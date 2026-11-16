Bücherschau des Tages

Zum anderen Gegen-Leben

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
16.11.2026. Die FAZ untersucht mit Niklas Fischer und Hannes Liebrandt historische Kriminalfälle. Die NZZ schwelgt in John Burnsides poetischer Wiederbelebung von Riesenalken und Auerochsen. Die FR begleitet Julia Deck auf einer Odyssee durch Krankenhäuser und Pflegeheime. Dlf ist begeistert von den grausamen bis lichten Alltagsbeobachtungen der Lucia Berlin und freut sich über Lichtgeschwindigkeits-Metros in einer von Lukas Dubro und Felix Meyer herausgegebenen Anthologie chinesischer Science-Fiction

FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Allgemeine Zeitung

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Frankfurter Rundschau

Julia Deck: Die Wahrheit über Ann. Roman

Julia Deck. Die Wahrheit über Ann - Roman. Nagel und Kimche Verlag, Zürich, 2026.
Nagel und Kimche Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783312014484, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Französischen von Sina de Malafosse. Im April 2022 erleidet Julia Decks Mutter Ann einen Schlaganfall. Den Ärzten zufolge sind ihre Überlebenschancen verschwindend gering. Doch die Patientin trotzt…
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Neue Zürcher Zeitung

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Süddeutsche Zeitung

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Deutschlandfunk

Bea Davies/Dita Zipfel: Eine Schachtel voll Geheimnis. (Ab 3 Jahren)

Bea Davies / Dita Zipfel. Eine Schachtel voll Geheimnis - (Ab 3 Jahren). Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446284470, Gebunden, 48 Seiten, 16,00 EUR
Kulla ist tot. Also wahrscheinlich. Sie brummt jedenfalls nicht mehr. Der große Bruder hat die Hummel gefunden und in eine Streichholzschachtel gelegt, nun zeigt er sie dem kleinen Bruder. Dabei entspinnt…

Lukas Dubro/Felix Meyer: Flüchtige Zeit. Science-Fiction aus China

Lukas Dubro (Hg.) / Felix Meyer (Hg.). Flüchtige Zeit - Science-Fiction aus China. Maro Verlag, Augsburg, 2026.
Maro Verlag, Augsburg 2026
ISBN 9783875128628, Broschiert, 304 Seiten, 27,00 EUR
Mit Illustrationen von der Studiengruppe Illustration von Georg Barber (ATAK) und Markus Färber an der Burg Giebichenstein in Halle. Mit einem Nachwort von Jessica Imbach. Miniklone helfen uns dabei,…

Jeannie Ebner: Die neue Penelope.

Jeannie Ebner. Die neue Penelope. Manesse Verlag, Zürich, 2026.
Manesse Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783717525950, Gebunden, 336 Seiten, 24,00 EUR
Eine große österreichische Erzählerin, einstmals als bedeutende Stimme der österreichischen Literatur gefeiert, kann mit diesem Erzählband wiederentdeckt werden. In der österreichischen Nachkriegszeit…

Timothee de Fombelle: Das Leben, das wir nie haben werden. Roman

Timothee de Fombelle. Das Leben, das wir nie haben werden - Roman . dtv, München, 2026.
dtv, München 2026
ISBN 9783423285742, Gebunden, 96 Seiten, 20,00 EUR
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Über die rettende Kraft der Imagination Jeden Nachmittag wartet Claire in ihrer kleinen Pariser Wohnung auf einen Mann aus der Résistance, der ihr geheime Dinge…

Sabrina Janesch: Territorium. Roman

Sabrina Janesch. Territorium - Roman. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin, 2026.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783737102544, Gebunden, 480 Seiten, 26,00 EUR
Hawai'i 1893: Noch wiegen sich Kokospalmen im Wind, stehen Regenbögen am Himmel, da braut sich am Horizont bereits ein Sturm zusammen. Amerikanische Großkapitalisten stürzen in einem Staatsstreich die…
3 Notizen
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Deutschlandfunk Kultur

Heute leider keine Kritiken in FAS, TAZ, WELT und ZEIT.

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