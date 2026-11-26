Frankfurter Rundschau
Argument Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783867542883, Kartoniert, 352
Seiten,
19,00
EUR
Aus dem Englischen von Iris Konopik. London 2026, alle sind pleite. Imbissköchin Hannah Abram muss überall einspringen: Im Volkspark lauern Exhibitionisten Schulkindern auf, Jugendbanden überfallen kleine…
Neue Zürcher Zeitung
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433218, Gebunden, 621
Seiten,
38,00
EUR
Aus heutiger Sicht erweisen sich die Jahre 2017-2020 als Epochenumbruch, der die alte Welt aus den Angeln hob und eine neue Realität hervorbrachte - eine Zeitenwende vor der Zeitenwende. In seinen Notizbüchern,…
Süddeutsche Zeitung
Penguin Verlag, München 2026
ISBN
9783328604556, Gebunden, 224
Seiten,
26,00
EUR
Broder Bahnsen wollte nie etwas anderes als Bauer werden, Nachfolger seines Vaters, der ihm den "Kuhverstand" vererbt hat, das Gespür für Tiere. Aber den Hof bekommt sein Zwillingsbruder Henning, nur…
3 Notizen
Die Tageszeitung
Folio Verlag, Wien - Bozen 2026
ISBN
9783982832074, Gebunden, 112
Seiten,
19,95
EUR
Aus dem Französischen von Dominique Elsaesser. Am 19. April 1943 springt der elfjährige Simon Gronowski aus einem fahrenden Deportationszug nach Auschwitz. Es ist der 20. Transport aus der Sammelkaserne…
Die Zeit
Schachvertrieb Niggemann, Münster 2026
ISBN
9783933365361, Gebunden, 816
Seiten,
95,00
EUR
Auf insgesamt 816 Seiten dieses großformatigen Buches (240mm x 170mm) erleben Sie die große und unendliche Geschichte des Profischachs. Wir betten die Biografien der Superstars in die jeweiligen zeit-…
Deutschlandfunk Kultur
Diogenes Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783257074062, Gebunden, 112
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Stefanie Schäfer- Sie sind von urwüchsiger, wilder Schönheit: Raubvögel beherrschen die Lüfte. Bussarde, Falken und Habichte sind Meister der Jagd. Um ihr Wesen zu verstehen,…
Diogenes Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783257073942, Gebunden, 240
Seiten,
25,00
EUR
Wenn der Schnee in den Alpen bis ins Tal hinunter schmilzt, ist es soweit: Die Mutter erwacht aus ihrem Winterschlaf, den Kopf voller Träume der letzten Monate. Erwartet wird sie vom Großvater, umsorgt…
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630878539, Gebunden, 208
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Norwegischen von Karoline Hippe. Was ist mit diesem Tollak? Diesem angesehenen, aber eigensinnigen Besitzer der Sägemühle im Tal? Wo sind seine Kinder? Was genau ist mit seiner geliebten Frau…
Heute leider keine Kritiken in FAZ
, FAS
, WELT
und Dlf
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