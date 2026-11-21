Die Tageszeitung

Klaus Bittermann: Sehnsucht nach dem Untergang. Über die wahnhafte Entwirklichung der Wirklichkeit. Psychogramm des rechten Wählers Edition Tiamat, Berlin 2026

ISBN 9783893203482, Kartoniert, 112 Seiten, 20,00 EUR

Im Zentrum der polemischen Analyse steht der Wähler, der in der AfD den Vollstrecker ihrer ressentimentgeladenen Rache für vermeintliche Benachteiligung, für ihre Lust am Untergang, für die Entwirklichung…

Reza Ghassemi: Die nächtliche Harmonie des Holzorchesters. Roman C.H. Beck Verlag, München 2026

ISBN 9783406851261, Gebunden, 255 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Farsi von Sarah Kiyanrad. Der iranische Exilant Yadollah schlägt sich im Paris der 1990er Jahre mühsam durch. Obwohl er das heruntergekommene Dachgeschoss mit reichlich anderen Parias teilt, beschränken…

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman Rowohlt Verlag, Hamburg 2026

ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR

Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung… 9 Notizen