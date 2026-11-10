Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sitzungsprotokolle 1969-1972 Droste Verlag, Düsseldorf 2017

ISBN 9783770053346, Gebunden, 1356 Seiten, 160,00 EUR

Bearbeitet von Sven Jüngerkes. Nach der Publikation der Sitzungsprotokolle der SPD-Bundestagsfraktion für den Zeitraum von 1949 bis 1969 legt die Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der…

Vigdis Hjorth: Der gute Mensch von Sandvika. Roman S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026

ISBN 9783103977721, Gebunden, 176 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs. Eine alte Kneipe in Sandvika, einem Vorort von Oslo, ist der Ort, an dem sie immer wieder zusammentreffen: die junge Frau, die jeden Samstag Lotto spielt, das… 3 Notizen

Andreas Reimann: Der Amselhahn im Raben im alten Mann. Sonette 2019 - 2026 Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Leipzig 2026

ISBN 9783948814267, Kartoniert, 108 Seiten, 16,00 EUR

Lang ersehnt: neue Sonette von einemder bedeutendsten Lyriker unserer Zeit. Andreas Reimanns Gedichte schärfen den Blick, sind politisch, ironisch und zärtlich zugleich.

Dubravka Ugresic: Füchsin. eta Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783949249327, Gebunden, 384 Seiten, 24,90 EUR

Aus dem Kroatischen von Marie Alpermann. Wie entstehen Erzählungen? Wer entscheidet, was erzählt wird und über wen? Das Motiv der Füchsin taucht dabei immer wieder auf: als Gott der Schriftsteller, als…