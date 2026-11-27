Frankfurter Allgemeine Zeitung
Piper Verlag, München 2026
ISBN
9783492072953, Gebunden, 912
Seiten,
32,00
EUR
Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens. Alkibiades wird 451 v.Chr. im klassischen Athen geboren als Spross einer aristokratischen Familie, Zögling des berühmten Politikers Perikles und Schüler des…
Gabriel Verlag, Stuttgart 2019
ISBN
9783522305204, Gebunden, 256
Seiten,
17,00
EUR
Unter Mitarbeit von Irmela Schautz. Martin Luther King gilt weltweit als Ikone im Kampf für die Rechte der afroamerikanischen Bevölkerung. Friedlich kämpfte er gegen Ungerechtigkeiten und protestierte…
Iudicium Verlag, München 2026
ISBN
9783862056835, Geheftet, 273
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Japanischen von Armin Stein. In Edogawas Erzählungen vermischen sich Elemente der Kriminalerzählung und der fantastischen Schauergeschichte. Er schafft eine Atmosphäre des Mysteriösen und Unheimlichen…
Frankfurter Rundschau
dtv, München 2026
ISBN
9783423285766, Gebunden, 304
Seiten,
24,00
EUR
Reicht die Liebe im Zweifel? Michelle ist Anfang dreißig, als ihr Leben im Osten des Landes auseinanderbricht. Sie lässt alles hinter sich und fängt von vorne an: Als Rezeptionistin eines Hotels trifft…
3 Notizen
Neue Zürcher Zeitung
Kösel Verlag, München 2026
ISBN
9783466373871, Kartoniert, 160
Seiten,
18,00
EUR
Aus dem Spanischen von Thomas Stauder und Clara Hegerl. Mit 8-seitigem Bildteil, farbigen Abbildungen des Tagebuchs und handschriftlichen Einträgen. Was glaubt ein Papst, wenn niemand zuhört? Wofür betet…
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446291478, Gebunden, 720
Seiten,
36,00
EUR
Aus dem Englischen von Sylvia Bieker, Gisela Fichtl, Thomas Gunkel, Elisabeth Liebl und Anke Wagner-Wolff. Eine dunkle Tiefgarage, ein Informant namens "Deep Throat" und eine Story, die die USA erschütterte:…
Süddeutsche Zeitung
Residenz Verlag, Salzburg 2026
ISBN
9783701736645, Broschiert, 112
Seiten,
20,00
EUR
Reich an Anekdoten und gespickt mit dem Wissen über die vielen Moden des Tränenvergießens erkundet Präauer unser Gefühlsleben, die plötzliche Rührung und das Ergriffen-Sein: Was bringt uns zum Weinen?…
4 Notizen
Deutschlandfunk
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835360785, Gebunden, 440
Seiten,
24,00
EUR
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Andreas Mauz. Hebel hat mit seinen Kalendertexten Literaturgeschichte geschrieben. Zu seinem 200. Todestag am 22. September sind sein "Schatzkästlein" und unbekanntere…
Secession Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783966391504, Gebunden, 852
Seiten,
38,00
EUR
Aus dem Spanischen von Steven Uhly. Eine Halbinsel der verlassenen Häuser und ein Buch voller Menschen, berühmter und weniger berühmter - so könnte man diesen Roman über den spanischen Bürgerkrieg benennen.…
Deutschlandfunk Kultur
Argument Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783867542883, Kartoniert, 352
Seiten,
19,00
EUR
Aus dem Englischen von Iris Konopik. London 2026, alle sind pleite. Imbissköchin Hannah Abram muss überall einspringen: Im Volkspark lauern Exhibitionisten Schulkindern auf, Jugendbanden überfallen kleine…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433126, Gebunden, 158
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall. Plötzlich steht er da, in nassen Hosen, am Frühstücksbüffet des Hotels an der Grenze. Ein junger Syrer, der gerade noch im Fluss trieb. Wohin er will? "Germany."…
3 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FAS
, TAZ
, WELT
und ZEIT
.