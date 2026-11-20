Deutschlandfunk

Susan Choi: Leuchtzeichen. Roman Piper Verlag, München 2026

ISBN 9783492075046, Gebunden, 576 Seiten, 28,00 EUR

Aus dem Amerikanischen von Tanja Handels und Katharina Martl. Ein Mädchen am Strand, ein Licht im Dunkeln - und ein Vater, der nie zurückkehrt. Als die zehnjährige Louisa nach einem Spaziergang mit ihrem…

Johanne Lykke Holm: Gesichter im Spiegel. aki Verlag, Zürich 2026

ISBN 9783311350323, Gebunden, 240 Seiten, 25,00 EUR

Aus dem Schwedischen von Hanna Granz. Bernarda und Silas sind Theaterkinder. Sie sitzen im Saal des Stadttheaters von Malmö und schauen zu, wie die Erwachsenen auf der Bühne spielen. Ein erwachsener Mann…

Jordan Slavejkov: Letzter Schritt. Mikroroman Friedrich Mauke Verlag, Jena 2026

ISBN 9783948259402, Gebunden, 148 Seiten, 20,00 EUR

Aus dem Bulgarischen von Andreas Tretner. Der Roman "Der letzte Schritt" von Jordan Slavejkov ist ein dramatisches Familienporträt: die Mutter, die sich um alle zu kümmern versucht, die Unfähigkeit eines…