Bücherschau des Tages
Seealgen werden zu "Seealg*innen"
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
25.11.2026. Die FAZ erfährt von Sarah Wipauer, dass Tote in Wien früher einmal per Druckluft zum Friedhof gesendet wurden. Die FR lernt aus Alice Schmidts Tagebuch, dass ihr Mann Arno gar nicht gern im Haushalt half und Ärger mit Hermann Hesse anzettelte. Die NZZ untersucht mit Alexander Demandt Fälschungen in der Geschichtsschreibung. Die Welt darf sich beim Holzhacken mit Lars Mytting männlich fühlen. Dlf Kultur lernt den polnischen Maler und Schriftsteller Josef Czapski als Feingeist frei von Ideologie kennen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406850981, Gebunden, 415
Seiten,
35,00
EUR
Das Leben Buddhas ist von Legenden und Rätseln umrankt. Helwig Schmidt Glintzer erklärt, was wir einigermaßen gesichert über den Zeitgenossen des Sokrates wissen können, und liest die klassischen Legenden…
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446279179, Gebunden, 416
Seiten,
26,00
EUR
Die Menschen bewegen sich nicht gleich. Das weiß, wer jemals an einer Flughafengrenzkontrolle oder Landesgrenze stand: was für die einen ein Durchgangstor ist, ist für andere eine unüberwindbare Mauer.…
Residenz Verlag, Salzburg 2026
ISBN
9783701718290, Gebunden, 368
Seiten,
26
EUR
Was verbirgt sich unter einer Stadt? In "Fehlende Gespenster" folgen wir einer raffinierten Erzählerin in das sagenumwobene Wiener Tunnelsystem. Nach der Eröffnung des Zentralfriedhofs 1874 wurde es…
3 Notizen
Frankfurter Rundschau
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518804704, Gebunden, 400
Seiten,
48,00
EUR
Im Jahr 1950 leben Arno und Alice Schmidt immer noch als Kriegsflüchtlinge in großer Armut in Cordingen; Schmidts Debüt Leviathan, erschienen1949, ist kein Publikumserfolg. Sie sparen mühsam das Geld…
Neue Zürcher Zeitung
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406843242, Gebunden, 603
Seiten,
38,00
EUR
Mit 21 Schwarzweißabbildungen und 18 Farbabbildungen in einem Tafelteil. Fake News sind eine Erfindung moderner Autokraten und irrlichternder US-Präsidenten? Keineswegs! Schon in der Antike wurden Geschichte…
Die Welt
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783458649175, Gebunden, 328
Seiten,
25,00
EUR
Lars Myttings Der Mann und das Holz erschien 2011 erstmals in Norwegen - und wurde schnell zum Kultbuch. Das Buch brachte eine weltweite Bewegung ins Rollen: Über 2000 Leserzuschriften mit persönlichen…
Deutschlandfunk
Ch. Links Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783962892579, Gebunden, 1152
Seiten,
80,00
EUR
Was hielten die DDR-Bürger vom SED-Staat und der Welt? Viele Jahrzehnte lang beobachteten Meinungsforschungsinstitute und Geheimdienste in Ost und West die Bevölkerung der DDR: Staatssicherheit und Bundesnachrichtendienst,…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433249, Gebunden, 271
Seiten,
28,00
EUR
Mit zahlreichen Abbildungen. Im April 1945, die Rote Armee hat längst die Oder überschritten, vergräbt Otto Ther eine Schatzkiste. Mit einem Diamantkreuz, Schmuck und frisch poliertem Silberbesteck. Die…
Deutschlandfunk Kultur
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518225660, Gebunden, 96
Seiten,
24,00
EUR
Wie und von wem wird Geschichte gemacht? (Und wie und von wem entsorgt?) Sophie Calle zeigt, wie private Erinnerung und kollektives Gedächtnis einander durchdringen.Mit der Wiedervereinigung wurden auf…
Friedenauer Presse, Berlin 2026
ISBN
9783751880701, Gebunden, 350
Seiten,
32,00
EUR
Herausgegeben und aus dem Polnischen übersetzt von Ron Mieczkowski. Józef Czapski, Abkomme eines vornehmen Adelsgeschlechts, erlebte die Revolution in St. Petersburg noch als Student, war Maler und in…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, SZ
, TAZ
und ZEIT
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