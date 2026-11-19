Frankfurter Allgemeine Zeitung

Davide Giuriato: Die Fliege. Versuch über ein politisches Tier Diaphanes Verlag, Zürich 2026

ISBN 9783035808377, Gebunden, 300 Seiten, 20,00 EUR

Eine einzige Fliege, so hat Leibniz einmal gesagt, kann den ganzen Staat verändern. Den überraschenden Wegen dieses eigensinnigen Insekts folgend, rekonstruiert Davide Giuriato eine noch ungeschriebene… 3 Notizen

Clemens Luhmann: Niklas Luhmann . Ein Leben zwischen Umbruch und Ordnung Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026

ISBN 9783608967418, Gebunden, 384 Seiten, 28,00 EUR

Clemens Luhmann erzählt das Leben seines Vaters und entwirft eine lebendige Biografie, die zum ersten Mal Einblicke in das Leben des Privatmanns und des weltberühmten Soziologen gibt. Persönliche Erinnerungen… 4 Notizen