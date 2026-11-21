Deutschlandfunk Kultur
Aufbau Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783351042868, Gebunden, 270
Seiten,
26,00
EUR
Von in Reifröcken und Absatzschuhen über Gletscher schlitternden Damen bis zu Beerdigungsritualen für verschwundene Gletscher - Eine Geschichte der Gletscher von den Anfängen bis zur Gegenwart, die Naturforschung…
Diogenes Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783257616316, Gebunden, 352
Seiten,
14,99
EUR
Aus dem Englischen von Peter Torberg. Als Joan Riley im Altersheim stirbt, ist niemand verwundert - die alte Dame war nicht bei bester Gesundheit. Doch DC Smith zweifelt: An den zu friedlichen Umständen…
Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2026
ISBN
9783451074042, Kartoniert, 160
Seiten,
18,00
EUR
Mit 30 S/W-Abbildungen. Staatsverschuldung, Rente, Wehrdienst, Klimaschutz - die wichtigsten Zukunftsdebatten sind mit einer zentralen Frage direkt verknüpft: Sind die jüngeren Bürgerinnen und Bürger…
Penguin Verlag, München 2026
ISBN
9783328604655, Gebunden, 240
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem amerikanischen Englisch von Nikolaus Stingl. Die Familie der Bradford-Smulkins fällt auseinander: Da ist Daddy, ein ehemals angesehener Intellektueller, der nun vom Wohlwollen eines russischen…
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783498007508, Gebunden, 288
Seiten,
25,00
EUR
Bärbel Krabbe arbeitet in der Hausverwaltung einer Immobilienfirma, Tochter Luzi hat ihr Jurastudium beendet und ist kürzlich ausgezogen. Es ist das Jahr 1999. Der für die EDV zuständige Kollege soll…
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751821421, Gebunden, 394
Seiten,
24,00
EUR
Über ein Jahr lang reiste Christian Welzbacher in Etappen entlang der Bundesstraße 1 quer durch Deutschland. Er erkundete Orte und Landschaften, sprach mit den Bewohnern und beobachtete den Alltag eines…