Bücherschau des Tages
Grotesken einer Gegenwart
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
09.11.2026. Die Welt erfährt aus der Graphic Novel von Zehra Ömeroğlu, wie eine türkische Zeichnerin für einen pikanten Witz vom Staat verfolgt wird. Die NZZ wandert mit Jonas Grethlein interessiert durch 2500 Jahre Prometheus-Mythos. Die SZ studiert mit kritischem Blick Omer Bartovs Buch "Israel - Was lief falsch?". Die taz klärt mit Juliet Grames' ambitionierter Kindergärtnerin einen Mord im Kalabrien der Sechziger Jahre auf. Und Dlf Kultur verfolgt mit Spannung, wie bei Gerard Donovan ein Mann die Kontrolle verliert.
Neue Zürcher Zeitung
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406850622, Gebunden, 384
Seiten,
32,00
EUR
Jonas Grethleins Essay zu Technik und Freiheit. Als Menschenfreund, der sich gegen die Autorität der Götter auflehnt, war Prometheus seit je eine der schillerndsten Sagengestalten der Antike. Er wurde…
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026
ISBN
9783462055900, Gebunden, 592
Seiten,
26,00
EUR
Moritz von Uslar, gerade noch Feuilletonjournalist bei der Zeit, sagt Tschüss zu seinem bisherigen Leben. Er verlässt sein soziales und kulturelles Umfeld, die Großstadt, und übernimmt den Forstbetrieb…
Süddeutsche Zeitung
Edition Einwurf, Rastede 2026
ISBN
9783896847478, Taschenbuch, 280
Seiten,
24,00
EUR
Keine Übersetzerangabe. Bartov, der in Israel aufwuchs, seinen Militärdienst im Jom-Kippur-Krieg leistete und als Sohn einer Holocaust-Überlebenden über eine enge biografische Bindung verfügt, untersucht…
Katapult Verlag, Greifswald 2026
ISBN
9783689720360, Broschiert, 208
Seiten,
22,00
EUR
Mehrere Millionen Menschen schauen Wolfgang Holzhauser monatlich auf Youtube zu, wenn er über den Wahnsinn spricht, der unsere Welt befallen hat - von flachen Erden über Echsenmenschen bis hin zu Elon…
ZS Verlag, München 2026
ISBN
9783965846685, Broschiert, 224
Seiten,
19,99
EUR
"Ihr Kind ist anders." Dieser Satz trifft Annika Lau wie ein Schlag. Plötzlich bestimmt ADHS den gesamten Familienalltag: schlaflose Nächte, Schulgespräche, Streit - und das Gefühl, ständig zu versagen. Ehrlich…
Die Tageszeitung
Folio Verlag, Wien - Bozen 2026
ISBN
9783852569345, Gebunden, 528
Seiten,
28,00
EUR
Aus dem Englischen von Cathrine Hornung und Karin Fleischanderl. Ein Bergdorf im wilden Herzen Kalabriens, das seine Geheimnisse nicht preisgeben will …… und eine mutige Frau inmitten autoritärer Männlichkeit.…
Edition Nautilus, Hamburg 2026
ISBN
9783960545040, Gebunden, 208
Seiten,
24,00
EUR
"Nie an die bedeutenden Orte des eigenen Lebens zurückkehren! Nichts wiedergewinnen wollen! Die Bilder von damals sind wahrer als die Wirklichkeit von heute." Diesem Credo zum Trotz macht sich Jochen…
3 Notizen
Die Welt
Correctiv, Berlin/Essen 2026
ISBN
9783948013417, Gebunden, 160
Seiten,
39,00
EUR
Eine vermeintlich harmlose Zeichnung löst einen Skandal aus: ein intimer Beziehungswitz, entstanden während des Corona-Lockdowns für ein Istanbuler Satiremagazin. Keine politische Karikatur, sondern ein…
Deutschlandfunk
Brill Schöningh Verlag, Paderborn 2026
ISBN
9783506703798, Gebunden, 464
Seiten,
49,90
EUR
Diese Studie präsentiert die bislang umfassendste Studie über die Waffen-SS. Sie basiert auf Archivstudien, die in mehr als zwanzig Archiven in 13 verschiedenen Ländern durchgeführt wurden, und behandelt…
Hamburger Edition, Hamburg 2026
ISBN
9783868548785, Broschiert, 208
Seiten,
15,00
EUR
Die extreme Rechte gewinnt in Deutschland stetig an Zustimmung. Die AfD hat sich in den Parlamenten fest etabliert; sie relativiert den Nationalsozialismus, verschiebt die Grenzen des Sagbaren und schreibt…
Assoziation A Verlag, Berlin - Hamburg 2026
ISBN
9783862415199, Gebunden, 384
Seiten,
26,00
EUR
Übersetzung: Emma Hill. "Freiheitsschiffe" beschreibt die dramatische Geschichte versklavter Afroamerikaner, die sich auf Schiffen versteckten, die sie in die Freiheit brachten. Bis zu 100.000 versklavten…
Deutschlandfunk Kultur
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630875118, Gebunden, 240
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Tief in den verschneiten Wäldern von Maine: Julius Winsomes zurückgezogenes Leben in einer kleinen Jagdhütte ist bedroht. Eine nahegelegene Ferienanlage wird zu einem…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518475737, Gebunden, 279
Seiten,
22,00
EUR
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff und Michael Bischoff. Das alte Gespenst des Antisemitismus ist zurückgekehrt, stellt Eva Illouz mit Blick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre fest. Insbesondere…
3 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FAZ
, FAS
, FR
und ZEIT
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