Frankfurter Allgemeine Zeitung
Diaphanes Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783035808377, Gebunden, 300
Seiten,
20,00
EUR
Eine einzige Fliege, so hat Leibniz einmal gesagt, kann den ganzen Staat verändern. Den überraschenden Wegen dieses eigensinnigen Insekts folgend, rekonstruiert Davide Giuriato eine noch ungeschriebene…
3 Notizen
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783608967418, Gebunden, 384
Seiten,
28,00
EUR
Clemens Luhmann erzählt das Leben seines Vaters und entwirft eine lebendige Biografie, die zum ersten Mal Einblicke in das Leben des Privatmanns und des weltberühmten Soziologen gibt. Persönliche Erinnerungen…
4 Notizen
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518029909, Kartoniert, 190
Seiten,
22,00
EUR
Satire ist zur einflussreichsten Kunst unserer Zeit geworden. Ausverkaufte Hallen, Netflix produziert Comedy-Specials wie am Fließband - die Branche boomt. Die vermeintlichen Hofnarren werden zu gar nicht…
Frankfurter Rundschau
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406849329, Gebunden, 381
Seiten,
29,90
EUR
Aus dem Englischen übersetzt von Werner Roller und Annabel Zettel. "Um die Mitte der 2020er Jahre wurden Entscheidungen von großer Tragweite für die Zukunft der Erde und alle und alles auf ihr getroffen,…
7 Notizen
Neue Zürcher Zeitung
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783737102209, Gebunden, 304
Seiten,
26,00
EUR
Als Ereignis gilt Irmgard Keun, als sie 1931 die literarische Bühne betritt. Mit Mitte zwanzig wird sie über Nacht zum Star, schafft mit "Gilgi - eine von uns" oder "Das kunstseidene Mädchen" unvergessliche…
5 Notizen
Süddeutsche Zeitung
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783103977103, Gebunden, 368
Seiten,
26,00
EUR
Als die Mauer fiel, war Joachim Sauer vierzig, er verbrachte also sein halbes Leben in der DDR. Hier erzählt er erstmals von seinem Aufwachsen in der SED-Diktatur, dem Beginn seiner Forscherkarriere,…
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