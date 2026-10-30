Bücherschau des Tages
Irrsinn, aber mit Formwillen
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
30.10.2026. Die SZ empfiehlt Ilija Matsukos autobiografischen Roman über die Migration aus Ex-Jugoslawien. Die taz freut sich dank Charlotte Kerner über die Wiederbegegnung mit der Designerin, Architektin und Fotografin Eileen Gray. Spannend und lehrreich findet die FAZ Philipp Ruchs Buch über den Aufstieg der NSDAP. Geradezu "Shakespear'sche Ausmaße" attestiert der Dlf Rene Karabashs Roman über albanische Schwurjungfrauen. Und Dlf Kultur trägt mit Janica Irina Madjar "Den Berg auf der Zunge".
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Heyne Verlag, München 2026
ISBN
9783453219243, Gebunden, 416
Seiten,
24,00
EUR
14. September 1930 - ein Teil der Deutschen ist entsetzt, doch der andere jubelt: In nur zwei Jahren hat die NSDAP ihre Wahlergebnisse mehr als verachtfacht und ist jetzt zweitstärkste Partei im Parlament.…
4 Notizen
C. Bertelsmann Verlag, München 2026
ISBN
9783570105894, Gebunden, 352
Seiten,
28,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von (noch unbekannt). Mit 21 SW-Abbildungen. Fünfzig Jahre ist es her, dass Sylvester Stallone als Rocky Balboa die Stufen des Philadelphia Art Museum hinaufgerannt ist. Seitdem…
4 Notizen
Frankfurter Rundschau
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835362222, Gebunden, 228
Seiten,
24
EUR
Wie aus dem Nichts fällt das Mädchen in Oles Leben. Bis eben hatte es sich noch versteckt. Da ist sie, Miki, siebzehn, die nicht zur Schule geht und schwer mit sich hadert. Es ist Frühjahr in Berlin,…
3 Notizen
Neue Zürcher Zeitung
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446286870, Gebunden, 496
Seiten,
26,00
EUR
True Crime with a twist: Caroline Frasers "Murderland" entlarvt, wie Umweltverschmutzung zu menschlichen Gewaltausbrüchen führt - anhand der Serienmorde in den USA in den 1970er und 80er Jahren In den…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518475737, Gebunden, 279
Seiten,
22,00
EUR
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff und Michael Bischoff. Das alte Gespenst des Antisemitismus ist zurückgekehrt, stellt Eva Illouz mit Blick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre fest. Insbesondere…
Süddeutsche Zeitung
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433102, Gebunden, 191
Seiten,
24,00
EUR
Sie sehen sich nur einmal im Jahr, und jedes Mal geraten sie in Streit. Der Vater, der als junger Mann nach Deutschland kam, hier eine Familie gründete, in der Gastwirtschaft arbeitete und das Land dreißig…
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783608967296, Gebunden, 192
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil und Maria Weissenböck. Vom Bürger zum Soldaten: Diese Verwandlung ist das zentrale Thema der kunstvollen Kriegsbeschreibungen des großen ukrainischen Schriftstellers…
3 Notizen
Die Tageszeitung
E. A. Seemann Verlag, Leipzig 2026
ISBN
9783690010337, Gebunden, 272
Seiten,
26,00
EUR
Mit 40 Farb- und Schwarzweiß-Abbildungen. Im männlich dominierten Kanon der Moderne hat Eileen Gray (1878-1976) ihren Platz als eine der einflussreichsten Designerinnen und Architektinnen des 20. Jahrhunderts.…
Deutschlandfunk
Penguin Verlag, München 2026
ISBN
9783328604259, Gebunden, 256
Seiten,
23,00
EUR
Aus dem Enlischen von Jasmin Humburg. Das intime Porträt einer Frau, die auf schmerzhafte Weise lernt, ihr Leben für sich selbst zu beanspruchen. Im Dublin des Jahres 1985 verliebt sich die neunzehnjährige…
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783596713677, Kartoniert, 464
Seiten,
18,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Stephan Kleiner. New Sonora, in der nicht allzu fernen Zukunft. Der Space-Kolonist Oliver Lewis möchte eigentlich nur zwei Dinge: Die heimische Ranch bewirtschaften und ab und…
Friedrich Mauke Verlag, Jena 2026
ISBN
9783948259365, Gebunden, 152
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Bulgarischen von Elvira Bormann. Hoch oben in den Bergen Albaniens, in einem Dorf, in dem noch das Gesetzen des Kanun regiert, entkommt Bekija einer arrangierten Ehe, indem sie sich zur Schwurjungfrau…
Deutschlandfunk Kultur
Piper Verlag, München 2026
ISBN
9783492075114, Gebunden, 544
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Englischen Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. New York, 1982. Verbrechen sind an der Tagesordnung, und Batter Gray, frischgebackener College-Absolvent mit einem "feinen Ohr" für Poesie, blickt…
Reprodukt Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783956405525, Gebunden, 300
Seiten,
29,00
EUR
Aus dem australischen Englisch von Katharina Erben. Cannon heißt eigentlich Lucy und ist das absolute Gegenteil einer Kanone: Stets zurückhaltend, stoisch und passiv, ist sie dafür bekannt, in der Restaurantküche,…
Limmat Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783039261130, Gebunden, 192
Seiten,
28,00
EUR
Als ihre Mutter für ein paar Wochen verreist, kehrt die Erzählerin aus der Stadt nach Hause zurück, ins Bergdorf Wengen, sie soll sich um den Garten kümmern. Dabei wollte sie es doch hinter sich lassen,…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, WELT
und ZEIT
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