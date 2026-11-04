Bücherschau des Tages
Die Unmöglichkeit, nicht zu lieben
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
04.11.2026. Die FAZ irrt mit Karosh Tahas Heldin "Gulistan" durch den Irak der Saddam-Hussein-Ära. Die NZZ wird bei Niklas Maak Zeuge, wie deutsche Landsknechte im Jahr 1527 Rom plünderten. Mit Spannung taucht sie außerdem ein in die Autobiografie des "Twin-Peak"-Stars Kyle MacLachlan. Die taz plädiert mit Robert Feustel für die Legalisierung von Drogen. Die Welt freut sich über einen ganz unheldenhaften Lucky Luke im Jubiläums-Comic von Achdé und Jul.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783869713434, Gebunden, 224
Seiten,
22,00
EUR
Ein Buch, das glücklich macht, für alle, die sowas nie lesen würden. Nele Pollatschek ist wirklich nicht als Frohnatur geboren. Ihre Gene sind alle hochneurotisch und Resilienz ist ihr ein Fremdwort.…
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN
9783755800729, Gebunden, 240
Seiten,
24
EUR
Gulistan lebt mit ihrem Mann Çiya in einem Land, das sie anfeindet für ihre Sprache, ihr Denken, ihr ganzes Sein. Unter dem diktatorischen Regime Saddam Husseins werden sie als Kurden verfolgt. Als Çiya…
3 Notizen
Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783803133946, Gebunden, 384
Seiten,
32,00
EUR
Aus dem Tschechischen von Reinhard Fischer. Mit einem Nachwort von Bettina Kaibach. Ri ist aus Prag nach Moskau gekommen, wo ihr Mann Robert als Vertragsingenieur arbeitet, um den Sozialismus aufzubauen.…
Frankfurter Rundschau
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2025
ISBN
9783835359529, Gebunden, 704
Seiten,
66,00
EUR
Mit dem Briefwechsel Gottfried Benns mit seiner Tochter Nele präsentieren die Herausgeber Holger Hof und Stephan Kraft den vermutlich letzten Band in der Reihe der großen Korrespondenzen Benns. Der Band…
5 Notizen
Neue Zürcher Zeitung
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783458646280, Gebunden, 252
Seiten,
26,00
EUR
Auf dem Höhepunkt der Renaissance ist Rom das Zentrum der westlichen Welt und Kunst. Der Sacco di Roma am 6. Mai 1527 markiert das Ende dieser Epoche. Söldnertruppen Karls V. stürmen die Stadt und richten…
Ullstein Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783864933622, Gebunden, 368
Seiten,
30,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Stephan Kleiner. Der junge Mann, der ein abgetrenntes Ohr findet. Der exzentrische und koffeingetriebene FBI-Agent. Der unfähige Ehemann unter der Fuchtel seiner Mutter. Kyle…
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630877037, Gebunden, 224
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Jill 'Doll' Blaine rast im freien Fall auf die Erde zu - nicht zum ersten Mal, denn als himmlische Sterbebegleiterin gehört genau das zu ihrem Job: aus höchster…
5 Notizen
Süddeutsche Zeitung
Secession Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783966391559, Gebunden, 150
Seiten,
24,00
EUR
Der Roman "Die Spur der Hasen. Eine Grablegung" von Christoph Geiser ist der 13. und abschließende Band seiner Werkausgabe. Das Buch widmet sich einer sehr persönlichen Spurensuche in die eigene Familiengeschichte,…
Heyne Verlag, München 2026
ISBN
9783453275782, Gebunden, 592
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Kristof Kurz und Stefanie Adam. Das renommierte Rackham College in Maine: Als Vorzeigestudent Arthur Oakes und seine Freunde in einem alten okkulten Text aus der Universitätsbibliothek…
Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783827016003, Gebunden, 160
Seiten,
18,00
EUR
Vielen Menschen fehlt Helmut Schmidt als moralischer und politischer Kompass, auch zehn Jahre nach seinem Tod. Sie erhoffen sich Antwort auf die großen Fragen der Zeit. Wie würde er heute wohl urteilen,…
Die Tageszeitung
Egmont Ehapa Media, Berlin 2026
ISBN
9783770412105, Kartoniert, 48
Seiten,
15,00
EUR
Aus dem Französischen von Klaus Jöken. Lucky Luke ist ein Cowboy voller Wunder. Er zieht schneller als sein Schatten, spricht mit seinem Pferd und ist der Helfer in der Not. Als er den Reverend eines…
3 Notizen
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783170468221, Kartoniert, 165
Seiten,
22,00
EUR
Was genau "Drogen" sind, ist nur scheinbar selbstverständlich. Der Begriff bekommt seine moderne Bedeutung erst, als sich im frühen 20. Jahrhundert ein grundlegend neues Verständnis psychoaktiver Substanzen…
Die Welt
Egmont Ehapa Media, Berlin 2026
ISBN
9783770412105, Kartoniert, 48
Seiten,
15,00
EUR
Aus dem Französischen von Klaus Jöken. Lucky Luke ist ein Cowboy voller Wunder. Er zieht schneller als sein Schatten, spricht mit seinem Pferd und ist der Helfer in der Not. Als er den Reverend eines…
3 Notizen
Deutschlandfunk
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN
9783755800651, Gebunden, 240
Seiten,
24,00
EUR
Als Liliane von ihrem ersten Urlaub nach der Scheidung zurückkommt, erreicht sie ein Anruf aus einem Krankenhaus in Schottland: Ihr 89-jähriger Vater ist allein in die Highlands gereist und hat in der…
Deutschlandfunk Kultur
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433195, Gebunden, 158
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Französischen von Sonja Finck. Annie Ernaux und Marc Marie begeben sich mit Bildern und Texten auf die Suche nach dem - tröstlich wandelbaren - Wesen ihrer Intimität. Sie sind entfernte Bekannte,…
5 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FAS
und ZEIT
.