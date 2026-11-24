Frankfurter Allgemeine Zeitung

Mariano Barbato: Die Legionen des Papstes. Machtpolitik von Leo XIII. bis Leo XIV. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2026

ISBN 9783593521992, Gebunden, 394 Seiten, 39,00 EUR

Die Päpste der Moderne inszenieren sich in Öffentlichkeit und Politik als moralische Autorität und Friedensmacht. Die katholische Selbstbehauptung gegenüber Nationalismus, Liberalismus und Sozialismus…

Gerd Hankel: Völkermord. Überlegungen zu einem umkämpften Begriff Hamburger Edition, Hamburg 2026

ISBN 9783987220081, Broschiert, 160 Seiten, 15,00 EUR

Der Begriff "Völkermord" spaltet. Dass ein Akteur einen Genozid begehe, ist der denkbar schwerste Vorwurf - entsprechend vehement fallen die Abwehrversuche aus. Wie ein Kainsmal kann das Verdikt über… 3 Notizen

Robert Stripling: Über Flüche. Album II Kookbooks Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783948336127, Gebunden, 360 Seiten, 32,00 EUR

Als Isaak vom Opferberg zurückkehrte, hatte er den Glauben verloren. Er war der Widder. Mutter muss alles in seinen Augen gesehen haben. Wie dauern Flüche an? Wie weben sie ihre Auswirkungen durch Jahrhunderte?…