Aus dem Englischen von Cathrine Hornung und Karin Fleischanderl. Ein Bergdorf im wilden Herzen Kalabriens, das seine Geheimnisse nicht preisgeben will …… und eine mutige Frau inmitten autoritärer Männlichkeit.…

Edition Nautilus, Hamburg 2026

ISBN 9783960545040, Gebunden, 208 Seiten, 24,00 EUR



"Nie an die bedeutenden Orte des eigenen Lebens zurückkehren! Nichts wiedergewinnen wollen! Die Bilder von damals sind wahrer als die Wirklichkeit von heute." Diesem Credo zum Trotz macht sich Jochen…

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