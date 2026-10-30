Bücherschau des Tages

Irrsinn, aber mit Formwillen

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
30.10.2026. Die SZ empfiehlt Ilija Matsukos autobiografischen Roman über die Migration aus Ex-Jugoslawien. Die taz freut sich dank Charlotte Kerner über die Wiederbegegnung mit der Designerin, Architektin und Fotografin Eileen Gray. Spannend und lehrreich findet die FAZ Philipp Ruchs Buch über den Aufstieg der NSDAP. Geradezu "Shakespear'sche Ausmaße" attestiert der Dlf Rene Karabashs Roman über albanische Schwurjungfrauen. Und Dlf Kultur trägt mit Janica Irina Madjar "Den Berg auf der Zunge".

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sylvester Stallone: The Steps. Die Geschichte meines Lebens

Sylvester Stallone. The Steps - Die Geschichte meines Lebens. C. Bertelsmann Verlag, München, 2026.
C. Bertelsmann Verlag, München 2026
ISBN 9783570105894, Gebunden, 352 Seiten, 28,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von (noch unbekannt). Mit 21 SW-Abbildungen. Fünfzig Jahre ist es her, dass Sylvester Stallone als Rocky Balboa die Stufen des Philadelphia Art Museum hinaufgerannt ist. Seitdem…
4 Notizen
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Frankfurter Rundschau

Ulf Erdmann Ziegler: Mann ohne Kind. Roman

Ulf Erdmann Ziegler. Mann ohne Kind - Roman. Wallstein Verlag, Göttingen, 2026.
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN 9783835362222, Gebunden, 228 Seiten, 24 EUR
Wie aus dem Nichts fällt das Mädchen in Oles Leben. Bis eben hatte es sich noch versteckt. Da ist sie, Miki, siebzehn, die nicht zur Schule geht und schwer mit sich hadert. Es ist Frühjahr in Berlin,…
3 Notizen
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Neue Zürcher Zeitung

Eva Illouz: Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus.

Eva Illouz. Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518475737, Gebunden, 279 Seiten, 22,00 EUR
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff und Michael Bischoff. Das alte Gespenst des Antisemitismus ist zurückgekehrt, stellt Eva Illouz mit Blick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre fest. Insbesondere…
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Süddeutsche Zeitung

Ilija Matusko: Jugo. Roman

Ilija Matusko. Jugo - Roman . Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518433102, Gebunden, 191 Seiten, 24,00 EUR
Sie sehen sich nur einmal im Jahr, und jedes Mal geraten sie in Streit. Der Vater, der als junger Mann nach Deutschland kam, hier eine Familie gründete, in der Gastwirtschaft arbeitete und das Land dreißig…

Artem Tschech: Musik für einen Soldaten.

Artem Tschech. Musik für einen Soldaten. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967296, Gebunden, 192 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil und Maria Weissenböck. Vom Bürger zum Soldaten: Diese Verwandlung ist das zentrale Thema der kunstvollen Kriegsbeschreibungen des großen ukrainischen Schriftstellers…
3 Notizen
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Die Tageszeitung

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Deutschlandfunk

Mary Costello: Ein geborgtes Leben. Roman

Mary Costello. Ein geborgtes Leben - Roman. Penguin Verlag, München, 2026.
Penguin Verlag, München 2026
ISBN 9783328604259, Gebunden, 256 Seiten, 23,00 EUR
Aus dem Enlischen von Jasmin Humburg. Das intime Porträt einer Frau, die auf schmerzhafte Weise lernt, ihr Leben für sich selbst zu beanspruchen. Im Dublin des Jahres 1985 verliebt sich die neunzehnjährige…

Matt Dinniman: Operation Bounce House. Kampf um New Sonora

Matt Dinniman. Operation Bounce House - Kampf um New Sonora . S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783596713677, Kartoniert, 464 Seiten, 18,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Stephan Kleiner. New Sonora, in der nicht allzu fernen Zukunft. Der Space-Kolonist Oliver Lewis möchte eigentlich nur zwei Dinge: Die heimische Ranch bewirtschaften und ab und…

Rene Karabash: Die Bleibende. Roman

Rene Karabash. Die Bleibende - Roman. Friedrich Mauke Verlag, Jena, 2026.
Friedrich Mauke Verlag, Jena 2026
ISBN 9783948259365, Gebunden, 152 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Bulgarischen von Elvira Bormann. Hoch oben in den Bergen Albaniens, in einem Dorf, in dem noch das Gesetzen des Kanun regiert, entkommt Bekija einer arrangierten Ehe, indem sie sich zur Schwurjungfrau…
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Deutschlandfunk Kultur

Bonnie Garmus: Peck & Peck. Roman

Bonnie Garmus. Peck & Peck - Roman. Piper Verlag, München, 2026.
Piper Verlag, München 2026
ISBN 9783492075114, Gebunden, 544 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Englischen Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. New York, 1982. Verbrechen sind an der Tagesordnung, und Batter Gray, frischgebackener College-Absolvent mit einem "feinen Ohr" für Poesie, blickt…

Lee Lai: Cannon.

Lee Lai. Cannon. Reprodukt Verlag, Berlin, 2026.
Reprodukt Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783956405525, Gebunden, 300 Seiten, 29,00 EUR
Aus dem australischen Englisch von Katharina Erben. Cannon heißt eigentlich Lucy und ist das absolute Gegenteil einer Kanone: Stets zurückhaltend, stoisch und passiv, ist sie dafür bekannt, in der Restaurantküche,…

Janica Irina Madjar: Den Berg auf der Zunge. Roman

Janica Irina Madjar. Den Berg auf der Zunge - Roman. Limmat Verlag, Zürich, 2026.
Limmat Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783039261130, Gebunden, 192 Seiten, 28,00 EUR
Als ihre Mutter für ein paar Wochen verreist, kehrt die Erzählerin aus der Stadt nach Hause zurück, ins Bergdorf Wengen, sie soll sich um den Garten kümmern. Dabei wollte sie es doch hinter sich lassen,…
Heute leider keine Kritiken in FAS, WELT und ZEIT.

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