Efeu - Die Kulturrundschau
So höflich wie möglich
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20.11.2026. Die FAZ erkennt in Madrid, wie Goya, Greco und Allah Rainer Maria Rilke beeinflussten. Der Guardian erschrickt in London vor der schwindelerregenden Präzision von Jan van Eycks Porträts. Auf BackstageClassical schimpft der Komponist Moritz Eggert auf den Klassikbetrieb: Wir erleben die Rache der Durchschnittlichen. Zu nett und weihevoll gerät Peter Badels und Chris Wrights Hommage an Thomas Heise, finden Perlentaucher und artechock. Zumindest Tauben dürfte das geplante Mahnmal für die Opfer der DDR-Diktatur abhalten, unkt die SZ.9punkt - Die Debattenrundschau vom 20.11.2026 finden Sie hier
Kunst
Als stünden sie direkt vor ihr - von solch "schwindelerregender Präzision" erscheinen Caroline Higgins (Guardian) die zehn Porträts von Jan van Eyck, die die Londoner Nationalgalerie derzeit ausstellt und die zeigen, wie der flämische Maler mit Täuschungen spielte: Seine Frau Margaret blickt uns aus ihrem Porträt "mit festem Blick an, ihre Lippen sind straff und entschlossen. Zwischen ihrer Wange und ihrem Ohr befindet sich ein Makel, eine leichte Verfärbung der Haut; ihre linke Augenbraue wird von einer Narbe geteilt. Ihre Kopfbedeckung besteht aus sieben Lagen schaumiger Spitze, die man am liebsten zwischen Daumen und Zeigefinger einklemmen möchte. Wie muss es wohl gewesen sein, diesen Anblick von sich selbst zu betrachten - in einer Welt, in der Spiegel Luxusgüter waren (und meist konvex, wie jener, der bekanntlich im Hintergrund des Arnolfini-Porträts hängt)? Wir wissen, dass sie es ist, denn eine sehr detaillierte Inschrift in der Handschrift des Malers auf dem Originalrahmen verrät uns, dass 'mein Mann Jan mich am 15. Juni 1439 vollendet hat' und dass 'ich 33 Jahre alt bin'. Ist es durch einen malerischen Zauber vielleicht Margarete selbst, die sich an uns wendet?"
Eine ganz besondere Schau bekommt Angela Overath (FAZ) im Prado in Madrid zu sehen, der aktuell Bilder zeigt, die Rainer Maria Rilke nachweislich auf seiner Spanienreise im Winter 1912/1913 bewunderte: "Die in der Ausstellung präsentierten Gemälde sind sehr unterschiedlich. 'Sah die Greco's im Prado mit Leidenschaft an, die Goya's mit Staunen, die Velasquez so höflich wie möglich.' Auffallend ist der immer wiederkehrende religiöse Bezug. Dabei wird leicht übersehen, dass Rilke gerade in den spanischen Briefen so vehement wie nie zuvor von seiner 'rabiaten Antichristlichkeit' sprach. In den stark vom Islam geprägten Städten Toledo und Córdoba hatte er begonnen, den Koran zu lesen. Das Christentum, schrieb er der Fürstin von Thurn und Taxis, schneide 'Gott beständig an wie eine schöne Torte, Allah aber ist ganz, Allah ist heil'."
Die jüdische Fotografin Gisèle Freund war für ihre Porträts von Berühmtheiten wie Simone de Beauvoir, Virginia Woolf oder Frida Kahlo ebenso bekannt wie für ihre gesellschaftskritischen Fotos, weiß Verena Mauß, die sich für die FR die Freund-Retrospektive im Jüdischen Museum in Frankfurt angesehen hat. Immer wieder ging es Freund darum, Unrecht zu dokumentieren: "Freund bildet Menschen am Rande der Gesellschaft, etwa Sexarbeiterinnen, nicht als irgendwie anrüchige Menschen ab, sondern als wären sie gute Bekannte. Ein liebevoller Blick: im Vordergrund steht die porträtierte Person, etwa ein lächelndes Mädchen und die Armut - worauf ihre nackten Füße auf dem Hausvorsprung hindeuten - ist ein Umstand, der sich ändern ließe, der sie daher nicht im Innersten ausmacht."
Weiteres: Charles Le Bruns Bild "Heilige Familie", das lange verschollen war und vor fünf Jahren in einem Berliner Auktionshaus auftauchte und versteigert wurde, ist nun, wie gemunkelt wird, für ein Vielfaches der Kaufsumme von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zurückgekauft worden, meldet Andreas Kilb in der FAZ. Derweil erzählt Annegret Erhard in der Welt, wie die fünf Ölstudien von Peter Paul Rubens, die derzeit im Herzoglichen Museum in Gotha ausgestellt werden, nach Umwegen über Russland, Amerika und in die Schweiz zurück nach Gotha kehrten. Besprochen wird außerdem die Ausstellung "Menschen und Bilder. Käthe Buchler zum 150. Geburtstag" im Museum für Photographie Braunschweig (taz).
Eine ganz besondere Schau bekommt Angela Overath (FAZ) im Prado in Madrid zu sehen, der aktuell Bilder zeigt, die Rainer Maria Rilke nachweislich auf seiner Spanienreise im Winter 1912/1913 bewunderte: "Die in der Ausstellung präsentierten Gemälde sind sehr unterschiedlich. 'Sah die Greco's im Prado mit Leidenschaft an, die Goya's mit Staunen, die Velasquez so höflich wie möglich.' Auffallend ist der immer wiederkehrende religiöse Bezug. Dabei wird leicht übersehen, dass Rilke gerade in den spanischen Briefen so vehement wie nie zuvor von seiner 'rabiaten Antichristlichkeit' sprach. In den stark vom Islam geprägten Städten Toledo und Córdoba hatte er begonnen, den Koran zu lesen. Das Christentum, schrieb er der Fürstin von Thurn und Taxis, schneide 'Gott beständig an wie eine schöne Torte, Allah aber ist ganz, Allah ist heil'."
Die jüdische Fotografin Gisèle Freund war für ihre Porträts von Berühmtheiten wie Simone de Beauvoir, Virginia Woolf oder Frida Kahlo ebenso bekannt wie für ihre gesellschaftskritischen Fotos, weiß Verena Mauß, die sich für die FR die Freund-Retrospektive im Jüdischen Museum in Frankfurt angesehen hat. Immer wieder ging es Freund darum, Unrecht zu dokumentieren: "Freund bildet Menschen am Rande der Gesellschaft, etwa Sexarbeiterinnen, nicht als irgendwie anrüchige Menschen ab, sondern als wären sie gute Bekannte. Ein liebevoller Blick: im Vordergrund steht die porträtierte Person, etwa ein lächelndes Mädchen und die Armut - worauf ihre nackten Füße auf dem Hausvorsprung hindeuten - ist ein Umstand, der sich ändern ließe, der sie daher nicht im Innersten ausmacht."
Weiteres: Charles Le Bruns Bild "Heilige Familie", das lange verschollen war und vor fünf Jahren in einem Berliner Auktionshaus auftauchte und versteigert wurde, ist nun, wie gemunkelt wird, für ein Vielfaches der Kaufsumme von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zurückgekauft worden, meldet Andreas Kilb in der FAZ. Derweil erzählt Annegret Erhard in der Welt, wie die fünf Ölstudien von Peter Paul Rubens, die derzeit im Herzoglichen Museum in Gotha ausgestellt werden, nach Umwegen über Russland, Amerika und in die Schweiz zurück nach Gotha kehrten. Besprochen wird außerdem die Ausstellung "Menschen und Bilder. Käthe Buchler zum 150. Geburtstag" im Museum für Photographie Braunschweig (taz).
Film
Patrick Holzapfel ringt im Perlentaucher durchaus mit "Übergang", Peter Badels und Chris Wrights Fertigstellung des unvollendet gebliebenen Films von Thomas Heise, der zugleich eine Hommage und Rückschau auf den Essayfilmer darstellt. In dem Film "offenbart sich je nach Perspektive die perfekt eingefangene Größe eines bedeutenden Filmemachers oder eine sich in fast weihevoller Hingebung ergötzende Trauerarbeit." Zwar "kann man Badel und Wright nur danken, dass sie eine Form gefunden haben, die zugleich Einstieg in den und Zusammenfassung des Heise-Kosmos ist. Aber es wäre durchaus ein anderer Film denkbar gewesen, einer, der weniger auf ein sentimental nachvollziehbares Abschließen zielen, sondern ein wirkliches Weiterdenken ermöglichen würde."
Vieles gelingt dem Film, aber nicht alles, hält auch Rüdiger Suchsland auf Artechock fest: "Badel und Wright haben im postumen Dialog und mit großer Loyalität versucht, Heises künstlerisches Denken fortzusetzen, sein Leben zu erzählen, sein Werk zu würdigen und zugleich einen Kommentar zur deutschen Gegenwart zu liefern. ... Allerdings hätte gerade Thomas Heise eine kritischere Auseinandersetzung verdient und auch gut ertragen. ... Ihn zu würdigen hätte bedeutet, ihn nicht zu entschärfen." Denn "manchmal ist der Film zu nett. So nett war Heise nicht und schon gar nicht seine Filme. Dass Heise ein unglaublicher Rechthaber war und alle anderen - außer sich selbst - für dumm hielt, ist geschenkt. Als Akademie-Filmsektionschef der ADK hat er dann ein bisschen wie ein Kultursekretär der SED agiert. Mindestens autoritär."
In der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es einige Filme von Thomas Heise.
Weitere Artikel: Marcus Stiglegger schreibt für Artechock einen Nachruf auf den italienischen Regisseur Tinto Brass, der zwar vor allem für seine Erotikfilme bekannt wurde, aber "zwischen Avantgarde und Exploitation, politischem Anspruch und erotischer Fantasie, ästhetischer Ambition und kommerziellem Kalkül ein Kino geschaffen hat, das sich jeder eindeutigen Einordnung entzieht". Wolfgang Lasinger empfiehlt auf Artechock Filme aus dem Programm der Lateinamerischen Filmtage in München. Sein Artechock-Kollege Axel Timo Purr blickt derweil aufs Münchner Festival Kino Asyl, bei dem Menschen mit Fluchterfahrung Filme aus ihren Heimatländern präsentieren. Außerdem: die wöchentliche Artechock-Kolumne von Rüdiger Suchsland.
Besprochen werden Javier Calvos und Javier Ambrossis queeres Historiendrama "La Bola Negra" (Welt, Standard, Artechock), Shaked Gorens Porträtfilm "Esther" über Esther Ofarim (Welt), Padraic McKinleys "Im Goldrausch" (Standard, Artechock), Noah Segans "The Only Living Pickpocket in New York" (Artechock, FAZ), Tizza Covis und Rainer Frimmel "Wiener Blues - The Loneliest Man in Town" (Artechock), Itonje Søimer Guttormsens "Butterfly" (Artechock), Ida Sagmo Tvedtes "Ein helles Funkeln" (Artechock), Helena Hufnagels "Lieblingsmenschen" (Artechock), ein neuer Teil der "Hunger Games"-Reihe (NZZ, SZ) und das ARD-Porträt "Die Kunst, Olli Dittrich zu sein" (FAZ).
Architektur
Es wird ja wohl noch eine Weile dauern bis wir das Mahnmal für die Opfer der DDR-Diktatur (mehr im gestrigen 9Punkt) zu sehen bekommen, unkt Gerhard Matzig in der SZ mit Blick auf die seit 1998 in Berlin geplante Einheitswippe. Aber auch der Entwurf von ZILA-Architekt.innen überzeugt ihn nicht ganz, erinnert er ihn doch an "Anti-Tauben-Spikes zur Vergrämung an Hausfassaden bestehen aus silbrigen Reihen spitzer Nägel. Manche davon werden von den Tauben verbogen, manche brechen ab. Und im Wettbewerbsmodell sehen manche aus wie verbogene Büroklammern. Was eher nicht so gut ist mit Blick auf persönliche Schicksale. Pantherkäfig, Büroklammern, Taubenabwehr: Es scheint das Problem der modernen Erinnerungskunst in ihrer Abstraktionsbemühung zu sein, dass Vieldeutigkeit und Assoziationsmöglichkeiten bisweilen umschlagen in eine ästhetizistische Beliebigkeit."
Bühne
Ganz hingerissen berichtet Gerald Felber in der FAZ vom diesjährigen Leoš-Janáček-Festival in Brünn, wo vor allem die weiblichen Rollen und Stimmen brillierten, so etwa "Corinne Winters' Titelgestalt in 'Katja Kabanowa' als Gastspiel der Bayerischen Staatsoper. Wie sich da eine junge, lebensdurstige Frau aus provinzieller Enge in den Tod hinein emanzipiert, mit welch elektrisch knisternder Intensität Sehnsucht wie Verzweiflung aus ihr herausbrachen: Man hatte vom ersten Erscheinen der Sängerin an das Gefühl absoluter Authentizität. Krzysztof Warlikowskis unterkühlte Inszenierung gab ihr wie den anderen Akteuren (ebenfalls herausragend: Violeta Urmanas wuchtig-böse Kabanicha) gerade durch ihre Sparsamkeit den nötigen Entfaltungsraum; zum wichtigsten Dialogpartner wurde das von Robert Jindra ebenso straff wie feingestuft geführte Orchester."
Literatur
Tilman Spreckelsen (FAZ), Daniel Haas (NZZ) und Peter Richter (SZ) gratulieren dem Schriftsteller Don DeLillo zum 90. Geburtstag. Besprochen werden unter anderem Ilija Matuskos "Jugo" (NZZ) und Andrzej Stasiuks "Der Fluss der Kindheit" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Musik
Der eitel Sonnenschein in der Klassik-Bubble auf Social Media sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den allermeisten Menschen im Klassikbetrieb schlechter denn je geht, schreibt der Komponist Moritz Eggert in einem wütenden Rundumschlag auf Backstage Classical, "und die Zukunftsaussichten sind alles andere als rosig". In allen Betriebsgewerken und -segmenten herrsche mittlerweile Depression und Defätismus vor - geopolitische Konflikte, Klimawandel, der Rechtsruck und die Bildungsmisere schaffen kein Klima der Zuversicht, sondern befördern nach Eggerts Ansicht Mittelmaß und Kompetenzverfall: "Wir erleben allerorten die Rache der Durchschnittlichen, der Nichtskönner, der ewig Frustrierten, der faulen Halbbegabten. ... Wir leben in einem Land, das sein Vertrauen in sich selbst verloren hat und sein eigenes Erbe entweder zerstört oder in übertriebener Wokeness so lange selbst zensiert, bis es nicht mehr kenntlich ist. Anstatt der widerlichen Renaissance der Populisten das entschieden entgegenzuhalten, was sie am meisten hassen: freie und für alle zugängliche Bildung und vor allem Kultur, die wild und unbequem ist und Ort für politische Debatten zwischen den unterschiedlichsten Lagern sein kann."
Andrian Kreye jubelt in der SZ darüber, dass Michael Heinkels bereits in den frühen Achtzigern entstandene, musikalische Kraftwerk-Hommage nun doch noch endlich erschienen ist - und zwar in Form der Zusammenstellung "Eigenwerke 1980-1983". Die Musik darauf klinge "auch heute noch satt, frisch und vor allem unberührt von der akustischen Pixelwelt der digitalen Medien. Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre waren das immer noch bis dato ungehörte Klänge. ... So ein Klanggewölbe aus fetten Bässen, spitzen Beats und watteweichen Mittelflächen mag reiner Retrofuturismus von der Sorte sein, mit der Kraftwerk heute noch die Hallen ausverkaufen. Nur eben aus München. Was für eine Laune das Album versprüht, verraten schon die Songtitel der 16 Instrumentals: 'Sommer 81 (Schöne Aussichten)', 'Isar abwärts', 'Höhenrausch' und als Coda 'München grüßt Düsseldorf'." Zu hören ist da "ein Stück Münchner Sommerlaune aus Zeiten, die einem zumindest im Rückblick so unbeschwert vorkommen wie dieses Versprechen aus der Zukunft".
Weiteres: Dass der Synthesizer 2027 das "Musikinstrument des Jahres" sein wird, ist auch eine Art Würdigung für Kraftwerk, meint Florian Weber in der FR. Besprochen werden Masha Qrellas und Schorsch Kameruns gemeinsames Album "Abteilung Blühende Landschaften" (taz), Jens Friebes neues, unter dem Namen Friberty veröffentlichte Album (FR), ein Best-Of-Album der BMX Bandits (taz), ein Mahler-Konzert des von Klaus Mäkelä dirigierten Concertgebouworkest in Frankfurt (FR) und ein Konzert des Rappers Pitbull in Wien (Standard).
Andrian Kreye jubelt in der SZ darüber, dass Michael Heinkels bereits in den frühen Achtzigern entstandene, musikalische Kraftwerk-Hommage nun doch noch endlich erschienen ist - und zwar in Form der Zusammenstellung "Eigenwerke 1980-1983". Die Musik darauf klinge "auch heute noch satt, frisch und vor allem unberührt von der akustischen Pixelwelt der digitalen Medien. Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre waren das immer noch bis dato ungehörte Klänge. ... So ein Klanggewölbe aus fetten Bässen, spitzen Beats und watteweichen Mittelflächen mag reiner Retrofuturismus von der Sorte sein, mit der Kraftwerk heute noch die Hallen ausverkaufen. Nur eben aus München. Was für eine Laune das Album versprüht, verraten schon die Songtitel der 16 Instrumentals: 'Sommer 81 (Schöne Aussichten)', 'Isar abwärts', 'Höhenrausch' und als Coda 'München grüßt Düsseldorf'." Zu hören ist da "ein Stück Münchner Sommerlaune aus Zeiten, die einem zumindest im Rückblick so unbeschwert vorkommen wie dieses Versprechen aus der Zukunft".
Weiteres: Dass der Synthesizer 2027 das "Musikinstrument des Jahres" sein wird, ist auch eine Art Würdigung für Kraftwerk, meint Florian Weber in der FR. Besprochen werden Masha Qrellas und Schorsch Kameruns gemeinsames Album "Abteilung Blühende Landschaften" (taz), Jens Friebes neues, unter dem Namen Friberty veröffentlichte Album (FR), ein Best-Of-Album der BMX Bandits (taz), ein Mahler-Konzert des von Klaus Mäkelä dirigierten Concertgebouworkest in Frankfurt (FR) und ein Konzert des Rappers Pitbull in Wien (Standard).
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