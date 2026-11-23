Frankfurter Allgemeine Zeitung
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446288423, Gebunden, 352
Seiten,
20,00
EUR
Mika ist wieder da - und mit ihm durchsichtige Glastiger, fiese Zweihaie, kämpferische Immerland-Rebellen und natürlich: der Doktor, unberechenbarer Herrscher über die Stadt der Ewigkeit. Freiwillig wäre…
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783608967517, Gebunden, 624
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Englischen von Michael Pfingstl. Sen Hoshiakari hat alles verloren, in der Nacht, als die Rebellion seines Vaters scheiterte und seine gesamte Familie ermordet wurde. Der Prinz dieses ehemals…
Aladin Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783848903375, Gebunden, 112
Seiten,
25,00
EUR
Dieses außergewöhnliche Sachbuch zeigt, wie Menschen seit Jahrtausenden nach Natur in der Stadt suchen - und wie aus Gärten Orte von Erholung, Gemeinschaft und kreativem Miteinander entstehen. Die Erzählung…
Piper Verlag, München 2026
ISBN
9783492073233, Gebunden, 464
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Englischen von Nikolas Bertheau, Heike Maillard und Andreas Thomsen. Jeder kennt die Börse. Kaum jemand kennt den Markt, der den Aktienhandel in den Schatten stellt. Der Anleihemarkt, auf dem…