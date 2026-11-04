Frankfurter Allgemeine Zeitung

Nele Pollatschek: Wie ich so glücklich wurde. Galiani Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783869713434, Gebunden, 224 Seiten, 22,00 EUR

Ein Buch, das glücklich macht, für alle, die sowas nie lesen würden. Nele Pollatschek ist wirklich nicht als Frohnatur geboren. Ihre Gene sind alle hochneurotisch und Resilienz ist ihr ein Fremdwort.…

Karosh Taha: Gulistan. Roman DuMont Verlag, Köln 2026

ISBN 9783755800729, Gebunden, 240 Seiten, 24 EUR

Gulistan lebt mit ihrem Mann Çiya in einem Land, das sie anfeindet für ihre Sprache, ihr Denken, ihr ganzes Sein. Unter dem diktatorischen Regime Saddam Husseins werden sie als Kurden verfolgt. Als Çiya… 3 Notizen