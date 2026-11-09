Bücherschau des Tages

Grotesken einer Gegenwart

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
09.11.2026. Die Welt erfährt aus der Graphic Novel von Zehra Ömeroğlu, wie eine türkische Zeichnerin für einen pikanten Witz vom Staat verfolgt wird. Die NZZ wandert mit Jonas Grethlein interessiert durch 2500 Jahre Prometheus-Mythos. Die SZ studiert mit kritischem Blick Omer Bartovs Buch "Israel - Was lief falsch?". Die taz klärt mit Juliet Grames' ambitionierter Kindergärtnerin einen Mord im Kalabrien der Sechziger Jahre auf. Und Dlf Kultur verfolgt mit Spannung, wie bei Gerard Donovan ein Mann die Kontrolle verliert. 

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Neue Zürcher Zeitung

Moritz von Uslar: Meldungen aus dem Wald. Gegenwartsmitschriften

Moritz von Uslar. Meldungen aus dem Wald - Gegenwartsmitschriften. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026
ISBN 9783462055900, Gebunden, 592 Seiten, 26,00 EUR
Moritz von Uslar, gerade noch Feuilletonjournalist bei der Zeit, sagt Tschüss zu seinem bisherigen Leben. Er verlässt sein soziales und kulturelles Umfeld, die Großstadt, und übernimmt den Forstbetrieb…
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Süddeutsche Zeitung

Wolfgang Holzhauser: Wie wir Extremisten den Stecker ziehen.

Wolfgang Holzhauser. Wie wir Extremisten den Stecker ziehen. Katapult Verlag, Greifswald, 2026.
Katapult Verlag, Greifswald 2026
ISBN 9783689720360, Broschiert, 208 Seiten, 22,00 EUR
Mehrere Millionen Menschen schauen Wolfgang Holzhauser monatlich auf Youtube zu, wenn er über den Wahnsinn spricht, der unsere Welt befallen hat - von flachen Erden über Echsenmenschen bis hin zu Elon…
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Die Tageszeitung

Juliet Grames: Die Verlorenen von Santa Chionia. Roman

Juliet Grames. Die Verlorenen von Santa Chionia - Roman. Folio Verlag, Wien - Bozen, 2026.
Folio Verlag, Wien - Bozen 2026
ISBN 9783852569345, Gebunden, 528 Seiten, 28,00 EUR
Aus dem Englischen von Cathrine Hornung und Karin Fleischanderl. Ein Bergdorf im wilden Herzen Kalabriens, das seine Geheimnisse nicht preisgeben will …… und eine mutige Frau inmitten autoritärer Männlichkeit.…
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Die Welt

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Deutschlandfunk

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Deutschlandfunk Kultur

Gerard Donovan: Der gefrorene Himmel. Roman

Gerard Donovan. Der gefrorene Himmel - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630875118, Gebunden, 240 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Tief in den verschneiten Wäldern von Maine: Julius Winsomes zurückgezogenes Leben in einer kleinen Jagdhütte ist bedroht. Eine nahegelegene Ferienanlage wird zu einem…

Eva Illouz: Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus.

Eva Illouz. Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518475737, Gebunden, 279 Seiten, 22,00 EUR
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff und Michael Bischoff. Das alte Gespenst des Antisemitismus ist zurückgekehrt, stellt Eva Illouz mit Blick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre fest. Insbesondere…
3 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FAZ, FAS, FR und ZEIT.

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