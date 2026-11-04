Efeu - Die Kulturrundschau
Schwarzmarkt der Hochkultur
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04.11.2026. In der taz erzählt Alice Brauner, weshalb sie in ihrem Drehbuch zu Marcus Rosenmüllers Film "Block 10" die Sterilisationsexperimente an Frauen in Auschwitz in ihrer ganzen Drastik darstellt. Die FAZ erklärt, wie sich Chinesen mit europäischen Opern für höhere Aufgaben qualifizieren. Claus Leggewie lässt sich in Stuttgart von Burkhard C. Kosminski und Elfriede Jelinek das hierarchisch und patriarchal geprägte Verhältnis zwischen Hannah Arendt und Martin Heidegger zeigen. Und alle trauern um Andreas Neumeister, den musikalischsten der Popliteraten.9punkt - Die Debattenrundschau vom 04.11.2026 finden Sie hier
Film
Chris Schinke spricht in der taz mit der Produzentin und Drehbuchautortin Alice Brauner, Tochter des Holocaustüberlebenden und Filmproduzenten Artur Brauner, über ihren neuen, von Marcus Rosenmüller inszenierten Film "Block 10", in dem es um die Sterilisationsexperimente an Frauen im KZ Auschwitz geht. Auslöser dafür war für sie nicht nur der 7. Oktober, sondern vor allem dessen unmittelbarer Niederschlag im Diskurs: "Fast noch erschütternder war, wie schnell insbesondere in Teilen der linken und intellektuellen Öffentlichkeit das Mitgefühl für die jüdischen Opfer ausblieb und stattdessen das Relativieren, Rechtfertigen und teilweise sogar Feiern dieser Verbrechen begann. ... Da wurde mir klar, dass ich 'Block 10' machen muss. Und zwar so drastisch, wie es der historischen Realität entspricht." Prompt gab es dafür keine Förderung vom BKM: "Einer der Hauptkritikpunkte war, dass wir die Nazi-Ärzte angeblich überhöht dargestellt hätten. Das ist für mich ein vollkommenes Missverständnis des Films. ... Noch schlimmer fand ich, dass in dem Ablehnungsschreiben stand, der Film sei für Schulen nicht geeignet."
Hellauf begeistert kommt Kamil Moll aus Fatih Akins "Geister", in dem die ewige Liebe in einer Teenager-Partynacht erst gefunden und dann durch einen Autounfall jäh verloren geht - nur dass der Geist der Verstorbenen ihn weiterhin besucht. "Die beiden frisch Verliebten setzen fort, was der Unfall ihnen nehmen wollte und sonst niemand glaubt", schreibt Moll auf critic.de. Dieser Film "hat in seiner unbedingten Hingabe an eine alle Vernunftsignale unterdrückende Teenagerromanze viel von der Logik eines ins Unendliche fortgesetzten Comicbuchs. Die erste Liebe seiner Hauptfiguren bebildert der Film mit eigengesetzlichen Traumwelten voller Feuerwerk und Schmetterlingstätowierungen, die zu schweben beginnen, wenn sie berührt werden."
Der Regisseur "lässt sich voll ... auf die geradezu opernhafte Traurigkeit dieser Verbindung der Verflossenen" ein, schreibt Philipp Bovermann in der SZ. "Musik leitet den Weg. Malakoff Kowalski hat sie komponiert. ... Seine Kompositionen erinnern ans klassische Hollywoodkino, aber mit arabischen Einflüssen, wuchtig, klagend, orchestral, dann wieder dahingezupft, verweht, celloschwer." Akin "erkundet den transkulturellen Raum zwischen Liebe und Wut, der sich wie ein roter Faden durch sein Œuvre zieht", schreibt Jens Balkenborg in der FAZ. Und er bringt "zwei frische Gesichter auf die Leinwand. Mariam Dawoud und Eren M. Güvercin verkörpern das junge Paar so glaubwürdig wie berührend."
Auch die ARD stieg vor kurzem mit der Seifenopfer "Between the Beats" ins Genre der Mikrodramen ein, berichtet Andreas Cevatli in der FAZ. Dabei handelt es sich um Serien, die mittels Reels auf Instagram und TikTok erzählt werden und entsprechende Erzählökonomien aufweisen müssen. Während dieser deutsche Testballon noch nach alter Väter Sitte menschengemacht ist, sind Mikrodramen in China schon längst nicht mehr überschaubar: "Ihr Erfolg hat sich beinahe über Nacht vervielfacht. Das Marktforschungsunternehmen Data-Eye veranschlagte vergangenes Jahr den dortigen Branchenwert auf 15 Milliarden US-Dollar; fast doppelt so viel wie in Kinofilmen."
Weitere Artikel: Susanne Gietl spricht für den Filmdienst mit Helen Mirren, die in Anton Corbijns "Ein Talent fürs Morden" die Krimischriftstellerin Patricia Highsmith spielt (hier die Besprechung im Standard). Pascal Ehrlich resümiert für critic.de die Robert-Aldrich-Retrospektive der Viennale, auf deren Finanzlage Valerie Dirk im Standard blickt. Besprochen werden Sacha Baron Cohens Komödie "Ali G: Who Iz I?" (Standard), die Autobiografie des Schauspielers Kyle MacLachlan (NZZ) und die neue Staffel der Serie "The Gilded Age" (FAZ).
Bühne
Fast eingeschüchtert ist Dominik Pietzker in der FAZ beim Anblick der Grand Opera, die das norwegische Architekturbüro Snohetta in Shanghai errichtet hat. Und auch am Programm wurde in diesem "neofeudalen Tempel der Kunst" nicht gespart, weiß Pietzker. Die Vorstellungen sind dennoch längst ausverkauft. Denn: "In China gleicht ein Opernbesuch dem Betreten einer Arena des gesellschaftlichen Wettbewerbs und der Selbstrepräsentation. ... Das hat weniger mit der Bewunderung für den europäischen Kunstkanon als vielmehr mit dem konfuzianischen Erbe Chinas zu tun. Strenge Bildungsexerzitien bereiten für höhere Aufgaben vor. ... Anders gesagt, wer in China in die Oper geht, betrachtet sich selbst als Teil einer stilprägenden Elite. Fast könnte man meinen, Bourdieus Theorie der sozialen Distinktion über symbolische Werte, nämlich Geschmacksprivileg und ästhetische Expressivität, ließe sich universal anwenden."
Keine Minute zu lang erscheint Claus Leggewie in der FR der fünfstündige Abend, den das Stuttgarter Schauspiel Hannah Arendt und Elfriede Jelinek widmet - und an dem plötzlich auch noch Daniel Cohn-Bendit auftaucht, um eine Stunde über Arendt zu sprechen, ohne aber ein Wort über deren Beziehung zu Heidegger verlieren. Der wiederum widmet sich Regisseur Burkhard C. Kosminski mit seinem Stück "Zwischen zwei Menschen entsteht manchmal, wie selten, eine Welt", angelehnt an Elfriede Jelineks Stück "Totenauberg": Leggewie verblüfft, "wie hierarchisch und patriarchal die Beziehung von Anfang bis Ende geblieben ist. Er war - man spürt es förmlich - ein rechter Feigling und auch in Beziehungsdingen ein peinlicher Opportunist, womit Arendts Mut und Aufrichtigkeit scharf kontrastiert. Dass Heideggers Heimat-Tümelei und Naturliebe im realen Todtnauberg die Leichenberge der NS-Opfer verbarg, wie Jelinek gnadenlos zeigt, hat Arendt bei ihrem ersten Deutschlandbesuch nach dem Krieg sehr wohl durchschaut, es dann aber als 'Escapade' des großen Denkers verharmlost."
Die nachtkritik ist gestern gehackt worden und muss bis zur Behebung des Schadens offline gestellt werden. Dies kann unter Umständen leider mehrere Tage in Anspruch nehmen, wie die Redaktion uns mitteilt.
Weitere Artikel: Für die FAZ trifft sich Hannes Hintermeier mit Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König, um mit ihm über die Bebauung der Münchner Kongresshalle zu sprechen. Unter anderem wird das Staatstheater Nürnberg neu hinzukommen. Besprochen wird außerdem Katja Erfurths Stück "Partitur des Körpers" im Festspielhaus Hellerau (FAZ).
Kunst
Klug findet Andreas Kilb (FAZ) die Entscheidung des Berliner Kupferstichkabinetts, nur 19 Zeichnungen von Peter Paul Rubens im Kreis seiner Schüler Jacob Jordaens und Anton van Dyck zu zeigen, denn "Rubens ist das Zentralgestirn, das sich in seinen Trabanten spiegelt und an dem sich zugleich neue Talente entzünden. So erhellt sich ein ganzes Zeitalter. Eines der Hauptwerke der Ausstellung ist die Darstellung einer Magd, die einen Krug auf dem Kopf trägt. Rubens' Werkstatt hat die Kreidezeichnung von 1617 wenig später in die 'Anbetung der Hirten' übertragen, die heute in Marseille hängt. Wenn man das Gemälde betrachtet, sieht man, dass der Kopf der Figur leicht angehoben, die Körperhaltung aber völlig beibehalten wurde. Das Tableau hat die Finesse eines Markenprodukts. Die Zeichnung aber besitzt die Frische des alltäglichen Lebens."
Jan Feddersen reist für die taz nach Bern und von dort aus nach Capri, zum Monte Verita und ins dänische Skagen. Jenen Künstlerkolonien nämlich widmet das Berner Kunstmuseum seine aktuelle Schau - und zeigt, wie die Kolonisten ihre Umgebung idealisierten: "Wann wo auch immer war je ein junger, körperlich von keiner Alterung berührter makelloser Mann bei seiner Tätigkeit nackt zu sehen? Oder wann, wie auf einem Gemälde aus Capri, lief eine junge Frau mit einer Hälfte ihres Oberkörpers barbusig durch die Gassen? Oder was mag sich der Maler einer Gruppensituation von Fischern im Meer gedacht haben, als er diese mit lächelnden Mienen auf die Leinwand brachte? Liegt da nicht, keineswegs kompliziert, eine Art von Lust auf Exoten vor? Oder musste dies ästhetisch so gezeigt werden, weil die pure, arbeitsplackerische Dokumentation auf dem Markt der Gemälde in den Metropolen wenig Anklang gefunden hätte?"
Besprochen wird außerdem Susanne Ahners "Marmorpalais" im Berliner Projektraum des VdBK 1867 (taz).
Musik
Sinem Kılıç schaut für ZeitOnline auf den sagenhaften Erfolg, den sich die Band Fontaine D.C. in den letzten Jahren erspielt hat. Ueli Bernays schreibt in der NZZ zum Tod des Technopioniers Juan Atkins (weitere Nachrufe bereits hier). Besprochen werden ein von Nabil Shehata dirigiertes Mendelssohn-Konzert der Barenboim-Said-Akademie in Leipzig (FAZ), ein Konzert von Mireille Mathieu in Frankfurt (FAZ) und ein Konzert von Soft Machine in Rüsselsheim (FAZ).
Literatur
Der Schriftsteller und DJ Andreas Neumeister ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Er war neben Rainald Goetz und Thomas Meinecke der dritte im Suhrkamp-Pop-Bunde, schreibt der Literaturwissenschaftler Moritz Baßler in der taz. "In seiner Prosa war er der musikalischste von den dreien." Sein "Prinzip" bestand in der "ostinativen Wiederholung mit Variationen" und zwar "als tastende Textbewegung nach dem Motto: Von hier aus lassen sich doch bestimmt auch noch ganz andere Pfade durch die Enzyklopädie des Pop auftun! So performt Neumeister Pop im doppelten Sinne: Zum einen als Lautspiel mit einer Spürbarkeit der Zeichen, die im Hier und Jetzt der Lektüre glücklich macht, und zum anderen als atemloser Guide, der uns mitnimmt in die geologischen Schichten, Landschaften und Labyrinthe einer längst unübersichtlich gewordenen Pop-Kultur."
Schon vor dem großen Pophype in der deutschen Literatur Ende der Neunziger "experimentierte Neumeister in der Tradition eines Rolf Dieter Brinkmann mit einer am Pop orientierten Prosa", würdigt Gerrit Bartels im Tagesspiegel diesen "großen Kompilator und Collagisten". In der Suhrkamp-Spielart der Popliteratur hatte "Neumeisters Schreiben mit dem Plattenauflegen, dem Mischen, den Loops, dem Sortieren von Sounds am meisten zu tun", schreibt Marie Schmidt in der SZ. "Seine Cut-ups der jeweiligen Gegenwart sehen dann auf der Buchseite eher aus wie absolute Poesie und wiederholen das Neue wie die vorgefundenen Claims, bis sich die Zeit zur Ewigkeit auftürmt: einer Epoche, in der die Siebzigerjahre irgendwie bis heute anhalten und die Zukunft auch schon gestern war."
Weiteres: Der in Deutschland noch unübersetzte Philippe Jaenada erhält für seinen Roman 'L'Inconnue du quai de Javel' den Prix Goncourt, melden die Agenturen - Dirk Fuhrig hilft im Dlf Kultur als Kenner der französischen Literatur weiter. David Steinitz erzählt in der SZ von seinem Treffen mit dem Horror-Schriftsteller Joe Hill, dem Sohn von Stephen King. Zelda Biller spricht für die NZZ mit der Lektorin Mona Lang über das Romantasy-Phänomen.
Besprochen werden der Briefwechsel von Gottfried Benn und seiner Tochter Nele (FR), Achdés und Juls neuer Lucky-Luke-Comic "Heiliger Lucky!" (ND, taz, Welt, Intellectures), Bonnie Garmus' "Peck & Peck" (Welt), George Saunders' "Nachtwache" (NZZ), Christoph Geisers "Die Spur der Hasen" (SZ) und Nele Pollatscheks "Wie ich so glücklich wurde" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Schon vor dem großen Pophype in der deutschen Literatur Ende der Neunziger "experimentierte Neumeister in der Tradition eines Rolf Dieter Brinkmann mit einer am Pop orientierten Prosa", würdigt Gerrit Bartels im Tagesspiegel diesen "großen Kompilator und Collagisten". In der Suhrkamp-Spielart der Popliteratur hatte "Neumeisters Schreiben mit dem Plattenauflegen, dem Mischen, den Loops, dem Sortieren von Sounds am meisten zu tun", schreibt Marie Schmidt in der SZ. "Seine Cut-ups der jeweiligen Gegenwart sehen dann auf der Buchseite eher aus wie absolute Poesie und wiederholen das Neue wie die vorgefundenen Claims, bis sich die Zeit zur Ewigkeit auftürmt: einer Epoche, in der die Siebzigerjahre irgendwie bis heute anhalten und die Zukunft auch schon gestern war."
Weiteres: Der in Deutschland noch unübersetzte Philippe Jaenada erhält für seinen Roman 'L'Inconnue du quai de Javel' den Prix Goncourt, melden die Agenturen - Dirk Fuhrig hilft im Dlf Kultur als Kenner der französischen Literatur weiter. David Steinitz erzählt in der SZ von seinem Treffen mit dem Horror-Schriftsteller Joe Hill, dem Sohn von Stephen King. Zelda Biller spricht für die NZZ mit der Lektorin Mona Lang über das Romantasy-Phänomen.
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