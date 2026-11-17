Bücherschau des Tages
Taugenichts mit Herz
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
17.11.2026. Die FAZ taucht mit August Sander in das Wesen der Fotografie ein. Die FR lässt sich von Gwendolyn Sasse erklären, warum die Deutschen einen Russland-Knacks haben. Der Dlf streift mit Alexander Barons sympathischem Taugenichts spielend, lesend und hadernd durch das London der Swinging Sixties. Dlf Kultur wird in Thomas Olde Heuvelts Horror-Roman von einer blutdürstigen Buchfigur heimgesucht.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835360495, Gebunden, 480
Seiten,
45,00
EUR
Ein zentraler Gründungsmoment der Bundesrepublik im prekären Kontext der Nachkriegsgesellschaft. Der Parlamentarische Rat ist ein zentraler Ort der westdeutschen Staatsgründung, und doch ist er als Institution…
Schirmer und Mosel Verlag, München 2026
ISBN
9783829610711, Gebunden, 272
Seiten,
65,00
EUR
Zwei wenig bekannte Projekte des Photographen August Sander (1876-1964), die er für eine gemeinsame Veröffentlichung in einem Band vorgesehen hatte, werden hier erstmals ungekürzt vorgestellt: die sechs…
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406851926, Gebunden, 173
Seiten,
18,00
EUR
Der bekannte Osteuropa-Experte Martin Schulze Wessel erklärt anhand von sieben historischen Thesen, warum Russland für seinen Eroberungskrieg in der Ukraine so hohe Verluste in Kauf nimmt und seine Expansionspolitik…
5 Notizen
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835361591, Gebunden, 548
Seiten,
38,00
EUR
Moderner Antisemitismus und deutscher Nationalismus haben gemeinsame Wurzeln. Als die Erwartungen der deutschen Nationalbewegung auf einen Nationalstaat nach den antinapoleonischen Kriegen 1813/15 nicht…
Frankfurter Rundschau
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406844416, Gebunden, 285
Seiten,
24,00
EUR
Seit 2014 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Dennoch blicken immer noch viele Deutsche überraschend positiv auf das Land - im Osten, aber auch im Westen. Warum ist das so? Und warum sind bei uns…
3 Notizen
Deutschlandfunk
Reclam Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783150116043, Gebunden, 288
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Englischen von Holger Hanowell. Mit einem Nachwort von Barbara Korte. "Es liegt uns im Blut, dass das Schicksal jeden Moment zuschlagen kann. Also leben wir. Wir leben." Wenn Harryboy nicht gerade…
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783498009489, Gebunden, 352
Seiten,
26,00
EUR
Eine ungewöhnlich lange Periode des Friedens zwischen den Großmächten scheint aktuell rasend schnell ihrem Ende entgegenzugehen, ein neuer globaler Konflikt wahrscheinlicher denn je - wie Gideon Rachman…
Deutschlandfunk Kultur
Heyne Verlag, München 2026
ISBN
9783453324558, Broschiert, 496
Seiten,
18,00
EUR
Aus dem Niederländischen von Christiane Burkhardt. Die erfolgreiche BookTokkerin Jessica Foley postet auf ihrem Kanal @booksbyjessicat ein Video, in dem sie behauptet, von einer Figur aus dem Roman "She"…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, NZZ
, SZ
, TAZ
, WELT
und ZEIT
.