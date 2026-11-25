Frankfurter Allgemeine Zeitung

Helwig Schmidt-Glintzer: Buddha. Das Leben des Siddhartha Gautama C.H. Beck Verlag, München 2026

ISBN 9783406850981, Gebunden, 415 Seiten, 35,00 EUR

Das Leben Buddhas ist von Legenden und Rätseln umrankt. Helwig Schmidt Glintzer erklärt, was wir einigermaßen gesichert über den Zeitgenossen des Sokrates wissen können, und liest die klassischen Legenden…

Sinthujan Varatharajah: wo zeit stehen bleibt. vom tourismus und seiner gewalt Carl Hanser Verlag, München 2026

ISBN 9783446279179, Gebunden, 416 Seiten, 26,00 EUR

Die Menschen bewegen sich nicht gleich. Das weiß, wer jemals an einer Flughafengrenzkontrolle oder Landesgrenze stand: was für die einen ein Durchgangstor ist, ist für andere eine unüberwindbare Mauer.…