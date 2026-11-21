Architektur

In "Bilder und Zeiten" (FAZ) denkt der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm über die Bedeutung von Rückzugsorten nach. Er erinnert sich an einen Wettbewerb für Kunst am Bau bei drei benachbarten Schulhausneubauten in Zürich: "Für das zwecklose selbstvergessene Da-Sein, für improvisierte Spiele, die im Leben von Kindern eine so große und wichtige Rolle spielen, gibt es kaum Räume, sie müssen von den Schülern und Schülerinnen selbst gefunden und erobert werden: hinter den Fahrradständern, im Kellerhals, bei den Abfallcontainern. Wir fingen damit an, Klassen zu besuchen und sie nach ihren Lieblingsorten auf dem Schulhausgelände zu befragen, nach ihren Schleichwegen, den Orten, an die sie sich zurückzogen oder sich begaben, wenn sie sich in kleineren Gruppen oder zu zweit treffen wollten. Es war erstaunlich, dass fast alle Kinder der befragten Klassen dieselben zwei oder drei Orte nannten, Orte, die teilweise durch die Neubauten verschwinden würden. Diese Zufluchtsorte lagen oft an der Peripherie, allerdings waren sie keine reinen Verstecke, die meisten lagen etwas erhöht und boten neben Schutz auch einen gewissen Überblick."