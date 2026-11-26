Deutschlandfunk Kultur

Sy Montgomery: Der Falke und sein wildes Herz. Diogenes Verlag, Zürich 2026

ISBN 9783257074062, Gebunden, 112 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Amerikanischen von Stefanie Schäfer- Sie sind von urwüchsiger, wilder Schönheit: Raubvögel beherrschen die Lüfte. Bussarde, Falken und Habichte sind Meister der Jagd. Um ihr Wesen zu verstehen,…

Mario Petuzzi: Winterschlaf. Diogenes Verlag, Zürich 2026

ISBN 9783257073942, Gebunden, 240 Seiten, 25,00 EUR

Wenn der Schnee in den Alpen bis ins Tal hinunter schmilzt, ist es soweit: Die Mutter erwacht aus ihrem Winterschlaf, den Kopf voller Träume der letzten Monate. Erwartet wird sie vom Großvater, umsorgt…