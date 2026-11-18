Efeu - Die Kulturrundschau
Letzte Feier des Lebenswillens
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
18.11.2026. Die SZ schwelgt bei Noah Segans "The Only Living Pickpocket in New York" in nostalgischer Erinnerung an Filme über schrullige Kleinkriminelle und unglückliche Außenseiter. Die SZ erklärt den Restitutionsstreit über das teuerste Vincent Van Gogh Gemälde aller Zeiten. Literaturkritiker sind heute nicht mehr die einzigen Rechthaber im Literaturbetrieb, stellt die NZZ fest. Die FAZ kann sich noch nicht mit der Idee abfinden, dass ein ehemaliger Glitzervampir James Bond spielen soll.9punkt - Die Debattenrundschau vom 18.11.2026 finden Sie hier
Kunst
Vor einer Sotheby's Auktion kam es zu einem Restitutionsstreit über Van Goghs "Blühende Kastanienbäume", berichtet unter anderem Peter Richter in der SZ. Die Erben versuchten die Auktion des auf 180 Millionen Euro geschätzten Werks noch zu stoppen. Es stammt aus dem Besitz der Erben von Samuel Fischer, dem Gründer des Verlags S. Fischer, so Richter, dessen Kinder es schon 1932 in Amsterdam an die Galerie Paul Cassirer in Kommission gaben und später in die USA flüchteten: "Fälle wie dieser sind besonders komplex, da weder Frankreich noch die Niederlande damals schon besetzt waren, jüdische Kunstbesitzer aus Deutschland aber bereits bedrängt wurden. Und dieser Fall ist besonders spektakulär, weil es bei dieser Schätzsumme der bisher teuerste Verkauf eines Vincent-van-Gogh-Gemäldes wäre. Es ist allerdings auch ein besonders bemerkenswertes Bild von van Gogh, nicht besonders groß, nur 70 Zentimeter hoch und 58 Zentimeter breit, aber ungeheuer intensiv. Es wirkt wie eine letzte Feier des Lebenswillens."
Die Synagoge Stommeln schafft es seit ihrer ersten Kunstinstallation im Jahr 1992 als "kleiner Ort in der Peripherie der damaligen Kunstmetropole Köln, Künstler von Weltrang" für Projekte zu gewinnen, erklärt Lars Fleischmann in der taz, der sich die aktuelle Installation der deutschen Bildhauerin Paloma Varga Weisz angesehen hat. Weisz erinnert hier an ihren Vater, den jüdisch-ungarischen Künstler Ferenc Varga Weisz, der die Shoah nur knapp überlebte. In einem zunächst unscheinbaren Holzverschlag befindet sich eine "Rekonstruktion des Ateliers ihres Vaters; das Publikum wird durch zwei großformatige Auslassungen zum Blick in das vollgepackte Zimmer eingeladen. In dem Atelier stehen Arbeitstische, 'exotische' Masken hängen an den Wänden, etliche Druckgrafiken zeigen verspielte oder konstruktivistische Abstraktionen, bemalte Leinwände lehnen bedacht wie provisorisch hintereinander, zigfache Holz-Skulpturen, die lose an olmekische Totems oder die surrealistischen organischen Formen eines Hans Arp erinnern, bevölkern mit rauen Mengen an Farbtuben das stillgelegte Atelier."
Musik
"Das Gewandhaus Leipzig, die Berliner Philharmoniker, das Cleveland Orchestra und irgendwann auch die Wiener Staatsoper suchen neue Chefs", schreibt Axel Brüggemann auf Backstage Classical, "doch wer genauer hinschaut, stellt fest: So viele geeignete Kandidaten gibt es gar nicht. Immer wieder tauchen dieselben Namen auf. Und die Aufgaben werden nicht leichter: leere Kassen, selbstbewusste Orchester, politische Machtspiele und die Frage, wie man große Institutionen in die Zukunft führt. Wer traut sich das noch zu?"
Ueli Bernays (NZZ) staunt nicht schlecht beim Besuch in Boris Blanks Studio in Zürich. Der Soundtüftler von Yello präsentiert ihm dort sein bis in die Anfänge seines musikalischen Schaffens reichendes Archiv mit Soundschnipseln, -skizzen und -entwürfen. Aus diesem Fundus schöpfte Blank auch für das neue Album seiner Band: Der Opener etwa greift auf eine Aufnahme von Sänger Dieter Meier aus dem Jahr 1980 zurück: "Die gleiche Arbeitsmethode bewähre sich auch für Videoproduktionen. Ohnehin sei das Arbeiten an digitalen Sound- und Video-Files ähnlich, erklärt Boris Blank. Das Video zu 'Around The Sun' hat er entsprechend aus historischen Filmaufnahmen zusammengebastelt: Die Aufzeichnung eines frühen Yello-Auftritts bei einer Modeschau im längst geschlossenen Zürcher Kino Forum wurde mit Filmmaterial aus dem 'Tropicana' in Havanna zusammenmontiert; in Kuba drehte Yello 1986 den Clip zu 'Desire', was vom ZDF dokumentiert worden war. Aus Altem etwas Neues zu schaffen, habe eigentlich schon immer zur Arbeitsweise von Yello gehört. 'To the future, through the past', lautet ein Motto Dieter Meiers."
Weitere Artikel: Bei den Grammys dominieren weibliche Acts flächendeckend die Nominierungen - ein Moment der Emanzipation, jubelt Ann Toma-Toader in der taz, denn dieser Erfolg sei auch dadurch erzwungen worden, dass nicht mehr die "männerdominierte Branche" den Geschmack des Publikums kuratiere, sondern sozusagen graswurzelmäßig virale Happenings auf Social Media (der Glaube, dass Tiktok-Viralität urwüchsiger Ausdruck einer Fankulturmacht sei und nicht etwa von der Branche lanciert, ist aber vielleicht auch ein bisschen zu kurz gedacht). Ann-Kathrin Leclere berichtet in der taz vom ersten in Asien durchgeführten Eurovision Song Contest. Eigentlich viel Freude hätte SZ-Kritiker Jakob Biazza an Herbert Grönemeyers Poetikvorlesung in Tübingen gehabt, wäre, ja wäre da nicht der Biazza mitunter an Loriot erinnernde, im "ernst gemeinten Großintellektuellen-Gesust" abgehaltene Dialog mit dem Literaturwissenschaftler Michael Lentz gewesen, der "Grönemeyer immer wieder erklärt, wie dessen Texte funktionieren". Stefan Trinks besucht für die FAZ das im Theatermuseum Düsseldorf untergebrachte Punkmuseum. Hannes Hintermeier schreibt in der FAZ einen Nachruf auf Michael Well von den Biermösl Blosn. Jan Wiele schreibt in der FAZ zum Tod des Populärmusik-Archivars Richard Weize, der einst das verdienstvolle Label Bear Family Records gegründet hat.
Besprochen werden das neue Album von Dinosaur Jr (Jungle World), ein Konzert der von Lahav Shani dirigierten Münchner Philharmoniker in Wien (Standard), Apsilons Konzert in Wiesbaden (FR) und Skeptas Rap-Album "The Fork and Knife" (taz).
Ueli Bernays (NZZ) staunt nicht schlecht beim Besuch in Boris Blanks Studio in Zürich. Der Soundtüftler von Yello präsentiert ihm dort sein bis in die Anfänge seines musikalischen Schaffens reichendes Archiv mit Soundschnipseln, -skizzen und -entwürfen. Aus diesem Fundus schöpfte Blank auch für das neue Album seiner Band: Der Opener etwa greift auf eine Aufnahme von Sänger Dieter Meier aus dem Jahr 1980 zurück: "Die gleiche Arbeitsmethode bewähre sich auch für Videoproduktionen. Ohnehin sei das Arbeiten an digitalen Sound- und Video-Files ähnlich, erklärt Boris Blank. Das Video zu 'Around The Sun' hat er entsprechend aus historischen Filmaufnahmen zusammengebastelt: Die Aufzeichnung eines frühen Yello-Auftritts bei einer Modeschau im längst geschlossenen Zürcher Kino Forum wurde mit Filmmaterial aus dem 'Tropicana' in Havanna zusammenmontiert; in Kuba drehte Yello 1986 den Clip zu 'Desire', was vom ZDF dokumentiert worden war. Aus Altem etwas Neues zu schaffen, habe eigentlich schon immer zur Arbeitsweise von Yello gehört. 'To the future, through the past', lautet ein Motto Dieter Meiers."
Weitere Artikel: Bei den Grammys dominieren weibliche Acts flächendeckend die Nominierungen - ein Moment der Emanzipation, jubelt Ann Toma-Toader in der taz, denn dieser Erfolg sei auch dadurch erzwungen worden, dass nicht mehr die "männerdominierte Branche" den Geschmack des Publikums kuratiere, sondern sozusagen graswurzelmäßig virale Happenings auf Social Media (der Glaube, dass Tiktok-Viralität urwüchsiger Ausdruck einer Fankulturmacht sei und nicht etwa von der Branche lanciert, ist aber vielleicht auch ein bisschen zu kurz gedacht). Ann-Kathrin Leclere berichtet in der taz vom ersten in Asien durchgeführten Eurovision Song Contest. Eigentlich viel Freude hätte SZ-Kritiker Jakob Biazza an Herbert Grönemeyers Poetikvorlesung in Tübingen gehabt, wäre, ja wäre da nicht der Biazza mitunter an Loriot erinnernde, im "ernst gemeinten Großintellektuellen-Gesust" abgehaltene Dialog mit dem Literaturwissenschaftler Michael Lentz gewesen, der "Grönemeyer immer wieder erklärt, wie dessen Texte funktionieren". Stefan Trinks besucht für die FAZ das im Theatermuseum Düsseldorf untergebrachte Punkmuseum. Hannes Hintermeier schreibt in der FAZ einen Nachruf auf Michael Well von den Biermösl Blosn. Jan Wiele schreibt in der FAZ zum Tod des Populärmusik-Archivars Richard Weize, der einst das verdienstvolle Label Bear Family Records gegründet hat.
Besprochen werden das neue Album von Dinosaur Jr (Jungle World), ein Konzert der von Lahav Shani dirigierten Münchner Philharmoniker in Wien (Standard), Apsilons Konzert in Wiesbaden (FR) und Skeptas Rap-Album "The Fork and Knife" (taz).
Bühne
Nachtkritiker Martin Krumbholz stellt in einem Kurzporträt die Schauspielerin Lucia Kotikova vor, die unter anderem in Ulrich Rasches Kleist-Inszenierung "Prinz Friedrich von Homburg" zu sehen war. Besprochen wird Pia Düsterhus' und Ute Hannigs Inszenierung "Weisse Flotte" nach Wolfram Lotz' Hörspiel "Die lächerliche Finsternis" am Hamburger Schauspielhaus (taz).
Literatur
Der Literaturkritiker Philipp Tingler macht in letzter Zeit eher durch Personalien von sich reden als durch Literaturkritiken. Im Sommer verließ er die Jury beim Klagenfurter Bachmannwettbewerb und unterfütterte dies mit einem Spiegel-Interview, in dem er ordentlich austeilte. Nun teilt er in weiteren Interviews aus, weil er im Oktober aus der Kritikerrunde des SRF-Literaturclubs genommen wurde, dem er offenbar auf Lebenszeit zugehörig zu sein glaubte. "Die Zeiten haben sich geändert, aber das Selbstbewusstsein des 56-Jährigen ist in Stein gemeißelt", beobachtet ein spöttischer Paul Jandl in der NZZ. "'Mein Kritikstil ist pointiert, aber immer begründet. Ob ein Werk gut oder schlecht ist, kann man objektiv feststellen.' So steht es im Spiegel-Interview, und so ähnlich liest man es auch auf Tinglers Substack-Account. ... Wenn es Philipp Tingler tatsächlich gelungen sein sollte, ganz und gar objektive Maßstäbe zur Bewertung von Literatur zu finden, dann bedeutet das zweierlei. Erstens: Der Mann hat immer recht, Irrtum ausgeschlossen. Und zweitens, paradoxerweise: Man könnte eine Literaturkritik, die sich als Austausch von Meinungen, Wissen und Erfahrung begreift, ganz abschaffen."
Weitere Artikel: Boualem Sansal hat für das marokkanische Onlineportal Le 360, das ihn zu einem Besuch im Land eingeladen hat, einen glühenden Liebesbrief an Marokko geschrieben, während er Frankreich auf dem absteigenden Ast sieht, berichtet Hans-Christian Rößler in der FAZ - die Missstände in Marokko habe Sansal indessen nicht angesprochen. Der Literaturwissenschaftler Julian Sieler versenkt sich für die FAZ in die weite Welt der Sports Romances, die sich via BookTok gerade als neuer Hype entwickeln.
Besprochen werden unter anderem Solvej Balles "Über die Berechnung des Rauminhalts V" (online nachgereicht von der Welt), Laura Di Falcos "Der Abgrund zwischen Nacht und Tag" (FAZ) und Jochen Missfeldts "Abschiedssommer" (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Weitere Artikel: Boualem Sansal hat für das marokkanische Onlineportal Le 360, das ihn zu einem Besuch im Land eingeladen hat, einen glühenden Liebesbrief an Marokko geschrieben, während er Frankreich auf dem absteigenden Ast sieht, berichtet Hans-Christian Rößler in der FAZ - die Missstände in Marokko habe Sansal indessen nicht angesprochen. Der Literaturwissenschaftler Julian Sieler versenkt sich für die FAZ in die weite Welt der Sports Romances, die sich via BookTok gerade als neuer Hype entwickeln.
Besprochen werden unter anderem Solvej Balles "Über die Berechnung des Rauminhalts V" (online nachgereicht von der Welt), Laura Di Falcos "Der Abgrund zwischen Nacht und Tag" (FAZ) und Jochen Missfeldts "Abschiedssommer" (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Film
SZ-Kritikerin Sofia Glasl wird bei Noah Segans "The Only Living Pickpocket in New York" sehr nostalgisch: John Turturro spielt hier den New Yorker Taschendieb aus dem Titel, vor allem aber sei der Film eine Liebeserklärung an all die schrulligen New Yorker, die Turturro je gespielt hat, an die Stadt selbst und die Filme, die hier einst entstanden sind: Der Regisseur lässt hier "ein Independent-Kino wiederaufleben, das in den Siebziger- und Achtzigerjahren besonders in New York florierte und das es so heute nur noch selten gibt: schnell und billig produzierte Filme über schrullige Kleinkriminelle und unglückliche Außenseiter. In John Cassavetes' 'The Killing of a Chinese Bookie' (1976) verzockte sich ein Clubbesitzer beim Glücksspiel und sollte als Ausgleich für die Mafia einen Mord begehen. New Yorker Originale wie Steve Buscemi und Giancarlo Esposito rauchten und palaverten sich durch die lakonischen Episodenfilme von Wayne Wang und Jim Jarmusch. Beide sind auch hier zu sehen... Für einen kurzen Moment ist man sich sicher: Solange Typen wie sie durch die Straßen von New York geistern, ist die Stadt noch die alte."
Die FAZ macht aus Robert Pattinsons Ernennung zu James Bond weiterhin ein Staatsereignis. "Was sagt die Berufung eines Ex-Vampirs zum prominentesten Retter Englands und der Welt über unsere Gegenwart aus", fragt sich Niklas Maak in der FAZ, für den Pattinson offenbar immer noch in erster Linie der Glitzervampir aus den popkulturell längst abgewickelten "Twilight"-Filmen ist. "Jeder Bond-Darsteller war auch ein Porträt seiner Epoche" und anders als sein bulliger Vorläufer Craig "steht Pattinson für eine leicht anämische, feinere Eleganz, die näher bei Alain Delon oder bei Cary Grant liegt". In Großbritannien knallten derweil die Korken über diese Entscheidung und ringsum fielen Steine von Herzen, berichtet Eva Ladipo ebenfalls in der FAZ: Große Sorge hatte man dort in den letzten Jahren, dass es mit dem Kino-Nationalheiligtum des früheren Empires nicht zuletzt durch den Verkauf an den US-Konzern Amazon endgültig den Bach runtergeht. Aber: "Es ist ein Junge! Es ist ein Engländer! Es ist kein austauschbarer hübscher Kerl, sondern ein echter Charakterdarsteller!"
Weiteres: Benjamin Johann sichtet für den Filmdienst Filme und Serien, die sich mit Künstlicher Intelligenz befassen. Besprochen werden Javier Calvos und Javier Ambrossis queeres Historiendrama "La bola negra" (taz, FAZ), ein neuer Film aus der "Tribute von Panem"-Reihe (Standard), die auf Arte gezeigte Serie "Eldorado" (FAZ) und die im ZDF gezeigte Serie "Hungry" (FAZ).
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