Bücherschau des Tages

Die Unmöglichkeit, nicht zu lieben

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
04.11.2026. Die FAZ irrt mit Karosh Tahas Heldin "Gulistan" durch den Irak der Saddam-Hussein-Ära. Die NZZ wird bei Niklas Maak Zeuge, wie deutsche Landsknechte im Jahr 1527 Rom plünderten. Mit Spannung taucht sie außerdem ein in die Autobiografie des "Twin-Peak"-Stars Kyle MacLachlan. Die taz plädiert mit Robert Feustel für die Legalisierung von Drogen. Die Welt freut sich über einen ganz unheldenhaften Lucky Luke im Jubiläums-Comic von Achdé und Jul.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Nele Pollatschek: Wie ich so glücklich wurde.

Nele Pollatschek. Wie ich so glücklich wurde. Galiani Verlag, Berlin, 2026.
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783869713434, Gebunden, 224 Seiten, 22,00 EUR
Ein Buch, das glücklich macht, für alle, die sowas nie lesen würden. Nele Pollatschek ist wirklich nicht als Frohnatur geboren. Ihre Gene sind alle hochneurotisch und Resilienz ist ihr ein Fremdwort.…

Karosh Taha: Gulistan. Roman

Karosh Taha. Gulistan - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800729, Gebunden, 240 Seiten, 24 EUR
Gulistan lebt mit ihrem Mann Çiya in einem Land, das sie anfeindet für ihre Sprache, ihr Denken, ihr ganzes Sein. Unter dem diktatorischen Regime Saddam Husseins werden sie als Kurden verfolgt. Als Çiya…
3 Notizen

Jiri Weil: Moskau - Die Grenze. Roman

Jiri Weil. Moskau - Die Grenze - Roman. Klaus Wagenbach Verlag, Berlin, 2026.
Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783803133946, Gebunden, 384 Seiten, 32,00 EUR
Aus dem Tschechischen von Reinhard Fischer. Mit einem Nachwort von Bettina Kaibach. Ri ist aus Prag nach Moskau gekommen, wo ihr Mann Robert als Vertragsingenieur arbeitet, um den Sozialismus aufzubauen.…
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Frankfurter Rundschau

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Neue Zürcher Zeitung

George Saunders: Nachtwache. Roman

George Saunders. Nachtwache - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630877037, Gebunden, 224 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Jill 'Doll' Blaine rast im freien Fall auf die Erde zu - nicht zum ersten Mal, denn als himmlische Sterbebegleiterin gehört genau das zu ihrem Job: aus höchster…
5 Notizen
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Süddeutsche Zeitung

Christoph Geiser: Die Spur der Hasen (Band 13). Eine Grablegung

Christoph Geiser. Die Spur der Hasen (Band 13) - Eine Grablegung. Secession Verlag, Zürich, 2026.
Secession Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783966391559, Gebunden, 150 Seiten, 24,00 EUR
Der Roman "Die Spur der Hasen. Eine Grablegung" von Christoph Geiser ist der 13. und abschließende Band seiner Werkausgabe. Das Buch widmet sich einer sehr persönlichen Spurensuche in die eigene Familiengeschichte,…

Joe Hill: King Sorrow I. Roman

Joe Hill. King Sorrow I - Roman. Heyne Verlag, München, 2026.
Heyne Verlag, München 2026
ISBN 9783453275782, Gebunden, 592 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Kristof Kurz und Stefanie Adam. Das renommierte Rackham College in Maine: Als Vorzeigestudent Arthur Oakes und seine Freunde in einem alten okkulten Text aus der Universitätsbibliothek…
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Die Tageszeitung

Achdé/ Jul: Lucky Luke 103. Heiliger Lucky! (Ab 8 Jahren)

Achdé / Jul. Lucky Luke 103 - Heiliger Lucky! (Ab 8 Jahren). Egmont Ehapa Media, Berlin, 2026.
Egmont Ehapa Media, Berlin 2026
ISBN 9783770412105, Kartoniert, 48 Seiten, 15,00 EUR
Aus dem Französischen von Klaus Jöken. Lucky Luke ist ein Cowboy voller Wunder. Er zieht schneller als sein Schatten, spricht mit seinem Pferd und ist der Helfer in der Not. Als er den Reverend eines…
3 Notizen

Robert Feustel: Der verbotene Rausch. Wie Drogen zum Problem wurden

Robert Feustel. Der verbotene Rausch - Wie Drogen zum Problem wurden. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 2026.
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783170468221, Kartoniert, 165 Seiten, 22,00 EUR
Was genau "Drogen" sind, ist nur scheinbar selbstverständlich. Der Begriff bekommt seine moderne Bedeutung erst, als sich im frühen 20. Jahrhundert ein grundlegend neues Verständnis psychoaktiver Substanzen…
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Die Welt

Achdé/ Jul: Lucky Luke 103. Heiliger Lucky! (Ab 8 Jahren)

Achdé / Jul. Lucky Luke 103 - Heiliger Lucky! (Ab 8 Jahren). Egmont Ehapa Media, Berlin, 2026.
Egmont Ehapa Media, Berlin 2026
ISBN 9783770412105, Kartoniert, 48 Seiten, 15,00 EUR
Aus dem Französischen von Klaus Jöken. Lucky Luke ist ein Cowboy voller Wunder. Er zieht schneller als sein Schatten, spricht mit seinem Pferd und ist der Helfer in der Not. Als er den Reverend eines…
3 Notizen
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Deutschlandfunk

Alexa Hennig von Lange: Alte Pfade. Roman

Alexa Hennig von Lange. Alte Pfade - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800651, Gebunden, 240 Seiten, 24,00 EUR
Als Liliane von ihrem ersten Urlaub nach der Scheidung zurückkommt, erreicht sie ein Anruf aus einem Krankenhaus in Schottland: Ihr 89-jähriger Vater ist allein in die Highlands gereist und hat in der…
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Deutschlandfunk Kultur

Heute leider keine Kritiken in FAS und ZEIT.

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