Architektur

Vor 400 Jahren wurde der Petersdom eingeweiht, Ulrike Sauer zeichnet in der NZZ die turbulente Geschichte seiner Entstehung nach: "Als der 71-jährige Michelangelo Buonarroti 1546 die Bauleitung übernahm, kanzelte er seine Vorgänger als 'Schafe und Ochsen' ab, die von der Kunst nichts verstünden. Er ließ bereits gebaute Mauern einreißen und kehrte zu Bramantes lichtem Zentralbau zurück. Als er 1564 starb, klaffte in 75 Metern Höhe noch ein vierzig Meter breites Loch im Himmel über Rom. Erst ein Vierteljahrhundert später schloss Giacomo della Porta diese Lücke nach Michelangelos Plänen mit jener doppelschaligen Wunderkuppel, die bis heute die Silhouette der Stadt beherrscht. Der größenwahnsinnige Traum hatte einen Preis. Um den Hunger der Baustelle nach Marmor, Bronze und Arbeitskräften zu stillen, griffen Julius II. und sein Nachfolger Leo X. zu drastischen Mitteln. Neben dem 'Peterspfennig' - einer einst freiwilligen Spende - perfektionierte der Vatikan ein lukratives Geschäftsmodell: den Ablasshandel. Wer für den Neubau in Rom zahlte, konnte sich und seinen verstorbenen Angehörigen die Zeit im Fegefeuer verkürzen."