Bücherschau des Tages

Innere Reichtümer

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
10.11.2026. Die FAZ erfährt von Vigdis Hjorths in einer Vorortkneipe am Stadtrand von Oslo, was Güte ist. Sie schwelgt außerdem in Andreas Reimanns Abschieds- und Liebes-Sonetten. Die FR feiert die Wiederentdeckung der jüdischen Dichterin Grete Massé, die die Dunkelheit in all ihren Formen besingt. Die taz lernt von Samuel Beckett, wie man Totalitarismus mit Wortwitz und Selbstironie entgegentritt. Und Dlf lässt sich von Stephanie Sy-Quias von der Liebe zwischen einem Priester und einer Theologin erzählen. 

FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sitzungsprotokolle 1969-1972

Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag - Sitzungsprotokolle 1969-1972. Droste Verlag, Düsseldorf, 2017.
Droste Verlag, Düsseldorf 2017
ISBN 9783770053346, Gebunden, 1356 Seiten, 160,00 EUR
Bearbeitet von Sven Jüngerkes. Nach der Publikation der Sitzungsprotokolle der SPD-Bundestagsfraktion für den Zeitraum von 1949 bis 1969 legt die Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der…

Vigdis Hjorth: Der gute Mensch von Sandvika. Roman

Vigdis Hjorth. Der gute Mensch von Sandvika - Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783103977721, Gebunden, 176 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs. Eine alte Kneipe in Sandvika, einem Vorort von Oslo, ist der Ort, an dem sie immer wieder zusammentreffen: die junge Frau, die jeden Samstag Lotto spielt, das…
3 Notizen

Dubravka Ugresic: Füchsin.

Dubravka Ugresic. Füchsin. eta Verlag, Berlin, 2026.
eta Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783949249327, Gebunden, 384 Seiten, 24,90 EUR
Aus dem Kroatischen von Marie Alpermann. Wie entstehen Erzählungen? Wer entscheidet, was erzählt wird und über wen? Das Motiv der Füchsin taucht dabei immer wieder auf: als Gott der Schriftsteller, als…
FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Rundschau

Anne Goscinny: Das Klimpern der Schlüssel. Brief an meinen Vater

Anne Goscinny. Das Klimpern der Schlüssel - Brief an meinen Vater. Diogenes Verlag, Zürich, 2026.
Diogenes Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783257073997, Gebunden, 80 Seiten, 19,00 EUR
Aus dem Französischen von Ina Kronenberger. "Bis später, mein Kätzchen", ruft René Goscinny seiner neunjährigen Tochter zu, als er zusammen mit der Mutter das Haus verlässt. Doch er kommt nicht mehr zurück.…

Grete Massé: Euer war ich niemals ganz. Dichtungen

Grete Massé. Euer war ich niemals ganz - Dichtungen. Elsinor Verlag, Coesfeld, 2026.
Elsinor Verlag, Coesfeld 2026
ISBN 9783942788984, Taschenbuch, 156 Seiten, 17,00 EUR
Wer Menschen in ihrer Existenz verstehen will, muss sie in ihrem Leiden begleiten. Die Dichtungen der heute vergessenen Schriftstellerin Grete Massé spiegeln dieses genaue Beobachten, das tiefe Erspüren…
FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Die Tageszeitung

FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Deutschlandfunk

Stephanie Sy-Quia: Den Himmel bewegen. Roman

Stephanie Sy-Quia. Den Himmel bewegen - Roman . Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518433171, Gebunden, 300 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Englischen von Thomas Brovot. Es sind die 60er Jahre, der junge katholische Priester David liest in der englischen Provinz die heilige Messe, vollzieht Trauungen und spendet den Sterbenden Trost.…
Heute leider keine Kritiken in FAS, NZZ, SZ, WELT, ZEIT und Dlf Kultur.

Beliebte Bücher

Daniel Kehlmann. Afrika - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.Daniel Kehlmann: Afrika
Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll:…
Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.Juli Zeh: Pony Show
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet…
Shida Bazyar. Die Lücken - Roman. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.Shida Bazyar: Die Lücken
Heimesbach im Hunsrück ist ein fiktiver Ort, an dem sich neunzig Jahre deutscher Geschichte in die Mauern und Biografien eingenistet haben. Es ist eine Gemeinde, die ihre…
Dana Vowinckel. Anton und Alma - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.Dana Vowinckel: Anton und Alma
Anton und Alma lernen sich bei einem Schüleraustausch in der Bretagne kennen. Jahre später treffen sie sich auf einer Party wieder. Beide kommen aus Berlin und studieren…