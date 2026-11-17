Frankfurter Allgemeine Zeitung

Christian Neumeier/Laila Schestag/Christian Waldhoff: Das improvisierte Parlament. Wie das Grundgesetz im Parlamentarischen Rat entstand Wallstein Verlag, Göttingen 2026

ISBN 9783835360495, Gebunden, 480 Seiten, 45,00 EUR

Ein zentraler Gründungsmoment der Bundesrepublik im prekären Kontext der Nachkriegsgesellschaft. Der Parlamentarische Rat ist ein zentraler Ort der westdeutschen Staatsgründung, und doch ist er als Institution…

August Sander: Wesen und Werden der Photographie. Rundfunkvorträge für den WDR, 1931 Schirmer und Mosel Verlag, München 2026

ISBN 9783829610711, Gebunden, 272 Seiten, 65,00 EUR

Zwei wenig bekannte Projekte des Photographen August Sander (1876-1964), die er für eine gemeinsame Veröffentlichung in einem Band vorgesehen hatte, werden hier erstmals ungekürzt vorgestellt: die sechs…

Martin Schulze Wessel: Warum Russland nicht aufhören wird. Sieben Thesen C.H. Beck Verlag, München 2026

ISBN 9783406851926, Gebunden, 173 Seiten, 18,00 EUR

Der bekannte Osteuropa-Experte Martin Schulze Wessel erklärt anhand von sieben historischen Thesen, warum Russland für seinen Eroberungskrieg in der Ukraine so hohe Verluste in Kauf nimmt und seine Expansionspolitik… 5 Notizen