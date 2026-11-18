Frankfurter Allgemeine Zeitung
Otto Müller Verlag, Salzburg 2026
ISBN
9783701313471, Gebunden, 165
Seiten,
24,00
EUR
Am Rand eines Waldes zieht eine Frau in ein verlassenes Haus. Zwischen bröckelnden Mauern und vergessenen Gegenständen stößt sie auf die Spuren der früheren Bewohnerin Jozsefa und auf Elisabeth, die Jahrzehnte…
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1982
ISBN
9783596254040, Taschenbuch, 348
Seiten,
15,00
EUR
Mit der "Fackel im Ohr" setzt Elias Canetti seine autobiographischen Erinnerungen fort, die er mit der Geschichte einer Jugend, "Die gerettete Zunge" (1977), begonnen hatte. Diesmal geht es um die Jahre…
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446285347, Gebunden, 560
Seiten,
48,00
EUR
Mit einem Nachwort von Christiane Dahms. Bereits in den 1930er-Jahren erregte der junge Canetti Aufmerksamkeit mit Rezitationen aus seinen frühen Dramen, für die er sein Modell der akustischen Maske entwickelte.…
Bastei Lübbe Verlag, Köln 2026
ISBN
9783691310238, Gebunden, 288
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Italienischen von Verena von Koskull. Mit einem Vorwort von Maike Albath. Ortigia, Sizilien, Ende der fünfziger Jahre: Auf der kleinen Insel vor Syrakus wächst die junge Diletta in einer Familie…