Frankfurter Allgemeine Zeitung

Evelyn Bubich: All These Pretty Girls. Roman Otto Müller Verlag, Salzburg 2026

ISBN 9783701313471, Gebunden, 165 Seiten, 24,00 EUR

Am Rand eines Waldes zieht eine Frau in ein verlassenes Haus. Zwischen bröckelnden Mauern und vergessenen Gegenständen stößt sie auf die Spuren der früheren Bewohnerin Jozsefa und auf Elisabeth, die Jahrzehnte…

Elias Canetti: Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931 S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1982

ISBN 9783596254040, Taschenbuch, 348 Seiten, 15,00 EUR

Mit der "Fackel im Ohr" setzt Elias Canetti seine autobiographischen Erinnerungen fort, die er mit der Geschichte einer Jugend, "Die gerettete Zunge" (1977), begonnen hatte. Diesmal geht es um die Jahre…

Elias Canetti: Hochzeit / Komödie der Eitelkeit / Die Befristeten / Die Affen-Oper - Zürcher Ausgabe, Band 2. Carl Hanser Verlag, München 2026

ISBN 9783446285347, Gebunden, 560 Seiten, 48,00 EUR

Mit einem Nachwort von Christiane Dahms. Bereits in den 1930er-Jahren erregte der junge Canetti Aufmerksamkeit mit Rezitationen aus seinen frühen Dramen, für die er sein Modell der akustischen Maske entwickelte.…