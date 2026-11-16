Deutschlandfunk

Lucia Berlin: Handbuch für Putzfrauen. Storys | "Eine der besten Autorinnen, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat." Süddeutsche Zeitung Rowohlt Verlag, Hamburg 2026

ISBN 9783498007911, Gebunden, 512 Seiten, 26,00 EUR

Aus dem Englischen vo Antje Rávik Strubel. Sie wird in einem Atemzug mit Raymond Carver und Carson McCullers genannt, für die New York Times ist ihre Story-Sammlung Handbuch für Putzfrauen eines der 100…

Bea Davies/Dita Zipfel: Eine Schachtel voll Geheimnis. (Ab 3 Jahren) Carl Hanser Verlag, München 2026

ISBN 9783446284470, Gebunden, 48 Seiten, 16,00 EUR

Kulla ist tot. Also wahrscheinlich. Sie brummt jedenfalls nicht mehr. Der große Bruder hat die Hummel gefunden und in eine Streichholzschachtel gelegt, nun zeigt er sie dem kleinen Bruder. Dabei entspinnt…

Lukas Dubro/Felix Meyer: Flüchtige Zeit. Science-Fiction aus China Maro Verlag, Augsburg 2026

ISBN 9783875128628, Broschiert, 304 Seiten, 27,00 EUR

Mit Illustrationen von der Studiengruppe Illustration von Georg Barber (ATAK) und Markus Färber an der Burg Giebichenstein in Halle. Mit einem Nachwort von Jessica Imbach. Miniklone helfen uns dabei,…

Jeannie Ebner: Die neue Penelope. Manesse Verlag, Zürich 2026

ISBN 9783717525950, Gebunden, 336 Seiten, 24,00 EUR

Eine große österreichische Erzählerin, einstmals als bedeutende Stimme der österreichischen Literatur gefeiert, kann mit diesem Erzählband wiederentdeckt werden. In der österreichischen Nachkriegszeit…

Timothee de Fombelle: Das Leben, das wir nie haben werden. Roman dtv, München 2026

ISBN 9783423285742, Gebunden, 96 Seiten, 20,00 EUR

Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Über die rettende Kraft der Imagination Jeden Nachmittag wartet Claire in ihrer kleinen Pariser Wohnung auf einen Mann aus der Résistance, der ihr geheime Dinge…

Sabrina Janesch: Territorium. Roman Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783737102544, Gebunden, 480 Seiten, 26,00 EUR

Hawai'i 1893: Noch wiegen sich Kokospalmen im Wind, stehen Regenbögen am Himmel, da braut sich am Horizont bereits ein Sturm zusammen. Amerikanische Großkapitalisten stürzen in einem Staatsstreich die… 3 Notizen