dtv, München 2026

ISBN 9783423285766, Gebunden, 304 Seiten, 24,00 EUR



Reicht die Liebe im Zweifel? Michelle ist Anfang dreißig, als ihr Leben im Osten des Landes auseinanderbricht. Sie lässt alles hinter sich und fängt von vorne an: Als Rezeptionistin eines Hotels trifft…

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