Efeu - Die Kulturrundschau
Ein Wind durch die Göttergruppe
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19.11.2026. Die Kritiker staunen über die Rekonstruktion einer antiken Figurengruppe auf dem Ostgiebel des Parthenons: Hermes erkennt man an seinem wegfliegenden Hut, erklärt die FAZ. Die Zeit kritisiert die Ermittlungen gegen Michel Houellebecq wegen angeblicher Volksverhetzung: "bizarr und falsch". Die FR singt mit Peter Badels und Heino Deckerts Essayfilm "Übergang" eine Hymne auf den ewig unbeugsamen Berliner Filmemacher Thomas Heise. Und die NZZ feiert 400 Jahre Petersdom.9punkt - Die Debattenrundschau vom 19.11.2026 finden Sie hier
Kunst
Die Kritiker freuen sich über eine archäologische Sensation: zwei deutschen Forschern ist es gelungen, "eine monumentale, sich über dreißig Meter erstreckende Gruppe aus 39 zum Teil überlebensgroßen Statuen im Ostgiebel" des Athener Parthenons zu rekonstruieren, wie Ulf von Rauchhaupt in der FAZ erklärt. Ihm gefällt vor allem, dass die Ausstellung im Frankfurter Liebieghaus den "Rekonstruktionsprozess selbst" nachvollziehbar macht. Wie ist "das zum Beispiel mit der Figur rechts neben Athene? Dieser Körper ist komplett verloren. Wie konnte man ihn da dem Götterboten Hermes zuordnen und ihm dann auch noch einen Hut aufsetzen, den er festhält, als fegte gerade ein Wind durch die Göttergruppe und drohte ihm die Kopfbedeckung wegzublasen?" Zwei "Fragmente, die mit ihm zu tun haben, blieben erhalten. Das eine zeigt den Saum eines Gewandes über einem Schildkrötenpanzer, das andere den kurzen Abschnitt der Körper zweier Schlangen an einem Stab. Beides sind Attribute des Götterboten, von dem es einen in römischen Kopien überlieferten Statuentyp gibt, den 'Hermes Ludovisi', der die Handhaltung an der Krempe eines Reisehutes belegt, den dieser Gott auf vielen Abbildungen trägt."
Auch in der FR staunt Verena Mauß nicht schlecht. Die beiden Archäologen Ulrike Koch-Brinkmann und Vinzenz Brinkmann "scannten noch erhaltene Fragmente und druckten sie mit dem 3-D-Drucker in ihrem Haus aus. Basierend auf römischen Kopien von griechischen Statuen haben sie noch fehlende Bruchstücke ebenfalls ausdrucken können. Darum stehen auch einige römische Statuen in der Ausstellung, wie der Kopf von Zeus, der unvermittelt auf einen herunterschaut, wenn man ins nächste Zimmer gehen möchte. Imposant mit seinem steinernen Gesicht. So merkt man, wie beeindruckend der Ostgiebel mit bis zu 3 Meter 40 hohen Figuren gewesen sein muss."
Literatur
"Dieses Strafverfahren ist bizarr und falsch", kommentiert Heinrich Wefing in der Zeit die Ermittlungen gegen Michel Houellebecq, dem wegen Äußerungen in einem eher rechtsgerichteten Magazin, dass er mit Ausschreitungen gegen Muslime in Frankreich rechne, quasi Volksverhetzung vorgeworfen wird. "Houellebecq hat weder zu Gewalt aufgerufen noch diese befürwortet, seine Aussagen sind analytisch - vielleicht analytisch falsch, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt. Man muss nicht Voltaire oder Sartre bemühen, um festzustellen: Gegen Houellebecq ein Strafverfahren zu führen, im Mutterland der Menschenrechte, ist ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Und auf absurde Weise bestätigt es die literarischen Dystopien des Autors, die eine Selbstaufgabe der liberalen Gesellschaften beschreiben."
Man muss diese Ermittlungen im Kontext der französischen Republik verstehen, die sich mehr oder weniger am Rande des Nervenzusammenbruchs befindet, schreibt Nils Minkmar in der SZ. In dieser angepannten Lage nehme "die Justiz zunehmend die Rolle eines Schiedsrichters der Republik ein. ... Eigentlich wäre es die Aufgabe der Politik, der Medien und nicht zuletzt der Schriftsteller, die großen Konflikte der Gesellschaft so auszutragen, dass die Menschen miteinander im Gespräch bleiben. Wenn aber selbst diese Auseinandersetzungen vor Gericht entschieden werden sollen, sagt das einiges über den Zustand einer Republik aus, die sich ihrer gemeinsamen Regeln immer weniger sicher ist."
Weiteres: Paul Jandl erinnert in der NZZ an Irmgard Keun. Besprochen werden unter anderem die Ausstellung "Susan Sontag - Erfindung einer Klassikerin" im Literaturmuseum der Moderne in Marbach (FAZ), Jill Lepores "Die Regierung der Maschinen: Aufstieg und Fall des Künstlichen Staates" (FR), Clemens Luhmanns Biografie über seinen Vater Niklas Luhmann (FAZ) und Joachim Sauers Autobiografie "Mein richtiges Leben" (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Der Zeit liegt heute außerdem eine Literaturbeilage für Weihnachten bei, die wir in den kommenden Tagen an dieser Stelle auswerten.
Man muss diese Ermittlungen im Kontext der französischen Republik verstehen, die sich mehr oder weniger am Rande des Nervenzusammenbruchs befindet, schreibt Nils Minkmar in der SZ. In dieser angepannten Lage nehme "die Justiz zunehmend die Rolle eines Schiedsrichters der Republik ein. ... Eigentlich wäre es die Aufgabe der Politik, der Medien und nicht zuletzt der Schriftsteller, die großen Konflikte der Gesellschaft so auszutragen, dass die Menschen miteinander im Gespräch bleiben. Wenn aber selbst diese Auseinandersetzungen vor Gericht entschieden werden sollen, sagt das einiges über den Zustand einer Republik aus, die sich ihrer gemeinsamen Regeln immer weniger sicher ist."
Weiteres: Paul Jandl erinnert in der NZZ an Irmgard Keun. Besprochen werden unter anderem die Ausstellung "Susan Sontag - Erfindung einer Klassikerin" im Literaturmuseum der Moderne in Marbach (FAZ), Jill Lepores "Die Regierung der Maschinen: Aufstieg und Fall des Künstlichen Staates" (FR), Clemens Luhmanns Biografie über seinen Vater Niklas Luhmann (FAZ) und Joachim Sauers Autobiografie "Mein richtiges Leben" (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Der Zeit liegt heute außerdem eine Literaturbeilage für Weihnachten bei, die wir in den kommenden Tagen an dieser Stelle auswerten.
Film
Seinen letzten Film konnte Thomas Heise nicht mehr vollenden. Aus dem bis zu seinem Tod angehäuften Material haben Peter Badel und Heino Deckert nun mit dem Essayfilm "Übergang" eine Hommage an den Berliner Filmemacher zusammengestellt. Es ist "ein autobiografisch gefärbter Film über die Berliner Schönhauser Allee", wo Heise jahrzehntelang lebte, schreibt Daniel Kothenschulte in der FR. "Ausgehend vom Berliner Schauplatz nähern sich die Filmemacher der Biografie und dem Kino eines unbeugsamen Wahrheitssuchenden - weitgehend anhand von Fragmenten aus dem Nachlass. ... Stasi-Dokumente erzählen von Heises früher Unverbiegbarkeit, wirken dabei selbst wie ein Stück Belletristik." Heises "gleichermaßen klassische wie innovative dokumentarisch-essayistische Methode übertragen die Filmemacher nun auf sein eigenes nachgelassenes Leben, und das Ergebnis ist nicht weniger anregend. Dabei entlocken sie ihm vieles, was er vielleicht ohne Anstoß niemals preisgegeben hätte."
"Wir sind als Gesellschaft schlecht darin, unsere Vergangenheit auszuhalten, und sehen zu selten, mit welcher Absicht und in welchem Zeitgeist etwas einmal entstanden ist", sagt Wim Wenders im Gespräch mit der Zeit in Nachbetrachtung der Kontoverse um seinen Film "Falsche Bewegung" aus den Siebzigern, in deren Zuge er seinen Film um eine Nacktszene mit der noch jugendlichen Nastassja Kinski geschnitten hat. Zu dieser Entscheidung steht er, auch wenn er nachträgliche Veränderungen von Filmen weiterhin für hochproblematisch hält: "Wir wissen auch nicht, unter welchem politischen Vorzeichen die Geschichte in Zukunft verändert werden könnte. Wie würden Filme aus Sicht der Rechtsextremen angepasst werden? Oder in Richtung eines anderen Zeitgeists? Mit jeder Veränderung öffnet man eine Tür, ohne zu wissen, wohin sie wirklich führt. Nichtsdestotrotz, das möchte ich sagen, ist 'Falsche Bewegung' ein anderer Fall, und der Schnitt war richtig. ... Es fehlt mir nichts. Es hat dem Film keinen Schaden getan. Aber einen von Nastassja weggehalten."
Weiteres: Einigermaßen amüsant findet es Matthias Heine in der Welt, dass die ARD dem alten "Monaco Franze" in ihrer Mediathek die (rasch wieder entfernte) Trigger-Plakette "problematisches Vorbild" verliehen hatte: "Odysseus war problematisch, Faust und Sherlock Holmes auch, und genauso die jungen Frauen, die sich in den Romanen Colleen Hoovers in toxische Typen verlieben." Florian Gasser spricht für die Zeit mit Drehbuchautor Stefan Brunner über dessen auf Disney+ gezeigte Serie "Vienna Game", die vom Wiener Kongress erzählt. Jan Brachmann schreibt in der FAZ einen Nachruf auf den DEFA-Regisseur Herrmann Zschoche.
Besprochen werden Ana Urushadzes georgisches Drama "Nebenrolle" (Perlentaucher), Javier Calvos und Javier Ambrossis queeres Historiendrama "La bola negra" (critic.de, SZ), Ben Voits in einer Nacht und einem Tag spielendes Spielfilmdebüt "Gropiusstadt Supernova", das tazler Jens Balkenborg "mit seiner immersiven Rohheit und seinem eigenen Sound" ziemlich mitreißt, Susanne Regina Meures' Kinoadaption von Florentina Holzingers Performance-Kunst "Eternity" (FR), Tizza Covis und Rainer Frimmels "Wiener Blues - The Loneliest Man in Town" (critic.de, taz), Noah Segans "The Only Living Pickpocket in New York" (critic.de), Padraic McKinleys "The Weight" (critic.de), die BluRay-Ausgabe von Kōji Shiraishis japanischem Horrorfilm "Kinki: Cursed Land" (taz.de), die BluRay-Ausgabe von Kiyoshi Kurosawas japanischem Psychothriller "Cloud" (critic.de), die auf Arte gezeigte Kostümjuden-Komödienserie "Jossi" (FAZ) und ein neuer Film aus der "Tribut von Panem"-Reihe (Welt).
Bühne
Ganze neunzig Opern gibt es über das Schicksal der Prinzessin Dido und ihrer Liebe zum trojanischen Helden Aeneas, merkt FAZ-Kritiker Jürgen Kaube an. Eine davon stammt von Henry Purcell und die hat Nils Voges an der Hamburger Staatsoper nun in ganz besonderer Form auf die Bühne gebracht, so Kaube. Von den vier Sängern "bedient jeder einen Projektor, der mittels Glasplatten diaförmig auf die Gazevorhänge der Bühne bewegliche Bilder wirft. Wir kannten solche animierten Szenen in unserer Kindheit, als das Fernsehen Mythen so aufführte. Es sind Schattenrisse der Personen, die wie Marionetten an dünnen Fäden hängen (...)" Mal halten sich "die Sänger Masken vors Gesicht, mal klagen sie ihr Leid dem Publikum ungeschützt, aber immer bewahren sie Abstand zueinander. Man verhält sich höfisch, der Ausdruck ist gebändigt, die Heftigkeit der Passion wird ganz dem Gesang überantwortet. Darin liegt das Bezaubernde dieser Aufführung."
Besprochen werden zwei Opern im Rahmen des Donizetti-Festivals in Bergamo: Katharina Thomas Inszenierung von Donizettis "Der aus Rom Verbannte" und Benedetto Sicca Papas "Alahor in Granata" (nmz) und Frank Hoffmanns Inszenierung von Albert Ostermaiers Stück "Stahltier" in den Hamburger Kammerspielen (taz).
Musik
Im Gespräch mit BackstageClassical kritisiert Dirigent Franz Welser-Möst, dass Intendanten an Opern- und Konzerthäusern immer häufiger aufs Programm durchwirken und "künstlerische Entscheidungen zunehmend von Marketinginteressen bestimmt" würden. Dass die französische Mäzenin Aline Foriel-Destezet das Menuhin Festival in Gstaad nach vierzehn Jahren künftig finanziell nicht mehr unterstützen wird, ruft in Erinnerung, "dass die gerade in der Schweiz so erfolgreichen Sponsoring-Partnerschaften immer das Risiko der Abhängigkeit bergen", warnt Christian Wildhagen in der NZZ, "sei es von der wirtschaftlichen Lage des jeweiligen Geldgebers, sei es von dessen privaten Vorlieben oder Launen". Eleonore Büning resümiert in der NZZ das vor allem für den Nachwuchs interessante Festival Concours de Genève. Beim Gaming-Ultrablockbuster "Grand Theft Auto 6", der nach nur dreizehn Jahren Entwicklungszeit nun offenbar tatsächlich erschienen ist, lässt es sich musikalisch sehr hoffnungsvoll untermalt durch die Städte cruisen, bemerkt Paul Buschnegg im Standard.
Besprochen werden Para Girars Album "Uma Celebração a Os Tincoãs", mit dem die Künstler der Música Popular Brasileira des 70s-Trios Os Tincoãs die Ehre erweisen (Zeit), eine von Thomas Zehetmair dirigierte Beethoven-Aufnahme des Stuttgarter Kammerorchesters (Zeit), ein Konzert des Pianisten Hayato Sumino in Frankfurt (FR), ein Konzert des Gitarristen Hermanos Gutiérrez in Frankfurt (FR), ein von Daniel Barenboim dirigiertes Berliner Konzert des West-Eastern Divan Orchestra mit dem Pianisten Lang Lang (Tsp) und Angèles drittes Album "Instinct" (die französische Sängerin "befreit sich aus der Innerlichkeit der Chanson-Ästhetik hin zu einer neuen Erotik", schreibt Jens Balzer in der Zeit).
Besprochen werden Para Girars Album "Uma Celebração a Os Tincoãs", mit dem die Künstler der Música Popular Brasileira des 70s-Trios Os Tincoãs die Ehre erweisen (Zeit), eine von Thomas Zehetmair dirigierte Beethoven-Aufnahme des Stuttgarter Kammerorchesters (Zeit), ein Konzert des Pianisten Hayato Sumino in Frankfurt (FR), ein Konzert des Gitarristen Hermanos Gutiérrez in Frankfurt (FR), ein von Daniel Barenboim dirigiertes Berliner Konzert des West-Eastern Divan Orchestra mit dem Pianisten Lang Lang (Tsp) und Angèles drittes Album "Instinct" (die französische Sängerin "befreit sich aus der Innerlichkeit der Chanson-Ästhetik hin zu einer neuen Erotik", schreibt Jens Balzer in der Zeit).
Architektur
Vor 400 Jahren wurde der Petersdom eingeweiht, Ulrike Sauer zeichnet in der NZZ die turbulente Geschichte seiner Entstehung nach: "Als der 71-jährige Michelangelo Buonarroti 1546 die Bauleitung übernahm, kanzelte er seine Vorgänger als 'Schafe und Ochsen' ab, die von der Kunst nichts verstünden. Er ließ bereits gebaute Mauern einreißen und kehrte zu Bramantes lichtem Zentralbau zurück. Als er 1564 starb, klaffte in 75 Metern Höhe noch ein vierzig Meter breites Loch im Himmel über Rom. Erst ein Vierteljahrhundert später schloss Giacomo della Porta diese Lücke nach Michelangelos Plänen mit jener doppelschaligen Wunderkuppel, die bis heute die Silhouette der Stadt beherrscht. Der größenwahnsinnige Traum hatte einen Preis. Um den Hunger der Baustelle nach Marmor, Bronze und Arbeitskräften zu stillen, griffen Julius II. und sein Nachfolger Leo X. zu drastischen Mitteln. Neben dem 'Peterspfennig' - einer einst freiwilligen Spende - perfektionierte der Vatikan ein lukratives Geschäftsmodell: den Ablasshandel. Wer für den Neubau in Rom zahlte, konnte sich und seinen verstorbenen Angehörigen die Zeit im Fegefeuer verkürzen."
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