos Leistung hervor, der den jungen Stallone gibt: "Der Zufall spielt eine sehr große Rolle, und doch scheint es irgendeine Mystik hinter dem Zufall zu geben. Denn Ippolito und Sylvester Stallone, das ist tatsächlich ein 'match in heaven', ein kaum zu wiederholender Glücksfall, wie es 'I Play Rocky' in der Summe seiner unplanbaren Fügungen insgesamt ist. Für Stallone selbst muss es eine merkwürdige Erfahrung sein, sich mit seinem jugendlichen Selbst so verdoppelt zu sehen."
In China werden ganze Filme mittlerweile von KI generiert, aber kaum jemand geht hin, schreibt Tobias Kolonko in der taz. Der Film "Sanxingdui: Future Past" wurde für 1,4 Millionen Euro komplett gepromptet und spielte nur 250.000 Euro ein. Trotz des kommerziellen Misserfolgs, krempelt KI gerade die chinesische Filmbranche um: "Am deutlichsten zeigen sich die Folgen der KI derzeit in der Mikrodrama-Branche, deren Umsatz seit einigen Jahren weit über dem des chinesischen Kinos liegt." Das betreffe vor allem Schauspieler. "Bei größeren kommerziellen Produktionen könnte sich ein ähnlicher Umschwung anbahnen. In chinesischen Medien erklärte der Regisseur der KI-generierten Serie 'Beyond Wukong', die seit August im Staatsfernsehen läuft, dass mit KI nur noch 100 Leute nötig seien, um die Arbeit von 2.000 zu erledigen. Eine dreiminütige Kampfszene koste statt einer halben Million Euro weniger als 4.000. Die durch KI verkleinerten Budgets gehen jetzt aber nicht mehr an Schauspieler, Tontechniker und Kostümdesigner, sondern größtenteils an milliardenschwere Tech-Konzerne. Vor allem ByteDance, der Mutterkonzern von Tiktok, profitiert."
Weiteres: In der FAZ Maria Wiesner blickt angesichts von Robert Pattinsons Berufung zum James Bond auf Pattinsons Performance als "Batman". Jakob Maurer berichtet in der FR vom "Europäischen Kinotag", der am Sonntag stattfindet und bei dem hunderte Kinos ihre Pforten für Arthouse-Enthusiasten öffnen. Besprochen werden "La Bola Negra" von Javier Calvos und Javier Ambrossis (Artechock, FAS) und Florentina Holzingers "Eternity" (taz).
Architektur
In "Bilder und Zeiten" (FAZ) denkt der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm über die Bedeutung von Rückzugsorten nach. Er erinnert sich an einen Wettbewerb für Kunst am Bau bei drei benachbarten Schulhausneubauten in Zürich: "Für das zwecklose selbstvergessene Da-Sein, für improvisierte Spiele, die im Leben von Kindern eine so große und wichtige Rolle spielen, gibt es kaum Räume, sie müssen von den Schülern und Schülerinnen selbst gefunden und erobert werden: hinter den Fahrradständern, im Kellerhals, bei den Abfallcontainern. Wir fingen damit an, Klassen zu besuchen und sie nach ihren Lieblingsorten auf dem Schulhausgelände zu befragen, nach ihren Schleichwegen, den Orten, an die sie sich zurückzogen oder sich begaben, wenn sie sich in kleineren Gruppen oder zu zweit treffen wollten. Es war erstaunlich, dass fast alle Kinder der befragten Klassen dieselben zwei oder drei Orte nannten, Orte, die teilweise durch die Neubauten verschwinden würden. Diese Zufluchtsorte lagen oft an der Peripherie, allerdings waren sie keine reinen Verstecke, die meisten lagen etwas erhöht und boten neben Schutz auch einen gewissen Überblick."
Kunst
In "Bilder und Zeiten" (FAZ) erzählt Thomas Honickel die Geschichte des Künstlerpaars Else und Erich Klossowski, Eltern von Balthus (der seine im Alter verarmten Eltern äußerst schäbig behandeln sollte): Else, die Tochter des Kantors der Breslauer Synagoge, hatte acht Geschwister. Ihr Lieblingsbruder Eugen Spiro "hatte 1900 in Breslau eine private Malschule gegründet. Zwanzigjährig studierte Else bei ihm und wurde zeitweise zu seinem Lieblingsmodell ... Doch zu Anfang des 20. Jahrhunderts lockte zunächst einmal Paris. Spiro siedelte dorthin über, ebenso Erich Klossowski, der 1903 ein schmales Buch über 'Maler des Montmartre' wie Steinlen oder Toulouse-Lautrec publizierte - in derselben Reihe wie Rilkes berühmtes Rodin-Buch. Klossowskis Band war dem Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe gewidmet, der später sein größter Förderer und ein lebenslanger Freund werden sollte. 'Mein kleines Klöschen ist ein sprödes Männchen, aber es steckt ein goldener Kerl darin', charakterisierte Meier-Graefe den Künstler: 'Klöschen malt unter grässlich primitiven Verhältnissen, wie ein Dichter dichtet, abends, schmierend. Aber viel Talent, viel gutes Autodidaktentum, viel gute nachdenkliche Faulheit.'"
Weitere Artikel: Sophie Calle, die gerade im Hamburger Bahnhof in Berlin ausstellt, spricht mit Annabelle Hirsch (FAS) über Leben und Kunst. Ebenfalls in der FAS empfiehlt Niklas Maak eine Ausstellung der kalifornischen Fotografin und Filmemacherin Lauren Greenfield im Berliner "Fotografiska": "Greenfield belegt eindrucksvoll, wie es Statistiken nie könnten, welche Verwüstungen die große Verführungs- und Abhängigkeitsstrudelmaschine von Social Media bei Kindern und jungen Erwachsenen anrichtet."
Besprochen werden eine Correggio-Ausstellung in der Dresdner Gemäldegalerie (NZZ) und die Ausstellung "Department" mit neuen Werken von Dana Schutz in der CFA Galerie in Berlin (Tsp).
Weitere Artikel: Sophie Calle, die gerade im Hamburger Bahnhof in Berlin ausstellt, spricht mit Annabelle Hirsch (FAS) über Leben und Kunst. Ebenfalls in der FAS empfiehlt Niklas Maak eine Ausstellung der kalifornischen Fotografin und Filmemacherin Lauren Greenfield im Berliner "Fotografiska": "Greenfield belegt eindrucksvoll, wie es Statistiken nie könnten, welche Verwüstungen die große Verführungs- und Abhängigkeitsstrudelmaschine von Social Media bei Kindern und jungen Erwachsenen anrichtet."
Besprochen werden eine Correggio-Ausstellung in der Dresdner Gemäldegalerie (NZZ) und die Ausstellung "Department" mit neuen Werken von Dana Schutz in der CFA Galerie in Berlin (Tsp).
Musik
Ulrich Gutmair trifft für die taz Yoram Mark-Reich und Yaron Dekel, die Gründer der ersten israelischen Punk-Band "Killer Halohetet", gegründet 1976. Entgegen dem allgemeinen Ruf von Punk-Bands sind Killer Halohetet keine politische Band, "auch wenn das erste Lied, das sie nach ihrem Armeedienst 1981 aufnahmen, eine Satire auf Populismus und Korruption ist: 'Ich will Ministerpräsident werden.' Sie hatten kein Geld für Cover, also drehten sie die Cover anderer Bands auf links. Im Copyshop kopierten sie ihr Coverdesign. Klebstoff war ihnen zu teuer. Yarons Mutter schlug vor, sie sollten Kleister aus Mehl und Wasser kochen. Damit klebten sie ihre Cover-Art auf die umgedrehten Hüllen. 'Hält heute noch', sagt Yoram, als mir Yaron die Platte zeigt." Das Stück "gilt heute als Klassiker. Vor der Wahl von 2009 fragte die Partei, die sich für die Legalisierung von Marihuana einsetzte, ob sie ihn benutzen dürften. Killer Halohetet sagten Ja, passten den Text ans Parteiprogramm an und traten mit dem Vorsitzenden in einem Wahlwerbespot auf. 'Hat anscheinend nicht geholfen', kommentiert Yoram. 'Sie haben bei dieser Wahl weniger Stimmen bekommen als je zuvor.'"
Seit acht Jahrzehnten besteht das Juilliard String Quartet, macht erstklassige Musik, setzt sich aber auch für die Freiheit der Kunst ein, konstatiert Dorothea Walchshäusl in der NZZ. Im Moment bestehen sie aus den MusikerInnen Areta Zhulla, Leonard Fu, Molly Carr und Astrid Schween. Sie seien als Quartett auch ein Symbol. "'Gerade in einer Zeit, in der sich viele fragen, wofür Amerika eigentlich steht, ist schon die Tatsache, dass wir als bunt gemischtes Quartett an einem so prominenten Platz musizieren, ein Zeichen', meint Fu. Und es sei für die jungen Menschen wichtig zu sehen, dass man 'kein alter weißer Mann sein' müsse, um erfolgreich zu sein. (...) Die politische Situation hat dazu geführt, dass es längst nicht mehr nur um klanglichen Ausdruck und Interpretationskunst geht bei der Arbeit des Quartetts. "Ich sehe es als unsere Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass alle Studenten, die hierherkommen, die Schule als einen sicheren Ort erleben."
Hier spielen sie in aktueller Besetzung einen Satz aus Beethovens spätem Streichquartett opus 132.
Weiteres: In der Welt sieht Elmar Krekeler das Comeback der Hausmusik, die Ruhe in eine aufgeregte Gesellschaft bringen könnte. Gerhard Stadelmaier schreibt in der FAZ über das "Requiem" des französischen Komponisten Hector Berlioz, welches "kolossal" daherkommt. Susanne Romanowski blickt in der FAZ auf das Jubiläums-Konzert vom Debüt der Band Placebo. Stefan Michalzik lauscht in der FR Branford Marsalis und Dianne Reeves mit einer Hommage an John Coltrane, die in der Frankfurter Oper spielen. In GTA 6 moderieren wahre Stars das Radio, lernen wir bei BackstageClassical.
Seit acht Jahrzehnten besteht das Juilliard String Quartet, macht erstklassige Musik, setzt sich aber auch für die Freiheit der Kunst ein, konstatiert Dorothea Walchshäusl in der NZZ. Im Moment bestehen sie aus den MusikerInnen Areta Zhulla, Leonard Fu, Molly Carr und Astrid Schween. Sie seien als Quartett auch ein Symbol. "'Gerade in einer Zeit, in der sich viele fragen, wofür Amerika eigentlich steht, ist schon die Tatsache, dass wir als bunt gemischtes Quartett an einem so prominenten Platz musizieren, ein Zeichen', meint Fu. Und es sei für die jungen Menschen wichtig zu sehen, dass man 'kein alter weißer Mann sein' müsse, um erfolgreich zu sein. (...) Die politische Situation hat dazu geführt, dass es längst nicht mehr nur um klanglichen Ausdruck und Interpretationskunst geht bei der Arbeit des Quartetts. "Ich sehe es als unsere Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass alle Studenten, die hierherkommen, die Schule als einen sicheren Ort erleben."
Hier spielen sie in aktueller Besetzung einen Satz aus Beethovens spätem Streichquartett opus 132.
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