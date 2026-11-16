Deutschlandfunk
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783498007911, Gebunden, 512
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Englischen vo Antje Rávik Strubel. Sie wird in einem Atemzug mit Raymond Carver und Carson McCullers genannt, für die New York Times ist ihre Story-Sammlung Handbuch für Putzfrauen eines der 100…
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446284470, Gebunden, 48
Seiten,
16,00
EUR
Kulla ist tot. Also wahrscheinlich. Sie brummt jedenfalls nicht mehr. Der große Bruder hat die Hummel gefunden und in eine Streichholzschachtel gelegt, nun zeigt er sie dem kleinen Bruder. Dabei entspinnt…
Maro Verlag, Augsburg 2026
ISBN
9783875128628, Broschiert, 304
Seiten,
27,00
EUR
Mit Illustrationen von der Studiengruppe Illustration von Georg Barber (ATAK) und Markus Färber an der Burg Giebichenstein in Halle. Mit einem Nachwort von Jessica Imbach. Miniklone helfen uns dabei,…
Manesse Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783717525950, Gebunden, 336
Seiten,
24,00
EUR
Eine große österreichische Erzählerin, einstmals als bedeutende Stimme der österreichischen Literatur gefeiert, kann mit diesem Erzählband wiederentdeckt werden. In der österreichischen Nachkriegszeit…
dtv, München 2026
ISBN
9783423285742, Gebunden, 96
Seiten,
20,00
EUR
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Über die rettende Kraft der Imagination Jeden Nachmittag wartet Claire in ihrer kleinen Pariser Wohnung auf einen Mann aus der Résistance, der ihr geheime Dinge…
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783737102544, Gebunden, 480
Seiten,
26,00
EUR
Hawai'i 1893: Noch wiegen sich Kokospalmen im Wind, stehen Regenbögen am Himmel, da braut sich am Horizont bereits ein Sturm zusammen. Amerikanische Großkapitalisten stürzen in einem Staatsstreich die…
3 Notizen
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN
9783755801054, Gebunden, 256
Seiten,
20,00
EUR
Aus dem Englischen von Michael Bischoff. Weltweit geht die Zahl der Lesenden zurück, die Lese- und Schreibfähigkeit stagniert oder sinkt. Gleichzeitig haben digitale Unterhaltungstechnologien unsere Freizeit…