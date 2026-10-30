Wallstein Verlag, Göttingen 2026

ISBN 9783835362222, Gebunden, 228 Seiten, 24 EUR



Wie aus dem Nichts fällt das Mädchen in Oles Leben. Bis eben hatte es sich noch versteckt. Da ist sie, Miki, siebzehn, die nicht zur Schule geht und schwer mit sich hadert. Es ist Frühjahr in Berlin,…

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