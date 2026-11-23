Frankfurter Allgemeine Zeitung

Flix: Immerland - Der Ozean der Ewigkeit. (Ab 12 Jahren) Carl Hanser Verlag, München 2026

ISBN 9783446288423, Gebunden, 352 Seiten, 20,00 EUR

Mika ist wieder da - und mit ihm durchsichtige Glastiger, fiese Zweihaie, kämpferische Immerland-Rebellen und natürlich: der Doktor, unberechenbarer Herrscher über die Stadt der Ewigkeit. Freiwillig wäre…

A.S. Tamaki: Das Buch der gefallenen Blätter. Herbst des Imperiums 1 Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026

ISBN 9783608967517, Gebunden, 624 Seiten, 26,00 EUR

Aus dem Englischen von Michael Pfingstl. Sen Hoshiakari hat alles verloren, in der Nacht, als die Rebellion seines Vaters scheiterte und seine gesamte Familie ermordet wurde. Der Prinz dieses ehemals…

Andrea Wandinger: Im Park. Vom königlichen Garten zum Stadtgrün für alle Aladin Verlag, Hamburg 2026

ISBN 9783848903375, Gebunden, 112 Seiten, 25,00 EUR

Dieses außergewöhnliche Sachbuch zeigt, wie Menschen seit Jahrtausenden nach Natur in der Stadt suchen - und wie aus Gärten Orte von Erholung, Gemeinschaft und kreativem Miteinander entstehen. Die Erzählung…