Frankfurter Allgemeine Zeitung
Droste Verlag, Düsseldorf 2017
ISBN
9783770053346, Gebunden, 1356
Seiten,
160,00
EUR
Bearbeitet von Sven Jüngerkes. Nach der Publikation der Sitzungsprotokolle der SPD-Bundestagsfraktion für den Zeitraum von 1949 bis 1969 legt die Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der…
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783103977721, Gebunden, 176
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs. Eine alte Kneipe in Sandvika, einem Vorort von Oslo, ist der Ort, an dem sie immer wieder zusammentreffen: die junge Frau, die jeden Samstag Lotto spielt, das…
3 Notizen
Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Leipzig 2026
ISBN
9783948814267, Kartoniert, 108
Seiten,
16,00
EUR
Lang ersehnt: neue Sonette von einemder bedeutendsten Lyriker unserer Zeit. Andreas Reimanns Gedichte schärfen den Blick, sind politisch, ironisch und zärtlich zugleich.
eta Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783949249327, Gebunden, 384
Seiten,
24,90
EUR
Aus dem Kroatischen von Marie Alpermann. Wie entstehen Erzählungen? Wer entscheidet, was erzählt wird und über wen? Das Motiv der Füchsin taucht dabei immer wieder auf: als Gott der Schriftsteller, als…
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835361614, Broschiert, 180
Seiten,
22,00
EUR
Neue Fallstudien zeigen die Bandbreite des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Er war umfangreicher und vielfältiger, als es die öffentliche Wahrnehmung nahelegt. Mit dem Widerstand hat die Forschung…