Die Tageszeitung

Hartmut Botsmann: Frauen - Bürgerkrieg - Repression. Mallorca 1936 Edition AV, Lich 2026

ISBN 9783868413427, Gebunden, 372 Seiten, 20,00 EUR

Mallorca, Juli 1936. Der Traum einer befreiten und demokratisierten Gesellschaft wird von einer radikalen faschistischen Minderheit brutal zerschmettert. Was nicht selten als "Spanischer Bürgerkrieg"…

Micaela Chirif/Silvia Lazzarino: Flosse, Flügel, Fell und Feder. Die Fauna Amazoniens Baobab Books, Basel 2026

ISBN 9783907277379, Gebunden, 112 Seiten, 30,00 EUR

Mit Illustrationen von Loreto Salina. Aus dem Spanischen von Jochen Weber. Fische, die Tausende Kilometer zurücklegen, Spinnen, die wie Orchideen aussehen, Ameisen, die Blätter zerschneiden, Eidechsen,…

Holm Friebe/Rainer Kirberg: Kochen mit Ketchup. Die Spur des Ketchups in Kunst, Kino, Kirche, Kultur und Küche März Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783755000785, Broschiert, 160 Seiten, 18,00 EUR

Mit rotem Farbschnitt. Ketchup polarisiert. Den Angehörigen eines ökologisch bewussten Juste Milieus gilt er als gesundheitsschädlicher Saft des Leibhaftigen. Auf Distinktion bedachte Feingeister sehen…

Petra Soukupová: Die Katze der seltsamen Kinder. (Ab 9 Jahren) Jungbrunnen Verlag, Wien 2026

ISBN 9783702660352, Gebunden, 272 Seiten, 20,00 EUR

Mit Illustrationen von Nikola Logosová. Aus dem Tschechischen von Helena Novak. Mila, Peter, Luisa und Elias verbringen zusammen eine Ferienwoche, und eine streunende Katze hat es ihnen angetan. Auf der…

Erin E. Stead/Philip C. Stead: Herr Anton wartet auf Schnee. (Ab 4 Jahren) Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2026

ISBN 9783836964111, Gebunden, 48 Seiten, 18,00 EUR

Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn. Herr Anton wartet sehnsüchtig auf den ersten Schnee. Er möchte mit seinen Freunden, den Tieren, den Winter genießen und hat liebevoll für alle Mützen, Schals…