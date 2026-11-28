Die Tageszeitung
Edition AV, Lich 2026
ISBN
9783868413427, Gebunden, 372
Seiten,
20,00
EUR
Mallorca, Juli 1936. Der Traum einer befreiten und demokratisierten Gesellschaft wird von einer radikalen faschistischen Minderheit brutal zerschmettert. Was nicht selten als "Spanischer Bürgerkrieg"…
Baobab Books, Basel 2026
ISBN
9783907277379, Gebunden, 112
Seiten,
30,00
EUR
Mit Illustrationen von Loreto Salina. Aus dem Spanischen von Jochen Weber. Fische, die Tausende Kilometer zurücklegen, Spinnen, die wie Orchideen aussehen, Ameisen, die Blätter zerschneiden, Eidechsen,…
März Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783755000785, Broschiert, 160
Seiten,
18,00
EUR
Mit rotem Farbschnitt. Ketchup polarisiert. Den Angehörigen eines ökologisch bewussten Juste Milieus gilt er als gesundheitsschädlicher Saft des Leibhaftigen. Auf Distinktion bedachte Feingeister sehen…
Jungbrunnen Verlag, Wien 2026
ISBN
9783702660352, Gebunden, 272
Seiten,
20,00
EUR
Mit Illustrationen von Nikola Logosová. Aus dem Tschechischen von Helena Novak. Mila, Peter, Luisa und Elias verbringen zusammen eine Ferienwoche, und eine streunende Katze hat es ihnen angetan. Auf der…
Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2026
ISBN
9783836964111, Gebunden, 48
Seiten,
18,00
EUR
Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn. Herr Anton wartet sehnsüchtig auf den ersten Schnee. Er möchte mit seinen Freunden, den Tieren, den Winter genießen und hat liebevoll für alle Mützen, Schals…
dtv, München 2026
ISBN
9783423285650, Gebunden, 720
Seiten,
36,00
EUR
Joachim Fest war einer der großen Intellektuellen der Bundesrepublik, Zugehöriger der Flak-Generation, Autor von Büchern mit Millionenauflage, Herausgeber der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung'. Dabei…
6 Notizen
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783498009694, Gebunden, 272
Seiten,
24,00
EUR
Tochtersein - diese Rolle verschwindet nicht mit dem Erwachsenwerden. Sie ist das Grundmuster, an dem sich entscheidet, was "Frausein" heißt. Dieses Buch fragt danach, wie patriarchale Ordnungen sich…