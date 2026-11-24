Bücherschau des Tages
Ein bisschen degoutant
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
24.11.2026. Die FAZ geht in die Knie vor der Wortgewalt der lyrischen Prosa Robert Striplings in "Über Flüche". Die SZ taucht gebannt ab in die Lebenserinnerungen des Journalisten Bob Woodward, der Watergate aufdeckte. Die NZZ empanzipiert sich mit Gunda Windmüller von autoritären Vätern und Tochter-Klischees. Die taz streitet sich mit Stephan Thome in der hessischen Provinz über Blackfacing.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Campus Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783593521992, Gebunden, 394
Seiten,
39,00
EUR
Die Päpste der Moderne inszenieren sich in Öffentlichkeit und Politik als moralische Autorität und Friedensmacht. Die katholische Selbstbehauptung gegenüber Nationalismus, Liberalismus und Sozialismus…
Hamburger Edition, Hamburg 2026
ISBN
9783987220081, Broschiert, 160
Seiten,
15,00
EUR
Der Begriff "Völkermord" spaltet. Dass ein Akteur einen Genozid begehe, ist der denkbar schwerste Vorwurf - entsprechend vehement fallen die Abwehrversuche aus. Wie ein Kainsmal kann das Verdikt über…
3 Notizen
Kookbooks Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783948336127, Gebunden, 360
Seiten,
32,00
EUR
Als Isaak vom Opferberg zurückkehrte, hatte er den Glauben verloren. Er war der Widder. Mutter muss alles in seinen Augen gesehen haben. Wie dauern Flüche an? Wie weben sie ihre Auswirkungen durch Jahrhunderte?…
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835361171, Gebunden, 268
Seiten,
34,00
EUR
In seinen beiden letzten Romanen überrascht Wieland, ein Meister psychologischen Erzählens, mit seiner Modernität in der Behandlung des Themas Liebe. "Menander und Glycerion" schildert exemplarisch die…
Neue Zürcher Zeitung
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783498009694, Gebunden, 272
Seiten,
24,00
EUR
Tochtersein - diese Rolle verschwindet nicht mit dem Erwachsenwerden. Sie ist das Grundmuster, an dem sich entscheidet, was "Frausein" heißt. Dieses Buch fragt danach, wie patriarchale Ordnungen sich…
Süddeutsche Zeitung
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433218, Gebunden, 621
Seiten,
38,00
EUR
Aus heutiger Sicht erweisen sich die Jahre 2017-2020 als Epochenumbruch, der die alte Welt aus den Angeln hob und eine neue Realität hervorbrachte - eine Zeitenwende vor der Zeitenwende. In seinen Notizbüchern,…
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446291478, Gebunden, 720
Seiten,
36,00
EUR
Aus dem Englischen von Sylvia Bieker, Gisela Fichtl, Thomas Gunkel, Elisabeth Liebl und Anke Wagner-Wolff. Eine dunkle Tiefgarage, ein Informant namens "Deep Throat" und eine Story, die die USA erschütterte:…
Die Tageszeitung
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433133, Gebunden, 490
Seiten,
28,00
EUR
Zweimal musste er pandemiebedingt verschoben werden, jetzt soll im oberhessischen Bergenstadt wieder Grenzgang gefeiert werden - doch plötzlich wird das traditionelle Heimatfest zum Streitfall. Linda…
4 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FAS
, FR
, WELT
, ZEIT
, Dlf
und Dlf Kultur
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