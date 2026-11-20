Deutschlandfunk
Piper Verlag, München 2026
ISBN
9783492075046, Gebunden, 576
Seiten,
28,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Tanja Handels und Katharina Martl. Ein Mädchen am Strand, ein Licht im Dunkeln - und ein Vater, der nie zurückkehrt. Als die zehnjährige Louisa nach einem Spaziergang mit ihrem…
aki Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783311350323, Gebunden, 240
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Schwedischen von Hanna Granz. Bernarda und Silas sind Theaterkinder. Sie sitzen im Saal des Stadttheaters von Malmö und schauen zu, wie die Erwachsenen auf der Bühne spielen. Ein erwachsener Mann…
Friedrich Mauke Verlag, Jena 2026
ISBN
9783948259402, Gebunden, 148
Seiten,
20,00
EUR
Aus dem Bulgarischen von Andreas Tretner. Der Roman "Der letzte Schritt" von Jordan Slavejkov ist ein dramatisches Familienporträt: die Mutter, die sich um alle zu kümmern versucht, die Unfähigkeit eines…
März Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783755000709, Gebunden, 240
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Norwegischen von Andreas Donat. Oslo gilt als Musterstadt des Wohlstands und des funktionierenden Sozialstaats. Nikolai Torgersen erzählt von der anderen Seite dieser Stadt. Davon, was notwendigerweise…